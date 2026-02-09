వినియోగదారులుగా కాదు ఉత్పత్తిదారులుగా మారండి - సోలార్ రూఫ్ టాప్ రాయితీలను వినియోగించుకోండి
సౌర విద్యుత్ వైపు మళ్లుతున్న వినియోగదారులు - సోలార్ దిశగా అడుగులు వేయడం వల్ల లాభాలు - గతంతో పోల్చి చూస్తే పెరుగుతున్న వినియోగం - కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి
Published : February 9, 2026 at 1:59 PM IST
Current Bills are Reduced with Solar Panels : సోలార్ విద్యుత్ తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్పత్తి అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది. పర్యావరణ హితం కూడా అందుకే అంతగా ప్రభుత్వాలు దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. క్రమంగా అంతా సౌర విద్యుత్ వైపు మళ్లాలని సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయో పరిశీలించింది. ఇక్కడి వరకూ సరే. మరి వినియోగదారులను ఆకర్షించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎంతో కొంత ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించాలి. ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకాన్ని అమలు చేస్తూ సోలార్ ప్యానెల్స్పై భారీ సబ్సిడీలు అందిస్తోంది. కిలోవాట్ల ఆధారంగా ఈ రాయితీ అమలవుతోంది. తెలంగాణ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ ఆధారంగా సింగిల్ విండో అనుమతులు ఇస్తోంది. అయితే వీటితో పాటు ప్రజల్లో ఇంకాస్త అవగాహన పెంచే విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలూ నిర్వహిస్తోంది. అందులో భాగంగానే హైటెక్ సిటీలో ఇటీవల రెండు రోజుల సోలార్ ఎక్స్పో జరిగింది.
సోలార్ రంగంలో పెట్టుబడులపై చర్చలు : సౌర విద్యుత్పై మరింత లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఏర్పాటు చేసిందే ఈ సోలార్ ఎక్స్పో. సోలార్ ప్యానెల్స్, ఇన్వర్టర్స్, క్లీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఆవిష్కరణలు ప్రదర్శించారు. వీటితో పాటు సోలార్ రంగంలో పెట్టుబడులు, నెట్వర్కింగ్, వ్యాపార అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయనే దానిపైనా చర్చలు జరిగాయి. సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీదారులు, ఇంజనీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులకు ఇది వేదికగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న సోలార్ పరికరాలు, కాలానికి అనుగుణంగా వస్తున్న మార్పులు, విద్యుత్ స్టోరేజ్ చేసుకునే పరికరాలు తదితర అంశాలపై నిర్వాహకులు ఈ ఎక్స్ పోలో వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించారు.
సోలార్ కరెంట్ వినియోగం పెంచే దిశగా చర్యలు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సోలార్ ఉత్పత్తి, వినియోగంపై ఎస్పీడీసీఎల్ డిస్కం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వినియోగదారులకు సింగిల్ విండో ద్వారా అన్నిరకాల అనుమతులు ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. సోలార్ రూఫ్ టాప్ వినియోగదారులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తోంది. రెడ్కో, ఎస్పీడీసీఎల్, ఎన్పీడీసీఎల్ లు సంయుక్తంగా సౌర విద్యుత్ వినియోగం పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అవసరమైనప్పుడు సోలార్ విద్యుత్ ను వినియోగించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు డిస్కం అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇదే విషయమై ఎస్పీడీసీఎల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ చక్రపాణి మరి కొన్ని వివరాలు అందించారు. అవేంటో చూద్దాం.
సోలార్ రూఫ్ టాప్ వినియోగదారులకు రాయితీలు : ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీల కారణంగా వినియోగదారులు సోలార్ విద్యుత్పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పోలిస్తే సోలార్ విద్యుత్ తక్కువ ధరకే లభిస్తుండడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పైగా అవసరానికి సరిపడా విద్యుత్ వినియోగించుకుని మిగిలిన విద్యుత్ను గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేసే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. తద్వారా విద్యుత్ ఛార్జీలు చాలా వరకు తగ్గుతున్నాయి. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు కూడా సోలార్ విద్యుత్ తక్కువ ధరకే లభిస్తుండడం వల్ల ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సౌర విద్యుత్ విషయంలో గట్టి సంకల్పంతోనే ఉంది. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని భావిస్తోంది. సోలార్ రూఫ్ టాప్లు, స్వయం సహాయ బృందాలతో విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు లాంటివి ఇందులో కీలకంగా ఉన్నాయని అంటున్నారు ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్. ఇవీ మొత్తంగా ఈ ఎక్స్ పో విశేషాలు. భవిష్యత్లో ఈ రంగంలో మరిన్ని పెట్టుబడులకు, ఆవిష్కరణలకు ఈ ప్రదర్శన ఓ వేదికగా నిలిచిందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
