పిల్లలకు ఈత - తల్లిదండ్రులకు గుండె కోత - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

వేసవిలో సరదాగా ఈతకు వెళ్తున్న జనాలు - ఈతకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితి - ఈత సరదా కాస్త విషాదంగా మారుతున్న వైనం - సిద్దిపేట జిల్లాలో ముగ్గురు యువకుల మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:40 PM IST

Summer Swim Deaths Idisangathi Story : అసలే వేసవి కాలం. అందులోనూ 40 డిగ్రీలకు పైగా నమోదు అవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు. ఉదయం 8గంటల నుంచే దంచి కొడుతున్న ఎండలు సాయంత్రం 6వరకు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇక ఉక్కపోత సరేసరి. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు దగ్గరున్న కాలువలు, చెరువులు, బావులు, స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌కు వెళ్లి ఈత కొడదామనే సరదా కొందరికి ఉంటుంది. అయితే, ఇక్కడే అసలు సమస్య. సరదా కాస్త ప్రాణాలు తీస్తున్న పరిస్థితి. ఈతకు వెళ్లి మరణిస్తున్నవారి మరణాలు ఏటా నమోదు అవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అందుకు చాలా ఉదాహరణలే ఉన్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాలో ఈతకు వెళ్లి ముగ్గురు యువకులు మరణించడంతో ఈ అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. మరి ఎందుకీ పరిస్థితి? ఈతకు వెళ్లినవారు క్షేమంగా ఇంటికి వస్తారా? అనే ప్రశ్నలు ఎందుకు తలెత్తున్నాయి. అజాగ్రత్తే మరణాలకు కారణమా? ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులతోపాటు ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది?

పిల్లల మరణంతో తల్లిదండ్రులకు కన్నీటి శోకం : వేసవి కాలంలో సరదాగా ఈతకు వెళ్లడం షరామామూలే. ముఖ్యంగా సెలవులు కావడంతో విద్యార్థులు, యువత రోజు ఈతకు వెళ్లేందుకు ఇష్టపడతారు. ఈత కొట్టేందుకు అనువుగా ఉన్న ప్రదేశాలకు టక్కున పరిగెడతారు. కాని అలా వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తుండమే ఒకింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇందులో పిలల్లే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న పిల్లల మరణాలు తల్లిదండ్రులకు కన్నీటి శోకాన్ని మిగిలిస్తోంది. దీంతో వేసవి సెలవు వచ్చాయంటే ఇంటిప‌ట్టునే ఉండాలని తల్లిదండ్రులు పిల్లలను పదే పదే చెబుతున్న పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఈతకు వెళ్లోద్దని గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు కూడా. వారి మాటలను పెడచెవిన పెడుతున్న కొందరు పిల్లలు స్నేహితుల వెంట ఈతకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కన్నవారికి జీవితాంతం కన్నీటి శోకాన్ని మిగిల్చుతున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఈతకు వెళ్లి మరణిస్తున్న ఘటనలు : తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఈతకు వెళ్లి మరణిస్తున్న ఘటనలు రోజుకు ఒకటి నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్‌ మండలం నాచారంలో ఒకేసారి ప్రశాంత్‌, వికాస్‌, ఆనంద్‌రెడ్డి అనే ముగ్గురు యువకులు మరణించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే, వీరందరికీ ఈత రాకపోవడం గమనార్హం. ఇంతకీ ఈ సంఘటన ఎలా జరిగిందని చూస్తే వీరంతా మే 6న నాచారం లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. ఈత రాకపోవడంతో వాగులోనే మునిగితేలుతున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని గట్టుపై ఉన్న ప్రశాంత్ చూసి,వారిని కాపాడేందుకు నీటిలో దిగారు. ఆయనకు కూడా ఈత రాకపోవడంతో మొత్తం ముగ్గురూ నీట మునిగిపోయారు. మరుసటిరోజు ఉదయం పోలీసులు గజ ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. 30 ఏళ్లు కూడా నిండని ముగ్గురు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి కుంటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు.

ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మునిగి : ఏపీలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురానికి చెందిన చందు, లక్కీ అనే విద్యార్థులు స్నేహితులు. స్కూలుకు సెలవులు కావడంతో సరదాగా ఈతకు వెళ్లాలని అనుకున్నారు. దగ్గరలోని చెరువులోకి దిగారు. అయితే, నీటిలో దిగుతున్న క్రమంలో లక్కీ గుంతలో పడిపోయాడు. కేకలు వేయడంతో రక్షించేందుకు చందు వెంటనే అందులోకి దిగి అతనూ మునిగిపోయాడు. ఒడ్డున ఉన్నవారు స్థానికులను పిలవడంతో పరిస్థితి అప్పటికే చేజారింది. వారిద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గత నెల అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పన్నెడా గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు బాలురు మత్స్యగెడ్డలో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. వీరిలో నలుగురు ప్రమాదవశాత్తు మునిగిపోగా..మరొక అబ్బాయి బయటకు వచ్చి సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. అది చూసిన సమీప మత్స్యకారులు ఒకరిని కాపాడగలిగారు. మిగిలిన ముగ్గురూ మృతి చెందారు. వీరంతా 15 ఏళ్లలోపు కావడం విషాదం. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే ఇలాంటి ఘనటలు ప్రతి వేసవిలో లెక్కకుమిక్కలి జరుగుతునే ఉన్నాయి.

ప్రపంచంలో ఏటా 3 లక్షలకు పైగా మరణాలు : వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్‌ నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా 3 లక్షల మందికి పైగా నీటిలో మునిగి చనిపోతున్నారు. భారత్ విషయానికి వస్తే సుమారు 38 వేలకుపైగా ఈ తరహా మరణాల సంఖ్య నమోదు అవుతుంది. ఆందోళన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్త మరణాల్లో భారత్‌లోనే 18% నమోదు కావడం గమనార్హం. నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నివేదికల ప్రకారం 2020లో 37 వేల మంది, 2021లో 36 వేలమంది, 2022లో 38 వేలమందికి పైగా చెరువులు, బావులు వంటి వాటిల్లో మునిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే, 2023, 24, 25 ఈ మూడేళ్లలోనూ సుమారు 38వేల చొప్పున మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయని నివేదికలు తెలిపాయి.

ఎక్కువగా 5 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు వయసున్న వారే : ఈతకు వెళ్లి మృతిచెందుతున్నవారిలో ఎక్కువగా 5 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు వయసున్న వారే అధికంగా ఉంటున్నారు. వేసవిలోనే ఈ మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. స్కూళ్లకు సెలవులు కావడంతో వారికి ఈత కొట్టడం రాకపోయినా చెరువులు, బావులకు వెళ్లి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే అర్థం అవుతోంది. ముఖ్యంగా 10 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమై విగత జీవులుగా మారుతున్నారు. పసిప్రాయంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయి కన్నవారికి తీరని శోకాన్ని మిగిల్చుతున్నారు. ఇక 15 నుంచి 35 ఏళ్లు ఉన్నవారు కూడా వేసవిలో ఈత కొట్టేందుకు ఆసక్తి చూప్తిస్తున్నారు. అయితే, ఈ వయసు వారిలో మరణాలు తక్కువగానే ఉన్నాయి.

బురద, నాచు, నీటి లోపల రాళ్లు ఉండటంలో సమస్య: ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఈత రాని వారు మాత్రమే నీటిలో మునిగి మరణిస్తున్నారని అనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే, ఈత వచ్చిన వారు సైతం ప్రమదాలు, అక్కడి పరిస్థితులను అంచనా వేయడంలో విఫలమై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. చెరువులు, కుంటలు, కాలువలలోని బురద, నాచు, నీటి లోపల రాళ్లు ఉండటంలో ఈత వచ్చిన వారూ అక్కడ చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు వదులుతున్నారు. కాబట్టి, ఈత వచ్చినవారు కూడా ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది అందరం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం. ఇంకొందరు తమ తోటి స్నేహితులు మునుగుతున్నపుడు రక్షించే క్రమంలో వారితో పాటు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.

సరదా కోసం స్నేహితులను తోసేయడంతో సమస్య :
ఈతకు వెళ్లి మృత్యువాత పడటానికి ఈత రాని వారు నీటిలోకి దిగడం ప్రధాన కారణంగా ఉంటోంది. అలాగే, లోతు తెలుసుకోకుండా దూకడం, సరదా కోసం స్నేహితులను తోసేయడం, వాటర్ అంటేనే ఆందోళనకు గురికావడం వంటి కారణాలు ఉన్నాయి. చాలామందికి నీరు అంటేనే భయం వేస్తుంది. దీంతో నీళ్లలో దిగితేనే తెలియకుండానే ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడి నీటిలో మునిగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మద్యం సేవించి ఈతకు వెళ్లడం కూడా ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది. వీటితోపాటు క్షణికావేశానికిపోయి ఈత రాకపోయిన నీటిలో దూకడం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. మాటల్లో చెప్పుకునేందుకు ఇవి కొన్ని కారణాలే అయినా క్షేత్రస్థాయిలో అనేక విషయాలు మరణాలు కారణం అవుతున్నాయి.

ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, వాంతులు :
ఈతకు వెళ్లి మరణించడానికి అరోగ్య పరిస్థితులు కూడా కారణం అవుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె, శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులు ఉన్నవారు వీలైనంత వరకు ఈతకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే నోరు, ముక్కు ఒకేసారి పూర్తిగా నీటిలో ఉంటుందో అప్పుడు మనం మునిగిపోతున్నామనే విషయం అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఈత కొట్టే సమయంలో ఆ రెండు జరగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అయితే, నీటిలో మునిగిన తర్వాత శరీరం చల్లబడటం, పొత్తికడుపు ఉబ్బడం, చాతిలో నొప్పి, శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, వాంతులు కావడం వంటిది సాధారణంగా గమనిస్తుంటాం. ఆ సమయంలో పక్కనున్న వారు ఆందోళనకు గురికాకుండా బాధితులను కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. సమయ స్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ప్రథమ చికిత్స చేయడం, ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లడం చేయలని చెబుతున్నారు.

మరణిస్తున్నవారిలో దాదాపు 80% పురుషులే : ఈత సరదాగా జరిగితే బాగానే ఉంటుంది. కానీ, అనుకోని విషాదం జరిగినప్పుడే అందరికీ ఇబ్బంది. ఈతకు వెళ్లి మరణిస్తున్నవారిలో దాదాపు 80% పురుషులే ఉండటం గమనించాల్సిన అంశం. కాబట్టి కుటుంబానికి ఆధారమైన వారు మరణిస్తే భార్యా, పిల్లలకు పరిస్థితి ఆగమ్యగోచరంగా మారుతుందనే విషయాన్ని పురుషులు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ వెళ్లినా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నదులు, రిజర్వాయర్లకు దూరంగా ఉండటం మంచింది. ఎందుకంటే, అందులో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈత వచ్చినప్పటికి ఒడ్డుకు వచ్చే శక్తి, సామర్థ్యం తగ్గిపోయి నీటిలో కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

రక్షించుకునేందుకు తప్పనిసరిగా ఈత : అవునన్నా కాదన్న ఈత మరణాలు పెరగడానికి ఒకరకంగా తల్లిదండ్రులు కూడా కారణం అవుతున్నారు. పిల్లలను గట్టిగా కట్టడి చేయలేకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. ఇక పిల్లలు సరదా పడితే వారికి ఈత నేర్పించాలి. ఈత నేర్చుకోవడం వల్ల వారిలో మనోధైర్యంతో పాటు శారీరక సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

ఈత కొట్టేటప్పుడు కాళ్లు, చేతులు, వీపు, పొట్ట కండరాలన్నీ ఏకకాలంలో కదలడం వల్ల శరీర ఆకృతి మెరుగుపడుతుంద. రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచేందుకు తోడ్పడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఒత్తిడి తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా మెరుగువుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ముందే నేర్పిస్తే మునిగిపోయే ప్రమాదం కొంతైన తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయిలోనే నేర్పిస్తే ఇంకా మంచిది. ఐతే, ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహించాల్సిన అవసరం ఉంది. నదులు, రిజర్వాయర్లలో దిగకుండా కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయాలి. అప్పుడే మరణాల సంఖ్య తగ్గుతుంది.

