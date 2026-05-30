ఖర్చులు ఎక్కువ లాభాలు తక్కువ - రొయ్య రైతులకు తప్పని కష్టాలు
యుద్ధం వల్ల తగ్గిన ఎగుమతులు - భారీగా పెరిగిన షిప్పింగ్ ఛార్జీలు - డిమాండ్ లేదని కొనుగోలు ధరను భారీగా తగ్గిస్తున్న వ్యాపారులు - సీడ్ ఫీడ్ ధరల్లోనూ పెరుగుదల
Published : May 30, 2026 at 2:09 PM IST
No Hike In Prices For Aquaculture : రాష్ట్రంలో ఆక్వా సాగుపై మళ్లీ నీలి నీడలు అలముకున్నాయి. అమెరికా సుంకాలు పశ్చిమాసియా యుద్ధం, పెరిగిన షిప్పింగ్ ఛార్జీల కారణంగా రొయ్యల ఎగుమతులు తగ్గాయి. పెరిగిన విద్యుత్తు ధరలు, మూడేళ్లుగా పెరిగిన వైరస్తో ఖర్చులు పెరిగి రైతులు అల్లాడుతున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల మోత సాగు భారాన్ని మరింత పెంచాయి. దీంతో నష్టాలే మిగులుతున్నాయి. నాణ్యత లేని సీడ్-ఫీడ్ నష్టాలను మరింత పెంచుతున్నాయి. దీంతో ఏళ్లుగా రొయ్యలు సాగుపై ఆధారపడ్డ రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. రైతులు తమ పంటలను సాగు చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తుంటే వ్యాపారులు మాత్రం ఎగుమతులు పెరుగుతున్న రవాణా ఛార్జీలను సాకులుగా చూపిస్తూ ధరలను తగ్గించేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఆక్వా రంగంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ సరైన నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ చేయకపోవడంతో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేవారే ఎవరూ లేకుండా పోయారు.
100కౌంటు కిలోకు 220 రూపాయలు : సుమారు 3 లక్షల ఎకరాల సాగు విస్తీర్ణం దేశంలోనే మొత్తం మత్స్య, ఆక్వా రంగాల ఉత్పత్తిలో 41శాతం వాటాతో అగ్రస్థానం దేశంలోని రొయ్యల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 76% వాటా. ఇదీ రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగం గొప్పదనం. ఈ లెక్కలు బాగానే ఉన్న సాగు చేస్తున్న రైతుల పరిస్థితే బాగా లేదు. ఖర్చులు ఎక్కువ లాభాలు తక్కువ అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఎగుమతులు తగ్గాయి. షిప్పింగ్ ఛార్జీలు కూడా పెరిగాయి. దీంతో డిమాండ్ లేదని కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు రొయ్యల ధరలను కిలోకు సగటున 40 రూపాయలు తగ్గించారు 100కౌంటు కిలోకు 220 రూపాయలు, 90 కౌంట్ 240 రూపాయలుగా ఉంది. మిగిలిన కౌంట్లపై 30 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయల వరకు తగ్గించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రశ్నలు లేవనెత్తినా ఎటువంటి ఫలితమూ దక్కలేదని కనీసం అధికారులు కూడా సక్రమంగా స్పందించడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మేతకు అదనంగ పెరిగిన ధరలు : నాలుగు నెలల కిందట రొయ్య మేత తయారీ కంపెనీలు కిలోకు అదనంగా నాలుగు రూపాయలు ధరలు పెంచాయి. ప్రస్తుతం ముడి సరుకు ధర పెరిగిందని వెనామీ ఫీడ్ ధర కిలోకు 8రూపాయలు. టైగర్ ఫీడ్ 10 రూపాయల 50 పైసలు పెంచాలని నిర్ణయించారు. ఈ ధరలు అమల్లోకి వస్తే ఖర్చు ఎకరాకు సగటున 20వేల రూపాయలు పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం కిలో రొయ్యల ఉత్పత్తికి 270 నుంచి 280 రుపాయాలు ఖర్చు అవుతోంది. మేత రేట్ల పెరుగుదలతో కిలోకు 15 రుపాయాల నుంచి 20 రుపాయాల వరకు రొయ్యల ఉత్పత్తి వ్యయం ఎక్కువుతుంది. టైగర్ మేత 25 కిలోల బస్తా ప్రస్తుతం 2వేల 788 రూపాయలు ఉంటే ఇకపై ఇది 3వేల 38 రూపాయలు అవుతుంది. వెనామీ మేత 25 కిలోల బస్తా 2,543 ఉండగా, ఇది 200 పెరుగుతుంది. ధరల పెంపునకు సంబంధించి రైతులు భాగస్వామ్య సంస్థలతో చర్చించేందుకు ఒక సమావేశం నిర్వహించేంత వరకు నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయాలని మత్స్యశాఖ కమిషనర్ చేసిన విజ్ఞప్తిని బేఖాతరు చేస్తూ కంపెనీలు తమ ధరలను పెంచేశాయి. అంతేకాకుండా విద్యుత్ ఛార్జీలు కూడా తీవ్ర భారంగా పరిణమించాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఈ ఛార్జీలు పెంచబడగా, 'True-up' F.P.P.C. సర్ఛార్జీల పేరుతో అదనపు ఆర్థిక భారం కూడా మోపబడింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూనిట్ కు 1.50 పైసలు ఛార్జీ అని ప్రకటించింది. వాస్తవంగా చెల్లించే బిల్లులు చూస్తే ఇతర ఛార్జీలతో కలిపి యూనిట్కు మూడు రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఎకరాకు విద్యుత్ ఛార్జీలే సగటున 75 వేల నుంచి 90 వేల రూపాయలు ఉంటోంది.
ఆక్వా రంగం ద్వారా ఏడు లక్షల మందికి ఉపాధి : రాష్ట్రంలో ఒక వెయ్యి 53 కిలోమీటర్ల పొడవైన సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం ఉండడంతో రొయ్యల సాగు విస్తరించడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి, నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాలు ఆక్వా సాగులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. సాంకేతికత , వినూత్న పద్ధతులను ఉపయోగించి ఆక్వా రంగాన్ని మరింత విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. 2029-30 నాటికి రాష్ట్రంలో ఆక్వా సాగు విస్తీర్ణాన్ని మూడు రెట్లు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో చూస్తే మాత్రం రైతులు సమస్యలతో ఆక్వా రంగాన్ని వదిలేస్తున్నారు. లీజుకు తీసుకున్న వారు రెండేళ్లు సాగు చేసి అప్పులతో దూరం జరుగుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగంపై ప్రత్యక్షంగా సుమారు ఏడు లక్షల మందికి ఉపాధి పొందుతున్నారు. విస్తృతమైన అనుబంధ రంగాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ రంగం మరో పది లక్షల మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. మహిళలు కూడా వివిధ పనులు చేస్తున్నారు. రొయ్యల క్లీనింగ్, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు, గ్రేడింగ్ , ప్యాకింగ్ విభాగాలలో లక్షలాది మంది మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇంత మంది ఆధారపడ్డ ఈ రంగాన్ని అనేక సమస్యలు దెబ్బతీస్తున్నాయి.
50 వేల ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగే రైతుల ఆధారం : ఆక్వా రంగంలో అందరికీ ఉపాధి దొరకాలంటే రైతులు సాగు చేయాలి. సీడ్ హాచరీలు, ఫీడ్ తయారీ కంపెనీలు, డీలర్లు, కోల్డ్ స్టోరేజ్లు, ఐస్ ప్లాంట్ల యజమానులు, ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు నడవాలన్నా రైతులు బాగుండాలి. గత ఎనిమిదేళ్లుగా, గిట్టుబాటు ధరలు లభించకపోవడం వల్ల రొయ్యల రైతులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. అయితే వ్యాపారులు పరిశ్రమల యజమానులు మాత్రం రైతులను దోపిడీ చేస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో నాసిరకం విత్తనాలు, దాణా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ ఏమాత్రం లేదు. వెరసి ప్రస్తుతం ఒక్క నెల్లూరు జిల్లాలోనే గత నెల రోజుల్లో రైతులు 150 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయినట్లు అంచనా. జిల్లాలో కోట నుంచి కావలి వరకు సుమారు 50 వేల ఎకరాల్లో రొయ్యల సాగు జరుగుతుండగా భారీ సంఖ్యలో రైతులు దీనిపై ఆధారపడ్డారు.
"ఆక్వా రంగాన్ని బతికించండి. ఒకవేళ దీన్ని పట్టించుకోకపోతే దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇలా జరిగితే రైతులు చాలా అప్పుల పాలవుతారు. అదేవిధంగా దేశానికి వచ్చే ఆదాయం కూడా పోతుంది. ఆక్వా రంగంపై ఆధారపడ్డ పరిశ్రమలు కూడా మూసివేసే పరిస్థితులు వస్తాయి. ఇది రేట్ల తగ్గింపు యుద్ధం కారణంగా అని నేను భావించడం లేదు. దీనికి సంబంధించిన మిగతా అన్ని ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఉత్పత్తి ధరలో తగ్గింపు ఎందుకు? ఇలా చేయడం వల్ల రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది." -రాధాకృష్ణ రెడ్డి, మాజీ సభ్యుడు
4 లక్షల టన్నుల వరకు విదేశాలకు ఎగుమతి : ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో కూడా ఆక్వా రైతుల పరిస్థితి దిక్కుతోచనట్లుగానే మారింది. రాష్ట్రంలో సాగైన వాటిలో 51 శాతం ఆక్వా రంగం ఎగుమతులు జరుగుతుంటే, ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాదే అగ్ర స్థానం. జిల్లాలో లక్షా 20వేల ఎకరాల్లో రొయ్యలు సాగు చేస్తుండగా ఏటా 4 లక్షల టన్నుల వరకు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. రొయ్యల దిగుబడులు వేసవిలో ఆశాజనంగా ఉంటాయి. అందుకు తగ్గట్టే ఈ సీజన్లో ఎక్కువ మంది రైతులు రొయ్యల సాగుకు ఉపక్రమిస్తుంటారు. అయితే హఠాత్తుగా రొయ్యల ధరను వ్యాపారులు తగ్గించడంతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆక్వా రైతులు కుదేలవుతున్నారు. జిల్లా నుంచి 30 నుంచి 40కౌంట్ వరకు రొయ్యలు అమెరికాకు, 50 నుంచి 100కౌంట్ వరకు చైనా, యూరోపియన్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం 100 కౌంట్ కిలో సుమారు 265 రూపాయలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 230 రుపాయలకు పడిపోయింది. ఈ స్థితిలో కంపెనీలు, ఎగుమతిదారులు సిండికేట్గా కుమ్మక్కై ఫీడ్, సీడ్ రేట్లను పెంచడమే కాకుండా రొయ్యల ధరలను కూడా తగ్గించేయడం అన్యాయమని జిల్లా రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఫీడ్ కంపెనీలతో అధికారుల సమావేశం : ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి రొయ్యలు అధికంగా వస్తుండటంతో ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ల యాజమాన్యాలు, ఎగుమతిదారులు సిండికేటుగా ఏర్పడి భారీ మొత్తంలో కోల్డ్ స్టోరేజీలో నిల్వ చేసుకునే పనిలో ఉన్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ధరలు తగ్గించినట్లు వారు చెబుతున్నారు. ముందు ప్రభుత్వానికి కనీస సమాచారం లేకుండా ఫీడ్ కంపెనీలు ధరలను పెంచాయని, దీనిపై తాము ఆందోళన చేస్తే ప్రభుత్వం ఫీడ్ కంపెనీలతో సమావేశం నిర్వహించిందని రైతులు తెలిపారు. అయితే ఈ సమావేశంలో ధరల తగ్గింపుపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. సిండికేట్ గుప్పెట్లో నుంచి ఆక్వా రంగాన్ని కాపాడి, తమను ఆదుకోవాలని రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
ఆక్వా సాగు చేయాలంటేనే భయం : ఏపీ ఆక్వా కల్చర్ అథారిటీ ఉన్నా తమకు అది ఉపయోగపడటం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. అమెరికా విధించిన సుంకాలతో తగ్గిన ఎగుమతులు, పెరుగుతున్న విద్యుత్ బిల్లులు, దాణా ఖర్చులు, మరోవైపు అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులతో రైతులు ఆక్వా సాగు చేయాలంటేనే భయపడే స్థాయికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించేందుకు రైతులు సిద్ధపడుతున్నారు.
వైట్ స్పాట్ వైరస్తో టైగర్ సాగు నిలిపివేత : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వా ఎగుమతులు గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించాయి. పూర్వం కేవలం స్థానిక అవసరాలకే పరిమితమైన ఈ రంగం, నేడు విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆర్జించడంలో రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రారంభంలో టైగర్ రొయ్యల ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఉండేవి. వైట్ స్పాట్ వైరస్తో వాటి సాగు నిలిపివేశారు. తరువాత వెనామీ రొయ్యల విప్లవం రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది. భారతదేశం నుంచి అమెరికా, చైనా వంటి దేశాలకు వెళ్లే రొయ్యల్లో అత్యధిక భాగం ఏపీ నుంచే ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఆదాయాలు పెరగడంతో ప్రభుత్వ నియంత్రణ లేక పెద్ద వ్యాపారులు మార్కెట్ ను శాసిస్తున్నారు. సాగు చేస్తున్న రైతుకు మాత్రం నష్టాలే దిగుబడిగా మారాయి.
ఆక్వా ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 30% : భారతదేశ ఆక్వా ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 30% వరకు ఉంటుంది. అంకెలు ఇలా మురిపిస్తూ ఉంటే క్షేత్ర స్థాయిలో రైతుల పరిస్థితి మాత్రం దయనీయంగా మారింది. అందువల్ల ఆక్వా రంగాన్ని సంక్షోభం నుంచి బయటపడేయాలంటే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రంగంలోకి దిగాలి. సీడ్, ఫీడ్ నాణ్యతలను పరిశీలన చేయడం సహా మార్కెట్ను స్థిరీకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వ్యాపారులు సిండికెట్ దోపిడి నుంచి రైతును ప్రభుత్వం కాపాడాలి.
