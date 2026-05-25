రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత - రానున్న వానాకాలం సాగుపై ప్రభావం
యూరియా తయారీకి అవసరమైన ఎల్ఎన్జీ - హర్మూజ్ మూసివేతతో దిగుమతులపై ప్రభావంతో దేశంలో తగ్గిన యూరియా ఉత్పత్తి - ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి కేంద్రం కోటా తగ్గింపు - సేంద్రీయ ఎరువులు వాడాలని నిపుణుల సూచన
Published : May 25, 2026 at 3:18 PM IST
Urea Shortage In Rainy Season Telangana : గత ఏడాది రాష్ట్రంలో ఎరువుల కోసం రైతులు పడ్డ ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఇప్పుడు ధాన్యం, మక్కలు అమ్ముకునేందుకు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ ఇబ్బందులు సరిపోవు అన్నట్లు రైతన్నలకు మరో సమస్య వచ్చి చేరింది. కేవలం ఒక్క రోజుకు సరిపడా నిల్వలు ఉండడంతో యూరియా సరఫరా నిలిచిపోయింది. త్వరలో ఖరీఫ్ సాగు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఆందోళన కల్గిస్తోంది. సమస్య పరిష్కారం అయ్యే మార్గం కూడా కనిపించడంతో వానాకాలం సాగుపై తీవ్ర ప్రభావమే ఉండే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. మరి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి. తరచూ యూరియా కొరత ఎందుకు వేధిస్తోంది. ఈ సమస్యకు ప్రత్యామ్నాయాలు, పరిష్కారాలు లేవా.
వానాకాలంలో కటకటలాడాల్సిందే : వ్యవసాయం అంటేనే కష్టాలకు పర్యాయపదం. దుక్కి దున్నడం నుంచి మొదలు పంట అమ్ముకోవడం, గిట్టుబాటు ధర పొందడం వరకు రైతులకు అడుగుకో సవాల్ ఎదురవుతూ ఉంటుంది. అందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం, మక్కలు అమ్ముకోవడానికి గత కొన్ని రోజులుగా రైతులు పడుతున్న కష్టాలు. చూస్తుంటే ఇంతటితోనే ఈ కష్టాలకు అడ్డుకట్ట పడే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. కొత్త కష్టాలు కూడా ఎదురుచూస్తున్నాయి. కారణం రాష్ట్రంలో యూరియా సరఫరా నిలిచిపోవడమే. కేంద్రం నుంచి సరఫరా తగ్గడంతో పాటు తగినంత నిల్వలు లేకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా యాప్ సేవలను నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.40 లక్షల టన్నుల యూరియాతో పాటు 10 వేల టన్నుల డీఏపీ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యాప్ను తిరిగి ప్రారంభిస్తే ఒకే రోజు మొత్తం స్టాక్ ఖాళీ అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది వానాకాలం సీజన్ కోసం 11.50 లక్షల టన్నుల యూరియా కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. అంతర్జాతీయంగా దిగుమతులు లేకపోవడం, దేశంలో ఉత్పత్తి తగ్గడం, ఇతర పరిణామాల వల్ల కేంద్రం 10 లక్షల టన్నులకే అనుమతించింది. ఏప్రిల్లో కేంద్రం నుంచి 2లక్షల టన్నుల యూరియా రావాల్సి ఉండగా, 1.53 లక్షల టన్నులే వచ్చింది. మే నెలలో 2 లక్షల టన్నులకు గాను ఇప్పటి వరకు 48,985 టన్నుల యూరియా మాత్రమే సరఫరా అయ్యింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో వానాకాలం సాగు కోసం యూరియాకు కటకటలాడాల్సిన ప్రమాదమే కనిపిస్తోంది.
రెండు లక్షల టన్నుల యూరియా కావాలి : రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ నెలాఖరు నుంచే రైతులకు యూరియా అందుబాటులో లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులు 1.03 లక్షల ఎకరాల్లో కూరగాయల పంటలు సాగు చేశారు. వాటికి యూరియా అవసరం. మరో వైపు గత ఏడాది వేసిన 79 వేల ఎకరాల ఆయిల్పామ్ మొక్కల ఎదుగుదలకు కూడా యూరియా అవసరం. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ముందస్తు వరి సాగు చేసే రైతులు ఇప్పటికే నార్లు పోశారు. వాటికి కూడా కావాలి. రైతులు యూరియా కోసం దుకాణాల వద్దకు వెళుతున్నా యాప్ నిలిచిపోయిందని చేతులెత్తేస్తున్నారు. మరో వారం రోజులు యూరియా అందకపోతే నారు ఎండిపోతుందని, కూరగాయలు, ఆయిల్పామ్ మొక్కల ఎదుగుదల ఉండదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల రైతులు యూరియా కోసం మహారాష్ట్ర వెళుతుండగా అక్కడ అధిక ధర చెప్పడంతో పాటు ఇతర ఎరువులు అంటగడుతున్నారు. వెంటనే రెండు లక్షల టన్నుల యూరియా విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు కేంద్ర ఎరువులు, రసాయనాల మంత్రి జే.పీ.నడ్డాకు లేఖ రాసినా ఇంకా స్పందన రాలేదు.
"తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎరువుల కొరత ప్రతిసంవత్సరం ప్రతి పంటకు ఇబ్బందిగా ఉంటోంది. వానాకాలం, యాసంగి, ఇప్పుడూ ఇలా ప్రతిసారి వస్తోంది. రైతలు యూరియా కోసం క్యూలైన్లలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితు లొచ్చాయి. రాష్ట్రంలో సాగు నీరు, కరెంట్ అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం అందించాల్సిన సాహకారంలోని పలు లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి" - తీగల సాగర్, తెలంగాణ రైతు సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి
సరఫరా తగ్గుదలకు కారణం అదే : కేంద్రం తెలంగాణా సహా పలు రాష్ట్రాలకు యూరియా సరఫరా తగ్గించడానికి ఏకైక కారణం పశ్చిమాసియా యుద్ధం. హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేయడంతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి యూరియా దిగుమతులు ఆగిపోయాయి. దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసుకుందాం అంటే దానికి తయారీకి అవసరమైన ముడి సరుకు లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఎల్ఎన్జీ దిగుమతులు కూడా నిలిచిపోయాయి. ఇలా రెండు విధాలుగా సమస్య వచ్చిపడింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం భారత్లో యూరియా సహా అన్ని రకాల ఎరువుల ఉత్పత్తి 2025లో 524.64 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు. తద్వారా కాస్త అటు ఇటుగా 70% మేర దేశీయ అవసరాలు తీరుతున్నాయి. కానీ తయారీ కోసం వాడే ముడిసరుకే అందుబాటులో లేకపోవడంతో కంపెనీలు ఉత్పత్తిలో కోత విధిస్తున్నాయి. గత ఏడాది దేశంలో జరిగిన ఉత్పత్తి గడచిన ఐదేళ్లలోనే అత్యధికం. కొత్త ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, పాత వాటి పునరుద్ధణతో ఇది సాధ్యమైంది. అయినా ఇప్పుడు యుద్ధం కారణంగా ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలో అంతరాయాల వల్ల తయారీ కంపెనీలకు దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
"తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా యూరియా సంచుల విషయమే నడుస్తోంది. యాసంగి పంట సమయంలో ఎకరానికి యూరియా రెండు బ్యాగులనే ఇస్తున్నారు. దీంతో రైలులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. దీనికోసం యాప్ పెట్టి ఓటీపీ పెట్టడంతో కౌలు రైతులు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. గ్రామల్లో సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈ విషాయాలు చెప్పారు. యూరియా బస్తా సబ్సిడీతో రూ.260కి దొరుకుతోంది. అవే సంచులను రూ.500 కు బయట కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది" - విస్సా కిరణ్ కుమార్, కన్వీనర్, రైతు స్వరాజ్య వేదిక
ఎరువుల వినియోగంలో భారత్ రెండో స్థానం : దేశీయ అవసరాల కోసం సుమారు 50-60% మేర సహజ వాయువును పశ్చిమాసియా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది భారత్. వీటిలో ఖతార్ నుంచే దాదాపు 40% దిగుమతి అవుతోంది. ఇప్పుడు అక్కడ ఉత్పత్తికి ఆటంకాలు రావడం వల్లే ఇంత సమస్య వచ్చి పడింది. దేశీయంగా ఉత్పత్తి పెంచుతున్నప్పటికీ డిమాండ్తో పోల్చుకున్నప్పుడు అది తక్కువగానే ఉంటోంది. అందుకే ఇప్పటికీ పశ్చిమాసియాపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం ఖతార్లో ఉత్పత్తి అవుతున్న నేచురల్ గ్యాస్లో సుమారు 30% మేర మార్కెట్ భారత్దే. అంటే ఏ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యూఏఈ నుంచి కూడా భారీగానే ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఉన్న లెక్కలు గమనిస్తే ప్రపంచంలోనే ఎరువుల వినియోగంలో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఉత్పత్తి విషయంలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఇదే సమయంలో దిగుమతుల్లో ఆధారపడడమూ తగ్గడం లేదు.
యూరియా విక్రయాలు 3.8% పెరుగుదల : గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్లో ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో యూరియా విక్రయాలు 3.8% మేర పెరిగాయి. ఈ నెలల్లో 31 మిలియన్ టన్నులకు పైగా యూరియా అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. అంతకు ముందు ఏడాది ఇది 30 మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది. అంటే ఏటా విక్రయాలు పెరుగుతున్నాయని అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్ఏఐ డేటానే స్పష్టంగా చెబుతోంది. సేల్స్ ఈ స్థాయిలో ఉంటే ఉత్పత్తి మాత్రం 3% మేర తగ్గింది. అదే సమయంలో దిగుమతులు 85% మేర పెరిగాయి. క్లుప్తంగా ఇదీ భారత్లోని యూరియా మార్కెట్ స్వరూపం. యూరియా పరంగా మనం ఎంతగా ఆధారపడుతున్నామో చెప్పడమే ఈ లెక్కలు ప్రస్తావించడం వెనక అసలు ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఏ మాత్రం ఆటంకాలు ఎదురైనా ఈ మార్కెట్ మొత్తం కుదుపునకు లోనయ్యే ముప్పుని కొట్టిపారేయలేం.
సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు మళ్లించడం : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా యూరియా కొరత నేపథ్యంలో దీనికి ప్రత్యామ్నాయం లేవా అంటే కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి సేంద్రీయ సాగువైపు మళ్లడం. ఇందుకోసం కేంద్రం పీఎం ప్రణామ్ పథకాన్ని కూడా అమలు చేస్తోంది. రైతులను సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు మళ్లించడం ద్వారా భూసారాన్ని పెంచడం సహా కొండలా పెరిగిపోతున్న ఎరువుల సబ్సిడీని తగ్గించడం ఈ పథకం ఉద్దేశం. ఈ పథకం కింద ఎంత ఎరువులను తగ్గిస్తే అంత మేర రాష్ట్రాలకు సబ్సిడీ ఇస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ఎరువులు, రసాయనాల శాఖ ఏర్పాటు చేసిన డాష్బోర్డు ద్వారా రాష్ట్రాలు వినియోగించిన రసాయన ఎరువుల్లోని తేడాను లెక్కిస్తారు.
ఆదా చేసిన సబ్సిడీ మొత్తంలో 50% మొత్తాన్ని ప్రోత్సాహకంగా అందజేస్తారు. అలా అందిన మొత్తాన్ని రాష్ట్రాలు రైతుల సంక్షేమ పథకాలకు వినియోగించాలి. జిల్లా, గ్రామీణ, బ్లాక్ స్థాయిలో జీవ, సేంద్రీయ ఎరువుల ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని ప్రత్యామ్నాయ ఎరువుల తయారీ పథకాల కోసం వినియోగించాలి. పంచాయతీలు, స్వయం సహాయక బృందాలు, రైతులకు ప్రోత్సాహకాలను అందించడం సహా రసాయన ఎరువుల తక్కువ వినియోగంపై వారికి ఈ మొత్తంలో నుంచే అవగాహనా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. ఇలాంటి పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం సహా ఇతర ప్రత్యామ్నాయ సేంద్రీయ ఎరువులను వినియోగించడం మేలు.
పునరుద్ధరించడానికి చాలా కాలం : యూరియా విషయంలో రాష్ట్రంలో పరిణామాలు చూస్తూ ఉంటే కాసింత ఆందోళనకర పరిస్థితే కనిపిస్తోంది. పరిస్థితులు కుదుటపడేందుకు చాలా కాలమే పట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో, హర్మూజ్ జలసంధిని ఎప్పుడు తెరుస్తారో ఎవరూ చెప్పలేని పరిస్థితి. ఒక వేళ పరిస్థితులు కుదుటపడి గల్ఫ్లోని ఎల్ఎన్జీ ప్లాంట్లు తెరుచుకున్నా ఇరాన్ దాడిలో దెబ్బతిన్న వాటిని పునరుద్ధరించడానికి చాలా కాలమే పడుతుంది. మరి యూరియా విషయంలో పరిస్థితులు ఎక్కడికి దారి తీస్తాయో అన్న దానిపై మాత్రం అనిశ్చితే అని చెప్పాలి.