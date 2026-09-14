పండుగే కాదు పలువురికి జీవనాధారం - వినాయక చవితి వస్తే వారికి 3 నెలలు పండుగే
వినాయక విగ్రహాలకు కేరాఫ్ అయిన హైదరాబాద్ పలు రంగాల వారికి ఉపాధి భరోసానిస్తోంది. ముఖ్యంగా విగ్రహాల తయారీకి కేంద్రంగా నిలుస్తున్న ధూల్పేటలో స్థానికులతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల కళాకారులు సైతం ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు.
Published : September 14, 2026 at 1:25 PM IST
Employment By Vinayaka Idol Making : గణేశ్ పండుగ అంటేనే ఎక్కడలేని సందడి. హైదరాబాద్లో అయితే ఇది ఇంకాస్త ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది. విగ్రహాలు తయారు చేయడం నుంచి పండ్లు, పూలు, పూజా సామగ్రి విక్రయించే వారి వరకూ ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది వినాయక చవితి. నవరాత్రి ఉత్సవాలంటే వీరందరికీ పెద్ద పండుగే. ప్రతి గల్లీలో రంగురంగుల వినాయక విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఇవి ఇంత అందంగా తయారవడం వెనక ఎంతో మంది కళాకారుల శ్రమ ఉంది. పండుగకు 6 నెలల ముందు నుంచే తయారీ పనులు మొదలుపెడతారు.
3 నెలల పాటు చేతి నిండా పని ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాల తయారీ కోసం వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి ఉపాధి పొందుతారు. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్, ధూల్పేట ప్రాంతాలు ఇందుకు అడ్డాలు. ఇక మండపాలు వేసే వారు, డెకరేషన్ చేసే వారికీ గణేశ్ పండుగ చెప్పుకోదగ్గ ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.
పొరుగు రాష్ట్రాల కళాకారులకూ ఉపాధి
వినాయక చవితి అనగానే గుర్తుకు వచ్చేవి విగ్రహాలే. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్లలో భారీ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తుంటారు. 9 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు చేస్తారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోనే కాదు. నగరంలో చాలా చోట్ల విగ్రహాలు కొలువుదీరతాయి. ఇప్పుడైతే గల్లీకి రెండు, మూడు మండపాలు వెలుస్తున్నాయి. మరి ఈ స్థాయిలో విగ్రహాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? స్థానికంగానే కాదు, ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చిన కళాకారులు ఇక్కడ గణేశుడి విగ్రహాలు తయారు చేస్తుంటారు.
చవితికి 6 నెలల ముందు నుంచే పనులు ప్రారంభం
నెలల తరబడి ఇదే పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. వినాయక చవితికి 6 నెలల ముందే పనులు మొదలవుతాయి. డిజైన్స్ నిర్ణయించు కోవడం, వాటికి మౌల్డ్స్ తయారు చేసుకోవటం, ముడి సరకు తెప్పించటం వరకు ఈ ప్రక్రియ సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఒక్కో పనికి ఒక్కో నైపుణ్యం అవసరం. అందుకే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు హైదరాబాద్లోనే మకాం వేసి, రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తూ వేలాది విగ్రహాలకు రూపమిస్తున్నారు.
ఎన్నో రంగాల వారికి జీవనోపాధి
నగరంలో వినాయక విగ్రహాల తయారీకి కేరాఫ్ ధూల్పేట. ఏ గల్లీ చూసినా కళాకారులే. ఇక్కడ తయారయ్యే ప్రతి విగ్రహం వెనుక ఎంతో మంది శ్రమ కనిపిస్తుంది. మట్టి సేకరించే వాళ్లు, శిల్పులు, ఫినిషింగ్ చేసే కళాకారులు, పెయింటర్లు, అలంకరణ చేసే వారు. ఇలా అందరూ తలా ఓ చేయి వేస్తేనే ఇంత అందమైన విగ్రహాలు తయారవుతాయి. ఇక వీటిని ఓ చోట నుంచి మరో చోటకు తరలించే వాహనదారులు, కూలీలకూ ఉపాధి లభిస్తుంది.
మండపాల నిర్మాణ కార్మికులు, విద్యుత్ సిబ్బంది, పూల వ్యాపారులు, పూజా సామగ్రి విక్రయించే వారికీ చేతి నిండా పని దొరుకుతుంది. గణేశుడు ఒక్కడే కానీ ఆయనపై ఆధారపడి జీవించే కుటుంబాలెన్నో ఉన్నాయి. పెద్ద వ్యాపారుల నుంచి ప్రతిమలు కొనుగోలు చేసి విక్రయించే చిరు వ్యాపారులు వారం రోజుల ముందు నుంచి పనిలో నిమగ్నమైతారు.
ప్రతి ఇంట్లో కళాకారులు!
హైదరాబాద్ నగరంలో తయారయ్యే విగ్రహాలు ఇక్కడికే పరిమితం కావు. చాలా వరకూ పొరుగు రాష్ట్రాలకూ తరలిపోతుంటాయి. ముంబయి తరవాత అంత పెద్ద తయారీ కేంద్రం హైదరాబాద్లోనే ఉంది. అదే ధూల్పేట్. 25 అడుగుల భారీ విగ్రహాలే కాదు. ఒక్క అడుగు పరిమాణంలో ఉన్న విగ్రహాలూ ఇక్కడ తయారు చేస్తుంటారు. పండుగకు నెలల ముందే ఇక్కడ విగ్రహాల తయారీ పనులు ఊపందుకుంటాయి. ఇక్కడ ప్రతి ఇంట్లో కళాకారులు ఉంటారంటే అతిశయోక్తి కాదు. తరతరాలుగా ఇదే కళను నమ్ముకున్న వారున్నారు.
గణేశ్ పండుగ సీజన్లో ఇక్కడ అడుగుపెడితే చాలు ఇంటికో షెడ్డులో విగ్రహ తయారీ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచే కొన్ని వేల విగ్రహాలు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాయి. చాలా మంది వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ముందుగానే బుకింగ్స్ చేస్తుంటారు. తక్కువ ధరల్లోనే ఇక్కడ విగ్రహాలు లభిస్తుండడమే అందుకు కారణం. పండుగ దగ్గర పడే కొద్దీ ఆర్డర్లు పెరుగుతాయి. పని గంటలు పెరుగుతాయి. కళాకారుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.
"ధూల్పేటలో కూడా ఇప్పుడు ముంబయి తరహాలో విగ్రహాలు తయారు చేయిస్తున్నాం. కస్టమర్లు కూడా విగ్రహం ఫినిషింగ్ బాగుందని అంటున్నారు. ఇక్కడి వినాయక విగ్రహాలంటే దేశమంతా ఫేమస్. కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, గుజారత్ రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్తారు. మేము ఈ సీజన్లో కష్టపడితే లాభాలు వస్తాయి" - ధూల్పేటలోని విగ్రహ విక్రయదారులు
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి తయారీ
నగరంలో వినాయక చవితి అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్. నగర వ్యాప్తంగా ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నా సరే ఖైరతాబాద్ గణేశుడు మాత్రం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే. నగర వాసులే కాదు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకుంటారు. నవరాత్రుల్లో రోజుకు లక్షకు పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా. ఏటా ప్రత్యేక సందేశంతో భక్తులకు దర్శనమిచ్చే ఆయన రూపం అంత ప్రత్యేకమైంది మరి. పూర్తి పర్యావరణహితంగా, అందంగా ఈ గణేశుడిని తీర్చిదిద్దుతారు.
తొంభై రోజులు కళాకారులు శ్రమిస్తారు
ఖైరతాబాద్ గణపతి భారీ రూపం వెనుక శ్రమ కూడా భారీగానే ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం సాధారణ విషయం కాదు. ముందుగా నమూనా సిద్ధం చేయడం, కట్టెలతో షెడ్డు వేయడం, మట్టితో విగ్రహాన్ని తీర్చిదిద్దడం ఇలా ఒక్కో దశకు ఎంతో సమయం పడుతుంది. మూడు నెలల పాటు రోజూ 30 మందికి పైగా కళాకారులు పని చేస్తుంటారు. పండుగ దగ్గరపడే కొద్ది పని చేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. రోజు 80కి పైగా కార్మికులు శ్రమిస్తుంటారు.
45 రోజుల ముందు నుంచే మండపం పనులు
నగరంలో మరో ప్రధాన గణపతి బాలాపూర్ గణేశుడు. అందరు గణపతులు రూపంలో ప్రత్యేకంగా ఉంటే బాలాపూర్ గణేశుడు మాత్రం మండపం, లడ్డూ వేలంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాడు. బాలాపూర్ లడ్డు ఏటా రూ.లక్షలు పలుకుతుంది. పోటీ పడి మరీ వేలం పాడతారు. లడ్డూ దక్కించుకోవడం అనేది హోదాగా భావిస్తారు. ఇక ఏటా సరికొత్త ఆలోచనతో రకరకాల ఆలయాల రూపాల్లో మండపాలను నిర్మిస్తూ భక్తులను ఆకట్టుకుంటారు. లడ్డూ వేలం రోజున బాలాపూర్లో కనిపించే సందడి అంతా ఇంతా కాదు.
వేలం పాటలో పాల్గొనే వారి నుంచి భక్తుల వరకు భారీగా తరలివస్తారు. బాలాపూర్ పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారతాయి. మండపాన్ని నెలన్నర ముందు నుంచే 60కి పైగా కార్మికులు రేయింబవళ్లు శ్రమించి తయారు చేస్తారు. మళ్లీ బాలాపూర్లో సెట్ను అతికించటానికి 15 రోజులు 50కి పైగా కార్మికులు శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆగమన్ నుంచి నిమజ్జన్ దాకా ఎంతో మందికి ఇక్కడ ఉపాధి లభిస్తుంది.
"దాదాపు పండుగకు రెండు నెలల ముందే మండపం సెట్ గురించి చర్చిస్తాం. అందరం కలిసి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాక పనులు ప్రారంభిస్తాం. ముందుగా సెట్ విడి భాగాలు గోదాంలో తయారు చేస్తారు. ఇందుకోసం 60 నుంచి 70 మంది కళాకారులు రోజూ పనిచేస్తారు. మళ్లీ ఇక్కడ సెట్ భాగాలను అమర్చేందుకు 30 నుంచి 40 మంది పనిచేస్తారు" - ప్రదీప్రెడ్డి, బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులు
మట్టి విగ్రహాల తయారీ కొంచెం కష్టం
ఒకప్పుడు అందమైన వినాయక విగ్రహాలు కావాలంటే అవి పీవోపీతోనే సాధ్యం అనుకునే వారు. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగి చాలా మంది మట్టి వినాయకుల వైపు మళ్లుతున్నారు. పీవోపీ విగ్రహాల తరహాలోనే మట్టి ప్రతిమలు కూడా మంచి ఫినిషింగ్తో ఆకర్షణీ యంగా లభిస్తున్నాయి. మట్టి గణపతులకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. వీటి తయారీ పీవోపీ విగ్రహాల తయారీ కంటే కష్టమైంది. సరిగా ఎండకపోయినా, మంచి మట్టిని ఉపయోగించక పోయినా అనుకున్న స్థాయిలో విగ్రహం తయారు అవ్వదు. అందుకే కళాకారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. ఈ కళాకారులకూ మార్కెట్ బాగానే ఉంటోంది.
ఈ పండగంటే భక్తే కాదు ఉపాధి కూడా
ఆగమన్, నిమజ్జన్లో వాహనాలు, మండపాల దగ్గర పెట్టే డీజేలు ఇతర సౌండ్ బాక్సులు, బ్యాండ్ ఇలా ఎంతో మంది వినాయకుడి పండుగతో ఉపాధి పొందుతున్నారు. పూలు, పండ్లు, పూజా సామగ్రికి ఈ సమయంలో గిరాకీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. మొత్తంగా ఖైరతాబాద్ నుంచి బాలాపూర్ వరకు దూల్పేట్ నుంచి నగరంలోని ప్రతి వీధి మండపం వరకు వినాయకుడి రూపం వెనుక ఎంతోమంది కళాకారుల కష్టం ఉంటుంది. అందుకే గణేశ్ పండుగ అంటే భక్తికి మాత్రమే ప్రతీక కాదు. కళకు గౌరవం ఉపాధికి ఊతం కూడా.
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