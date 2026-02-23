ETV Bharat / opinion

హైదరాబాద్​లో ఉంటున్నారా? - ఈ ప్రాంతాల్లో ఉంటే డెంగీ రావడం గ్యారెంటీ!

ఎప్పుడూ లేని స్థాయిలో దోమల దండ యాత్ర - చెరువుల పరిసర ప్రాంతాల వారికి తీవ్ర అవస్థలు - ఫిబ్రవరి నెల మొదలైనప్పటి నుంచి ఇవే తిప్పలు

Shocking Rise of Mosquitoes Increasing in Hyd
Shocking Rise of Mosquitoes Increasing in Hyd (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Shocking Rise of Mosquitoes Increasing in Hyd : సాధారణంగా వర్షా కాలంలో ఎక్కువగా దోమల బెడద ఉంటుంది. కానీ నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా ఏడాది మొత్తం సమస్య ఉంటోంది. ఈ ఏడాది దాదాపు నెల రోజులుగా అది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దోమలు ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు. అందుకే వాటికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్న చోటే ఉండిపోతాయి. ఈ కారణంగానే ఒకే చోట ఎక్కువ మొత్తంలో కనిపి స్తుంటాయి. అయితే హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు అన్ని చోట్లా దోమలు ఇబ్బంది పెడుతున్నా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇది తీవ్రంగా ఉంటోంది. వేసవి రాక ముందే దోమలు దాడులు మొదలయ్యాయి. ప్రాథమిక రిపోర్ట్‌ల ప్రకారం చూస్తే మూసాపేట, కూకట్‌పల్లి, మల్కాజ్‌గిరి, అత్తాపూర్, కాప్రా వాసులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి దోమలు. ముఖ్యంగా మూసాపేటలో గ్రీన్​హిల్స్ రోడ్‌ వద్ద సమస్య అత్యంత తీవ్రంగా ఉందని స్థానికులు కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. ఆ ప్రాంతంలోనే కాముని చెరువు, మైసమ్మ చెరువు ఉండడం వల్ల దోమల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. మూసాపేట పరిధిలోని భారీ అపార్ట్‌ మెంట్‌లలోకి విపరీతంగా దోమలు వస్తున్నాయి.

ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ సమస్యలు : దాదాపు రెండేళ్ల రిపోర్ట్‌ల ఆధారంగా చూస్తే కుంటలు, కాలువలు, చెరువులు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. మణికొండ వాసులకు ఈ అవస్థలు తప్పడం లేదు. ఇక్కడే నెక్నాంపూర్ లేక్, ఇబ్రహీంబాగ్‌ లేక్‌ ఉన్నాయి. ఇక టోలిచౌకిలోనూ ఇంతే. నదీం కాలనీ, క్యూబా కాలనీ, గోల్కొండ కోట పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ దోమలు దాడి చేస్తున్నాయి. మల్కాజ్‌గిరి, అల్వాల్‌ ప్రాంతాల్లోని సఫీల్‌గూడ, ఆర్కేపురం లేక్స్‌ దోమలకు హాట్‌స్పాట్‌లుగా ఉన్నట్టు గతంలోనే కొంత మంది అధికారులు వెల్లడించారు. మూసీ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే దుస్థితి. అత్తాపూర్, లంగర్‌హౌజ్, రాజేంద్రనగర్‌లో తరచూ నీళ్లు నిలిచిపోవడం, డ్రైనేజీ సమస్యల కారణంగా దోమల సంతతి వృద్ధి చెందుతోంది. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్‌లోనూ ఈడస్ దోమలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటున్నట్టు ప్రాథమిక అంచనా. వీటితో పాటు తార్నాక, ఉప్పల్, నాచారం, ఎల్‌బీనగర్, అంబర్‌ పేట, తెల్లాపూర్, ఓల్డ్ బోయినపల్లిలోనూ స్థానికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

''చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడే వేయడం వల్ల దోమల ఎక్కువవుతున్నాయి. అదే విధంగా హైదరాబాద్​ ప్రాంతంలో మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్​, దుర్గం చెరువు. అదే విధంగా అంబర్​ పేట్​లో ఉన్న నాలాలు కూడా వద్ద చెత్త పేరుకుపోయి ఉంటుంది. దీని వల్ల దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది.''- బాధితులు

నగరంలో దోమల సమస్య ఎక్కడెక్కడంటే? : నిజానికి గతంలోనే జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు నగరంలో దోమల సమస్య ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించారు. సిటీవ్యాప్తంగా దాదాపు 27వేల హాట్‌స్పాట్‌లు ఉన్నట్టు అప్పట్లోనే ప్రకటించారు. వీటిలో మల్కాజ్‌గిరి, అల్వాల్‌లో సుమారు 10 వేల హాట్‌స్పాట్‌లున్నాయి. గాజుల రామారంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఇక్కడ కూడా సుమారు 6 వేల చోట్ల దోమలు అధికంగా ఉన్నట్టు గుర్తించారు. చందానగర్, అంబర్‌పేట్, శేర్‌లింగంపల్లిలోనూ సమస్యలున్నాయని అప్పట్లో అధికారులు వెల్లడించారు. వీటిలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ పరిస్థితి మారలేదు. అన్ని కాలనీల్లోనూ యాంటీ మస్కిటో ఆపరేషన్స్ చేపడుతున్నామని తరచూ అధికారులు చెబుతూనే ఉన్నా ఎక్కడా ఆ దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. ఓపెన్ ప్లాట్స్, సెల్లార్లు, ఫంక్షన్ హాల్స్ తదితర ప్రదేశాల్లో మురుగు నీరు నిలిచిపోతోంది. ఈ నీటిలో దోమలు సంతతి పెంచుకుంటున్నాయి. ఫలితంగానే ఏడాది పొడవునా దోమల బెడద తప్పడం లేదు.

''విపరీతమైన దోమలున్నాయి. ఇప్పటివరకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ దోమలు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇంటిలో ఉండనివ్వట్లేదు దోమలు. అధికారులకు ఫోన్లు చేస్తే ఏమో ఒక్కటే మిషన్​ ఉంది మేము ఏం చేయాలని అంటున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి మరిన్ని ఎక్కువ మిషన్లు తెప్పించాలి. ప్రతి బస్తీలల్లో వాటితో మందు కొట్టించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి.'' - బాధితులు

అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది? : అసలు ఈ ఏడాది ఈ స్థాయిలో సమస్య ఎందుకు వచ్చింది? నగరవాసులు ఎందుకింత ఇబ్బంది పడుతున్నారు? ఈ ప్రశ్నలకు మొట్టమొదట వినిపించే సమాధానం. చెరువుల నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం. సాధారణంగా చెరువుల నిర్వహణకు సంబంధించి కొందరికి కాంట్రాక్ట్‌కు ఇస్తుంటారు. గతేడాది అక్టోబర్‌తోనే చాలా వరకూ ఈ ఒప్పందాల గడువు పూర్తైంది. ఆ తరవాత రెన్యువల్ చేసి ప్రక్రియను కొనసాగించాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పటికీ ఇది జరగడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగానే చెరువుల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో చెత్తతో పాటు గుర్రపు డెక్క పేరుకుపోతోంది. ఇదే దోమల సంతతి పెరగడానికి అనుకూల వాతావరణంగా మారుతోంది. దుర్గం చెరువు ఇందుకు ఉదాహరణ. ఇటీవల కొందరు నెటిజన్లు దుర్గం చెరువు నిర్వహణ దారుణంగా ఉందంటూ పోస్ట్‌లు పెట్టడం వల్ల హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పందించి చెరువును బాగు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇలా సరైన నిర్వహణ లేక దోమలకు కేంద్రాలుగా మారుతున్న ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.


జీహెచ్​ఎంసీకి రూ. కోట్లలో నిధులు కేటాయింపు : చెరువుల్లోని గుర్రపుడెక్క తొలగించడంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా చెత్తా చెదారం చేరకుండా చూసేందుకు ఏటా జీహెచ్‌ఎమ్‌సీ కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయిస్తోంది. కాస్త అటు ఇటుగా ఇది 30 కోట్ల వరకూ ఉంటుందని ఓ అంచనా. అయితే కొన్ని సార్లు ఈ నిధుల్లో సగం మాత్రమే ఖర్చు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. అంతేకాదు. కాంట్రాక్ట్‌లు సరైన సమయంలో రెన్యువల్ చేయకపోవడమూ సవాలుగా మారుతోంది. నిజానికి అక్టోబర్ నుంచే చెరువులను శుభ్రం చేసే పనులు మొదలు కావాలి. ఆ సమయంలో వర్షాలు కురుస్తాయి. ఎక్కువగా గుర్రపుడెక్క పెరగడానికి ఇదే అనువైన సీజన్. అక్టోబర్ నుంచి మొదలుకొని క్రమంగా వీటిని తొలగిస్తూ పోతే తరవాతి నెలల్లో దోమల బెడద నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లోనే చాలా వరకూ కాంట్రాక్ట్‌లు పూర్తి కావడం వల్ల చెరువులను శుభ్రం చేసే పనులు ఆగిపోయాయి. ఈ కారణంగానే ఫిబ్రవరి మొదటి వారం నుంచే దోమల దాడి ప్రారంభమైంది.

వీటిని తొలగిస్తే ఉపయోగం ఉండొచ్చు : యాంటీ లార్వల్ ఆపరేషన్స్ చేపట్టే ముందే చెరువుల్లోని చెత్తతో పాటు గుర్రపుడెక్కను తొలగిస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రక్రియలో జాప్యం కొనసాగుతోంది. ఫలితంగా డెంగీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఏటా జీహెచ్ఎమ్‌సీ పరిధిలో వందలాది డెంగీ కేసులు నమోదవు తున్నాయి. అధికారికంగా చేపట్టాల్సిన చర్యల సంగతి ఎలా ఉన్నా వ్యక్తిగతంగా కొన్ని జాగ్రత్తల ద్వారా దోమల బెడదను కొంత వరకైనా తగ్గించుకోవచ్చు. పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. కిటికీలు, తలుపులకు మెష్‌లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పూల కుండీలు, డ్రెయిన్ పైప్స్‌ను ఎప్పటి కప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. నీరు నిలిచిపోతున్నాయని గమనిస్తే వెంటనే శుభ్రం చేయడం మంచిది. తద్వారా కొంత వరకైనా సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

