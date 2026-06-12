సొంతూళ్లకు వెళ్లి తిరిగి రాని ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు - నిర్మాణ పనులకు తప్పని ఆటంకం
ఏపీలో కార్మిక కొరత - నాలుగు నెలలుగా కూలీల కొరత - ఎన్నికల సమయంలో సొంతూళ్లకు పొరుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన కార్మికులు - వెళ్లిన వారిలో తిరిగి రాని 30 శాతం మంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 5:09 PM IST
Idi Sangathi Story on Shortage of Workers In All Industries: కొత్త రోడ్డు వేయాలంటే వాళ్లే కావాలి. భారీ భవనం నిర్మించాలన్నా సరే వాళ్లే అవసరం. ఏ అభివృద్ధి పని చేపట్టినా వాటికి తుది రూపు ఇచ్చేది వాళ్లే. వ్యవసాయం, నిర్మాణాలు, పరిశ్రమలు, సేవా రంగం ఇలా అన్ని చోట్లా కార్మికులే ఆధారం. ఇక మరీ ముఖ్యంగా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారి పాత్ర ఇంకా కీలకం.
ఈ విధంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్థానిక కూలీల కొరతను తీరుస్తుంటారు వీరంతా. ఎక్కువ బరువులు మోయడం, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అలుపు లేకుండా పని చేయడం లాంటివి వీళ్లను ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. నిన్న మొన్నటి వరకూ ఏపీలో ఈ కార్మికుల లభ్యతకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. దాదాపు అన్ని రంగాల్లోనూ 4 నెలలుగా కార్మికుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. స్థానికంగా కూలీలు దొరకడం లేదు. బెంగాల్, అసోం, బిహార్ నుంచి వచ్చిన వారంతా సొంతూళ్లకు వెళ్లి, ఇంకా తిరిగి రాలేదు. ఫలితంగా కూలీలు దొరకడమే గగనమైపోతోంది.
పనులన్నింటికీ కార్మికులు కావాల్సిందే! ఏపీలో నిర్మాణాల జోరు పెరిగింది. రకరకాల ప్రాజెక్టులు మొదలయ్యాయి. మరి ఇవన్నీ అనుకున్న గడువులోగా పూర్తి కావాలంటే కార్మికులు కావాల్సిందే. ఇప్పుడు వీరు దొరకడమే కష్టంగా మారుతోంది. నిర్మాణ, పారిశ్రామిక రంగాల్లో పని చేసేందుకు బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, అసోం రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది కూలీలు వస్తుంటారు. వీళ్లకు ఇక్కడ గిరాకీ బాగానే ఉంటుంది. అన్ని రకాల పనులు చేసే నైపుణ్యాలు వీళ్లకు ఉండడం వల్ల కాంట్రాక్టర్లు ఓ రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చేందుకైనా వెనకాడరు. ఇప్పుడు అంతకు మించి ఇస్తామని చెప్పినా సరే ఎవరూ వచ్చే పరిస్థితి లేదు.
ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం ఎన్నికల సమయంలో చాలా మంది కూలీలు సొంతూళ్లకు వెళ్లిపోయారు. ఇలా వెళ్లిన వారిలో సుమారు 30% మందికి తిరిగి రాలేదు. ఫలితంగా స్థానికంగా కూలీలు దొరక్క చాలా నిర్మాణాలు, ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రోడ్లు, భవనాల నిర్మాణ పనులపై ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇక తయారీ, సేవా రంగాల్లోనూ కూలీల కొరత ఎక్కువగానే ఉంది. నమ్మకంగా పని చేయడమే కాకుండా, ఎక్కువ శ్రమ చేయడం వీరి తత్వం. అందుకే కాంట్రాక్టర్లు పోటీ పడి మరీ వీరిని నియమించుకుంటారు. ఏజెన్సీలు, గుత్తేదార్ల ద్వారా గ్రూపులుగా వచ్చి పని ప్రాంతంలోనే ఉంటూ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు శ్రమిస్తారు.
కూలీలు అందుబాటులో లేక ఇబ్బందులు: హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో భారీ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంలో వీరు విస్తృతంగా పని చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టకుండా, అనుకున్న సమయానికి వచ్చి పని చేస్తారన్న పేరుంది. అందుకే రైతులు, కాంట్రాక్టర్లు వీరిని ఎక్కువగా ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరిలో పశ్చిమ బెంగాలీ కూలీల తీరు ప్రత్యేకం. స్థానిక కూలీల లభ్యత తగ్గిపోతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బెంగాల్ కూలీలు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ, నిర్మాణ రంగాలకు ప్రధాన వెన్నుదన్నుగా మారారు. వారికి పని అప్పగిస్తే మూడొంతుల ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు సమయం కూడా కలసివస్తోందని భావిస్తారు కాంట్రాక్టర్లు, రైతులు. కానీ ఇప్పుడు సరిపడా కూలీలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం ఎన్నికల సమయాల్లో వీరు స్వగ్రామాలకు వెళ్లడం వల్ల నిర్మాణ పనులకు తాత్కాలికంగా ఆటంకం కలుగుతోంది. గతంలో పరిశ్రమల్లో 45% వరకు ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు పని చేసేవారు. ఇప్పుడు వారి సంఖ్య 15 శాతానికి పడిపోయింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినవారిలో నైపుణ్యం ఉన్న, లేని కార్మికులున్నారు. స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్కు అనుగుణంగా ఇక్కడి కంపెనీలు సగటున నెలకు రూ.12-20 వేల వరకు జీతాలు ఇస్తున్నాయి. భారీ యంత్రాల ఆపరేటర్లుగా, ట్రక్ డ్రైవర్లుగా ఎక్కువగా పొరుగు రాష్ట్రాల వారే ఉన్నారు.
ఇక రాజధాని పనుల్లోనూ వారే కీలకంగా నిలుస్తున్నారు. గత ఐదారేళ్లుగా వారి సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. సెలూన్ షాపులు, బొటిక్లు, కారు సర్వీస్ సెంటర్లు, పెయింటింగ్, నిర్మాణ రంగం సహా పండ్లతోటలు, డెయిరీల్లోనూ తూర్పు రాష్ట్రాల కార్మికులే అధికంగా ఉన్నారు. కొందరు సొంతగా, మరికొందరు ఏజెన్సీల ద్వారా వచ్చి ఇక్కడ పనుల్లో చేరుతున్నారు. పరిశ్రమలు ఇలా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కూలీలకు జీతాలతో పాటు వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాయి. గదితో పాటు బియ్యం, వంట సరకులు, వంటగ్యాస్ సిలిండర్ సమకూర్చుతున్నాయి. ఈ విధంగా ఆరుగురు చొప్పున ఉండే ఈ గ్యాంగులు ఒకసారి వస్తే నెలలపాటు ఇక్కడే ఉంటాయి.
20 శాతం పెరిగిన లేబర్ ఛార్జీలు: వారు తమ సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లేటప్పుడు తాము చేసే పనిని మరో గ్యాంగ్కు అప్పగించి వెళ్తాయి. ఇలా వంతులవారీగా పని చేస్తుంటారు. మరి ఇప్పుడు వీరంతా సొంతూళ్లకు వెళ్లి ఎందుకు తిరిగి రావడం లేదు అన్నది ఆరా తీస్తే ఆయా రాష్ట్రాల్లో కొత్తగా రోడ్లు, రైలు, ఇతర నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం వల్ల అక్కడే ఉపాధి లభిస్తోంది. ఆ ప్రభావం ఏపీలో రోడ్లు, భవన నిర్మాణాలు సహా పరిశ్రమల్లో పనులపై కనిపిస్తోంది. పరిశ్రమలు కొత్తవారిని వెతుక్కుంటున్నాయి. కొందరు రవాణా ఖర్చులు భరించి మరీ, వెనక్కి రప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తిరిగొచ్చేందుకు అంగీకరిస్తున్న కూలీలు జీతాలు పెంచాలని కోరుతున్నారు. వివిధ రంగాల్లో 30 నుంచి 35% కార్మికుల కొరత ఎదుర్కొంటున్నామని, అదే సమయంలో లేబర్ ఛార్జీలు 20% పెరిగాయని కాంట్రాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
పొరుగు రాష్ట్రాల కూలీలు స్వస్థలాలకు వెళ్లి, తిరిగి రాకపోవడంతో ఇక్కడి పరిశ్రమలు అధిక జీతాలతో స్థానికుల్ని నియమించుకుంటున్నాయి. అయినా కొరత తీరడం లేదు. ఒక్కో కూలీకి రోజుకు 1,100-1,500 రూపాయల వరకు ఇస్తున్నట్లు కాంట్రాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకు, తాము చెల్లిస్తున్న వాటికి పొంతనే లేదని ఖర్చులు పెరిగాయని అంటున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు ఒక షిఫ్ట్లో చేసే పనిని స్థానికులు రెండు షిఫ్ట్ల్లో చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను గడువులోగా అందించడం సాధ్యం కావడం లేదంటున్నారు.
వంటగ్యాస్ కొరత కారణంగా: పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి గతంలో ఆరుగురు ఒక గ్యాంగ్గా వచ్చేవారు. వారికి నెలకు 1.3-1.4 లక్షల రూపాయల వరకు గుత్తేదార్లు ఇచ్చేవారు. ప్రస్తుతం ఆ కూలీలే 1.70 లక్షల రూపాయల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గతంలో గ్యాంగ్కు ఆరుగురు ఉంటే ఇప్పుడు ఐదుగురే వస్తున్నారుని గుత్తేదార్లు చెబుతున్నారు. బిహార్, ఒడిశా, అసోం, పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రభుత్వాలు మారాక అక్కడి నుంచి కార్మికులు రాకపోగా, ఇప్పటికే ఉన్నవారు వెళ్లిపోతున్నారు. కార్మికులకు చిన్న గ్యాస్ సిలిండర్లు రీఫిల్లింగ్ చేసి ఇవ్వాలి.
ప్రస్తుతం వంటగ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో రీఫిల్లింగ్ వీలు కావడం లేదు. కార్మికుల కొరత నేపథ్యంలో ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలనే డిమాండ్ బలంగా వినిపిస్తోంది. ప్రధానంగా కార్మికులకు వసతి, సౌకర్యాలు, శిక్షణ ఏర్పాటు చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత, జీతాలు, సర్టిఫికేషన్ అమలు చేయాలని ఆయా రంగాలకు చెందిన కాంట్రాక్టర్లు అడుగుతున్నారు. పరిశ్రమల్లో స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్ పనులు బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా నుంచి వచ్చిన కార్మికులే చేస్తారు. ఇప్పుడు అన్స్కిల్డ్ లేబర్ దొరకడం కూడా కష్టంగా మారింది. నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులు అందుబాటులో లేకుంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
"శ్రామికుల రవాణా ఖర్చులను భరించి మరీ వారిని వెనక్కి రప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. తిరిగొచ్చేందుకు అంగీకరిస్తున్న కూలీలు అందుకుగాను జీతాలు పెంచాలని కోరుతున్నారు. వివిధ రంగాల్లో 30 నుంచి 35 శాతం కార్మికుల కొరత ఎదుర్కొంటున్నాం. ఇదే సమయంలో లేబర్ ఛార్జీలు సైతం 20 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఒక్కో కూలీకి రోజుకు రూ. 1,100-1,500 వరకు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకు, తాము చెల్లిస్తున్న ఖర్చులు పెరగడంతో ఏమీ పొంతనే లేదు. ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు ఒక షిఫ్ట్లో చేసే పనిని స్థానికులు రెండు షిఫ్ట్ల్లో చేస్తున్నారు. శ్రామిక కొరతతో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను గడువులోగా అందించడం సాధ్యం కావడం లేదు". -కొండా సురేశ్, సబ్కా కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధి, చెరువు రామకోటయ్య, కాంట్రాక్టర్, విజయవాడ
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదాలు - కాలం చెల్లిన మెషినరీతో కార్యకలాపాలు
దేశవ్యాప్తంగా పేరుకుపోతున్న ఈ-వ్యర్థాలు - స్మార్ట్ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ వ్యర్థాలే ఎక్కువ