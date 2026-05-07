ETV Bharat / opinion

ఇరాన్​ - ఇజ్రాయెల్​-అమెరికా వార్ : చమురుతో ముడిపడి ఉన్న రంగాలకు మున్ముందు సవాళ్లే

యుద్ధం కారణంగా చమురుకు ఇబ్బందులు - హార్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో సమస్యలు - ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, టెక్నాలజీ రంగాలపై ఎఫెక్ట్ - దీర్ఘకాలం కొనసాగితే 30 రంగాలపై ప్రభావం

Iran Israel conflict
Strait of Hormuz (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Israel Conflict is Severely Impacting oil Linked Sectors : చమురు అంటే ఓ ఇంధన వనరు మాత్రమే కాదు. అంతకు మించి. ఈ మాట చెప్పుకోడానికి ఓ బలమైన కారణముంది. ఇవాళ మనకు అందుతున్న ఎన్నో సౌకర్యాల వెనక ఉన్నది చమురనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. వ్యవసాయ రంగం నుంచి మొదలు వైద్య రంగం ఇలా ఎన్నో ప్రాధాన్యమైన వాటిలో అంతా ముడి చమురుపై ఆధారపడుతున్నవే.

ఓ తాజా అంచనా ప్రకారం కనీసం 30 సెక్టార్లు ముడి చమురుతో ముడిపడి కొనసాగుతున్నాయి. అంటే చమురు ఎంత అవసరమైన వనరనేది ఇక్కడ చాలా అర్థమవుతోంది. ఇన్నాళ్లూ చమురు సరఫరాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులేమీ రాలేదు. కానీ పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్త తలతో ఒక్కసారిగా చిత్రం మారిపోయింది. చమురు దిగుమతులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. భారత్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నా అన్ని రంగాలకు సరిపడా ముడి చమురు అందడం లేదు. సుదీర్ఘకాలం పాటు సరఫరాకు ఆటంకాలు ఎదురైతే దాదాపు అన్ని రంగాలపై ప్రభావం తప్పేలా లేదు.

డిమాండ్​కు తగ్గట్లుగా సరఫరా ఉంటుందా? : హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద సందిగ్ధత ఇప్పట్లో తెగేలా లేదు. ఇక్కడ సాధారణ పరిస్థితులు ఎప్పుడు వస్తాయో కూడా చెప్పడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఫలితంగా ఈ మార్గం ద్వారా రావాల్సిన చమురుకు రకరకాల ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇరాన్‌తో సత్సంబంధాల కారణంగా భారత్‌కు కొంత వరకూ చమురు, గ్యాస్ సరఫరా అవుతుండడం కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయమే. కానీ ఈ సప్లై డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా ఉంటుందా లేదా అన్నదే అసలు ప్రశ్న. ఇప్పటికైతే నిల్వలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని కేంద్రం చెబుతోంది.

అయినా మధ్య మధ్యలో సరఫరాలో సమస్యల వల్ల వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. రవాణా రంగంపై గట్టిగానే ప్రభావం పడింది. సాధారణంగా చమురు ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు రవాణా గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటారు. ఎక్కువ చమురు వినియోగం అయ్యేది కూడా ఈ రంగంలోనే. కానీ ఈ ఎఫెక్ట్ కేవలం ఇక్కడికే పరిమితం కాదు. చమురుతో ముడి పడి ఉన్న ఎన్నో రంగాలకు సవాళ్లు తప్పేలా లేవు అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చాలా కచ్చితంగా చెబుతున్నారు.

6 వేల ఉత్పత్తులపై ప్రభావం : కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ముడి చమురు కొరత తలెత్తితే సుమారు 6 వేల ఉత్పత్తులపై ఆ ప్రభావం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, టెక్నాలజీ ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రభావం తప్పదు. అదెలా అంటే ముందుగా ఆరోగ్యరంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం. వైద్యరంగంలో ఉపయోగించే ఎన్నో పరికరాల తయారీకి ముడి చమురే ముడి సరుకు. సిరంజీలు, ఐవీ బ్యాగ్స్, సర్జికల్ టూల్స్, మాస్క్‌లు, గౌన్స్ లాంటివి ఈ జాబితాలోకి వస్తాయి. వీటన్నింటిలోనూ ప్లాస్టిక్స్, పాలిమర్స్ ఉంటాయి. వీటి తయారీకి ముడి చమురే కీలకం.

ఇక సింగిల్ యూజ్డ్​ డిస్పోజబుల్ మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్‌ తయారీలోనూ పాలీమర్స్‌ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకు ముడి చమురు తప్పకుండా కావాల్సిందే. పెయిన్ రిలీవర్స్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, యాంటీ బయాటిక్స్‌లలో పెట్రోలియం ఆధారిత కంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఇక ఆంబులెన్స్‌లు, ఇతరత్రా వాహనాల్లో క్రిటికల్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్స్ గ్యాసొలీన్ లేదా డీజిల్‌పైనే నడుస్తాయి. ఇక ఉత్పత్తులను ఓ చోట నుంచి మరో చోటకు తరలించాలంటే పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు అవసరం. వీటికీ చమురు అవసరమే. అంటే మందులు, ఉత్పత్తుల తయారీ నుంచి వాటిని సరఫరా చేసేంత వరకూ ముడి చమురుపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రూడాయిల్‌ సప్లైలో సమస్యలు వస్తే ఆ మేరకు ఆరోగ్య రంగ సేవలు మరింత ప్రియం అవుతాయి. ఆ భారం నేరుగా ప్రజలపైనే పడుతుంది.

వ్యవసాయ రంగంలో చమురు కీలకం : ఆరోగ్యం తరవాత అంతగా ప్రభావితం అయ్యేది వ్యవసాయ రంగమే. సాగులో అత్యంత కీలకమైనవి ఫర్టిలైజర్స్. వీటి తయారీకి క్రూడాయిల్ వాడతారు. నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్‌ తయారు చేయాలంటే అమ్మోనియా అవసరం. దీని తయారీకి నేచురల్ గ్యాస్ లేదా క్రూడాయిల్ ముడి సరుకు. పురుగు మందుల తయారీకి పెట్రోలియం ఉత్పత్తులే ఆధారం. ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లు, ఇరిగేషన్ పంప్స్, భారీ మెషినరీ ఇలా అన్నింటికీ డీజిల్ అవసరం అవుతుంది. ఇక చేతికొచ్చిన పంట మార్కెట్‌ వరకూ తీసుకెళ్లాలంటే ఆ రవాణాకూ చమురు కావాల్సిందే.

అంటే క్రూడాయిల్ లభించకపోతే ఆ మేరకు పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం చమురు దొరక్క డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరిగితే ఈ ఎఫెక్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ధరలపై కనీసం 5 నుంచి 10 శాతం మేర ఉంటుంది. అంటే పంట చేతికొచ్చి మార్కెట్‌లోకి సప్లై అయ్యే సమయానికి ఆయా ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగిపోతాయి. సహజవాయువు కొరత కారణంగా ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో ఎరువుల ఉత్పత్తి సుమారు 24 శాతం మేర తగ్గిందని ఇప్పటికే క్రిసిల్ సంస్థ వెల్లడించింది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఎరువులకు అవస్థలు పడక తప్పదు.

హార్మూజ్​ ఎప్పటిలాగే తెరిస్తే ఇబ్బందులు ఉండవు : ఇప్పటికైతే చమురు సవాల్‌ను భారత్ సరిగ్గానే ఎదుర్కొంటోంది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారిస్తోంది. హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద పరిస్థితులు సద్దుమణిగి మళ్లీ ఎప్పటిలాగే అక్కడి నుంచి చమురు వస్తే పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. లేదంటే మాత్రం క్రమంగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని రంగాలపై ఆ ప్రభావాన్ని చూడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

"పెట్రోలియం కేవలం రవాణాకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం అని అనుకున్నాం. కానీ అది కాదు. ఇది 50 శాతమే, ఇతర పరిశ్రమల్లో ఇవి ముడి పదార్థాలు. అందువల్ల ఈ ప్రభావం దాని మీద పడే అవకాశం ఉంది. ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మనం ఇతర దేశాలతో పోల్చితే చాలా సేఫ్​గా ఉన్నాం. దీనికి కావాల్సిన చర్యలు సరైన సమయంలో తీసుకుంటున్నాం" -జీఎన్​ఎమ్​ శర్మ, విశాఖ ఎల్​బీ కాలేజీ కెమిస్ట్రీ విభాగాధిపతి

అమెరికా- ఇరాన్ వార్ కంటే ముందే చైనా అలర్ట్ అయ్యిందా? భారీగా చమురు నిల్వలను పోగు చేసిందా?

అవసరం లేకున్నా అదనపు కొనుగోలు - కంట్రోల్ చేసేందుకు ఎస్మా చట్టం తీసుకొచ్చిన కేంద్రం

TAGGED:

OIL LINKED SECTORS IN INDIA
OIL ISSUES IN INDIA
IRAN ISRAEL CONFLICT
MANUFACTURING AND CHEMICALS
IRAN ISRAEL IMPACT ON PETROL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.