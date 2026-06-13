అద్భుత ప్రగతి ప్రయాణం - రాష్ట్రానికి అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలు క్యూ
సరుకు రవాణాలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన రాష్ట్రం - అత్యాధునిక వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు - విమానయాన రంగ అభివృద్ధిలోనూ దూసుకుపోతున్న ఏపీ - ఏరోడ్రోమ్ల అభివృద్ధి కోసం డీపీఆర్లు సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 2:15 PM IST
Several Projects Set To Become Operational In The State Soon : ఒక రాష్ట్ర పురోభివృద్ధిలో అత్యంత కీలకం మౌలిక సదుపాయాలు. ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్నా, భవిష్యత్తుకు కొత్త బాటలు వేయాలన్నా మౌలిక వసతులు బాగుంటేనే సాధ్యం. ఈ వాస్తవాన్ని గుర్తెరిగిన కూటమి ప్రభుత్వం గత రెండేళ్లలో ఈ రంగంలో నవశకానికి నాంది పలికింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంపై నమ్మకంతో అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలు క్యూ కడుతున్నాయి.
పోర్టుల నుంచి విమానాశ్రయాల వరకు, డ్రోన్ సిటీ నుంచి వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్టుల వరకు కీలక ప్రాజెక్టులు ప్రాణం పోసుకుంటున్నాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనే విప్లవాత్మక నినాదంతో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తూ, కేవలం 20 నెలల పాలనలోనే ఏకంగా 2.03 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులను ఆకర్షించి అద్భుత ప్రగతి ప్రయాణాన్ని సాగిస్తోంది. ఇక గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల గుంతలమయంగా మారిన రహదారులకు మిషన్ పాట్హోల్ ఫ్రీ ద్వారా పరిష్కారం చూపుతోంది.
E.P.C మోడల్ కింద గ్రీన్ఫీల్డ్ ఓడరేవులు : ఓ వైపు రాజధాని అమరావతి పనులను పరుగులు పెట్టిస్తూ గూగుల్ డేటా సెంటర్, క్వాంటమ్ వ్యాలీ వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలను రాష్ట్రానికి రప్పిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని కూడా వేగవంతం చేసింది. అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ E.P.C మోడల్ కింద ఏకకాలంలో పలు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఓడరేవులను పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఈ విషయంలో ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచింది. 3 వేల కోట్ల రూపాయల నుంచి 5 వేల కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడులతో రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం పోర్టులలో బ్రేక్వాటర్స్, డ్రెడ్జింగ్, బెర్త్ల పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
2028 నాటికి కాకినాడ గేట్వే పోర్టు : సముద్ర తీరంలో పనులు సవాలుతో కూడినప్పటికీ 78.48% పనులు పూర్తి చేసుకున్న రామాయపట్నం పోర్టు డిసెంబర్ 2026 నాటికి సిద్ధం కానుంది. అలాగే 75.5% పనులు జరిగిన మూలపేట పోర్టు నవంబర్ 2026 నాటికి, 57.78% పనులు పూర్తైన మచిలీపట్నం పోర్టు డిసెంబర్ 2026 నాటికి సిద్ధం కానుంది. 41% పనులు జరిగిన కాకినాడ గేట్వే పోర్టు మార్చి 2028 నాటికి పూర్తి కానుంది. ప్రాజెక్టులపై నేరుగా నియంత్రణ సాధించడమే కాకుండా, అంతర్గత సామర్థ్యాలను పెంచుకునేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం PPP మోడల్ను సిద్ధం చేసింది. రామాయపట్నం, మచిలీపట్నం, మూలపేట పోర్టుల ఆపరేషన్స్, మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటర్లను ఎంపిక చేసే R.F.P పత్రాలు సిద్ధమయ్యాయి, ఇవి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో జారీ కానున్నాయి.
డిసెంబర్ 2026 నాటికి హార్బర్లు : తీరప్రాంతాలను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు 1,522.8 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో మొదటి దశ ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణం తుది దశకు చేరింది. నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నె హార్బర్ పనులు 97.98% పూర్తికాగా, ఉప్పాడలో 84.48%, నిజాంపట్నంలో 81.61%, మచిలీపట్నంలో 71.45% పనులు జరిగాయి. ఈ హార్బర్లు డిసెంబర్ 2026 నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పూడిమడక, బుడిగట్లపాలెం, కొత్తపట్నం హార్బర్ల రెండో దశ అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం SASCI పథకం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా 690 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేశాయి.
బాపట్ల జిల్లా ఓడరేవు హార్బర్ అభివృద్ధి ప్రక్రియతో పాటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బియ్యపుతిప్ప ప్రాంతాన్ని అధునాతన ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్గా మార్చడానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. నౌకా నిర్మాణ రంగంలో విప్లవం సృష్టిస్తూ దుగరాజపట్నంలో 2,170 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. విశాఖపట్నం పోర్ట్ అథారిటీ భాగస్వామ్యంతో NSHIP–AP SPV (నేషనల్ షిప్బిల్డింగ్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్) సంస్థ ఏర్పాటయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సూత్రప్రాయ అనుమతి లభించిన ఈ మెగా ప్రాజెక్టును పీపీపీ పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రముఖ ప్రైవేట్ డెవలపర్ను జూన్ 2026 మధ్య నాటికి ఖరారు చేయనున్నారు.
91.2 MMTPA సాధించి 100% కంటే ఎక్కువ రికార్డు : సరుకు రవాణాలో ఏపీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. దేశవ్యాప్తంగా చిన్న పోర్టుల సగటు వృద్ధి 2% ఉంటే ఏపీలో 13.9% వృద్ధి నమోదైంది. లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా చిన్న పోర్టులు 118.15 MMTPA సాధించగా, ప్రధాన పోర్టులు 90 MMTPA లక్ష్యానికి గాను ఏకంగా 91.2 MMTPA సాధించి 100% కంటే ఎక్కువ రికార్డును నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు 1.7 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమం చేసింది.
పాత కేస్-బై-కేస్ విధానాలకు స్వస్తి పలికి, మారిటైమ్ పాలసీ 2024, భూ కేటాయింపు మార్గదర్శకాలు-2026 ద్వారా సింగిల్-విండో పద్ధతిలో అత్యంత వేగంగా అనుమతులు ఇస్తున్నారు. లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని ఒకే గొడుగు కిందికి తెస్తూ ఏపీ లింక్ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కేంద్రం పరిధిలోని 19,619 ఎకరాల ఉప్పు భూములను కోస్టల్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ కోసం సేకరిస్తున్నారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్లో భాగంగా రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్, జాతీయ లాజిస్టిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఒప్పందాలు పూర్తి కాగా, విశాఖ కేంద్రంగా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే అధికారికంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది.
ఏరోస్పేస్ హబ్ కోసం 500 ఎకరాల భూమి : విమానయాన రంగ అభివృద్ధిలోనూ ఏపీ దూసుకుపోతోంది. ఉత్తరాంధ్రకు మకుటాయమానంగా నిలవనున్న భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పనులు 99.35% పూర్తి కాగా, ఇది త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. G.M.R సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పీపీపీ మోడల్లో 2,203.26 ఎకరాల్లో నిర్మితమైన ఈ విమానాశ్రయంలో ఇప్పటికే టెస్ట్ ఫ్లైట్ విజయవంతం కాగా, ఏరోస్పేస్ హబ్ కోసం 500 ఎకరాల సిటీ-సైడ్ భూమిని కూడా అప్పగించారు. దగదర్తి, కుప్పం, అమరావతి, శ్రీకాకుళం, నాగార్జునసాగర్ ప్రాంతాలలో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ నివేదికలు పూర్తయ్యాయి.
మరోవైపు కర్నూలు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి విమానాశ్రయాన్ని పీపీపీ మోడల్లో మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు క్యాబినెట్ ఆమోదంతో R.F.P విడుదలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇక్కడ ఆగస్టు 2026 నాటికి రెండో ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ F.T.O ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్రంలో సరికొత్త టూరిజం అనుభూతిని అందిస్తూ 149 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో వాటర్ ఏరోడ్రోమ్ల అభివృద్ధికి డీపీఆర్లు సిద్ధమయ్యాయి. ప్రకాశం బ్యారేజ్, గండికోట, శ్రీశైలం, విశాఖపట్నం లాంటి నాలుగు కీలక ప్రదేశాల్లో మౌలిక వసతులు ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉడాన్ పథకం కింద వీటికి నిధుల ఆమోదం లభించింది.
వాట్సాప్ ఛానల్, ఈ-ఆఫీస్ విధానం : రాష్ట్రంలో జల రవాణాను మెరుగుపరిచేందుకు విజయవాడ-అమరావతి, విశాఖపట్నంలో అత్యాధునిక వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. ముక్త్యాల-మచిలీపట్నం, నిడదవోలు-కాకినాడ కారిడార్ల పనులు ప్రారంభం కాగా, జాతీయ జలమార్గం-4 పరిధిలో 8 కమ్యూనిటీ జెట్టీల నిర్మాణం, 371 కిలోమీటర్ల బకింగ్హామ్ కెనాల్ పునరుద్ధరణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇక ఏపీ ఫైబర్ నెట్ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్నెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ పేరిట సరికొత్త ఎస్పీవీ ఏర్పడింది. విక్రేతల నమ్మకాన్ని పెంచుతూ 222.50 కోట్ల రూపాయల పెండింగ్ క్యాపెక్స్ బకాయిలను ప్రభుత్వం మూడు విడతల్లో క్లియర్ చేసింది.
వినియోగదారుల కోసం వాట్సాప్ ఛానల్, ఈ-ఆఫీస్ విధానం, పోస్ట్పెయిడ్ నుంచి పారదర్శక ప్రీపెయిడ్ బిల్లింగ్ విధానాన్ని విజయవంతంగా అమలులోకి తెచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని డ్రోన్ హబ్గా మార్చేలా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడుల లక్ష్యంతో డ్రోన్ పాలసీ 2024-29 అమల్లోకి వచ్చింది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో 300 ఎకరాల్లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి డ్రోన్ సిటీ రూపుదిద్దుకుంది. అమరావతి డ్రోన్ సదస్సు గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించగా, జూలై 2025న ప్రారంభమైన డిజిటల్ పోర్టల్ ద్వారా 122 రకాల డ్రోన్ సేవా నమూనాలు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
రెండు గిన్నిస్ రికార్డుల నమోదు : గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో దెబ్బతిన్న రోడ్లకు కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త రూపు తెచ్చింది. 861 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన మిషన్ పాట్హోల్ ఫ్రీ ద్వారా కేవలం 9 నెలల్లో 20,967 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులను గుంతల రహితంగా మార్చారు. రెండో ఏడాది కూడా ఈ ప్రగతిని కొనసాగిస్తూ 2,500 కోట్ల రూపాయలతో 6,054 కిలోమీటర్ల మేర 922 పనులను చేపట్టారు. ఇవి ఆగస్టు 2026 నాటికి పూర్తి కానున్నాయి. గత రెండేళ్లుగా కేంద్ర రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ, N.H.A.I సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో 23,325 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో 1,549 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి.
జాతీయ రహదారుల నిధుల వ్యయంలో మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మూడో స్థానంలో నిలిచి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ సిక్స్ లేన్ కారిడార్ నిర్మాణంలో N.H.A.I, రాజ్పథ్ ఇన్ఫ్రాకాన్ సంస్థలు జనవరి 2026న రెండు గిన్నిస్ రికార్డులను నమోదు చేశాయి. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో 28.95 లేన్ కిలోమీటర్ల అత్యంత పొడవైన బిటుమినస్ కాంక్రీట్ రోడ్డును నిర్మించడంతో పాటు, 10,675 మెట్రిక్ టన్నుల కాంక్రీట్ వేసి ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు.
C.R.R.I సాంకేతిక సహాయంతో : భూసేకరణ, అటవీ అనుమతుల సమస్యల పరిష్కారానికి రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి అధ్యక్షతన ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటైంది. ఇది 2,640 ఎకరాల భూసేకరణ సమస్యలను పరిష్కరించింది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలో భాగంగా 439 కోట్ల రూపాయలతో గోదావరి పుష్కరాల రోడ్లు, 1,480 కోట్ల రూపాయలతో శిథిలావస్థకు చేరిన 124 వంతెనల పునర్నిర్మాణం సహా నిలిచిపోయిన 13 వంతెనల పనులను 85.68 కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి చేయనున్నారు.
రహదారుల నాణ్యత పరిశీలన కోసం ఏఐ ఆధారిత డ్యాష్క్యామ్ సర్వేలను ప్రవేశపెట్టారు. C.R.R.I సాంకేతిక సహాయంతో పట్టణాల్లో గుంతలను వేగంగా పూడ్చే ఎకో-ఫిక్స్ విధానాన్ని తెచ్చారు. ఐఐటీ తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో నానో-కాంక్రీట్ రోడ్లు, SRM యూనివర్సిటీ ఒప్పందంతో ఫ్లై యాష్ వినియోగం, ప్లాస్టిక్, స్టీల్ వ్యర్థాలతో పర్యావరణ అనుకూల రహదారులను నిర్మిస్తూ ఏపీ సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలికింది. ఇలా ఏపీ నలువైపులా అభివృద్ధి పనులను వేగంగా కొనసాగిస్తూ స్వర్ణాంధ్రకు కొత్త దారులు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
రెండేళ్లలో మారిన పోలవరం రూపురేఖలు - పరుగులు పెడుతున్న పనులు