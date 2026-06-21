హైదరాబాద్కు అనుసంధానంగా హైస్పీడ్ కారిడార్లు - రాష్ట్రం రూపురేఖలే మారిపోతాయి!
హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణె, బెంగళూరు నగరాలకు బుల్లెట్ రైళ్లు - కారిడార్ల ఆధారంగా స్టేషన్ల ప్రతిపాదనలు - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్టేషన్ల నిర్మాణం - హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు 2 గంటల్లోనే ప్రయాణం
Published : June 21, 2026 at 7:52 PM IST
High Speed Rail Corridors in Hyderabad : బుల్లెట్ రైళ్లు ఎంత సేపూ ఆ దేశంలో ఉన్నాయి, ఈ దేశంలో ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవడమేనా, భారత్లో ఈ హైస్పీడ్ రైళ్లు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి? ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ ప్రశ్న వినిపిస్తూనే ఉంది. ఈ ప్రశ్నలకు త్వరలోనే కాలం చెల్లనుంది. బుల్లెట్ రైళ్లు మన దగ్గరకీ వచ్చేస్తున్నాయ్! అదీ హైదరాబాద్కే. ఇప్పటికే ముంబయి-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వీటితో పాటు మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్లకూ కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. అందులో హైదరాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు కీలకంగా ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో మూడు హైదరాబాద్కు అనుసంధానంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణె, బెంగళూరుకు ఈ బుల్లెట్ రైళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రతిపాదిత డీపీఆర్ల దశ నుంచి అన్నీ పూర్తై భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకూ వీలైనంత వేగంగా అన్ని ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నాయి. ఇప్పటికే నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ లిమిటెడ్ - ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ అదే పనిలో నిమగ్నమైంది. దశలవారీగా మూడు కారిడార్లు అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్ నగరం హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ హబ్గా అవతరించనుంది. ప్రధాన నగరాల మధ్య అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించేందుకు వీలవుతుంది. ప్రయాణ సమయమూ తగ్గుతుంది.
మూడు కారిడార్లలో నిర్మాణం : కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన కారిడార్లలో హైదరాబాద్ - బెంగళూరు, హైదరాబాద్ - పుణె, హైదరాబాద్ - చెన్నై ఉన్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్-పుణె-ముంబయి ప్రాజెక్ట్ సర్వే పూర్తైంది. ఇప్పటికే డీపీఆర్నూ సిద్ధం చేసింది నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ లిమిటెడ్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లపై సమీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఒక్కో కారిడార్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ - పుణె - ముంబయి కారిడార్ : ఈ కారిడార్ విషయానికే వస్తే ప్రతిపాదిత స్టేషన్లపై ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్కు కీలక మార్పులను సూచించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కారిడార్లో వికారాబాద్ బదులుగా అనంతగిరిలో స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం మంచిదని భావిస్తోంది. సోమశిల, అనంతగిరిలో స్టేషన్లు ఉంటే అక్కడ పర్యాటకంగా అభివృద్ధి అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. పైగా కోకాపేట్ స్టేషన్ విషయంలో ఖర్చు భారీగా అయ్యే అవకాశా లున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడి భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. పైగా నియోపోలిస్ ప్రాంతంలో 247 ఎకరాల భూమి కేటాయించాలని ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ కోరుతోంది. ఇటీవలే ఇక్కడ భూముల వేలం వేస్తే ఒక్కో ఎకరం ధర రూ.151 కోట్ల వరకూ పలికింది. ఆ లెక్కన చూస్తే కోకాపేట్ స్టేషన్ భూసేకరణకే 37 వేల కోట్ల రూపాయలు వరకూ ఖర్చయ్యే అవకాశముంది. ప్రాజెక్ట్ వ్యయం కేంద్రమే భరించనున్నా భూసేకరణ వ్యయంపై మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
రెండు గంటల్లోనే పుణెకు : హైదరాబాద్ - పుణె కారిడార్లో తెలంగాణలో 80 కిలోమీటర్లు, కర్ణాటకలో 121 కిలో మీటర్లు, అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 157 కిలోమీటర్ల నెట్వర్క్ ఉండనుంది. కర్ణాటకలో కలబురిగి, మహారాష్ట్రలో విఖ్రోలి, థానే, నవీ ముంబయి, లోనావాలా, పింప్రిచించ్వాడ్, పుణె, బారామతి, పండర్ పుర్, సోలాపూర్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. బుల్లెట్ రైళ్ల పరుగులో వేగమే కాదు అవి ఆగే స్టేషన్లలోనూ ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సాధారణ స్టేషన్ల మాదిరిగా కాకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఈ రైల్వే స్టేషన్లను నిర్మించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి.
ఒక్కో బుల్లెట్ రైలులో 16 బోగీలు ఉంటాయి. ఒకేసారి మొత్తం 1,215 మంది ప్రయాణించే సామర్థ్యంతో సీట్లు ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ ఆపరేషన్ కోసం మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఒక భారీ రైళ్ల డిపోను, వర్క్ షాప్, హైదరాబాద్లో మరో డిపో ఏర్పాటు చేస్తారు. ముంబయిలో ఆపరేషన్ కంట్రోల్ సెంటర్ ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్ - పుణె కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం గంట 55 నిముషాల్లోనే హైదరాబాద్ నుంచి పుణెకు చేరుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ - బెంగళూరు కారిడార్ : ఇక హైదరాబాద్-బెంగళూరు ప్రాజెక్టు వివరాలు చూస్తే ఇది తెలంగాణలో మొదలై ఏపీ మీదుగా సాగుతూ కర్ణాటకలో ముగుస్తుంది. ఈ కారిడార్ మొత్తం 605 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుందని ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కారిడార్ తెలంగాణలో 248 కిలోమీటర్ల మేర, ఏపీలో 263 కిలోమీటర్లు, కర్ణాటకలో అతి తక్కువగా 94 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది. మొత్తం 6 స్టేషన్లను ప్రతిపాదించారు. గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించేలా ఈ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేశారు. ఆపరేషనల్ స్పీడ్ గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ లిమిటెడ్ మొదట శంషాబాద్, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి రోడ్, కర్నూలు మీదుగా ప్రతిపాదించింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంషాబాద్ మన్ననూరు-శ్రీశైలం మార్గంలో చేపట్టాలని సూచించింది. మహబూబ్నగర్ వైపు ఇప్పటికే రైలు మార్గం ఉన్నందున రైల్వే నెట్ వర్క్ లేని మార్గంలో హైస్పీడ్ కారిడార్ చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతోంది. ఫలితంగా ప్రాథమిక ఎలైన్మెంట్ సర్వేలో మార్పులు జరిగాయి.
"నల్లమల టైగర్ రిజర్వు ఉంది. దీనికోసం క్లియరెన్స్ ముందే తీసుకోవాలి. ఈ ప్రాంతంలో తప్పనిసరిగా టన్నల్స్ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. రైలు అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించడంతో తప్పని సరిగా శబ్ధాలు వస్తాయి. వన్యమృగాలకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా వీటిలో ప్రయాణించగలిగేలా నిర్మాణాలు చేపట్టాలి" - అశోక్, రైల్వే శాఖ మాజీ సీఈ
తెలంగాణలో మొత్తం 5 చోట్ల స్టేషన్లను : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరినట్టుగానే హైదరాబాద్-బెంగళూరు కారిడార్లో మార్పులు చేసింది ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్. శంషాబాద్, మన్ననూరు మార్గం వైపు మళ్లించేందుకు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించింది. మన్ననూరు తర్వాత సోమశిల వైపు ఎలైన్మెంట్ రూపొందించారు. తర్వాత కర్నూలుకు ఈ మార్గం కలుస్తుంది. మన్ననూరు నుంచి శ్రీశైలం వరకు టైగర్ రిజర్వు ప్రాంతం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ మార్గం కూడా ఘాట్ రోడ్డులో ఉంది. సర్వే ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక డీపీఆర్ రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాథమిక సర్వేలోని అంశాలకు డీపీఆర్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కోకాపేట నుంచి శంషాబాద్ వరకు ఎలైన్మెంట్లో 2 ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నారు. మొదటిది ఓఆర్ఆర్ మీదుగా, రెండోది ఔటర్ వెలుపల నుంచి ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతానికి సర్వే కొనసాగుతోంది. తెలంగాణలో మొత్తం 5 చోట్ల స్టేషన్లను నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలున్నాయి. అందులో శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్లు, మన్ననూరు, సోమశిల స్టేషన్లు ఉంటాయని సమాచారం. అయితే ఈ కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు మధ్య ఉన్న 605 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 2 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ - చెన్నై కారిడార్ : హైదరాబాద్ - చెన్నై హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ సూర్యాపేట, కోదాడ మీదుగా ఉంటుందని భావించారు. అయితే హైదరాబాద్ సమీపంలోని భారత్ సిటీ-డ్రైపోర్టు-దాచేపల్లి-అమరావతి మీదుగా రైల్వే శాఖ అలైన్మెంట్ చేసింది. ఇందులో శంషాబాద్-అమరావతితో పాటు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతికి అనుసంధానించారు. గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు 760 కిలోమీటర్ల నుంచి 778 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి మీదుగా చెన్నైకి చేరుకుంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 192 కిలోమీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 504 కిలోమీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు కలిసి ఉండే ప్రాంతం 64 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం 9 స్టేషన్లు అందుబాటులోకి రానున్నట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన సర్వే జరుగుతోంది.
ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ. 1.5 లక్షల కోట్లు : హైదరాబాద్ - చెన్నై కారిడార్ హైదరాబాద్, అమరావతి, దాచేపల్లి మీదుగా తమిళనాడు రాష్ట్రాలను కలుపుతుంది. చెన్నైలో సెంట్రల్, మినూర్ ప్రాంతాల్లో స్టేషన్లు ప్రతిపాదించారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధ్యయనం పూర్తి చేసి, తుది అలైన్మెంట్ వివరాలను తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.1.5 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థికాభివృద్ధి, పర్యాటకం, వాణిజ్యం మరింత అభివృద్ధి చెందేందుకు ఈ కారిడార్ ఎంతో ఉపకరించనుంది. ఇక ఈ కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్, చెన్నై మధ్య ఉన్న సుమారు 778 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 2 గంటల 55 నిముషాల్లో చేరుకోవచ్చు.
"ఈ మూడు హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లకు సంబంధించి డీపీఆర్లు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. హైదరాదాద్, పుణె, ముంబయి కారిడార్కు సంబంధించి ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ సంవత్సరం క్రితమే డీపీఆర్ను పూర్తి చేసి కేంద్రానికి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంచారు. మిగిలిన రెండు కారిడార్ల డీపీఆర్లను కూడా ప్రారంభంలో సౌత్సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోనే ఉంచారు. తర్వాత ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ పరిధిలోనికి డీపీఆర్లు వెళ్లాయి. ఇదంతా ఎలివేటెట్ కారిడార్గానే నిర్మించనున్నారు" - శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీ.పీ.ఆర్.ఓ
అప్పుడే అసలైన ప్రక్రియ : మొత్తంగా ఈ మూడు కారిడార్ల వివరాలు ఇవి. ఇందులో రెండు సర్వే దశలో ఉన్నాయి. ప్రతిపాదనలు, మార్పులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనలు ఈ దశలన్నీ దాటుకుని వచ్చాక కానీ డీపీఆర్లపై ఓ స్పష్టత రానుంది. ఆ తరువాత కేంద్రం వాటిని పరిశీలిస్తుంది. అప్పుడు భూసేకరణకు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. అప్పుడే అసలైన ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. అందుకు సమయం పట్టనున్నప్పటికీ ఈ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వచ్చాక మాత్రం రాష్ట్ర ముఖ చిత్రమే మారిపోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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