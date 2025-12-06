అమరావతిలో కీలకమైన ప్రాజెక్ట్లు - 16662 ఎకరాలు భూసమీకరణ
మరో విడత భూ సమీకరణకు ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం - రింగురోడ్డు, రైల్వే లైన్, క్రీడానగరం కోసం సమీకరణ సిద్ధం
Second Phase of Land Pooling Approved for Amaravati Capital Projects : మౌలిక వసతులు సరిగ్గా ఉంటేనే ఏ ప్రాంతంలోనైనా అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుంది. వసతులు కావాలంటే అందుకు తగ్గట్టుగా భూమి అవసరం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని నిర్మించాలంటే ఏ స్థాయిలో ల్యాండ్ అవసరం అవుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే రాజధాని అమరావతిలో కీలకమైన ప్రాజెక్ట్ల కోసం రెండో విడత భూ సమీకరణకు ఆమోదం తెలిపింది ప్రభుత్వం. కలల రాజధాని అమరావతి చుట్టూ రింగురోడ్డు, రైల్వే లైన్, క్రీడానగరం వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల అవసరం మేరకు ఈ సమీకరణ చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది.
16662 ఎకరాల భూ సమీకరణకు ఆమోదం: అంతర్జాతీయ స్థాయి రాజధాని కావాలి. అమరావతిని ప్రపంచ వేదికపై అత్యున్నతంగా నిలబెట్టాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్ ఇది. ఈ ముందుచూపునకు తగ్గట్టుగానే అన్ని రకాలుగా రాజధాని అభివృద్ధికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది ప్రభుత్వం. భారీ ఎత్తున మౌలిక వసతుల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడం వరకూ సరే. కానీ అది అమలు చేయాలంటే పెద్దవిస్తీర్ణంలో భూమి అవసరం అవుతుంది. ఆ అవసరానికి తగ్గట్టే అమరావతి అభివృద్ధిలో భాగంగా మలివిడత భూసమీకరణ చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. గతంలో రాజధాని ప్రకటించిన ప్రాంతాలను ఆనుకుని ఉన్న 16,662 ఎకరాల భూములను సమీకరించేందుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.
రెండో విడతలో సీఆర్డీఏ స్వాధీనంలోకి: ఈ విడత భూసమీకరణ ప్రణాళికలూ సిద్ధమయ్యాయి. పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం పరిధిలోని యండ్రాయి, పెదమద్దూరు, వైకుంఠపురం, కర్లపూడి గ్రామాలతో పాటు గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం పెదపరిమి, వడ్లమాను, హరిశ్చంద్రాపురం గ్రామాల్లోని భూ సమీకరణ చేపట్టనున్నారు. ఈ గ్రామాల పరిధిలో 16వేల562 ఎకరాల పట్టా భూములు రాజధాని కోసం తీసుకోనున్నారు. అలాగే 104 ఎకరాల అసైన్డ్ భూములు, ప్రభుత్వ భూమి 3,828 ఎకరాలను రాజధాని అవసరాల కోసం తీసుకుంటారు. మొత్తంగా 20వేల 494 ఎకరాల భూములు రెండో విడతలో సీఆర్డీఏ స్వాధీనంలోకి రానున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ భూమిలో ఎక్కువగా కొండలు, గుట్టలు, జలవనరులు ఉన్నాయి. వాటిని రాజధాని కోసం వినియోగించటం ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు. రైతుల నుంచి సమీకరించే భూముల్లోనే అమరావతి ఇన్నర్ రింగురోడ్డు, రైల్వే స్టేషన్, లైన్ నిర్మాణం, అంతర్జాతీయ క్రీడానగరం నిర్మించాలనేది ప్రభుత్వ ఆలోచన.
రైతులకు స్పష్టత: మొదటి విడతలో అమలు చేసిన ప్యాకేజినే రెండో విడతలోనూ అమలు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో పత్తి, మిరప, మొక్కజొన్న వంటి పంటలను రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా బోర్ల ద్వారానే వ్యవసాయం సాగుతోంది. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన రాగానే తమ భూములను ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు రైతులు తెలిపారు. కాకపోతే గతంలో కంటే మెరుగైన ప్యాకేజి ఇవ్వటంతో పాటు, కౌలు పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జులై నెలలో గ్రామసభలు నిర్వహించిన సమయంలోనూ రైతులు ఇదే విషయాన్ని అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు తెలిపారు. తర్వాత జరిపే సమావేశాల్లో ప్యాకేజి, కౌలు విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
నిజానికి గతంలోనే అమరావతి భూసమీకరణ జరిగింది. మధ్యలో అనేక రకాల రాజకీయ పరిణామాలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం మారింది. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో మళ్లీ అమరావతి అంశం తెరపైకి వచ్చింది. అంతే కాదు. రాజధాని నిర్మాణానికి లైన్ క్లియర్ అయింది. గతంలో భూమిని సమీకరించినప్పటికీ అనుకున్న విధంగా ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన చేయాలంటే ఆ భూమి సరిపోదు. అందుకే విస్తరణ వైపు అడుగులేస్తోంది ప్రభుత్వం. ఈ సమీకరణపై స్థానిక రైతులూ సానుకూలత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా 16 వేల ఎకరాలకు పైగా భూ సమీకరణ కావాల్సిన తదుపరి ప్రక్రియను చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది.
27 గ్రామాల పరిధిలో భూములు: కొత్తగా సమీకరించే ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ భూ సమీకరణ పథకం 2025 నియమాలను వర్తింపజేయనుంది ప్రభుత్వం. వీటిపై గతంలోనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భూమికి బదులు రైతులకు ఇచ్చే ప్లాట్లను ఏపీసీఆర్డీఏ చట్టం 2014లో సెక్షన్ 43(3) కింద ఇవ్వనున్నారు. గతంలో భూసమీకరణ జరిగినప్పుడు తుళ్లూరు మండలంలోని 27 గ్రామాల పరిధిలో భూములు తీసుకున్నారు. 3 గ్రామాల్ని మినహాయించారు. అప్పట్లో రైతులు తమ భూములూ తీసుకోవాలని కోరారు. ముందుగా అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్తామని అవసరమైతే రెండో విడతలో తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఆ ప్రకారం కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక రెండో విడత భూసమీకరణను ప్రకటించారు.
ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం గ్రామాల్లో ప్రజాభిప్రాయసేకరణ చేపట్టారు. ఈ సమయంలో పెదపరిమి మినహా మిగతా గ్రామాల్లో రైతులు భూసమీకరణకు ఏకగ్రీవంగా ముందుకొచ్చారు. పెదపరిమిలో మాత్రం భూముల ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రైతులు అంగీకరించలేదు. ఆ ఒక్క గ్రామాన్ని సమీకరణ నుంచి మినహాయిస్తే అభివృద్ధి పరంగా ఆటంకాలు తలెత్తే అవకాశముంది. అందుకే రైతులను ఒప్పించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అమరావతితో పాటు ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. అమరావతిని రాజధానిగా పార్లమెంటులో ప్రకటన చేయటంతో పాటు గెజిట్ జారీ చేయాలని కోరుతున్నారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో తమకు ఇబ్బందులు రావని రైతులు భావిస్తున్నారు. కీలకమైన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతంలో వస్తుండటం వల్ల ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.
యాజమాన్య ధ్రువ పత్రాలు: భూ సమీకరణకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలపడం వల్ల తదుపరి ప్రక్రియ పై చర్చ జరుగుతోంది. ముందుగా ఏపీసీఆర్డీఏ చట్టం సెక్షన్ 55(4) కింద కాంపిటెంట్ అధికారి ప్రాంతాల వారీగా భూసమీకరణ ప్రకటన జారీ చేస్తారు. పూలింగ్ ప్రాంతంలో అధికారులను నియమించి ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. 30 రోజులపాటు అవకాశం కల్పిస్తారు. అనంతరం భూముల సరిహద్దులు, విస్తీర్ణాన్ని సర్వే చేస్తారు. అంగీకరించే రైతుల నుంచి సెక్షన్ 48(1), 50 ప్రకారం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. రైతులు ఇచ్చిన దరఖాస్తులను ఆమోదించిన తరవాత రిటర్నబుల్ ప్లాట్లతో పాటు మిగతా అవసరాలకు భూ కేటాయింపు చేస్తారు. భూ సమీకరణ చట్టంలో సెక్షన్లు 44, 53కి అనుగుణంగా 50% భూమిని అభివృద్ధి అవసరాలు అంటే పార్కులు, ఆట స్థలాలు, తోటలకు, రోడ్లు, సౌకర్యాలు, సామాజిక సదుపాయాలు, గృహాలకు కేటాయిస్తారు. సెక్షన్ 57(2) ప్రకారం తుది నోటిఫికేషన్ జారీచేసిన తరవాత భూమి సీఆర్డీఏ పరమవుతుంది. సెక్షన్ 57(3) ప్రకారం రైతులకు భూసమీకరణ యాజమాన్య ధ్రువ పత్రాలు ఇవ్వనున్నారు.
భూ సమీకరణ ప్రాంతంలో జాయింట్ కలెక్టర్ నిర్ధరించిన అసైన్డ్, దేవాదాయ, వక్ఫ్ భూములపై అభ్యంతరాలను 15 రోజుల్లో తెలపాల్సి ఉంటుంది. 6 నెలల్లో మూడో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. అదే తుది నోటిఫికేషన్ అవుతుంది. గతంలో ఉన్న అనుభవాల దృష్ట్యా రైతులు కోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం రాకుండా కొత్త పూలింగు చట్టంలో సెక్షన్ 55 (2) కింద రైతులు స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇస్తున్నట్లుగా అంగీకార పత్రం తీసుకుంటారు. దీనికోసం ఆధార్ ఆధారిత గ్యారంటీతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్, వేలిముద్రలు తీసుకుంటారు. అమరావతి అంతర్జాతీయ స్థాయి నగరంగా ఎదగాలంటే మౌలిక వసతులన్నీ సమకూరాలని అందుకు భూసమీకరణ తప్పనిసరని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు.
మంత్రి నారాయణ చెప్పినట్టుగానే ప్రస్తుతం రాజధాని అమరావతి పనులు నిర్విరామంగా జరుగుతున్నాయి. రాబోయే 6 నెలల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక్కడ నివసించేలా టవర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. తద్వారా రాజధానిలో జనజీవనంతో పాటు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకుంటాయి. ఈ లోపు రెండో విడత భూసమీకరణ ఓ కొలిక్కి వస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
