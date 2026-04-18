ETV Bharat / opinion

నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్న భానుడు - మధ్యాహ్నం బయటకు రాకపోవడమే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ఏప్రిల్‌లోనే మే స్థాయిలో దంచుతున్న ఎండలు - పలు జిల్లాల్లో భయపెడుతున్న వడగాలులు - రాబోయే రోజుల్లో మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం - వడదెబ్బతో తెలంగాణలో 10 మంది మృతి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 4:45 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Extreme Weather In Telugu States : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మే మాసం అప్పుడే వచ్చేసిందా అన్నట్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలపై పగపట్టాడేమో అన్నట్లు భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. ఎండలు, వడగాలుల తీవ్రతకు గత ఐదు రోజుల్లో ఒక్క తెలంగాణలోనే 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం సూర్యుడి ఉగ్ర రూపానికి అద్దం పడుతోంది. ఎండల తీవ్రతకు ఉపాధి హామీ కూలీలు, ఆరు బయట పని చేసే నిర్మాణ కార్మికులు, చిరు వ్యాపారులు అల్లాడిపోతున్నారు. మరి ప్రతి ఏటా ఎండలు ఇంతలా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? కాలుష్యం, తత్ఫలితంగా జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులే దీనికి కారణమా? ఎండల తీవ్రత నుంచి కాపాడుకునేందుకు ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది?

ఏప్రిల్‌ మొదటి వారం నుంచే : ఎండాకాలం అంటే సాధారణంగా ఎండలు మండిపోయే కాలమే. కాని గత కొన్నేళ్లుగా ఎండాకాలం అంటే అసాధారణంగా మండిపోయే కాలంగా మారుతోంది. ప్రతి ఏటా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలే ఇందుకు ఉదాహరణ. ఈ ఏడాది కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్‌ మొదటి వారం నుంచే సూర్య ప్రతాపం మొదలైంది. మే నెలలో నమోదుకావాల్సిన స్థాయిలో ఇప్పుడే ఎండల తీవ్రత నమోదవుతోంది.

గురువారం తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్‌లో 45 డిగ్రీలు, నిజామాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, కరీంనగర్‌, రామగుండంలో 44 డిగ్రీలు నమోదు కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, రాజమహేంద్రవరంలో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్‌, మెదక్‌, సూర్యాపేటలో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సాధారణంగా ఈ స్థాయి ఎండలు మే నెలలో నమోదవుతుంటాయి. కానీ ఈ సంవత్సరం నెల ముందుగానే ఆ పరిస్థితులు వచ్చేశాయి. ఈ స్థాయి ఎండల తీవ్రతతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే మే నెలలో ఎలా ఉంటుందో అనే ఆందోళన నెలకొంది.

పిట్టల్లా రాలుతున్న జనం : పెరుగుతున్న ఎండల కారణంగా ప్రజలు పిట్టల్లా రాలుతున్నారు. ఐదు రోజులుగా పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రతతో తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్‌, నిజామాబాద్‌, నల్గొండ జిల్లాల్లో వడగాలులు, సంబంధిత రుగ్మతలతో 10మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎండల తీవ్రతకు ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటేనే జంకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచే సూర్యుడి ఉగ్రరూపం ప్రారంభం అవుతుండగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా పెరిగిపోతూ మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు తెలుగు రాష్ట్రాలు నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తున్నాయి.

ఆరు బయట పని చేసే నిర్మాణ కార్మికులు, ఉపాధి హామీ కూలీలు, ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, రోడ్లపై వ్యాపారాలు చేసుకునే చిరు వ్యాపారులపై దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటోంది. ఇక ఇంట్లో ఉన్నా తీవ్ర ఉక్కపోత ప్రజలను అల్లాడిస్తోంది. ఫ్యాన్లు ఉన్నా వేడిగాలి సరేసరి. కూలర్లు, ఏసీలు ఉంటేనే ఉపశమనం కల్గే పరిస్థితి. ఆ సదుపాయాలు లేని పేదల పరిస్థితి దయనీయంగా మారుతోంది. వృద్ధులు, చిన్నారులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారిపై దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది.

"ఇప్పటి నుంచి మే చివరి వారం వరకు ఎండలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. వడగాలులు కూడా వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాతావరణంలో తేమశాతం బాగా తగ్గిపోయి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మే నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పెరుగుతాయి. సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్​ వరకు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. రైతుల తమ పంటలు కాపాడుకునేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి" - డా.నారాయణ స్వామి, వాతావరణ, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త

పలు సూచనలు చేసిన విపత్తుల నివారణ శాఖ : ఎండలు, వడగాలులు అల్లాడిస్తున్న నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అవుతున్నాయి. జిల్లాల్లో తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జిల్లా కలెక్టర్లను నోడల్‌ అధికారులుగా నియమిస్తూ విపత్తుల నివారణ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాలను గుర్తించి వైద్య, రెవెన్యూ, పంచాయతీ రాజ్‌, పురపాలక, నగరపాలక, అగ్నిమాపక, కార్మిక తదితర శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఉపశమన చర్యలు చేపట్టాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పాఠశాలలు, నిర్మాణ ప్రదేశాలు వంటి చోట తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలంగాణ విపత్తుల నివారణ శాఖ పలు సూచనలు చేసింది. వృద్ధులు, బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్నారులు వడగాలుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉన్నందున స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ, వైద్య శాఖలు అప్రమత్తం కావాలని సూచించింది. ఏపీలో కూడా అధికార యంత్రాంగం ఎండలపై సమీక్ష జరిపింది.

యథేచ్ఛగా అడవుల నరికివేత : ప్రతి ఏటా ఎండలు అంతకంతకూ పెరగడానికి కారణం మనుషులు తమ చేత్తో తాము చేసుకుంటున్న తప్పులే. ఎందుకంటే చెట్లు, అడవుల నరికివేత యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. ఎక్కడికక్కడ కాంక్రీట్‌ నిర్మాణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. పట్టణీకరణ వేగంగా సాగుతోంది. దీంతో కొంచెం ఎండలకే అధిక వేడి నమోదవుతోంది. ఇక వాహనాలు, పరిశ్రమల నుంచి గత కొంత కాలంగా కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీని ప్రభావంతో వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

ఆ మార్పుల ఫలితమే ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న విపరీతమైన ఎండలు. ఒక్క ఎండలు అనే కాదు. యావత్‌ ప్రపంచంలో ఇంకా అనేక ప్రతికూల ప్రకృతి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కరవులు, తుపాన్లు, క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌లు, కుండపోత వానలు, వడగండ్ల వానలు, శీతాకాలంలో తీవ్రమైన చలి ఇలా ఊహించని విధంగా మారిపోతోంది ప్రకృతి. గత ఏడాది ఇలాంటి ప్రకృతి మార్పులు అనేకం జరిగాయి. రాబోయే కాలంలో ఈ మార్పుల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అంచనా.

ఎల్‌నినో కంటే తీవ్ర ప్రభావం : ప్రస్తుతం ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తుండగా. వారం క్రితం యూరోపియన్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మీడియం రేంజ్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్ట్‌ ఆందోళనకర విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ ఏడాదిలో భూమిపై అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎల్‌నినో ఏర్పడవచ్చని హెచ్చరించింది. దీన్ని వారు సూపర్‌ ఎల్‌నినోగా వారు అభివర్ణిస్తున్నారు. అంటే ఎల్‌నినో కంటే తీవ్ర ప్రభావం చూపేది అన్నమాట. సూపర్‌ ఎల్‌నినో ఏర్పడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల్లో కొత్త రికార్డులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

కేవలం ఉష్ణోగ్రతలే కాదు రుతుపవనాలు అసాధారణంగా ఉంటాయని, వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోతాయని ఆ సంస్థ తెలిపింది. మే నెలలో ఎల్‌నినో ఏర్పడుతుందని, ఆగస్టు నాటికి బలపడుతుందని తెలిపింది. ఆగస్టులో సూపర్‌ ఎల్‌నినో ఏర్పడే అవకాశం 22 శాతం ఉందని, స్ట్రాంగ్‌ ఎల్‌నినో ఏర్పడడానికి 80 శాతం, ఒక మోస్తరు ఎల్‌నినో ఏర్పడేందుకు 98 శాతం అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. వర్షపాతం తగ్గిపోవడం వల్ల మధ్య, ఉత్తర భారతదేశంలో కరవు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

"ఎండతీవ్రత అనేది సుమారు ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావం వృద్ధులు, పిల్లలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయాల్లో ఎవరూ బయట తిరగకపోవడమే మేలు. ఎండలో శారీరక శ్రమ తగ్గించాలి. భవనకార్మికులు, వలసకార్మికులు, బయట పనిచేసేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తలను కప్పుకోవాలి. వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించాలి" - ధర్మరాజు, హైదరాబాద్​ వాతావరణ శాఖ అధికారి

అత్యవసరం అయితేనే బయటకు : వృద్ధులు, బాలింతలు, చిన్నారులు త్వరగా వడగాలుల ప్రభావానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున వారి విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వడగాలులకు సంబంధించి ఆసుపత్రుల్లో కేసులు నమోదైతే ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వాలి. బాధితులకు ఐస్‌ప్యాక్స్, కూలర్లు, ఏసీలు ఏర్పాటు చేసి ఉపశమనం కల్పించాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే రెడ్‌ అలర్ట్‌ జోన్లలో ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా శరీరానికి చల్లదనం కల్గించే ఆహార పదార్థాలు, మజ్జిగ వంటి పానియాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇలాంటి జాగ్రత్తల వల్ల ఎండల నుంచి ఎంతో కొంత ఉపశమనం కల్గుతుంది.

కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పచ్చదనాన్ని పెంచి : ప్రజలు, ప్రభుత్వాలు ఎండల నుంచి రక్షణకు చర్యలు తీసుకోవడమే కాదు భవిష్యత్తులో ఇంకా పెరగకుండా, వాతావరణ మార్పులను కట్టడి చేసేలా కూడా తక్షణం నడుం బిగించాలి. కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పచ్చదనాన్ని పెంచాలి. ఈ విషయంలో మాటలకే పరిమితం కాకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకుంటే దంచికొట్టే ఎండలైనా, తుపాన్లు, కరవులైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే.

TAGGED:

SUMMER EFFECT IN TELANGANA
INTENSITY OF SUMMER TELUGU STATES
SUMMER EFFECT IN TELUGU STATES
EXTREME WEATHER IN TELUGU STATES
THE INTENSITY OF SUMMER TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.