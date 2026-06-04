ఒకప్పుడు నీటి కోసం అల్లాడిన గిరి పల్లెలు - సత్యసాయి ట్రస్ట్ సాయంతో జల సవ్వడులు
ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో సత్యసాయి ట్రస్ట్ సేవలు- ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కుళాయిల ద్వారా నీరు - స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందక రోగాలు - గిరిజనులు చెడు అలవాట్లు మానేలా ట్రస్ట్ కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 1:29 PM IST
Sathya Sai Seva Trust Provides Clean Water to Tribal Villages : బిందెడు నీళ్లు కావాలంటే మైళ్ల దూరం నడవాల్సిన పరిస్థితి. జీవితంలో బోర్ల ముఖం అసలు చూడనే లేదు. అధికారుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరిగినా ఫలితం లేని పరిస్థితి. ఇదీ ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఒకప్పుడు గిరిజనుల దురవస్థ.
కాని సత్యసాయి సేవా ట్రస్టు చొరవతో ఇప్పుడు ఆ కష్టాలన్నీ తీరాయి. గ్రావిటీ పథకాల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసి కుళాయిలతో ఇంటి ముందే స్వచ్ఛ జలాలు అందేలా చేస్తోంది ట్రస్టు. ఇందుకోసం గిరిజనులనే భాగస్వామ్యం చేస్తూ వందలాది తాగునీటి పథకాలు నిర్మించింది. నీటి కోసం అల్లాడిన గిరి పల్లెల్లో సత్యసాయి ట్రస్టు సాయంతో ఇప్పుడు జల సవ్వడులు వినిపిస్తున్నాయి. అంతే కాదు చెడు వ్యసనాల బారిన గిరిజనులను సన్మార్గంలో నడిపిస్తోంది ట్రస్టు.
రోజువారీ అవసరాల మాట దేవుడెరుగు కనీసం తాగునీటికి సైతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ప్రస్తుతం అల్లాడుతున్న పరిస్థితి. అన్నీ అందుబాటులో ఉండే పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఇలా ఉంటే ఏ సౌకర్యాలకూ నోచుకోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అయితే నీటి కష్టాలు చెప్పనలవి కాదు. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలోని గిరిజన గూడేల్లో ఒకప్పుడు ఇదే పరిస్థితి ఉండేది.
ఎన్నో కష్టాలను చవిచూసిన గిరిజనులు: బిందెడు నీళ్ల కోసం కొండకోనల్లో మైళ్ల దూరం వెళితే దక్కేవి కాదు. అయితే సత్యసాయి సేవా ట్రస్టు ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేసింది. వందలాది తాగునీటి పథకాలతో గిరిపుత్రుల నీటి కష్టాలు తీరుస్తోంది. భూగర్భ జలాలు లభ్యం కాని గ్రామాల్లోకి కొండల్లోని ఊట నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా రప్పించి కుళాయిలతో ఇంటి ముందే జల సవ్వడులు వినిపించేలా చేస్తోంది సత్యసాయి సేవా ట్రస్టు. ఒకప్పుడు నీటి కోసం ఎన్నో కష్టాలను చవిచూసిన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని గిరిజనులకు ఇప్పుడు స్వచ్ఛమైన జలం అందుతోంది.
గ్రావిటీ ద్వారా తాగునీరు అందించి: సత్యసాయి ట్రస్టు విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఇప్పటి వరకు 730కి పైగా తాగునీటి పథకాలు నిర్మించింది. ఇందులో గిరిజన పల్లెల్లో నిర్మించినవే 685 ఉన్నాయి. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు మండలంలో ఉన్న సంగోడి, సప్పిపుట్టు, డల్లాపల్లి, కక్కి వంటి గ్రామాలు గతంలో తీవ్ర తాగునీటి సమస్యతో అల్లాడాయి. తమ నీటి కష్టాలు తీర్చాలంటూ ఆయా గ్రామాల ప్రజలు అధికారుల చుట్టూ తిరిగి మొర పెట్టుకున్నారు. అయితే అవి మారుమూల గ్రామాలు కావడం, కనీసం బోరు తవ్వే వాహనాలు వెళ్లేందుకు కూడా రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం కూడా అక్కడి ప్రజలకు తాగునీరు అందించలేకపోయింది. కానీ సత్యసాయి ట్రస్టు గ్రావిటీ ద్వారా తాగునీరు అందించి వారి కష్టాలు తీర్చింది.
వేసవిలోనూ నీటి ఎద్దడిని జయిస్తూ: ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం కోసం సత్యసాయి సేవా ట్రస్టు కూలీలను నియమించకుండా స్థానికులనే భాగస్వామ్యం చేస్తోంది. అవసరమైన చోట వారే పైపులు, ట్యాంకులు, కుళాయిలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. తాగునీటి పథకాల నిర్మాణం, నిర్వహణను గ్రామస్థులే తీసుకుంటే గ్రామంలో ఇక నీటి సమస్య అన్నది ఉత్పన్నం కాదని ట్రస్ట్ ఆలోచన. ఇదే ఉద్దేశంతో స్థానిక గిరిజనులను భాగస్వామ్యం చేస్తోంది. ఈ అవకాశం అందిపుచ్చుకుని గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు తలోచెయ్యి వేస్తూ శ్రమదానంతో తాగునీటి పథకాలు నిర్మించుకుంటున్నారు. వేసవిలోనూ నీటి ఎద్దడిని జయిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు.
బిందెడు నీటి కోసం మైళ్ల దూరం: సత్యసాయి ట్రస్టు 2009 నుంచి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి పథకాలను నిర్మిస్తోంది. అంతకు ముందు బిందెడు నీటి కోసం మైళ్ల దూరం నడిచిన గిరిజనులకు ఇప్పుడు నీటి కష్టాలన్నీ దూరం అయ్యాయి. ఒకప్పుడు అపరిశుభ్ర నీటిని తాగి అనారోగ్యం పాలైన వారంతా స్వచ్ఛ నీటిని తాగుతున్నారు. గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న కుళాయిలకు గంగ, యమున, సరస్వతి, సింధు, గోదావరి నదుల పేర్లు పెడుతున్నారు.
చెడు అలవాట్లు మానేలా ట్రస్ట్ కృషి: ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సత్యసాయి ట్రస్టు పలు ఇతర సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. చెడు వ్యసనాల బారిన పడ్డ వారిని మంచి మాటలు చెబుతూ సన్మార్గంలో నడిపిస్తోంది. అలాంటి వారిని పుట్టపర్తి తీసుకువెళుతున్నారు. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని హితబోధ చేస్తూ గిరిజనులను కూడా తమ సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. భజనలు, దీపారాధన, పూజలు చేయడం నేర్పిస్తున్నారు.
రోజువారీ కనీస అవసరమైన మంచినీటి ఇంటి ముందుకే వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాల్లోని గిరిజనులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ గ్రామాలకు వచ్చిన సత్యసాయి ట్రస్టు ప్రతినిధులకు డప్పు వాయిద్యాలతో స్వాగతం పలికారు. థింసా నృత్యంతో ఆడిపాడారు. భక్తి పాటలను వినిపించారు.
ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు అంటే సాధారణంగా అభివృద్ధికి ఆమడదూరంలో ఉంటాయి. కనీస సౌకర్యాలు అంటే కూడా అక్కడి గిరిజనులకు తెలియని పరిస్థితి. అలాంటిది విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సత్యాసాయి సేవా ట్రస్టు తాగునీటి సౌకర్యం కల్పిస్తూ వారికి నీటి కష్టాలే లేకుండా చేస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లు నీటి కోసం ముఖం వాచిన తమకు ట్రస్టు మరచిపోలేని మేలు చేసిందని గిరిజనులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఖర్చులు ఎక్కువ లాభాలు తక్కువ - రొయ్య రైతులకు తప్పని కష్టాలు
ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి ఏమాత్రం తీసిపోని సౌకర్యాలు - గుంటూరు నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ స్పెషల్