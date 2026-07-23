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ఇది మహిళా సంఘాల మార్ట్ - ఏడాదిలో రూ.కోటి టర్నోవర్!

ఖమ్మంలో విజయవంతంగా మహిళా మార్ట్‌ - గత ఏడాది మే నెలలో మార్ట్‌ ప్రారంభం - పూర్తి నాణ్యతతో మార్ట్‌లో సరుకుల అమ్మకం - సేంద్రీయ ఉత్పత్తులు, చిరుధాన్యాలు కూడా విక్రయం

Success Of Mahila Mart Khammam
Success Of Mahila Mart Khammam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 8:30 AM IST

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Success Of Mahila Mart Khammam : గ్రామీణ మహిళల స్వయం సమృద్ధిలో డ్వాక్రా సంఘాల పాత్ర అంతా ఇంతా కాదు. ఈ సంఘాల ద్వారా మహిళలు ఒకరికి ఒకరు తోడై గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తమ వంతు చేయూత అందిస్తున్నారు. వీరికి మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో నిరూపిస్తున్నారు ఖమ్మం డ్వాక్రా మహిళలు. వీరి ద్వారా అక్కడ ప్రారంభమైన మార్ట్‌ ఏడాది కాలంలోనే సుమారు 93లక్షల రూపాయల విక్రయాలు జరిపి భేష్‌ అనిపిస్తోంది. ఈ మార్ట్‌ ద్వారా నగర వాసులకు గ్రామీణ ఉత్పత్తులను చేరువ చేస్తూ వారి మనసును చూరగొంటున్నారు మహిళలు. వస్తువులు నాణ్యంగా ఉండడంతో పాటు ధర కూడా తక్కువ కావడంతో ఖమ్మం నగర వాసులు ఈ మార్ట్‌ను ఆదరిస్తున్నారు.

మహిళా సంఘాల ద్వారా ఏర్పడ్డ మార్ట్‌ : అతివల విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది ఖమ్మంలోని మహిళా మార్ట్‌. చిన్న చిన్న మహిళా సంఘాల ద్వారా ఏర్పడ్డ ఈ మార్ట్‌ భారీ వ్యాపార విజయాన్ని సాధించింది. ఏర్పాటు చేసిన ఏడాది కాలంలోనే 92లక్షల 71 వేల 540 రూపాయల సరుకులను విక్రయించింది. ఖమ్మం జిల్లాలో మహిళలు చాలా కాలం నుంచి గ్రూపులుగా ఏర్పడి చిన్న చిన్న ఉత్పత్తులు చేస్తూ తామే స్వయంగా మార్కెట్‌ చేసుకునేవారు. వారికంటూ ప్రత్యేకంగా ఓ వేదిక ఉండేది కాదు. ఇది గమనించిన అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్‌ ముజమ్మల్‌ఖాన్‌ వారికి ఓ వేదిక కల్పించారు. జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని వైరా రోడ్డులో మహిళా మార్ట్‌ ఏర్పాటుకు చేయూత అందించారు. గత ఏడాది మేలో ఇది ప్రారంభమైంది. ఆహార పదార్థాల నుంచి గిఫ్ట్‌ ఐటమ్స్‌ వరకు వివిధ రకాల వస్తువులను విక్రయిస్తూ మహిళలు ఇక్కడ విజయవంతంగా వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్పత్తిదారులు, విక్రయదారులు, లాభాలు పొందేవారంతా డ్వాక్రా మహిళలే.

మహిళా సంఘాల ద్వారా ఏర్పాటైన మార్ట్ - ఏడాదిలో సుమారు రూ.93లక్షల విక్రయాలు (ETV Bharat)

133 మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు : ఖమ్మం జిల్లాలోని 20 మండల సమాఖ్యలు, ఖమ్మం, వైరా, కల్లూరు, ఏదులాపురం, సత్తుపల్లి, మధిర పురపాలికల్లో మెప్మా ఆధ్వర్యంలోని 133 మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మార్ట్‌ ఏర్పాటైంది. నిత్యావసరాలు, అలంకరణ, పూజా సామగ్రి, చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు, చిరుతిళ్లు, కుంకుడు గింజలతో చేసి షాంపూలు, సర్ఫ్‌లు ఇతర సేంద్రియ వస్తువులతో చేసిన ఉత్పత్తులను ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 81 లక్షల రూపాయల ఉత్పత్తులను స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల నుంచి కొనుగోలు చేశారు. వీటిని సుమారు 12% లాభంతో వినియోగదారులకు విక్రయించారు. సిబ్బందికి వేతనాలు, విద్యుత్తు బిల్లులు, ఇతర వ్యయాలు కలిపి 10.32 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు కాగా దాదాపు రూ. 6లక్షల నికర ఆదాయం వచ్చినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. మార్ట్‌ పక్కనే టీస్టాల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ రోజూ 3వేల రూపాయల లోపు వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఏడాదిలో 9.55 లక్షల రూపాయల టీలు విక్రయించారు.

"మార్టు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వస్తున్నాను. అన్ని వస్తువులూ బాగున్నాయి. ఎస్​హెచ్​జీల సొంత ప్రొడక్ట్స్​ ఉండటంతో తక్కువ ధరకు మంచి వస్తువులు లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ పిల్లలకు స్నాక్​ ఐటమ్స్​గా ఆర్గానిక్​ వస్తువులతో చేసిన ఉత్పత్తులు లభిస్తాయి. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు" - వినియోగదారులు

నేరుగా గ్రూపు సభ్యుల నుంచి ఉత్పత్తులు : మహిళా మార్ట్‌లో వస్తువులు నాణ్యంగా ఉండటంతో ఖమ్మం నగర వాసులు ఆదరిస్తున్నారు. అన్ని వర్గాల వారు ఇక్కడ వస్తువులు కొనేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రారంభంలో ఒక సారి కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులు మహిళ మార్టుకు రెగ్యులర్‌ వినియోగదారులుగా మారుతున్నారు. నేరుగా గ్రూపు సభ్యుల నుంచి ఉత్పత్తులు వస్తుంటాయి. దీంతో ధరలు బయటి మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ఉంటున్నాయి. మహిళా మార్టు లేని సమయంలో స్వయం సహాయక గ్రూపు సభ్యులు చాలా వరకు తక్కువ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసేవారు. వారు ఉత్పత్తి చేసిన సరుకును అమ్ముకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే మహిళా మార్టు అందుబాటులోకి వచ్చిందో వారి ఉత్పత్తిని పెంచారు. ఆదాయం కూడా పెరిగింది. దీంతో పది మంది తోటి మహిళలకు ఉపాది చూపుతున్నామంటూ ఇక్కడ వస్తువులను అమ్మకాని పెట్టే గ్రూపు బాధ్యులు చెబుతున్నారు.

"ఎస్​హెచ్​జీతో మేము దీనిని ప్రారంభించి సంవత్సరం అవుతోంది. మొదట్లో ఒంటరిగానే చేశాం. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. మొదట్లో ఇంట్లోనే వస్తువులు తయారు చేసి అమ్మేవాళ్లం. ప్రభుత్వం మాకు ఈ మహిళా మార్ట్ ఇవ్వటంతో మా వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతోంది. వినియోగదారులకు ఆరోగ్యకరమైన వస్తువులు అందిచేలా కృషి చేస్తున్నాం. సర్టిఫైడ్​ ఆర్గానిక్​ బెల్లంతో నువ్వుల లడ్డూ, మినప సున్నుండ, పల్లీ చిక్కి వంటి స్నాక్​ ఐటమ్స్​ తయారు చేస్తున్నాం" - బొలిసెట్టి మృణాళిని, నిర్వాహకురాలు

మధ్యవర్తుల బెడద లేకుండా : మార్ట్ రాకతో మహిళా సంఘాల సభ్యులు తయారుచేసే సామగ్రికి మార్కెట్ దొరికి ఆర్ధిక స్థిరత్వం ఏర్పడింది. మధ్యవర్తుల బెడద లేకుండా గ్రామీణ, సహజ ఉత్పత్తులు వినియోగదారులకు అందుతున్నాయి. మార్ట్‌లో పనిచేసే మహిళలు ప్రతినెలా వేతనం పొందుతుండగా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులతోపాటు వారి వద్ద పనిచేసే సిబ్బందికి పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తోంది. మొత్తమ్మీద 300 కుపైగా కుటుంబాలకు మహిళా మార్ట్ జీవనాధారంగా నిలుస్తోంది.

"ఈ మార్ట్​కోసం సెర్ప్​ నుంచి నిధులు కేటాయించాం. సూపర్​ మార్కెట్ల మాదిరి ప్యాకింగ్, బార్​కోడింగ్ విధానం వంటివి ఏర్పాటు చేశాం. దీనిలో 20 మండల సమాఖ్యల నుంచి ఉత్పత్తులను తీసుకుంటున్నాం. 133 మంది సభ్యులు వీటిని అందిస్తున్నారు. కేవలం వీరు ఉత్పత్తి చేసిన వాటినే విక్రయిస్తున్నాం. ఐస్​ క్రీమ్స్​ తప్ప ఇతర బయట వస్తువులను విక్రయించడంలేదు" - కొండపల్లి శ్రీరామ్‌, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ అధికారి

నగర వాసులకు చేరువ చేస్తూ : గ్రామీణ ఉత్పత్తుల విక్రయాల్లో ఖమ్మం మార్ట్ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. సరైన వేదిక కోసం ఎదురుచూసిన గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు తాము స్వయంగా తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను నగర వాసులకు చేరువ చేస్తున్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాలకు సుస్థిర ఆదాయం ఖమ్మం మహిళా మార్ట్ మోడల్. గ్రామీణ ఉత్పత్తులు మధ్యవర్తుల వద్దకు వెళ్లకుండా నేరుగా వినియోగదారులకు చేరుతున్నాయి. మార్ట్‌తో నిత్యావసరాలపైనా, సానుకూల ధరలతో నగర వాసులు రెగ్యులర్‌ కస్టమర్లయ్యారు. ఖమ్మం మహిళా మార్ట్ ఏడాదిలోనే భారీ విక్రయాలు జరిపి గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ఆధారం కల్పించింది.

ఇతర మహిళలకు ఆదర్శంగా : నాణ్యమైన గ్రామీణ ఉత్పత్తులను నగరవాసులకు నేరుగా అందించడంతో 300కి పైగా కుటుంబాలకు ఉపాధి సృష్టించింది. సరైన వేదిక పొందగలిగితే గ్రామీణ మహిళలు చేసే చిన్న ఉత్పత్తుల వ్యాపారం కోట్ల రూపాయలకు చేరవచ్చనే సందేశాన్ని సుమారు రూ.93 లక్షల విక్రయాల ద్వారా నిరూపించారు. మహిళల స్వయంకృషి, పట్టుదల, దాని ద్వారా ఆదాయం పొందే విధానం ఇతర మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. సరైన వేదిక ఏర్పాటు చేస్తే గ్రామీణ మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధించి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగలమని మరోసారి నిరూపించారు.

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