కాలుష్యం తగ్గించేందుకు RTC కొత్త ప్లాన్ - 240 డీజిల్ బస్సులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్పు
TGRTC New 240 Retrofit Buses : పాత డీజిల్ బస్లను ఎలక్ట్రిక్ బస్లుగా మార్చి కాలుష్యం తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ కొత్ ప్లాన్ చేసింది. రెట్రోఫిట్తో పాత బస్లకు కొత్త రూపు ఇస్తోంది.
Published : November 2, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:09 PM IST
కాలుష్యం తగ్గించాలి. ప్రయాణ సౌకర్యం పెంచాలి. ఇప్పుడిదే లక్ష్యాలతో పని చేస్తోంది. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ. క్లీన్ఎనర్జీలో భాగంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఎలక్ట్రిక్ వైపు మళ్లించే చర్యలు చేపడు తోంది. ముఖ్యంగా పాత డీజిల్ బస్లను విద్యుత్ బస్లుగా మార్చే ప్రక్రియను మొదలు పెట్టింది. రెట్రోఫిట్ పేరుతో వీటికి కొత్త రూపు ఇస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్య సమస్యలు తలెత్త కుండా ఉండేందుకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దశలవారీగా ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం సంకల్పించింది. ప్రయాణికులకు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు అందించి మరింత చేరువవ్వాలని చూస్తోంది. రెట్రో ఫిట్మెంట్లో భాగంగా ఆర్టీసీ ఎన్ని బస్సులను సిద్ధం చేస్తోంది? ఎప్పటి వరకు ఈ బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయి.? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించి, పర్యావరణహిత రవాణా వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఒక ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. కాలం చెల్లిన, పాత డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చే రెట్రో ఫిట్టింగ్ ప్రక్రియను సంస్థ భారీ ఎత్తున ప్రారంభించింది. దేశంలో ఇలాంటి ప్రయోగాన్ని ఒక ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం ఇదే మొదటిసారి అని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చెబుతోంది. మరి ఈ ప్రక్రియ ఎలా చేపడుతున్నారు.?
''ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం కార్పొరేషన్ డీజిల్ డ్రైవ్ ట్రైన్ ఉన్న వాహనాలను రీ మోడల్ చేసి దాన్ని ఎలక్ట్రీ ఫై చేస్తూ, ఒక్క మంచి డిజైన్తో, లుక్తో పొల్యూషన్ ఫ్రీ వాహనాలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రెట్రోఫిట్మెంట్ యాక్టివిటి అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం 240 వాహనాలను రెట్రోఫిట్మెంట్ యాక్టివిటీలో ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల అందిరికీ కూడా స్మూత్గా ఎలాంటి నాయిస్ లేకుండా మంచి పొల్యూషన్ ఫ్రీ వాహనాన్ని అందజేయడమే ఈ టాక్స్ తీసుకున్నాం'' - పవిత్ర, ఉప్పల్ జోనల్ వర్క్ షాప్ ఇన్ఛార్జ్
మొత్తం 240 పాత డీజిల్ బస్సులకు టెండర్లు ఖరారు
మొదటి దశ కన్వర్షన్లో భాగంగా 240 పాత డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చేందుకు టెండర్లను ఖరారు చేశారు. హైదరాబాద్కు చెందిన సాయి గ్రీన్ మొబిలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 200 బస్సులను, పుణేకు చెందిన కల్యాణి పవర్ట్రెయిన్ లిమిటెడ్ సంస్థ మిగిలిన 40 బస్సులను రెట్రోఫిట్ చేస్తున్నాయి. 2023లో ముషీరాబాద్ డిపోకు చెందిన ఒక పాత డీజిల్ బస్సును ఒక ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ప్రయోగాత్మకంగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సుగా మార్చారు. ఈ రెట్రోఫిట్ బస్సు ప్రస్తుతం ఉప్పల్ డిపో పరిధిలో విజయవంతంగా నడుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ తో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున రెట్రో ఫిట్టింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది.
రెండేళ్ల క్రితమే ఈ ఆలోచన మొదలైంది. గతేడాది టెండర్ వేసి ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనేదానికి దాదాపు ఒకటిన్నర కోటి రూపాయలు ఖర్చవుతుందని దాంతో ఉన్న బస్సులనే రెట్రోఫిట్ చేసుకుంటే అంటే పాత డీజిల్ బస్లకే కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటర్స్ పెట్టుకొని నడుపుకునే అవకాశం ఉందా అని ప్రయత్నం చేశాము. దాంట్లో హైదరాబాద్, పూణేకు సంబంధించిన సంస్థలు పోటీ పడ్డాయి. మొత్తం 240 బస్సులకు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఉప్పల్ వర్క్షాప్లో 200, మియాపూర్ వర్క్షాప్లో 40 బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్లను మార్చుతున్నాం'' - ఆర్టీసీ ఎమ్డీ నాగిరెడ్డి
ఈవీ బాస్సుల ఛార్జింగ్ కోసం రూ.392 కోట్లు వ్యయం
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను లీజుకు తీసుకుంటే బస్సుల డ్రైవర్లు, మెకానిక్లు ప్రైవేట్ సంస్థల వారై ఉంటారు. కానీ ఈ రెట్రోఫిట్టింగ్ బస్సులు పూర్తిగా ఆర్టీసీ సొంత ఆస్తిగా ఉంటాయి. వీటిని ఆర్టీసీ డ్రైవర్లే నడుపుతారు. ఈ ఈవీ బస్సుల ఛార్జింగ్ అవసరాల కోసం రూ.392 కోట్ల మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 10 కొత్త డిపోలు, 10 ఛార్జింగ్ కేంద్రాలతో పాటు 19 అదనపు డిపోలలో ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ జేటీసీ వెంకటరమణ
డిసెంబర్ నాటికి 240 బస్సులు రోడ్లపైకి
మరి ఈ రెట్రో ఫిట్టింగ్ బస్సులకు ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.? రవాణాశాఖ అధికారులు ఏయే అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.? రెట్రో ఫిట్టింగ్ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భధ్రతకు ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు.? ఆ వివరాలను హైదరాబాద్ జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ వెంకటరమణను తెలిపారు. ఉప్పల్, మియాపూర్ బాడీబిల్డింగ్ యూనిట్స్లో ప్రస్తుతం రెట్రో ఫిట్టింగ్ బస్సుల ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ డిసెంబర్ నాటికి 240 బస్సులను రోడ్డెక్కించాలని యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
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