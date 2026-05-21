ETV Bharat / opinion

ప్రమాదాలకు నిలయంగా ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు - వాహనాలు ఒక్కసారిగా లైన్లు మారడమే కారణమా?

ఓఆర్​ఆర్​లో పలు చోట్ల వెలగని విద్యుత్‌ దీపాలు - సేవ్ అవర్ సోల్ బాక్సులపై చెట్ల కొమ్మలు - 2022 నుంచి ఏటేటా పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు, మృతుల సంఖ్య

Accident At ORR Hyderabad
Accident At ORR Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 11:59 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Accident At ORR Hyderabad : ఓఆర్‌ఆర్‌పై లేన్ల గందరగోళం కారణంగా ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొందరు వాహనదారులు అవగాహన లేకుండా ఒక్కసారిగా 80 కిలోమీటర్ల లైన్ నుంచి 120 కిలో మీటర్ల లైనులోకి వెళ్తుండటం కూడా ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. ఓఆర్ఆర్​పై లారీలు, ట్రక్కులు 80 కిలోమీటర్ల లైన్‌లోనే వెళ్లాలి. కానీ కొందరు డ్రైవర్లు 120 కిలోమీటర్ల లైన్‌లోకి వెళ్లి ప్రమాదాలకు కారణంగా మారుతున్నారు. కొన్నిసార్లు వేగంగా వెళ్లే లారీని అకస్మాత్తుగా నిలుపుతుండటం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.

ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు ద్వారా నగరంలోకి ప్రవేశించకుండా జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులను చేరుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అవుటర్ ఎక్కే ప్రతి వాహనం నుంచి టోల్ వసూలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ప్రస్తుతం టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ విధానంలో 30 ఏళ్ల పాటు లీజుకు ఇచ్చారు. గతంలో ఐఆర్​బీ ఇన్‌ఫ్రా లిమిటెడ్ ఈ లీజును దక్కించుకుంది. ఆ మేరకు ఒకే మొత్తంగా సుమారు రూ.7,380 కోట్లు ప్రభుత్వ ఖాతాకు జమ చేసింది. నిబంధనల ప్రకారం ఈ సంస్థ ఏటా టోల్ ధరలను 5% వరకు పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనివల్ల ఏడాదికి సుమారు రూ.840 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

వాహనాలను వేగంగా నడపటంతో ప్రమాదాలు : ఔటర్‌పై కొన్నిసార్లు వేగంగా వెళ్లే లారీని అకస్మాత్తుగా నిలుపుతుండటం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. గచ్చిబౌలి నుంచి శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి ఓఆర్‌ఆర్‌లో వెళ్తున్న కొందరు వేగంగా వాహనాలను నడిపి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల సర్వీస్‌ రోడ్డు నుంచి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డులోకి వచ్చేటప్పుడు వాహనాల సిగ్నల్‌ వ్యవస్థను ఉపయోగించకుండా దూసుకురావడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. డ్రైవర్ల నిద్రలేమి వల్ల కూడా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై చెట్ల నరికివేత సమయంలో తగిన హెచ్చరిక వ్యవస్థలను కూడా వినియోగించడం లేదు. అదే సమయంలో రోడ్డుపక్కన సిబ్బంది వాహనాలను నిలిపి ఉంచడం కూడా ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.

ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బందులు : పెద్ద అంబర్ పేట్ టోల్ బూత్ వద్ద ఫాస్టాగ్ త్వరగా రీడ్ కావడంలేదు. దీంతో టోల్ బూత్ సిబ్బంది మ్యాన్యువల్ గా స్కాన్ చేస్తున్నారు. అందువల్ల వాహనాల రద్దీ ఎక్కువ అవుతోంది. ఓఆర్ఆర్ పై ఫాస్టాగ్ పనిచేయకపోవడం లారీలు, ట్రక్కులు నడిపివారికి ఇబ్బందిగా మారింది. చాలా రోజుల నుంచి ఈ సమస్య ఉన్నా పరిష్కరించడం లేదు. దీంతో వాహనాలు బారులు తీరి ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బందిగా మారింది.

సకాలంలో వైద్యు సేవలు : ఓఆర్ఆర్‌పై ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా, అవసరం ఏర్పడినా కీలకమైంది సేవ్ అవర్ సోల్ ఎస్​ఓఎస్​బాక్స్‌ల వ్యవస్థ. ఈ రహదారిపై ప్రతి 200ల మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఎస్​ఓఎస్​బాక్సులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బాక్స్‌లు ఉన్న చోట చాలా వరకు చెట్లు పెరిగిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల అసలు బాక్సులు ఉన్నట్లే కన్పించడంలేదు. చెట్ల వెనకాల ఉండడంతో చాలామంది ఈ బాక్సులు లేవని పొరబడే అవకాశాలే ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. ఓఆర్ఆర్ పై ప్రమాదం జరిగినప్పుడు సంప్రదించాల్సిన నంబర్ 14449కు ఫోన్ చేయగానే దగ్గరలోని ట్రామాకేర్ సెంటర్ కు వెళుతుంది. అక్కడి నుంచి అత్యవసరమైతే వెంటనే అంబులెన్స్‌లో వైద్యులు సకాలంలో చేరుకుంటారు. ఈ నంబర్ పై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడంతో 108 నంబర్‌కే ఫోన్ చేసి ప్రమాద ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు. ఆ సమాచారం సమీపంలోని ట్రామాకేర్ సెంటర్ కు చేరేలోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుందని ట్రామాకేర్ వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రతినెలా పదికి పైగా ప్రమాదాలు : ఈ ఏడాది మార్చి-16న తేదీన మేడ్చల్ జిల్లా శామీర్ పేట్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-7 సమీపంలో కొందరు రోడ్డు పక్కన అపి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి వేగంగా వచ్చిన కంటైనర్ లారీ ఢీకొట్టింది ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ మార్గంలోని ట్రామా కేర్ సెంటర్ల పరిధిలో ప్రతినెలా పదికి పైగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అక్కడి సిబ్బంది తెలిపారు. ట్రామా కేంద్రం నుంచి అటు, ఇటు పది కిలోమీటర్ల చొప్పున ప్రమాదాలు జరిగితే తక్షణమే స్పందిస్తూ ప్రాథమిక చికిత్స అందించడంతో పాటు గోల్డెన్ అవర్‌లోగా స్థానిక అసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు.

ప్రమాదకర మలుపులు ఉండటంతో : శంషాబాద్ కాల్ సెంటర్ నుంచి సమాచారం అందిన 10 నిముషాల్లో ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటున్నట్లు సిబ్బంది తెలిపారు. ఒక్కో షిప్టులో ఇద్దరు ఎమర్జెన్సీ పారామెడికల్ సిబ్బంది, ఒక హెల్పర్, డ్రైవర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ రహదారిపై ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మార్గాల్లో ప్రమాదకర మలుపులు ఉండటంతో భారీ ట్రక్కులు, వాహనాలు బోల్తా పడుతున్న ఘటనలు నమోదవుతున్నాయి. మేడ్చల్ ఎగ్జిట్ వద్ద ఈ పరిస్థితిని గమనించిన అధికారులు స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో ప్రమాదాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ వీటిని ఏర్పాటు చేస్తే ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి.

"ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి కాల్​ వస్తే రెండు నిమిషాల్లోనే బయలుదేరుతాం. అత్యవసర పరిస్థితులు నెలకొంటే అక్కడే ప్రాథమిక వైద్యం అందిస్తాం. మరి సందర్భాల్లో వైద్యలు సలహాతో అత్యవసర సేవలు అందించి దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలిస్తాం" - ఎం.దుర్గయ్య, ట్రామా కేర్ సెంటర్ పారామెడిక్

అవగాహన కొరవడటంతో : అవుటర్ 63 నెంబర్ మైలురాయి నుంచి 67 నంబర్ మైలురాయి వరకు 3 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రాత్రిపూట ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. విద్యుద్ దీపాలు వెలగకపోవడమే కారణమని గుర్తించిన పోలీసులు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసినా పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు కన్పించడంలేదు. అక్కడే ప్రమాదకరంగా మలుపు ఉండటంతో వేగంగా వచ్చే వాహనాలు నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడుతున్న ఘటనలు నమోదవుతున్నాయి. వాహనాలు బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్న సందర్భాల్లో వాహనాలను అక్కడే నిలిపేస్తున్నారే తప్ప రోడ్డు పక్కన నిలిపి సహాయం కోసం కాల్ సెంటర్​ను సంప్రదించాలన్న అవగాహన కొరవడినట్లు స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.

అప్పటి వరకు ఓఆర్ఆర్ మీదనే : ఔటర్‌పై ఇతర రాష్ట్రాలకు భారీ లోడ్‌తో వెళ్తున్న లారీలు, ట్రక్కు డ్రైవర్లు రాత్రి పదిగంటల వరకు నగరంలో ప్రవేశం లేకపోవడంతో అప్పటి వరకు ఓఆర్ఆర్ మీదనే ఉంటున్నారు. కొందరు మొబైల్ ఫోన్లలో రీల్స్ చూస్తూ గడిపేస్తున్నారు. సరైన గస్తీ కొరవడడం కూడా ఈ పరిస్థితికి కారణం. ఉదాహరణకు పటాన్‌చెరు-శామీర్‌పేట మార్గంలోని సర్వీసు రోడ్లలో వాహనాలను నిలిపి ఉంచుతున్నారు. వాటి వెనక కోన్లను పెట్టాలనే నిబంధనను గాలికి వదిలారు. వాస్తవానికి వాహనం బ్రేక్‌ డౌన్‌ అయినపుడు మాత్రమే సర్వీసు రోడ్డులో నిలపాలి. వీలైనంత త్వరగా టోయింగ్‌ క్రేన్‌తో వాహనాన్ని తొలగించాలి. కానీ విశ్రాంతి కోసం చాలా మంది డ్రైవర్లు వాహనాన్ని సర్వీస్‌ రోడ్డులో నిలిపి ఉంచడం కనిపించింది. 80 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఎక్కడా గస్తీ వాహనం కనిపించలేదు. ఔటర్‌ పొడవునా అనేక చోట్ల ఇదే పరిస్థితి.

"చాలా వరకు మానవ తప్పిదమే కనిపిస్తుంది. అనేక మంది నిద్రలో డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. వాహనాలను రోడ్డు పక్క నిలుపుతుంటారు. హెవీ వాహనాలను రోడ్డుకు ఎడమ పక్కన నిలపరాదనే కొత్త నిబంధన వచ్చింది. హైవేలలో పార్కింగ్​ ఏరియాలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి" - ధీరేంద్ర, రోడ్డు భద్రతా నిపుణుడు

ఏమరపాటుగా వ్యవహరిస్తూ : సుదూర ప్రాంతాలకు కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లేవారు మధ్యాహ్నం వేళల్లో భోజనం కోసం ఔటర్‌పై కార్లను నిలిపేస్తున్నారు. అంతా ఒకేసారి దిగి కారు ముందు భాగంలో ఆహార పదార్థాలను పెట్టి పిక్నిక్ స్పాట్లుగా మార్చేస్తున్నారు. వెనక నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలను గుర్తించకుండా ఏమరపాటుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తేలికపాటి వాహనాలు నడిపే 1, 2 లేన్లలో కంటే భారీ వాహనాలు నడిపే 3, 4 లేన్లలోనే రోడ్డు తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతోంది. గుంతలు పడటం, వాటిని మళ్లీ తారుతో పూడ్చేస్తుండటంతో రోడ్డు ఎత్తు పెరుగుతోంది. దీంతో అతివేగంగా ఓవర్ టేక్ చేసే వాహనాలు కుదుపులకు లోనవ్వడంతో పాటు వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోతున్నాయి.

ఏటేటా పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య : ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు గత నాలుగేళ్ల కాలంలో మృత్యుదారిగా మారింది. ఏటేటా ప్రమాదాల్లో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే వస్తోంది. ఈ రహదారిపై 2022లో 170 ప్రమాదాలు జరగగా 53 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2023లో 157 ప్రమాదాల్లో 67 మంది, 2024లో 224 ప్రమాదాల్లో 62 మంది, 2025లో 228 ప్రమాదాల్లో 71 మంది చనిపోయారు.

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - కారణాలు ఇవేనా!

హైదరాబాద్​ ఓఆర్‌ఆర్‌పై పగటిపూటే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఎందుకంటే?

TAGGED:

ఓఆర్​ఆర్​లో వాహన ప్రమాదాలు
ROAD ACCIDENT AT ORR HYD
ORR ACCIDENT ISSUE HYDERABAD
ROAD SAFETY AT ORR HYDERABAD
ACCIDENT AT ORR HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.