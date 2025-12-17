ఈ రోడ్డు దాటాలంటే కాస్త ఆలోచించాల్సిందే - కాదు దాటు తానూ అంటేమాత్రం ప్రాణమే పోతుంది జాగ్రత్త!
ఈ జాతీయ రహదారికి అసలేమైంది - రోడ్డు నిర్మాణంలో లోపమా? - లేక సరైన నిర్వాహణ లేకపోవడమా? - నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలతో సతమతం
Published : December 17, 2025 at 6:46 PM IST
Road Accidents on NH 65 : రోడ్డు దాటాలంటే మృత్యువును ఆహ్వానించినట్లే అన్నట్లు ఉంది హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి పరిస్థితి. ఈ రోడ్డు దాటడం అంటే అదో పెద్ద సాహసమే అని స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తున్న మాట. కొన్నిసార్లు రోడ్డు దాటడానికి 10 నుంచి 15 నిమిషాలు పడుతోంది. దీంతో ఆలస్యం అవుతుందని చాలా మంది వెనక ముందు చూసుకోకుండా రోడ్డు దాటి ప్రమాదాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. నెలల వ్యవధిలోనే ఎక్కువ మంది మృతి చెందడమే ఇందుకు ఉదాహరణ.
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ ఘటనల్లో ఎంతో మంది చనిపోతుండగా క్షతగాత్రుల సంఖ్యకు లెక్కనే లేదు. రోడ్డు దాటటం నిత్య నరకంగా మారిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలనీవాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు మాత్రం తమకేం పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరి నిర్లక్ష్యంతోనే ఈనెల 15వ తేదీన ఐశ్వర్య అనే వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. బస్సు కోసం రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో వేగంగా వస్తున్న కారు ఐశ్వర్యతో పాటు ఆమె తండ్రిని బలంగా ఢీకొంది. తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఐశ్వర్య అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, ఆమె తండ్రికి కాలు విరిగింది. నిత్యం జరిగే ప్రమాదాల్లో ఇదో ఉదాహరణ మాత్రమే.
అధిక ప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవే : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై అధికంగా ప్రమాదాలు జరగడానికి గల కారణాలేంటని చూస్తే రోడ్డును 6 లైన్లుగా విస్తరించడానికి 3 ఏళ్ల క్రితం అధికారులు ముహూర్తం పెట్టారు. కాంట్రాక్టర్లు, సబ్ కాంట్రాక్టర్లు విభజించి చేపట్టిన పనులు సగంలోనే వదిలేశారు. దీంతో ఎల్బీనగర్ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వరకు పూర్తిగా చేపట్టిన పనులతో ప్రయాణికులకు గందరగోళంగా మారింది.
నిత్యం ఈ మార్గంలో ఎక్కడో ఒక చోట ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అస్తవ్యస్తంగా సర్వీసు రోడ్లు, నియంత్రికలు సరిగ్గా లేకపోవడం, యూటర్న్ ఇబ్బందులతో ఈ మార్గంలో వెళ్లేవారు ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రమాదానికి గురి అవుతూనే ఉన్నారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పరిధిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు అనేవి నిత్యకృత్యంగా మారిపోయాయి.
రోడ్డు దాటేందుకు అనేక ఇబ్బందులు : విద్యా సంస్థలు, కళాశాలలు, షాపింగ్ కేంద్రాల కోసం స్థానికులు నిత్యం జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు దాటాల్సి వస్తోంది. అలాంటి సమయంలోనే ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అలాగే ఎక్స్ప్రెస్ వే పొడవునా గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయడంతో రోడ్డు దాటడం చాలా ఇబ్బందిగా మారింది.
భాగ్యలత కాలనీ కమాన్ వద్ద బస్సు దిగితే రహదారి అవతలి వైపున కాలనీలకు వెళ్లాలంటే ఆటోనగర్ వరకు వెళ్లి వెనక్కి రావాలి. అంటే, సుమారు 5 కిలోమీటర్లు నడవాలి. హరిణ వనస్థలిపురం పార్కు వద్ద దిగి భాగ్యలత కాలనీలోకి వెళ్లాలన్నా అంతే దూరం వెళ్లాల్సిందే. దీంతో చాలామంది గిల్స్ మధ్యలో నుంచే రోడ్డు దాటుతూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
ఎన్హెచ్-65కి ఇరువైపులా 3 లక్షల నివాసాలు : ఇక సుష్మా నుంచి ఆటోనగర్ మధ్యలో జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా దాదాపు 3 లక్షల నివాసాలుంటాయి. NH-65 ఎక్స్ప్రెస్వే వారందరినీ ప్రమాదంలోకి నెడుతోంది. ఎందుకంటే, డీమార్ట్, సబ్రిజిస్ట్రారు ఆఫీసు ప్రాంతంలో సర్వీసు రోడ్డు పనులు అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. ఆటోనగర్లో ఒకటి, హయత్నగర్ దాటాక మరొకటి పుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జీ నిర్మిస్తున్నా ప్రజలు ఎక్కువగా రోడ్డు దాటే భాగ్యలత కాలనీ, ఆర్టీసీ కాలనీల వద్ద ఎటువంటి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించలేదు. ఈ ప్రాంతంలో యూటర్న్ తీసుకోవాలన్నా నరకమే. ఈ క్రమంలోనే రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి, నిండు ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి రహదారిని దాటేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నారు.
సర్వీసు రహదారిలో భారీ వాహనాలు నిలుపుదల : అయితే, హైదరాబాద్, విజయవాడ రహదారికి వెహికల్ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిలు నిర్మాణాల్లో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. పనామా ముందు నుంచి ఆటో నగర్ వరకు, హయత్నగర్ పుల్లారెడ్డి స్వీట్ షాప్ నుంచి బస్టాండ్ వరకు, అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో 2 ఇలా మొత్తం 4వెహికల్ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించాలి. పనామా వద్ద పనులు ప్రారంభమైనా, ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో నిలిపేశారు. లక్ష్మారెడ్డిపాలెం, పెద్దఅంబర్పేటలో ఓవర్ బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డు విస్తరణ జరగకపోవడంతో తరచూ వాహనాలు ఢీకొంటున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. హయత్నగర్ వద్ద సర్వీసు రహదారిలో భారీగా వాహనాలు నిలపడం కూడా ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది.
రోడ్డు దాటాలంటే కిలోమీటర్ల దూరం నడవాల్సిందే : ఎల్బీనగర్ నుంచి సుష్మా, సాయినగర్, హుడా సాయినగర్, వనస్థలిపురం ఫేజ్ 4, కమలానగర్, భవానీనగర్, ఆంధ్రకేసరినగర్ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ఆటోనగర్లో బస్సు దిగి 2 కిలోమీటర్లు వెనక్కి నడవాల్సి వస్తుంది. ఆటోనగర్ కూడలి, రాజధాని హోటల్, రాయల్ ఓక్ షోరూం, ఆర్టీసీ కాలనీ, హయత్నగర్ బస్టాండు పరిసరాల్లో సర్వీసు రోడ్డు నిర్మాణం కాలేదు. దీంతో అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. ఇవన్నీ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే పెద్ద అంబర్ పేట్ నుంచి లక్ష్మారెడ్డి పాలెం హనుమాన్ టెంపుల్ వరకు 2 వంతెనలు నిర్మించారు.
లక్ష్మారెడ్డి పాలెం నుంచి హయత్ నగర్ రేడియో స్టేషన్ వరకు జాతీయ రహదారిలోకి ఎవరూ రాకుండా గ్రిల్స్ అమర్చారు. కానీ, సర్వీసు రోడ్లు మాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదని స్థానికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాహనాల వేగం పెరిగినా, సామాన్య ప్రజలు సజావుగా రాకపోకలు సాగించేలా ఏర్పాట్లు ఏమాత్రం లేవని స్థానికులు మండి పడుతున్నారు. పాదచారులకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఎక్స్ప్రెస్ వేల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు నిత్య కృత్యంగా మారుతున్న పరిస్థితి. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వ సత్వరమే స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ వరుస ప్రమాదాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి.
ఆ రోడ్డు ఎక్కారంటే మృత్యువునే పక్కన పెట్టుకున్నట్లు - వారానికొకరు చనిపోవాల్సిందే!
ఆరు లైన్ల విస్తరణ దిశగా హైదరాబాద్-విజయవాడ-మచిలీపట్నం రహదారి