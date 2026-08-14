రాష్ట్రంలో ఏటా పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - ప్రధాన కారణాలు ఇవేనా!
రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వేలాది మంది - అజాగ్రత్త, అతివేగం, నిర్లక్ష్యంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు - రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం
Published : August 14, 2026 at 3:43 PM IST
Road Accidents increasing in Telangana : తరచూ వార్తల్లో ఉండే అంశం ఏదైనా ఉందంటే అది కచ్చితంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఒకచోట ఏదో ఒక రూపంలో నిత్యం రహదారి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంటున్నాయి. దీంతో ఎన్నో కుటుంబాలు తమ వారిని కోల్పోతున్నారు. ఇంటి పెద్దలు హఠాత్తుగా మరణించడంతో రోడ్డున పడుతున్నారు. ఐతే ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నవారిలో ఎక్కువ శాతం యువతే ఉండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అందుకు కారణాలు ఏవైనా ఏటా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు కలవరపెట్టే స్థాయిలో ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను చూస్తే సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 2021లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21,315 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. 2022లో 21,619 రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ సంభవించాయి. 2023లో 22,903 రహదారి ప్రమాదాలు జరిగాయి. 2024 విషయానికి వస్తే రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య 25,986కు పెరిగింది. ఇక 2025లో 26,684 రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించాయి. ఈ గణాంకాలను చూస్తే ఏటా రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుందనే విషయం సుస్పష్టం. ఐతే రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికంగా జాతీయ రహదారులపైనే జరుగుతున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2025లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై 8,842 ప్రమాదాలు జరిగాయి. అందులో 2,805 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. 2026లో చూస్తే జులై నాటికే రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులపై 4522 యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి. అందులో 1,559 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 4,439 మంది గాయాల పాలు అయ్యారు. 2026 లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటివరకు దేశంలో అత్యధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగిన జాబితాలో తెలంగాణ 7వ స్థానంలో ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
మృతుల్లో ప్రయాణికులు, పాదాచారులే అధికం : రాష్ట్ర రవాణాశాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2025లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 7,687 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. అందులో 6,701 మంది పురుషులు, 986 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏంటంటే సగానికి పైగా మృతుల్లో ప్రయాణికులు, పాదచారులే ఉన్నారు. మొత్తం మరణాల్లో పాదచారులు, ప్రయాణికులు 4,055 మంది ఉండగా వాహనాలు నడిపేవారు 3,632 మంది ఉన్నారు. గాయపడిన వారి లెక్కలు చూస్తే దాదాపు 32 వేలకు మందికి పైగా ఉన్నారు. అందులో వాహనాలను నడిపేవారు 13,684 మంది ఉన్నారు. 18,969 మంది పాదచారులు, ప్రయాణికులు క్షతగాత్రులయ్యారు. వాహనాలు నడపకపోయినా వాటిలో ప్రయాణించకపోయినా కేవలం రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో లేదా ఇతర సందర్భాల్లో జరిగిన ప్రమాదాల కారణంగా 1,632 మంది మరణించగా 3,824 మంది గాయపడి క్షతగాత్రులు కావడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మరణాల్లో 50 శాతానికి పైగా ద్విచక్రవాహనాలే : రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనదారులే రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గతేడాది ద్విచక్రవాహన ప్రమాదాల్లో 3,878 మృతి చెందినట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కార్లు, ట్యాక్సీలలో ప్రయాణించినవారు 576 మంది చనిపోయారు. ట్రక్కుల్లో 338, ఆటోల్లో 300, బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు 112 మంది మరణించారు. అలాగే, పాదచారులు, ఇతరులు 2,483 మంది వరకు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం మరణాల్లో 50 శాతానికి పైగా బైకులపై ప్రయాణించిన వారే అని లెక్కలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. వివరంగా చెప్పాలంటే రోడ్డు ప్రమాద మృతుల్లో ప్రతి 10 మందికి ఏడుగురు ద్విచక్ర వాహనదారులు, పాదచారులే ఉంటున్నారు. అంటే బైక్లు నడిపేవారు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది జరుగుతున్న పరిణామాలు కళ్లకు కట్టినట్లు చెబుతున్నాయి.
ప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవేనా : రోడ్డు ప్రమాదాలకు అసలు కారణాలు ఏంటని చూస్తే అందులో చాలా వరకు మనందరికీ తెలిసినవే ఉన్నాయి. వాహనదారులు అప్రమత్తంగా లేకపోవడం, అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అతివేగం కారణంగా చాలావరకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 80-85 శాతం మితిమీరిన వేగమే ప్రధాన కారణం అని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. వీటితో పాటు రాత్రి ప్రయాణాలు చేయడం, ప్రమాదకరంగా వాహనాలు నడపడంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు వాహనాలను నిర్లక్ష్యంగా నడుపుతుండటంతో ప్రయాణికులు, పాదచారులు ఎక్కువ మంది బలవుతున్నారు. వీటితో పాటు చాలామందికి రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు తెలియకపోవడం, ట్రాఫిల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడం ఎక్కువ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది. ఇక చాలామంది వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించడం లేదు. సీటు బెల్టు పెట్టుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. కొంతమంది రాంగ్ సైడ్ ప్రయాణాలు చేస్తూ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. వీటితో పాటు మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం, సెల్ఫోన్ డ్రైవింగ్, నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వంటి అజాగ్రత్తలు ప్రజల ప్రాణాలను బలిగొంటున్నాయి.
''మైనర్ డ్రైవింగ్ ఏమైనా మా దృష్టికి వస్తే తక్షణమే వారి వివరాలు అన్నీ తీసుకుంటాం. వారిపై రిపోర్టు ఫైల్ చేస్తాం. అలాగే ఆ బండి యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లని రెగ్యులర్ కోర్టు, చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత చట్ట ప్రకారం గార్డియన్ గానీ, తల్లిదండ్రులకు గాని దాదాపు మూడు ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే రూ.2500 వరకు జరిమానా ఉంది. రెగ్యులర్ కోర్టులో ఈ ప్రక్రియ ఉంటుంది. జువెనైల్ది అయితే జువెనల్ కోర్టులో ఉంటుంది. ఈ రెండు డిస్పోజ్ అయిన తర్వాత మేము ఆ వివరాలు తీసుకొని వారి బండి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సల్ చేస్తాం'' - జోయల్ డేవిస్, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ, హైదరాబాద్
ట్రాఫిక్ నియమాల అమలులో లోపాలు : రోడ్డు ప్రమాదాలకు వాహనదారుల అజాగ్రత్తతో పాటు వ్యవస్థాపరమైన లోపాలు కూడా ఉన్నాయనేది వాస్తవ పరిస్థితులను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. రోడ్డు నిర్మాణాల్లో సరైన ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం, గుంతలు, ప్రమాదకరమైన మలుపులతో తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ట్రాఫిక్ నియమాల అమలులో లోపాలు ఉండటమూ మరో కారణం. అంటే రోడ్డు దాటే లేదా రోడ్లపై నడిచే పాదచారుల కోసం మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు సరిగ్గా లేదు. వాటికి ఏర్పాటు చేయాలని న్యాయస్థానాలు పదే పదే చెబుతున్నా అధికారులు ఏ మాత్రం పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే ట్రాఫిక్ నియమాల అమలులో లోపాలు ఉన్నాయి. నగరాలు, పట్టణాలతోపాటు గ్రామీణ రహదారులపై భద్రతా చర్యలు అంత కట్టుదిట్టంగా లేవు. వీటిపై ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని రవాణారంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశాలు : రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్యను తగ్గించడానికి రవాణాశాఖ అధికారులు ప్రత్యేక కార్యచరణ రూపొందించాలి. ముఖ్యంగా రహదారి నిర్మాణాల్లో నాణ్యత ఉండేలా చూసుకోవాలి. ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా మరమ్మత్తుల పనులు ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేయాలి. వీటితో పాటు పాదచారుల కోసం ప్రత్యేక క్రాసింగ్లు, ఫుట్పాత్లు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి. తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించాలి. అక్కడ వాహనదారులు అప్రమత్తం అయ్యేలా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి. వేగ నియంత్రణ, ఆటోమేటెడ్ కెమెరాల సంఖ్యను పెంచాలి. అలాగే, రోడ్డు భద్రతపై వాహనదారులకు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. విద్యార్థులకు రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలపై తరగతులు నిర్వహించాలి. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు జారీ చేసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి తెలియజేయాలి. ఆ తర్వాతే లైసెన్సు ఇవ్వాలి. అప్పుడే రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి.
''చాలా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దానివల్ల చాలా మంది ప్రజలు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడటం జరుగుతుంది. ఒకప్పటి కన్నా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు చాలా మంది పాటిస్తున్నారు. అప్పటి కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా మెరుగుపడింది. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘించే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ల వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా వెళ్లడానికి వాళ్లు ఓ కారణం. ప్రధానంగా మీరు చూసే ఉంటారు. చాలా మంది డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటారు'' - హరిప్రసాద్, ట్రాఫిక్ ఏసీపీ, వెస్ట్ జోన్, హైదరాబాద్
ఎవరి ప్రాణాలకు వారే బాధ్యులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2026 జనవరి నుంచి జులై మధ్యలో 16 వేలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా 4వేలకు పైగా మరణాలు సంభవించాయి. అంటే రోజుకి 21మంది చనిపోతున్నారన్న మాట. అందుకే, వాహనదారులు ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవ్వరి ప్రాణాలకు వారే బాధ్యులని తెలుసుకోవాలి. హెల్మెట్, సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలి. ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలు తెలుసుకోవాలి. అందుకు తగ్గట్టుగా వాహనాలు నడపాలి. ముఖ్యంగా మన కోసం ఇంటి దగ్గర అమ్మనాన్నలు, భార్యాపిల్లలు, ఎదురు చూస్తున్నారనే విషయం గ్రహించాలి. ఇవన్నీ పాటిస్తే రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగేందుకు ఆస్కారం ఉండదు.
రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టిస్తోన్న 22A భూములు - అసలేంటీ వివాదం? పరిష్కారం ఏంటి??
మార్కెట్లో కల్తీ మసాలా దినుసులు - లేబుల్ లేకపోతే కొనకపోవడమే బెటర్!