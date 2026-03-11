సాయంత్రం 6 నుంచి డేంజర్ టైమ్ - సిటీలో ఈ జంక్షన్ల వద్ద జాగ్రత్త!
'అరైజ్ - అలైవ్' కార్యక్రమంతో ప్రయాణికులకు పోలీసుల అవగాహన కల్పన - నగరంలో ప్రమాదకర హాట్స్పాట్లను గుర్తించిన పోలీసులు - రోడ్డు ప్రమాద మరణాలను తగ్గించేందుకు సన్నాహాలు
Published : March 11, 2026 at 5:07 PM IST
Road Safety Program In Hyderabad : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఐటీ, వ్యాపారం, పరిశ్రమలు, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలతో ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదుగుతోంది. కానీ ఇదే సమయంలో ఓ సమస్య మాత్రం హైదరాబాద్ను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. అధిక వేగం, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘన, రోడ్ల నిర్మాణ లోపాలు, కొరవడిన పర్యవేక్షణ ఇలా కారణాలేవైనా ప్రమాదాల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వీటివల్ల ప్రాణనష్టం మాత్రమే కాదు, అనేక కుటుంబాలు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నాయి. సొంతవారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలు ఏళ్ల తరబడి ఆ బాధ నుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నాయి. మరి హైదరాబాద్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి. ఏటా ఎన్ని ప్రమాదాలు నమోదవుతున్నాయి? ఎక్కువగా ఏయే ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి? వాటిని తగ్గించేందుకు యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
రోడ్డు దాటే క్రమంలో చనిపోతున్నారు : మహానగరి హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. అదే స్థాయిలో అధికమవుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు సామాజిక సమస్యగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జంక్షన్లు, హైవేలు, రద్దీగా ఉండే కూడళ్లు, ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా నమోదవు తున్నాయి. చాలా సందర్భాల్లో అధిక వేగం, మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలే ఇందుకు కారణాలవుతున్నాయి. నగరంలో కొన్ని హాట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కువగా జంక్షన్లు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు, హైవేల వద్ద ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది నేషనల్ హైవే-65 కారిడార్ గురించి. ఇది అత్యంత ప్రమాదకర రోడ్ స్ట్రెచ్గా గుర్తించారు. ఎల్బీనగర్, హయత్నగర్, వనస్థలిపురం, అబ్దుల్లాపుర్మెట్ వంటి ప్రాంతాల్లో యాక్సిడెంట్ హాట్స్పాట్లు ఉన్నాయి. ఇది హైవే కావడం వల్ల హాట్స్పాట్లు, బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్నిసందర్భాల్లో రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో కూడా చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
అతివేగం వల్లే అధిక ప్రమాదాలు : గతేడాది డిసెంబర్లో హయత్నగర్లోని ఆర్టీసీ కాలనీ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న తండ్రీ కుమార్తెను వేగంగా వెళ్తున్న కారు ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో వైద్యవిద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె తండ్రి తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. హయత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదయ్యే కేసుల్లో అత్యధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలకు సంబంధించిన కేసులే ఉంటున్నాయంటే పరిస్థితి తీవ్రత అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ హైవే కారిడార్పై కేవలం 12 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే 2025లో 961 రోడ్డు ప్రమాదాల జరిగాయి. వీటి ద్వారా 134 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 816 మంది గాయాలపాలయ్యారు. ఈ హైవేపై ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం వేగంగా వాహనాలు నడపడమేనని యంత్రాంగం గుర్తించింది. యూటర్న్ల వద్ద కూడా గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడడం కొంత ఇబ్బందికరంగా మారింది.
ఈ సమయంలోనే ఎక్కువ ప్రమాదాలు : ఇక ఐటీ కారిడార్లోనూ ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే హాట్స్పాట్లు తక్కువేమీ కాదు. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, నార్సింగి సహా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో 2023లో దాదాపు 800 ప్రమాదాలు జరిగాయి. 123 మంది చనిపోయారు. 685 మంది గాయాలపాలై ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఇక్కడ కూడా ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం ఓవర్ స్పీడే అని అధికారులు తేల్చారు. దీనికి తోడు ఐటీ ఉద్యోగుల ప్రయాణాలతో కిక్కిరిసిపోయే రోడ్లు, భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్, నైట్ డ్రైవింగ్, రేసింగ్లు, అధికంగా బైక్లు, కారులు వాడడం వంటి కారణాల వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ ప్రాంతాల్లో జంక్షన్లు, రౌండబౌట్లు కూడా ఎక్కువే. కాగా అత్యధిక ప్రమాదాలు సాయంత్రం 6నుంచి 9గంటల సమయంలోనే జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
"ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాల్లో అత్యధికంగా తలకు గాయాల కారణంగానే చనిపోతున్నారు. అందుకే హెల్మెట్ను వినియోగించడం తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలి. కార్లలో ప్రయాణించేవారు కూడా సీటు బెల్టు ధరించాలి. సడెన్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నవారు స్టీరింగ్కు, పక్కన కూర్చున్నవారి తల వింగ్ షీల్డుకు తగిలి, వీరి మెదడు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది. అందుకే సీల్టు బెల్టు ధరించడం ఎంతో ప్రధానం" - రాహుల్ హెగ్డే, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ
ఈ ఏడాదిలో అత్యధిక మరణాలు : హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో సుమారు 300కి పైగా జంక్షన్లు ఉన్నాయి. కమిషనరేట్ పరిధిలో 2025లో 2,679 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగ్గా, 294 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. 2,950 మంది గాయాలపాలయ్యారు. ఇవి కాకుండా 2025లో కేవలం 837 ప్రమాదాల్లో పాదచారులే బాధితులుగా మారారు. ఇక 2024లో హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 3,058 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 301 మంది చనిపోయారు. 3,393 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోవడమే ఈ ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం. గతనెలలో బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10లో ద్విచక్ర వాహనాన్ని వాటర్ ట్యాంక్ వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న ర్యాపిడో డ్రైవర్, బైక్ బుక్ చేసుకున్న యువతి మృతిచెందారు. ఒక్క 2023లోనే హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లలో 9 వేలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. 1700 మందికి పైగా మృతి చెందారు.
ఈ జంక్షన్లు ప్రమాదాలకు నెలవు : నగరంలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే జంక్షన్లు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్ జంక్షన్లు కీలకమైనవి. ఇవి అత్యంత బిజీ సిగ్నల్ పాయింట్లు. 5 నుంచి 6 రోడ్లను కలిపే దారులు, భారీ ట్రాఫిక్ జామ్, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇక్కడ తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఇక మెహదీపట్నం జంక్షన్. ఇక్కడ నిత్యం బస్సులు, ఆటోలు, బైక్ల రద్దీ ఉంటుంది. పాదచారులు రోడ్డు మధ్యలోకి రావడం, దాటడం లాంటివి చేస్తుంటారు. అమీర్పేట్ జంక్షన్లోనూ ట్రాఫిక్ భారీగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా కోచింగ్ సెంటర్లు ఉండడం వల్ల రద్దీ ఉంటుంది. యూటర్న్లు, ఫ్రీలెఫ్ట్లు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఎల్బీనగర్ జంక్షన్ ఇది నేషనల్ హైవే 65కి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ రోడ్డుపై వాహనాల వేగం అధికంగా ఉంటుంది. సిటీ ట్రాఫిక్తో పాటు హైవే ట్రాఫిక్ కూడా కలిసే చోటు ఇది. ఇక మాసబ్ ట్యాంక్, పంజాగుట్ట, మెహదీపట్నం, బంజారాహిల్స్ రోడ్లు కలిసే జంక్షన్లలోనూ ఇదే పరిస్థితి.
"రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా గతేడాది 7,545 మరణాలు సంభవించాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా 21వేలకు పైగా ప్రమాద మరణాలతో తెలంగాణ పదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇందులో టూవీలర్స్, పాదచారులే 80శాతం ఉన్నారు. అందుకే చేపట్టబోయే రేడియల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో వీరి భద్రతే లక్ష్యంగా రోడ్డు దాటేందుకు అనుగుణంగా సరైన ప్రణాళికలు రూపొందించాలి" - జోయెల్ డేవిస్, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ
సిగ్నల్, యూటర్న్ దాటే క్రమంలో : గచ్చిబౌలి జంక్షన్. ఇది ఐటీ కారిడార్లో కీలకమైంది. ఆఫీస్ టైంలో భారీ ట్రాఫిక్ ఉండడం, రాత్రి పూట్ రేసింగ్లు, హై స్పీడ్తో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే కూకట్పల్లి వై జంక్షన్ కూడా. ఇక్కడ హైవే ట్రాఫిక్, లోకల్ సిటీ ట్రాఫిక్ ఉంటోంది. యూటర్న్లు, ఫ్రీలెఫ్ట్లు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. తరవాత ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్. ఇక్కడ స్టేడియం, మెట్రో స్టేషన్ ఉండడంతో పాటు వరంగల్ నేషనల్ హైవే కలిసే చోటు కావడం వల్ల సాధారణ సమయాల్లో కూడా భారీ రద్దీ ఉంటోంది. ఇక పీక్టైంలో అయితే, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉప్పల్ నుంచి మేడిపల్లి, చెంగిచెర్ల ఎక్స్ రోడ్స్ అవతలి వరకూ రహదారి పనులు జరుగుతుండడం వల్ల ప్రమాదాలు అధికమవుతున్నాయి. తార్నాక జంక్షన్లోనూ ప్లైఓవర్ కింద నాలుగు వైపులా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. సిగ్నల్ దాటే క్రమంలో, యూటర్న్ల వద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. బేగంపేట వైఎమ్సీఏ జంక్షన్. ఇక్కడ వాహనాల స్పీడింగ్తో పాటు పాదచారుల క్రాసింగ్ వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మరో సమస్య : ఓవర్ స్పీడింగ్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, పాదచారుల కోసం ఫుట్పాత్లు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు లేకపోవడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసే యూటర్న్లు, రోడ్ డిజైనింగ్లో లోపాలు, రోడ్డు విస్తరణ పనులు వంటివి ప్రమాదాలకు కారణాలుగా తెలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా పెద్ద సమస్యగా మారింది. హైదరాబాద్లో 2025లో 49,732 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు కాగా, 2024లో 59,572 కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే, హాట్స్పాట్ల వద్ద ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. సైన్బోర్డులు, రంబుల్ స్ట్రిప్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరాలతో నిఘా పెంచుతున్నారు. జంక్షన్లను రీడిజైన్ చేస్తున్నారు. పలు చోట్ల సర్వీస్ రోడ్లు, అండర్ పాస్లు నిర్మిస్తున్నారు. నిత్యం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో జరిగిన రీట్రీట్ ముగింపు కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నగర ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయెల్ డెవిస్ రోడ్డు ప్రమాదాలకు గల కారణాలను ప్రజంటేషన్ ద్వారా వివరిస్తూ వాటి నివారణకు చేపట్టాల్సిన ప్రతిపాదనలు సీఎం ముందుంచారు.
"అరైవ్ - అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రయాణికులకు భద్రతా నియమాలు పాటించడం పట్ల అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. రోడ్డు నియమాలు పాటించని వారికి పోలీసులు ఫైన్ వేస్తుంటారని మీరు విసుక్కోవచ్చు. కానీ, దీని వెనుక మీ భద్రత ఉంటుందని గ్రహించాలి. కచ్చితంగా అందరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలి. దీని వల్ల మీతో పాటు ఇతరులకు హాని కలగదు. ఒక్కరే వెళ్తున్నప్పుడు కార్లు తీసుకుని వెళ్లడం తగ్గించాలి" - రాహుల్ హెగ్డే, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి : హైదరాబాద్లో భారీ ట్రాఫిక్ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు వాహన దారులు కచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
- రోడ్డుకు అనుగుణంగా స్పీడ్ లిమిట్ను మించకూడదు.
- బైక్పై వెళ్లేవారు హెల్మెట్, కారులో వెళ్లేవారు సీట్బెల్ట్ కచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి.
- ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా మద్యం తాగి వాహనాలు నడపకూడదు.
- డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు, చూడకూడదు.
- రెడ్ సిగ్నల్ పడితే క్రాస్ చేయకూడదు.
- వాహనానికి వాహనానికి మధ్య సరైన దూరం పాటించాలి. అలా చేస్తే ముందున్న వాహనం సడెన్ బ్రేక్ వేసినా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
- రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు.
- ముందున్న వాహనాలను ఓవర్ టేక్ చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా నియమాలు పాటించాలి : రోడ్డు ప్రమాదాల ప్రభావం నగరవాసులపై ఎన్నో విధాలుగా ఉంటోంది. చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అనేక మంది దివ్యాంగులుగా మారుతున్నారు. ఇంకొంతమంది తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రుల పాలవుతున్నారు. ఆస్పత్రి ఖర్చులు ఆ కుటుంబాలకు భారంగా మారుతున్నాయి. ఇంటి పెద్ద చనిపోయినా, గాయాలపాలైనా ఆదాయం తగ్గి, ఆ కుటుంబం అనేక ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. అందుకే ప్రభుత్వ సహకారంతో పోలీస్ శాఖ అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ, రహదారి భద్రతపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఓ ప్రమాదం కేవలం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్నే కాదు మొత్తం కుటుంబ భవిష్యత్తునే మార్చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే, రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే ప్రభుత్వం మాత్రమే కాకుండా ప్రజలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు.
