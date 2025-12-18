Telangana Panchayat Elections Results2025

చలికాలం పొగ మంచులో ప్రయాణం జర జాగ్రత్త!

పొగమంచు కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - దట్టంగా అలుముకున్న మంచుతో సమస్యలు - డేంజర్ జోన్స్‌ను గుర్తించాలంటున్న నిపుణులు

Road Accidents Increasing Due to Fog
Road Accidents Increasing Due to Fog (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 5:43 PM IST

Road Accidents Increasing Due to Fog : రోడ్డు విశాలంగా ఉంది. పెద్దగా ట్రాఫిక్ కూడా లేదు. సన్నగా పొగ మంచు కురుస్తోంది. ఎలాగో రద్దీ లేదు కదా అని కార్ స్పీడ్ పెంచాడు. దాదాపు 80-100 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోతోంది. బ్రేక్ వేసే పని కూడా లేకుండా మైళ్లకు మైళ్లు దాటుతోంది. సరిగ్గా ఓ చోట పొగ మంచు మరీ దట్టంగా మారింది. ముందు ఏమీ కనిపించడం లేదు. వేగం మాత్రం తగ్గలేదు. ఠక్కున ముందున్న కారుని ఢీ కొట్టింది. పెద్ద శబ్దం. రోడ్డంతా రక్తం. ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు స్పాట్‌లోనే చని పోయారు. ఇదేదో సినిమా స్క్రీన్‌ ప్లే కాదు. ఏటా వెలుగు చూస్తున్న ఘటనలు. కేవలం పొగ మంచు కారణంగా ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ప్రాణాలు పోతున్నాయి.

ఉత్తరాదిలో ఈ తరహా ప్రమాదాలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, మధ్యప్రదేశ్, హరియాణా, పంజాబ్‌లో ఈ తరహా ఘటనలు కలవర పెడుతున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువగా మరణాలు నమోదయ్యేది యూపీలోనే. యమున ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే, దిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేలలోనే ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్ నమోదవుతున్నాయి. యూపీలో చలి గాలులు విపరీతంగా ఉంటున్నాయి. అదే సమయంలో పొగ మంచు కూడా బాగా కురుస్తోంది. తెల్లవారు జామున సుమారు 20 మీటర్ల దూరం వరకూ ఏమీ కనిపించడం లేదు. ఇదే రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే యూపీలో 6 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. సుమారు 22 వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ తరహా ప్రమాదాలు : ఇటీవలే ఏపీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మారేడుమిల్లిలో తెల్లవారు జామున ఓ బస్సు లోయలో పడిపోయింది. ఏపీలో ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఎక్కువగానే జరుగుతున్నాయి. 2023లో పొగ మంచు కారణంగానే 15 వందలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. వీటిలో 700 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హైదరాబాద్‌లోనూ పీవీఎన్​ఆర్​ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే పై ఇటీవల తెల్లవారుజామున 3 కార్లు ఢీకొట్టాయి. కిలోమీటర్ల కొద్దీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.

ప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవేనా! : ఈ ప్రమాదాలన్నీ 2, 3 నెలల్లో జరుగుతున్నవే. అందుకు కారణాలు చూస్తే లేన్ మార్కింగ్‌లు లేకపోవడం మొట్టమొదటిది. సరైన విధంగా సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ లేకపోవడమూ ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోంది. ఎక్కడ పొగ మంచు ఎక్కువగా ఉంది? ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని ముందస్తుగా హెచ్చరించే వ్యవస్థ లేదు. ఈ సమాచార లోపమే 65% ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. ఇక డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాలు తీస్తోంది. పొగ మంచు ఉన్న రోడ్లపైన కూడా పరిమితికి మించిన వేగంతో వాహనాలు నడపడం ప్రమాదకరంగా మారుతోంది.

''పొగ, మంచు మిక్స్ అయినప్పుడు వాటి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల పొగ త్వరగా బయటికి విడుదల కాదు. ఎవాపోరేషన్ అనేది మంచుకు జరగదు. ఈ ప్రక్రియలో ఏం చేయాలంటే ప్రతి 75-100 మీటర్స్​కి ఒక్క స్మోక్​ సక్కర్ చేయాలి. అంటే దానిలో ఉన్న గాలిని సక్​ చేసుకుని, దానిలో ఉన్న తేమని, దానిలో ఉన్న పొగను అబ్జర్బ్ చేసుకుని ఎయిర్​ ఇచ్చే విధంగా కాలుష్య నివారణ యంత్రం పెట్టుకోవాలి. ఎయిర్​ని సక్​ చేసుకునే ప్రక్రియ జరుగుతే ఈ ప్రమాదాలు తగ్గించవచ్చు.'' - ప్రొ. లక్ష్మణ రావు, ట్రాన్స్​ఫోర్టేషన్​ ఇంజనీరింగ్​ నిపుణులు

నిపుణుల ప్రధాన సూచనలు ఇవే : కొన్ని ప్రమాదాలు అసలు లెక్కల్లోకి ఎక్కడం లేదు. అంటే అనధికారికంగా ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క. రోడ్ ఇంజనీరింగ్‌లో లోపాలు, విజిబిలిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా అధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయన్నది నిపుణుల అభిప్రాయం. ఫ్లై ఓవర్స్, సబ్‌ వేల వద్ద ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఇక లైట్స్ లేకపోవడం మరో సమస్య. పూర్తిగా వెహికిల్ లైట్స్‌ను మాత్రమే నమ్ముకోవాలి. అలా కాకుండా ప్రధాన కూడళ్లలో ఎక్కువ వెలుతురునిచ్చే లైట్స్ అమర్చాలని నిపుణులు చేస్తున్న ప్రధాన సూచన. హైవేల నుంచి ఊళ్లోకి వెళ్లే దారులకు సంబంధించిన మలుపుల వద్ద కూడా ఎలాంటి సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ కనిపించడం లేదు. అలాంటి చోట్ల రిఫ్లెక్టివ్ ఇండికేటర్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా వరకూ ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చు.

''ఫాగ్​ రిలేటెడ్​ ఆక్సిడెంట్స్ పొగ మంచు వల్ల నవంబర్​ నుంచి డిసెంబర్​ నెలలో ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. దాదాపు 60-70 శాతం వరకు నార్తెన్​​ టెరిటరీస్​లో జరుగుతాయి. పొగ మంచు వల్ల మనకు విజిబులిటీ తగ్గిపోతుంది. ఎదురుగా వెళ్తున్న వెహికిల్స్​ కనిపించవు. ఈ టైంలో మార్జిన్​ ఆఫ్​ సేఫ్టీ ఎక్కువగా మెయిన్​టెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్​ప్రెస్​ హైవేలో కానీ, మాములు హైవేలో కానీ వీ​ అవర్స్ లేట్​ నైట్​ ట్రాఫిక్​ తక్కువగా ఉండటంతో 120-160 కి.మీ స్పీడ్​తో వెళ్తుంటాయి. దాదాపు 150 మీటర్ల దూరం తర్వాత వాహనం ఆగుతుంది.'' - ప్రొ. మోహన్ వెంకట్​ రామన్, ట్రాన్స్​పోర్ట్​ మెనేజ్​మెంట్​ నిపుణులు

సెంట్రల్ మోటార్ వెహికిల్స్ రూల్స్ ప్రకారం : వెహికిల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్‌లోనే ఫాగ్ లైట్స్ పని చేస్తున్నాయా లేదా అన్నది తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. పొగ మంచు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ లైట్స్‌ ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కువ దూరం వరకూ కనిపిస్తాయి. తద్వారా ప్రమాదాలు నియంత్రించవచ్చు. ఇక రహదారులపైనా సేఫ్టీ సైనేజ్ బోర్డ్‌లు, రిఫ్లెక్టివ్ టేప్స్, బ్యారియర్స్, రోడ్ మార్కింగ్స్ లాంటి చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా కూడా యాక్సిడెంట్స్‌ని అరికట్టవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు. ట్రక్స్, బస్‌లకు సరైన విధంగా లైటింగ్‌ని అమర్చడం తప్పనిసరి. ఇక వేగాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రించుకోవడం అవసరం. డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్‌లో మాట్లాడడం మరీ ప్రమాదకరం. ఇక పొగ మంచు ఉన్నప్పుడు వెహికిల్‌లో క్రూజ్ మోడ్ ఆఫ్ చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు.

ROAD ACCIDENTS IN WINTER
HEAVY FOG IN HIGHWAY IN WINTER
FOG CAUSE ACCIDENTS
పొగ మంచుతో రోడ్డు ప్రమాదాలు
ROAD ACCIDENTS IN WINTER SEASON

