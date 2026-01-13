వృద్ధుల సేవలో ఆర్కే ఫౌండేషన్ - ఇప్పటి వరకు 15 వేల మందికి ఆశ్రయం
భోజనం పెట్టి వృద్ధులకు ఆశ్రయం - పూర్తి ఉచితంగా వారికి వైద్య సేవలు - ఇప్పటి వరకు 15 వేల మందికి ఆశ్రయం - ప్రస్తుతం వృద్ధాశ్రమంలో 47 మంది
Published : January 13, 2026 at 2:55 PM IST
Rk Foundation Secunderabad : వారంతా ఒకప్పుడు దర్జా జీవితం గడిపారు. కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని సంపాదించిన వారు. సమాజంలో ఎంతో గౌరవం కూడా పొందారు. కాని వృద్ధ దశకు చేరుకున్న తర్వాత నా అన్న వారు కరువయ్యారు. సొంత పిల్లలే పట్టించుకోవడం మానేశారు. ఆలనా పాలనా చూసేవారు లేకుండా పోయారు. అలాంటి వారందరినీ చేరదీస్తోంది హైదరాబాద్లోని ఆర్కే ఫౌండేషన్. పిల్లలు, కుటుంబం ఆదరణ లేకుండా పోయిన వృద్ధులకు అన్నీ తామై సేవలు అందిస్తోంది. ఆహారం నుంచి మందుల వరకు అన్నీ ఉచితంగా అందజేస్తూ వారికి ఏ లోటూ రాకుండా చూస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 15 వేల మంది వృద్ధులను ఆదరించి తమ సేవా భావాన్ని చాటుకుంది ఆర్కే ఫౌండేషన్.
కుటుంబం దూరం పెట్టినా : జీవితం అంతా కష్టపడి వృత్తి జీవితం ముగిసిన తర్వాత శేష జీవితం హాయిగా గడపాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. మనవళ్లూ మనవరాళ్లతో ఆడుకోవాలని భావిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల అనుబంధాన్ని ఆస్వాదించాలని తపిస్తారు. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య తలెత్తితే మన వాళ్లు ఉన్నారులే అనే భరోసాతో బతుకుతారు. కానీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వృద్ధులకు అవన్నీ దూరం అయ్యాయి. కారణం కుటుంబ సభ్యులు వారిని వదిలేయడమే. ఒకప్పుడు దర్జాగా, ఆత్మ గౌరవంతో బతికిన వీరిని నా అన్న వారు పట్టించుకోక పోవడమే. అయితే వీరందరినీ చేరదీసి ఆదరిస్తోంది సికింద్రాబాద్ కార్ఖానాలోని ఆర్కే ఫౌండేషన్. ఈ సంస్థ పుణ్యమాని ఈ వృద్ధులంతా ఇప్పుడు కుటుంబం దూరం పెట్టిందన్న బాధను మరచి హాయిగా జీవిస్తున్నారు.
ఆసుపత్రిలో కనీసం బెడ్ దొరకక తల్లి మరణం : ఆర్కే ఫౌండేషన్ను స్థాపించింది విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలిలోని పెంట గ్రామానికి చెందిన రామకృష్ణ. ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనక తాను స్వయంగా అనుభవించిన కష్టం దాగి ఉంది. రామకృష్ణ 12 ఏళ్ల వయస్సులో ఉండగా ఆయన తల్లికి తీవ్ర జ్వరం వచ్చింది. తమ గ్రామంలో సరైన వైద్యం అందక బాగా అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. పెద్దాస్పత్రికి తీసుకెళ్తే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని తెలిసింది. చికిత్స అందించేందుకు ఆసుపత్రిలో కనీసం బెడ్ కూడా దొరకక రామకృష్ణ తల్లి మరణించారు.
అప్పుడు ఆయన ఇలాంటి పరిస్థితి మరొకరికి రావొద్దని అనుకున్నారు. చదువు పూర్తిచేసుకున్న రామకృష్ణ క్రికెట్పై మక్కువ ఉండటంతో ఆండర్ 19సెలెక్షన్ కోసం 2002లో హైదరాబాద్ వచ్చారు. చిన్న ఉద్యోగంతో ప్రారంభించి వచ్చే కొద్ది ఆదాయంతోనే మొదట కంటోన్మెంట్ పరిధిలోని మహేంద్రహిల్స్లో 2008లో వృద్ధాశ్రమం ప్రారంభించారు. తర్వాత స్థలం సరిపోకపోవడంతో దాన్ని కార్ఖానాకు మార్చారు. ఇదే క్రమంలో ఫిజియోథెరపీ విద్యను పూర్తి చేశారు. రోడ్లపై అనారోగ్యంతో పడి ఉన్నవారు, పోలీసులు తీసుకొచ్చి వదిలినవారు, కన్న పిల్లలు చూసుకోలేని వారిని ఆర్కే ఫౌండేషన్ చేరదీస్తోంది. ప్రారంభించనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ 15వేల మందిని రామకృష్ణ చేరదీశారు.
"నా చిన్న వయసులోనే వ్యాధికారణంగా మంచానికే పరిమితమైన నా తల్లిని చూశానో అప్పుడే ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన ఏర్పడింది. నాతో రోజూ సరదాగా మాట్లాడి ఆరోగ్యంగా ఉండే మా అమ్మ అనారోగ్యం కారణంగా ఎటూ కదలలేని స్థితిలో, బక్కచిక్కిపోయి మరణించింది. దీంతో పెద్దయ్యాక ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న వారికి కనీసం పది మందికైనా సహాయం చెయ్యాలనుకున్నాను. పరిస్థితులు అనుకూలించాయి. నా సంస్థ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో సేవ చేయగలిగాను. ప్రస్తుతం 47 మంది ఉన్నారు." - డా.రామకృష్ణ, ఆర్కే ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు
రూ.కోట్ల ఆస్తి సంపాదించినా : ఆర్కే ఫౌండేషన్ వృద్ధాశ్రమంలో ప్రస్తుతం 50 మంది వరకు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నవారిది ఒక్కొక్కొరిది ఒక్కో కథ. ఈయన పేరు శ్రీరామ రాజమౌళి. కామారెడ్డి జిల్లా బిక్కనూర్కు చెందిన ఈయన గతంలో యాదాద్రి జిల్లాలో ఓ ప్రయివేటు సంస్థలో పనిచేశారు. ఉద్యోగంలో ఉంటూ రూ.కోట్ల ఆస్తి సంపాదించారు. అయినా రాజమౌళి బాగోగులు చూసుకోని ఆయన కుమారులు ఇక్కడ చేర్పించి వెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడు ఆర్కే ఫౌండేషన్ వల్ల తాను బతుకుతున్నట్లు తెలిపారు.
కుమార్తె మరణంతో : ఈమె పేరు సరళ మీనన్. కేరళకు చెందిన ఈమె ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేశారు. బదిలీపై హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఈమెకు పెళ్లైన కొన్నేళ్లకే భర్త దూరమయ్యారు. ఉన్న ఒక్కగానొక్క కుమార్తె క్యాన్సర్తో చనిపోయారు. కుమార్తె మరణం సరళ మీనన్ను బాగా కుంగదీసింది. ఒక రోజు ఇంట్లో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమెను స్నేహితులు తీసుకొచ్చి ఆర్కే ఫౌండేషన్లో చేర్పించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె బాగోగులు ఫౌండేషన్ నిర్వహకులు చూసుకుంటున్నారు.
ఆర్కే ఫౌండేషన్ వల్లే హాయిగా ఉన్నాం : ఇటీవల కార్ఖానా పోలీసులు 70ఏళ్ళ వృద్దుడిని హోంకి తీసుకొచ్చారు. జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ సమీపంలో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణకు ప్రస్తుతం హోంలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. అతనికి వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి పరిస్థితిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తనకు ఎవరూ లేరని మాత్రమే చెబుతున్నట్లు హోం చెబుతోంది. సికింద్రాబాద్ బొల్లారంకు చెందిన సుజాత అనే మహళకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. వారిద్దరు చనిపోవడంతో మనవరాలు కొన్నాళ్లు ఆమె బాగోగులు చూసుకుంది. అనంతరం హోంలో చేర్పించింది. ఆమెను చూసేందుకు మొదట్లో మనుమరాలు వచ్చినా ఇప్పుడు మానేసింది. ఆర్కే ఫౌండేషన్ వల్లే తాము హాయిగా ఉంటున్నట్లు వీరు చెబుతున్నారు.
ఆరేకె ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు వృద్ధాశ్రమం నిర్వహణకు సొంత డబ్బుతో పాటు దాతల నుంచి కూడా నిధులు సేకరిస్తున్నారు. కొందరు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా తమ వంతు చేయూత అందిస్తున్నారు. ఇక అక్కడ పని చేసే సిబ్బంది వృద్ధులను సొంత మనుషుల్లా సేవ చేస్తున్నారు. వారిలో మానసిక ధైర్యాన్ని నూరిపోస్తూ కుటుంబం లేదనే బాధను దరిచేరనీయడం లేదు.
300 సినిమాల్లో సహాయ నటి : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సుమారు 300 సినిమాల్లో సహాయ నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పావలా శ్యామలతో పాటు ఆమె కుమార్తె ఆలనాపాలనా చూసేవారు లేక ఇటీవల వరకు దయనీయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడారు. ఆర్థిక, అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వెంటాడడంతో అనాథాశ్రమంలో చేరేందుకు నాలుగు రోజుల పాటు హైదరాబాద్ అంతటా తిరిగారు. కాని ఎవరూ చేర్చుకోలేదు. క్యాబ్ డ్రైవర్కు కూడా డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో ఆయన వారిని నేరుగా కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్ళారు. వారి పరిస్థిని తెలుసుకున్న ఏసీపీ రమేష్ సిపి సజ్జనార్ సూచనల మేరకు ఆర్కే ఫౌండేషన్లో చేర్పించారు. గత కొన్ని నెలలుగా డాక్టర్ రామకృష్ణ, ఆయన బృందం వారికి చికిత్స అందించడంతో తిరిగి మామూలు స్థితికి చేరుకున్నారు. ఆర్కే ఫౌండేషన్ చేస్తున్న సేవ మాటల్లో చెప్పలేనిదని ఇంత మందికి సేవచేయడం మామూలు విషయం కాదని పావలా శ్యామల కన్నీటి పర్యతం అయ్యారు. పాలవ శ్యామల కుమార్తె మాధవి కూడా ఆమెతో పాటు ప్రస్తుతం ఆశ్రమంలోనే ఉన్నారు.
"ఇక్కడకు రాకముందు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చాక రామకృష్ణ మమ్మల్మి బాగా చూసుకున్నారు. నా ఆరోగ్యం కోలుకుంది. బతుకుతాను అనే ధైర్యం వచ్చింది." - బైట్ పావలా శ్యామల, సినీనటి
నెలా రూ.11 లక్షలకు పైగా ఖర్చు : ఆర్కే ఫౌండేషన్ వృద్ధాశ్రమం నిర్వహణకు ప్రతి నెలా రూ.11 లక్షలకు పైగా ఖర్చు అవుతుంది. రామకృష్ణ సొంత డబ్బుతో పాటు దాతలు కూడా ఇందుకు విరాళాలు ఇచ్చేవారు. అయితే కొవిడ్ తర్వాత దీని నిర్వహణ కొన్నాళ్లు కష్టంగా మారింది. రామృష్ణ వద్ద డబ్బులు అయిపోవడం, దాతలు తగ్గిపోవడంతో ఆస్తి మొత్తం అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. దీంతో వృద్ధాశ్రమాన్ని మూసివేద్దామని నిర్ణయించారు. అయితే ఆ సమయంలో ఐపీఎస్ అధికారి సజ్జనార్, ఆదాయపన్ను ట్రైబ్యునల్ మెంబర్ రామకోటయ్య, అశ్విని సుబ్బారావులు వెన్ను తట్టారు. తాము అండగా ఉంటామని తెలపడంతో వృద్ధాశ్రమాన్ని యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నారు.
"అమ్మనాన్నలను కాపాడుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి ప్రాథమిక బాధ్యత. మనం పెరిగాం, మంచి స్థాయిలో ఉన్నాం కదా వారిని ఎందుకు చూసుకోవాలి అనే ఆలోచనే రాకూడదు." - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
హోంలో ఉన్న వారందరికి ప్రేమే కావాలి : దీనికి మరికొందరు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, రాంకీ ఫౌండేషన్ వంటి సంస్థలు విరాళాల ద్వారా సాయం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ కేర్టేకర్స్, ఫిజియోధెరపిస్టులు, అటెండర్లు, శానిటరీ పనిచేసేవారు సహా ఇతర సిబ్బంది కలిపి 22మంది పనిచేస్తున్నారు. ఆపరేషనల్ మేనేజర్గా నాగభూషణం కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. హోంలో ఉన్న వారందరికి ప్రేమే కావాలని వాటిని అందిచేందుకు తాము పనిచేస్తున్నామని ఇక్కడి ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు.
