హడలెత్తిస్తున్న ఎండలు - వడదెబ్బ నివారణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

వడదెబ్బతో గత ఏడాది 84 మంది మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:04 PM IST

How To Get Rid OF Heat Strokes : ఎండ వేడికి ప్రజలు అబ్బా అంటున్నారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచే భానుడి భగభగలు. బయటకు వెళితే చమటలు పట్టిస్తున్న వేడి సెగలు .ఇంట్లో ఉంటే ఉక్కపోత సెగలు. ఇదీ వేసవి పరిస్థితి. మధ్యాహ్నం తర్వాత పరిస్థితి మరింత దారుణం. బయటకు వెళితే క్షేమంగా తిరిగి వస్తామా అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి. కొందరు వేడి కారణంగా అనారోగ్యానికి గురవుతుండగా మరికొందరు వడదెబ్బతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే డజన్ల కొద్దీ వడదెబ్బ మరణాలు సంభవించాయన్న వాస్తవం. ఈ సంక్షోభ తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది. ఏప్రిల్ నెలలోనే ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటిన నేపథ్యంలో మే నెలలో వడదెబ్బ ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందోనన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బను నివారించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వైద్యులు ఏమంటున్నారు? ఒకసారి చూద్దాం.

రోజూ పదుల సంఖ్యలో కోల్పోతున్న ప్రాణాలు : వేసవి వచ్చిన ప్రతిసారి కలవరపెట్టే అంశం వడదెబ్బ. వడదెబ్బ బారిన పడి ప్రతిసారి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉండగా తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా ఈసారి కూడా మరణాలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో ఏప్రిల్‌ 25న ఒక్క రోజే ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ వేసవిలో దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు సంభవించిన వడదెబ్బ మరణాల గురించి కచ్చితమైన సమాచారం లేకున్నా వివిధ రాష్ట్రాల్లో రోజూ పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఎక్కువగా పొలం పనులు చేసేవారు, పని మీద బయటకు వెళ్లిన వారే ఉంటున్నారు. ఏప్రిల్‌లో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యాయి. మే మాసంలో ఎండలు మరింత విరుచుకపడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో నెల రోజుల్లో వడదెబ్బ మరణాలు పెరగవచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.

ముఖ్యంగా వడదెబ్బే కారణం : నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్‌ నివేదికల ప్రకారం దేశంలో 2021లో వడదెబ్బ కారణంగా 370 మందికిపైగా చనిపోయారు. 2022లో ఆ సంఖ్య రెట్టింపు అయింది. ఏకంగా 730 మంది వడదెబ్బ బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక 2023 లో 100 మందికిపైగా చనిపోయారు. 2024లో 150 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ముందు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే గతేడాది మరణాల సంఖ్య కాస్త తగ్గింది. వడదెబ్బ బారిన పడి 84 మంది చనిపోయారని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే మే నెలలో అధికంగా మరణాలు సంభవిస్తుండటం కలవరపాటుకు గురిచేస్తుంది. ఈ సారి కూడా అదే పరిస్థితి పునరావృతం కావచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.

తగు జాగ్రత్తలు తప్పవు : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పరిశోధన ప్రకారం వేసవిలో వేడిగాలులు, వడదెబ్బల కారణంగా 2000 నుంచి 2019 వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4 లక్షలకు పైగా మరణాలు సంభవించాయి. అందులో 85% మంది 65 ఏళ్లకు పైబడిన వారే ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఈ వయసు వారిలో కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ స్పందన తక్కువగా ఉంటుంది. వీరితో పాటు చిన్నారులు, గర్భిణిలు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కొద్దిసేపు ఎండలో ఉన్నా వడదెబ్బ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, బయట ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వర్కర్లు అంటే రోజువారీ కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, రైతులు, వాహనాదారులు వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారిపై వడదెబ్బ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటివారు ఎప్పటికప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది వైద్య నిపుణులు సూచన.

వడదెబ్బకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : ఎండలో ఉన్నపుడు శరీరం ఎక్కువగా వేడికి గురి కావడం వల్ల వడదెబ్బ తగులుతుంది. ఇందుకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలే మూల కారణం అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం. అందుకే, వేసవిలో ఎక్కువగా డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. 35 నుంచి 40 డిగ్రీల ఎండలో ఉంటే వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, మనిషి శరీరం సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీలు. అలాగే, ఎక్కువగా మందం ఉన్న దుస్తులు ధరించడం అంటే శరీరానికి గాలి ఆడని బట్టలు వేసుకోవడం, పోషకాహార లోపం వంటివి వడదెబ్బకు కారణాలు. ఎండలో తిరగకున్నా ఒక్కోసారి ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ వడదెబ్బ తగులుతుంది. చాలా మంది వేసవి పేరుతో ఆల్కహాల్ తీసుంకుంటారు. అయితే ఆల్కహాల్ శరీర సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆహారం తీసుకోవాలని అనిపించదు. తద్వారా తొందరగా వడదెబ్బ బారిన పడతారు అంటున్నారు. ఐతే, ఈ విషయాన్ని చాలామంది లైట్ తీసుకుంటారు. హాస్పిటల్‌లో చేరితే తప్ప ఈ విషయం తెలియదు. వారికి అసలు కథా!

వడదెబ్బ లక్షణాలు , గుణాలు : సాధారణంగా వడదెబ్బ రెండు రకాలు. బయట ఉండడం వల్ల వచ్చేది మొదటి రకం అయితే ఎక్కువగా శారీరక శ్రమ చేస్తే వచ్చేది రెండో రకం. అయితే చాలామంది వడదెబ్బ తగిలిందనే విషయాన్ని ఆలస్యంగా అర్థం చేసుకుంటారు. సాధారణంగానే ఎండలో ఉన్నాం కదా! కాస్త ఆలసటగా ఉందిలే అని భావిస్తుంటారు. అలా నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం మంచిది కాదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటున్నారు. మరి వడదెబ్బ తాకిందనే విషయాన్ని ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి అంటే సాధారణంగా శరీరం టెంపరేచర్ 104 చూపిస్తే ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు రావాలి. అయోమయంగా ఉండడం, మాటల్లో తడబాటు, విసుగ్గా ఉండటం, మూర్చ, కడుపు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చర్మాన్ని తాకిన వెంటనే వేడితోపాటు పొడిగా అనిపిస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు వ్యాయామం ఎక్కువగా చేయడం, ఎక్కువ సేపు ఎండలో ఆటలు ఆడినప్పుడు చెమట కూడా రావచ్చు. ఇంకొన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకోవడంలోఇబ్బంది, చర్మం రంగు మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి కనిపించిన వెంటనే సొంత చికిత్సలు తీసుకోకుండా ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

ఆహార అలవాట్లలో మార్పులు : వడదెబ్బ ఎందుకు ప్రాణాలు తీస్తుందని నిశితంగా పరిశీలిస్తే దీని బారిన పడినప్పుడు బాధితుల శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు మందగిస్తుంది. డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతారు. కాబట్టి వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే అత్యవసర చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే.. అది మెదడు, గుండె, కిడ్నీ, కండరాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చికిత్స ఆలస్యం అయ్యేకొద్ది సమస్య తీవ్రమై ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లడం ఉత్తమం. దానికంటే ముందు బాధితులను చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. గాలి ఆడేలా చూడాలి. సహజంగా పెద్దవాళ్లయితే రోజుకు సగటున కనీసం 4 నుంచి 6 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి. ముఖ్యంగా దాహం వేయకపోయినా నీళ్లు తాగాలనేది వైద్య నిపుణులు సూచన. వదులు దుస్తులు ధరించాలి. ముందు జాగ్రత్తగా తలకు రుమాలు లేదా టోపీ ధరించడం మంచింది. పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి బొండాలు వంటివి తీసుకోవాలి. అలాగని శీతల పానీయాల జోలికి వెళ్లొద్దు. ముఖ్యంగా ఎండ బాగా ఉన్న సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్లకపోవడమే అన్నింటికి మించిన ముందు జాగ్రత్త అనే విషయం గ్రహించాలి.

వడదెబ్బ ఏపీ సాయం : వడదెబ్బతో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు వివిధ రాష్ట్రాలు పలు రూపాల్లో సాయం చేస్తున్నాయి. స్టేట్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫండ్‌-SDRFకింద ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం వడదెబ్బ కారణంగా మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం 4 లక్షల రూపాయల వరకు పరిహారం అందిస్తోంది. ఐతే, ఇందుకు కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. . స్థానిక ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయాలి. మరణించిన రోజున ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని IMD ధ్రువీకరించాలి. వీటితోపాటు ప్రభుత్వాసుపత్రి ఇచ్చిన పోస్టుమార్టం రిపోర్టు, పోలీస్‌స్టేషన్‌ నుంచి ఎఫ్‌ఐఆర్, ఫైనల్‌ రిపోర్టు, మరణ ధ్రువీకరణపత్రం, ఆధార్ కార్డు వంటి ఆధారాలు చూపించాలి.


మరణాలు అడ్డుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు : వడదెబ్బ మరణాలు సంభవించకుండా అన్ని ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ఈ విషయంలో NHRC రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ ప్రారంభం నుంచి జూన్‌ వరకు ప్రజలు వడదెబ్బ బారిన పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అందుకోసం ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని తెలిపింది. అందులో భాగంగానే వేసవి సన్నద్ధపై హీట్ వేవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ – 2026ని ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అందులో ముందస్తు హెచ్చరికలు, పనివేళలు, వైద్య సౌకర్యాలు, చలివేంద్రాలు, వంటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సంబంధిత అధికారులకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. కానీ, ఇవి అమలుకు నోచుకుంటేనే వడదెబ్బ బారినపడే వారిసంఖ్య తగ్గించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రభుత్వాలు తీసుకునే చర్యల గురించి అంటుంచితే మన ప్రాణాలకు మనమే మొదటి బాధ్యలం కాబట్టి ప్రజలే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది అందరూ గమనించాల్సిన విషయం

