చమురు ధర 100 డాలర్లు దాటింది - ఇక పరుగులు పెట్టనున్న ద్రవ్యోల్బణం
7 నెలలగా పశ్చిమాసియా యుద్ధం కొనసాగుతోంది. హర్మూజ్ జలసంధిలో క్లిష్ట పరిస్థితులతో చమురు ధరలు వంద డాలర్లకు పైగా నమోదవుతున్నాయి. భారత్పై ప్రభావం పడవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
Published : September 29, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 3:32 PM IST
Impact Of Crude Oil Price Rise in India : 7 నెలలగా కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద నెలకొన్న క్లిష్ట పరిస్థితులు ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, విధిస్తున్న సుంకాలతో వెరసి ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పూర్తి అనిశ్చితి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వీటికి తోడు నిత్యం ప్రస్తావనకు వస్తున్న అంశమే అయినా ముడిచమురు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతుండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు 100 డాలర్లకు పైనే తప్ప కిందికి దిగిరావడం లేదు. మళ్లీ 2% ధరలు పెరగడం సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తోంది. ఫలితంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో మదుపర్లు తమ సంపదపై తీవ్ర అందోళన చెందుతున్నారు.
ధర పెరిగితే ప్రపంచ దేశాలపై ప్రభావం
ముడిచమురు ప్రపంచానికి కావాల్సిన ముఖ్య వనరుల్లో ఇదొకటి. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అన్నిరంగాలను ప్రభావితం చేసే ప్రధానమైన వనరు ఇది. అలాంటి ముడిచమురు ధరలు ఎంతమేర పెరిగితే ప్రపంచ దేశాలపై ఆ స్థాయిలో ప్రభావం ఉండడం కళ్ల ముందు కనిపించే వాస్తవమే. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయి. కొన్ని నెలలుగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు 100 డాలర్లకు పైగా నమోదు అవుతుండటం సమస్య తీవ్రకు అద్దం పడుతోంది. రోజురోజుకు పెరగడమే తప్ప తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కడా కనిపించకపోవడం ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్లో ధరలు మరింత పెరిగి ఆ ప్రభావం ప్రపంచ ఎకానమీపై ఉంటుందనే వాదనలు లేకపోలేవు.
2026 ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలైన ఒత్తిడి
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలే నిదర్శనం. ఆయన రెండో సారి అధికారం చేపట్టినప్పుడు ముడిచమురు బ్యారెల్ ధర సగటున 70 నుంచి 80 వరకు డాలర్లుగా ఉండేది. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అప్పటి వరకు ధరలు ఓ మోతాదులో పెరుగుతూ వచ్చాయి. కానీ, ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, విధిస్తున్న సుంకాలతో తెలియకుండానే ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. వీటన్నింటికీ తోడు 2026 ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన ఓ పరిణామం చమురు ధరలకు రెక్కలు వచ్చేలా చేసింది. అదే ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు జరపడం. ఆ పరిణామం తర్వాత చమురు ధరలు 100 డాలర్లను దాటేశాయి.
126 డాలర్లకు చేరిన బ్యారెల్ ధర
యుద్ధం మొదలైన రోజుల వ్యవధిలోనే అంటే మార్చిలోనే బ్యారెల్ ధర 100 డాలర్ల మార్క్ను అందుకుంది. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు రోజురోజుకు తీవ్రతరం అవుతున్నకొద్ది మరింతగా పెరిగాయి ధరలు. ఒకానొక స్థాయిలో బ్యారెల్ ధర 120 నుంచి 126 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చినప్పటికీ చాలాసార్లు వంద డాలర్లగా పైనే చమురు ధరలు కదలాడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. సెప్టెంబర్ 28 నాటికి బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర సుమారు రెండు శాతం వరకు పెరిగి 106 డాలర్లకు చేరుకుంది. మరి, ఇప్పుడు 2 శాతం ధరలు పెరగడానికి కారణం ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేలా ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదనను ట్రంప్ తిరస్కరించినట్లు వార్తలు రావడమే. అందులోనూ ఘోర ఓటమిని చవిచూస్తున్న ఇరాన్ ఒక ఒప్పందం కోసం ఎదురు చూస్తోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్లో తాము చేపట్టిన నౌకా దిగ్బంధనం ఆ దేశంపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతోందని తెలిపారు. దీంతో ధరలు మరోసారి పెరిగాయి.
"ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారల్ 100 డాలర్లకు పైగా నమోదవుతోంది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో పాటు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ ఇబ్బందిగా మారుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం హర్మూజ్ జలసంధిలో యుద్ధం. ఇది మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రావాల్సిన 20 శాతం ఆయిల్ తగ్గిపోయింది. దీంతో ఇంధన ధర 107 డాలర్లకు ఎగబాకుతోంది. శాంతి చర్చలు విఫలం కావడం, సౌదీ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్లపైన హౌతీల దాడులు, డ్రోన్స్ దాడులు దీనికి కారణంగా చెప్పవచ్చు" - డా.బచ్చు అనిల్ కుమార్, ప్రముఖ పైనాన్షియల్ ప్లానర్
రిఫైనరీలు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వంసం
చమురు ధరలు పెరగడానికి గల ప్రధాన కారణాల్లో అందులో ముఖ్యమైంది పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులే మొదటి వరుసలో నిలుస్తాయి. ఎందుకంటే, 6 నెలలకు పైగా కొనసాగుతున్న యుద్ధంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో ముడిచమురు ఉత్పత్తి తగ్గిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఉదాహరణకు సౌదీ అరేబియాను తీసుకుంటే ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ముడిచమురు ఎగుమతి చేస్తున్న దేశం ఇది. ఐతే అమెరికా మిత్రదేశం అనే కారణంతో సౌదీని ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకోగా అక్కడి ఆయిల్ ఉత్పత్తి సంస్థలు, రిఫైనరీలు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వంసమయ్యాయి. దీనికి తోడు హౌతీలు కూడా సౌదీపై దాడులు చేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో ఉత్పత్తితోపాటు ఎగుమతులు కూడా తగ్గిపోయాయి.
1990 నుంచి ఇదే అత్యల్పం
యుద్ధం మొదలైన తర్వాత సౌదీలో చమురు ఉత్పత్తి రోజుకి 3.86 మిలియన్ల బ్యారెళ్లకు పడిపోయింది. అంతకముందు. 2025 నవంబర్- 2026 ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో రోజుకు సుమారు 10.1 మిలియన్ బ్యారెళ్లు ఉండేదని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. యుద్ధం ప్రభావంతో మార్చిలో చమురు ఉత్పత్తి 7.76 మిలియన్ బ్యారెళ్లకి పడిపోయింది. ఆగస్టులో రోజుకి 6.24 మిలియన్ బ్యారెళ్లకి దిగజారింది. 1990 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇదే అత్యల్పం. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే పశ్చిమాసియా దేశాలన్నింటిలో కూడా పరిస్థితి ఇలానే ఉంది.
ఇరాన్ని ఓటమి పాలు చేయాలని
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడిచమురు రవాణాకు పశ్చిమాసియాలో ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధి కీలకంగా ఉంది. ప్రపంచ ముడి చమురు రవాణాకు జీవనాడి ఈ జలసంధి. ప్రపంచ దేశాలకు దాదాపు 20 శాతం ఆయిల్ ఇక్కడి నుంచే రవాణా జరుగుతోంది. అందుకే పశ్చిమాసియా యుద్ధానికి ఈ జలసంధి కేంద్రంగా మారింది. ఎలాగైనా హర్మూజ్పై పట్టుసాధించి ఇరాన్ని ఓటమి పాలు చేయాలని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భావిస్తున్నాయి. వాటి దాడులకు టెహ్రాన్ కూడా గట్టిగానే సమాధానం చెబుతోంది. అగ్రరాజ్యానికి ఏమాత్రం తలొగ్గకుండా హర్మూజ్పై తన ఉనికిని చాటుకుంటోంది.
అమెరికా దాడులు తీవ్రతరం చేసిన కొద్ది జలసంధిని మూసివేస్తోంది. నౌకలపై దాడులు, సీమైన్స్ ఏర్పాటు, టోల్ వసూలు ఇలా అనేక ఆంక్షలు విధించింది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు రవాణా తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది. పలు లెక్కల ప్రకారం ఆగస్టులో హర్మూజ్ మీదుగా రోజుకి సగటున 7.6 మిలియన బ్యారెళ్లు రవాణా జరిగింది. యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందు ఇక్కడి నుంచి రోజుకి సగటున 13.1 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా అయ్యేది. అంటే ఇంచుమించు సగం వరకు చమురు రవాణా తగ్గిపోయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పటికే తీవ్ర అంతరాయం
పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది అనేది అస్పస్టంగానే ఉంది. ఐతే, ప్రపంచ దేశాలపై ఈ ప్రభావం తీవ్రస్థాయిలో ఉంటుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హర్మూజ్ గుండా ఆయిల్, గ్యాస్ సరఫరాకు ఇప్పటికే తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. సమస్య తీవ్రత గురించి ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే అన్నిరంగాల్లో ఇంధనం అనే కీలకమైన అంశం. అది ఆశించిన స్థాయిలో లభించకపోవడం వల్ల ఉత్పత్తితో పాటు సరఫరా గొలుసు తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ధరలు పెరిగిపోయాయి. ఇది ఒక రకంగా ప్రపంచ ఎకానమీపై ప్రభావం చూపిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంధనం, గ్యాస్ ధరలు పెంపు
ఇక భారత్ విషయానికి వస్తే పెరిగిన చమురు ధరలు మన దేశంపై గట్టిగానే ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. అందుకు కారణం దేశీయ అవసరాల కోసం 80 నుంచి 85 శాతం వరకు దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది భారత్. అందులో ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల నుంచే అధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే సరఫరాలో ఆటంకాలతో ఉత్పత్తి నుంచి రవాణా వరకు అన్ని రంగాలపై ఈ ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంధనం, గ్యాస్ ధరలను పెంచింది కేంద్రం.
ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి అనేక రకాల వస్తువుల ధరలు పెరిగాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక్క బ్యారెల్ ధర ఒక డాలర్ పెరిగినా ఆ ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా ప్రజలపై ఉంటుంది. చమురు ధరలు పెరిగాయనే కారణంతో పరిశ్రమలు, ఉత్పత్తి సంస్థలు, రవాణా వ్యవస్థలు ధరలు పెంచుతాయి. ఫలితంగా ఆ భారం పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై పడి నెలవారీ బడ్జెట్ తలకిందులు అయ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రతిరోజూ రూ.530 కోట్ల నష్టం
అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నా ప్రస్తుతం రీటైల్ మార్కెట్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉండడంతో ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయని రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఇక్రా పేర్కొంది. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ లీటరు పెట్రోల్పై 8 రూపాయలు, డీజిల్పై 9 రూపాయల చొప్పున నష్టపోతున్నాయని తెలిపింది. ఒక్కో ఎల్పీజీ సిలిండర్పై 300 రూపాయల నష్టం వస్తోందని ఇక్రా పేర్కొంది. ఈ లెక్కన ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతిరోజూ రూ.530 కోట్ల నష్టాల్ని చవిచూస్తున్నాయని అంచనా వేసింది.
సూచీలపై ప్రతికూల ప్రభావం
యుద్ధం, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు స్టాక్ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. సోమవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 1124 పాయింట్లు నష్టపోగా నిఫ్టీ 360 పాయింట్లు నష్టపోయి 23 వేల మార్కు దిగువన స్థిరపడింది. అలాగే, అమెరికా బాండ్ల ప్రతిఫలాలు 5% పైన కొనసాగుతుండడం మన ఈక్విటీలకు సౌకర్యవంతంగా లేదని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సూచీలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇకపోతే, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 96.03గా ఉంది. బంగారం ధరలు కూడా రూ. 1.50 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ఇలా అన్ని అంశాలపై యుద్ధ ప్రభావం ఉందనే విషయం అర్థం అవుతోంది.
ఇతర దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోవాలి
ప్రస్తుత పరిస్థితులు బట్టి చూస్తే ఇప్పట్లోగా యుద్ధం ముగింపునకు అడుగులు పడే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ పెరుగుతున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ప్రణాళికలకు రూపొందించుకోవాలి. అమెరికా ఆంక్షల తరుణంలో వ్యూహత్మకంగా ఆలోచించి గల్ఫ్ దేశాల నుంచి కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోవాలని అంతర్జాతీయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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