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భవిష్యత్తు "సాగు"కు బాటలు - 2026-27 బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో పెరిగిన ప్రవేశాలు

వ్యవసాయ విద్యపై పెరుగుతున్న డిమాండ్ - అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ముందుకొస్తున్న విద్యార్థినులు - ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సుమారు 2100 సీట్లు భర్తీ

B.Sc. Agriculture Degree Courses
అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సుల్లో 2026-27 పెరుగుతున్న సీట్లు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 3:22 PM IST

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BSc Agriculture Degree Courses : రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ విద్యపై విద్యార్థులు ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎంబీబీఎస్, ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల తరహాలో ఇటీవల కాలంలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ప్రత్యేకించి విద్యార్థినులు ముందుకొస్తున్నారు. వ్యవసాయం అతి పెద్ద రంగం కావడంతో విద్య, పరిశోధన, విస్తరణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్నాయి. గత రెండేళ్ల వ్యవధిలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో అగ్రికల్చర్​ బీఎస్సీ సీట్లు రెట్టింపు అయ్యాయి. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం అనూహ్యంగా సుమారు 2100 సీట్లు భర్తీ కానున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక కోటా రుసుములు కూడా భారీగా తగ్గాయి. పెరుగుతున్న జనాభా, వాతావరణ మార్పులు నేపథ్యంలో నాణ్యమైన ఆహార ఉత్పత్తి, పోషకాహారం, ఆహార భద్రత దృష్ట్యా పరిశోధనలు, రైతులకు చేయూత ఇచ్చేందుకు విద్యార్థులు వ్యవసాయ విద్యను ఎంచుకుంటున్నారు.

వ్యవసాయ విద్యకు పెరిగిన డిమాండ్ : రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ విద్యకు గిరాకీ పెరిగిపోయింది. పెరుగుతున్న జనాభా, తరిగిపోతున్న సహజ వనరులు, వాతావరణ మార్పులు, కూలీల కొరత, పెట్టుబడి వ్యయం, గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోవడం వంటి ఎన్ని సవాళ్లు వేధిస్తున్నప్పటికీ, కీలక వ్యవసాయం భవిష్యత్తు అన్న భావన విద్యార్థులు, యువతలో పెరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో గత దశాబ్దకాలంగా ప్రతి ఏడు వ్యవసాయ విద్య పట్ల విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతూ వస్తోంది. తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేసి ఉచిత విద్యుత్, రైతు భరోసా పథకం కింద ఎకరాకు రూ.12 వేల పెట్టుబడి సాయం సహా కేంద్రం ప్రకటించిన కనీస మద్దతు ధరలకు ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పత్తి, మొక్కజొన్న, కంది, జొన్నలు, సోయాబీన్ వంటి పైర్లు కూడా ప్రభుత్వం సేకరిస్తుండటం లాంటి చర్యలు సానుకూల ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యవసాయ డిగ్రీ కోర్సులకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ రంగాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఉండటంతో గ్రామీణ యువత కూడా వ్యవసాయ విద్య పట్ల అమితంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.

2026-27 బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో పెరిగిన ప్రవేశాలు (ETV)

ముగిసిన ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ : 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విద్యాలయం పరిధిలోని 13 కళాశాలల్లో బీఎస్సీ-ఆనర్స్‌ అగ్రికల్చర్, బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్, బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఆనర్స్‌ కమ్యూనిటీ సైన్స్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ముగిసింది. ఈ నెల 27న కౌన్సిలింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది. తెలంగాణా ఎప్​సెట్ - 2026లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్ధులు దరఖాస్తు చేశారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ వర్సిటీ ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య బాధ్యతలు చేపట్టిన గత రెండేళ్లలో కొత్త కళాశాలల ఏర్పాటు, సీట్ల పెంపు, రుసుముల తగ్గింపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నారు. దీంతో 2023-24 సంవత్సరంలో 1012 ఉన్న బీఎస్సీ ఆనర్స్ అగ్రికల్చర్ సీట్లు 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నాటికి ఏకంగా 2,100కి పెరిగాయి.

మార్కెట్​లో వ్యవసాయ విద్యకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది. దీనిని ప్రాతిపాదికన తీసుకొని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సీట్లు పెంచాలి. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి. గడిచిన 2 సంవత్సరాలలో 200 సీట్లను 500లకు పెంచాం. 2023-24లో రూ.10లక్షల ఫీజు ఒకేసారి కట్టాల్సి ఉండేది. ఇంకా రూ.లక్ష సంవత్సరానికి చొప్పన రూ.4,00,000 కట్టాల్సి ఉండేది. రూ.62,500 ఒక సెమిష్టర్​కు కడితే ప్రత్యేక కేటగిరి సీటులో జాయిన్​ కావచ్చు. దేశంలో ఉన్న 80 వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో భూమిలేని వ్యవసాయ కూలీల పిల్లలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయం 15 శాతం సీట్లు కేటాయించింది - ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య, ఉపకులపతి, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

ఒక్కో సెమిస్టర్‌ ఫీజు రూ.1,35,000కు పరిమితం : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు గత ఏడాది ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కొడంగల్, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా హుజూర్ నగర్, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్‌పల్లిలో కొత్త కళాశాలల ఏర్పాటుకు అనుమతి లభించింది. ఒక్కో కళాశాలో 30 సీట్లు భర్తీ చేయగా ఈ ఏడాది నుంచి ఒక్కొక్క కళాశాలలో 120 సీట్లు అదనంగా భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రత్యేక కోటా సీట్ల రుసుమును గణనీయంగా తగ్గించారు. 2023-24లో ప్రత్యేక కోటా సీట్ల ఫీజు ఏక కాలంలో రూ.10 లక్షల చెల్లింపుతోపాటు ఒక్కో ఏడాది రూ.లక్ష చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఈ రుసుమును గణనీయంగా తగ్గించి 2026-27 సంవత్సరం ఒక్కో సెమిస్టర్‌కు రుసుం కేవలం రూ.75,000 చొప్పున నిర్ణయించారు. ఎన్ఆర్ఐ కోటాలో 2023-24లో ప్రవేశ సమయంలో అభ్యర్థులు ఒకేసారి రూ.30 లక్షలు చెల్లించి ఒక్కో సెమిస్టర్​కు రూ.లక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఆ రుసుములు బాగా తగ్గించి 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఒక్కో సెమిస్టర్‌ ఫీజును రూ.1,35,000 పరిమితం చేశారు.

అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సుల వైపు ఎంపిక : ఫీజుల తగ్గింపుతో వ్యవసాయ విద్య పట్ల గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల ఔత్సాహిక విద్యార్థుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఎంబీబీఎస్, ఇంజనీరింగ్, బీఫార్మసీ, న్యాయ శాస్త్రం, ఇతర డిగ్రీలు కాకుండా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేకించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పరిశోధనలు, విస్తరణ సేవలు సహా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్‌గా కూడా విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో రైతులతో మమేకమై శాస్త్రవేత్త లేదా వ్యవసాయాధికారిగా కూడా విజ్ఞానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆవిష్కరణలు చేరవేయవచ్చని డిగ్రీ, పీజీ, పీహెచ్​డీ విద్యార్థులు అంటున్నారు.

బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ సిలబస్‌లో ఆధునిక సాంకేతిక అంశాలు : వ్యవసాయంలో ప్రతి సీజన్‌లో తుపాన్లు, భారీ వర్షాలు, వరదలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉష్ణతాపం వంటివి పెను సవాల్ విసురుతున్నాయి. ఏటేటా రసాయన ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందుల వాడకం పెరగడం, పెట్టుబడుల పెరుగుదల, కూలీల కొరత, క్షీణిస్తున్న భూసారం, తెగుళ్లు, చీడపీడలు, దిగుబడుల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అధిక దిగుబడి ఇచ్చే వరి, మొక్కజొన్న, కంది, పెసర, సోయాబీన్, పత్తి, చిరుధాన్యాల వంగడాలు సృష్టించి రైతులకు చేరవేస్తోంది. రెండేళ్లుగా పీజేటీఏయూ పరిధిలో వ్యవసాయ కళాశాలలు, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల్లో కృత్రిమ మేధస్సు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ప్రయోగశాలలు, మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేస్తోంది. సమకాలీన వ్యవసాయ రంగానికి కావాల్సిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ఐసీటీ వంటి ఆధునిక సాంకేతిక అంశాల్ని బీఎస్సీ-అగ్రికల్చర్ సిలబస్‌లో చేర్చారు. దేశంలోనే తొలిసారి తెలంగాణలో ఏఐ, ఐఓటీ, ఎంఎల్, శాటిలైట్ టెక్నాలజీ సేవలందించేందుకు ఎస్బీఐ ఆర్థిక సహకారంతో రూ.15 కోట్లు వెచ్చించి సెంటర్ ఫర్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్, టెక్నాలజీ పేరిట అత్యాధునిక పరిశోధన ప్రయోగశాల ఏర్పాటు చేశారు.

నైపుణ్యాలతో డ్రోన్, రోబో ఆపరేషన్​లో శిక్షణ : అంతర్జాతీయంగా వ్యవసాయంలో వస్తున్న మార్పులు, వినూత్న పరిశోధనలు, నూతన ఆవిష్కరణలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రంలో కొత్త విద్యా ప్రణాళికలు, ఆచరణాత్మక, నైపుణ్యాలతో కూడిన కోర్సులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఐసీఏఆర్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అప్‌డేట్ చేసిన విద్యా ప్రమాణాలను అమలు చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో పారిశ్రామిక, సాంకేతిక, వృత్తి నైపుణ్యాలు, గ్రామీణ వ్యవసాయ అనుభవం పెంపొందించేందుకు చివరి సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తోంది. ఔత్సాహిక యువత, మహిళలకు నైపుణ్యాలతో డ్రోన్, రోబో ఆపరేషన్ శిక్షణ కూడా అందిస్తోంది. యూనివర్సిటీ నుంచి పట్టభద్రులైన అభ్యర్ధులకు ఆకర్షణీయమైన ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నదృష్ట్యా విద్యార్థులు ఈ దిశగా ముందుకొస్తున్నారు. తాజాగా అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు కౌన్సెలింగ్ ముగియగా సాగుతుండగా ఈ నెల 27న డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశం కోసం కౌన్సెలింగ్ జరగనుంది.

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం : ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణలో వ్యవసాయ విద్య, పరిశోధన, విస్తరణలకు ప్రధాన కేంద్రం. అధికారిక ఐసీఏఆర్ గుర్తింపుతో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు అందిస్తున్న ఏకైక ప్రధాన యూనివర్సిటీ ఇదే కావడం ఓ ప్రత్యేకత. వరి, మొక్కజొన్న తదితర హైబ్రీడ్ రకాలు సృష్టించడంలో ఈ వర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సలహాలు అందిస్తూ వ్యవసాయ వికాసానికి తోడ్పడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 80 వ్యవసాయ, వ్యవసాయ అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో 2026 సంవత్సరంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 19వ ర్యాంకులో నిలిచింది. ఇది 1964లో దేశంలోనే రెండవ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంగా స్థాపితమైంది. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ - ఐసీఏఆర్, యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ - యూజీసీ నిర్ధారించిన నాణ్యత, ప్రమాణాలను కొనసాగిస్తోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గొప్ప గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది.

సుధీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని అన్ని వ్యవసాయ కళాశాలలు, కోర్సులకు ఐకార్ అక్రిడిటేషన్ ఉంది. ఐకార్ నిబంధనల ప్రకారం కొత్తగా ఏర్పాటైన కళాశాలలకు తొలి ఐదు సంవత్సరాలపాటు అక్రిడిటేషన్ ప్రక్రియ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఐకార్ అక్రిడిటేషన్ ఉన్నట్లుగా పరిగణించాల్సి ఉంటుందని యూనివర్సిటీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. 2027 మార్చి వరకూ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని అన్ని కళాశాలలు, కోర్సులకు ఐకార్ అక్రిడేషన్, యూజీసీ సంబంధించిన విద్యా ప్రమాణాలు ఉన్నాయని ప్రస్తావించాయి. ఇటీవల కాలంలో కొందరు చేస్తున్న దుష్ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని యూనివర్సిటీ అధ్యాపకులు వివరణ ఇచ్చారు.

బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఫీజులు తగ్గించడంతోపాటు సెమిస్టర్ వారీగా వాయిదాల తగ్గింపు పట్ల అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. రైతులు, రైతు కూలీల పిల్లలకు కూడా నాణ్యమైన ఉన్నత వ్యవసాయ విద్య అందించడం ద్వారా దేశానికి అవసరమైన భావి శాస్త్రవేత్తలు, అధ్యాపకులు, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో యూనివర్సిటీ సంస్కరణలు మంచి సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి.

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