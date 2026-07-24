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ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌ - పెరిగిన ఇంటి బడ్జెట్​ - మున్ముందు మరింత పైపైకి!

పెరిగిన నిత్యావసరాలు, కూరగాయల ఖర్చులు - పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక కష్టాలు - ధరల పెరుగుదలకు యుద్ధం, ఎల్‌నినో కారణం - గల్ఫ్‌ యుద్ధంతో పెరిగిన గ్యాస్‌, ఇంధన ధరలు

Rising costs of essential Needs and Vegetables
Rising costs of essential Needs and Vegetables (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 2:43 PM IST

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Rising costs of essential Needs and Vegetables : ఇది వరకు రూ.200 - 300 చేతిలో పెట్టుకుని మార్కెట్‌కి వెళితే వారానికి సరిపడా కూరగాయలు వచ్చేవి. అదే రూ.500 - 1000 తీసుకుని కిరాణా దుకాణానికి వెళితే అదే వారానికి సరిపడా నిత్యావసరాలు వచ్చేవి. ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులు లేవు. కూరగాయలకు రూ.500కు పైగానే ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఇక నిత్యావసరాలకు రూ.1500లు పక్కన పెట్టాల్సిందే అన్నట్లు ఉంది ప్రస్తుత పరిస్థితి. అందుకు కారణం ఒకటి అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధమైతే మరొకటి ఎల్‌నినో ప్రభావం. ఈ రెండింటి కారణంగా పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక కష్టాలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా వంటింటి బడ్జెట్ క్రమంగా పెరుగుతూ పోతుంది. ఒకరకంగా నిత్యావసరాలు, కూరగాయలు ధరలు చూస్తే సామాన్యులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణ ఉద్యోగి పరిస్థితి మరీ దారుణం. కొనడానికి సరిపడ డబ్బులు లేవు. కొనకపోతే ఇళ్లు గడవదు అన్నట్లు ఉంది మధ్యతరగతి పరిస్థితి.

క్రమంగా పెరుగుతున్న నెలవారీ బడ్జెట్​ : ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ఇంటి అద్దెలు, వైద్య ఖర్చులు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులతో సామాన్యులు సతమతం అవుతున్నారు. విద్యుత్ బిల్లు, టీవీ, ఫోన్ రీఛార్జులు వీటికి అదనం. దీనికి తోడు కూరగాయలు, నిత్యావసరల ధరలు పెరుగుతుండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, పింఛను దారుల నెలవారీ బడ్జెట్ క్రమంగా మారుతూ వస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు బడ్జెట్‌ను సవరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. జూన్ నెలతో పోలిస్తే జులైలో కూరగాయాలు, నిత్యావసరాలకు ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. పలు అంచనాల ప్రకారం జూన్‌లో టమాటా, ఎండు మిర్చి వంటి సరకులతో మొదలైన ధరల పెరుగుదల జులై నాటికి బియ్యం, మినప్పప్పు, ఉల్లి, అల్లం, వెల్లుల్లికి విస్తరించినట్లు వాస్తవ ధరలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు సన్నబియ్యం ధరలను తీసుకుంటే ఏప్రిల్‌ వరకు నియంత్రణలో ఉన్న సన్నబియ్యం ధరలు జూన్‌ నుంచి పెరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో సన్నబియ్యం రకాల్ని బట్టి క్వింటా ధర రూ.1300-1600 వరకు పెరిగింది. అంటే ధరల పెరుగుదల ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ధరల పెరుగుదలకు యుద్ధం, ఎల్‌నినో కారణం : సన్నబియ్యం ఒక్కటే కాదు. కూరగయాలు, పప్పు దినుసులు, పండ్ల ధరలకు కూడా రెక్కలొచ్చాయి. జూన్ మొదటివారంలో అల్లం కేజీ ధర రూ.140 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ. 210 - 230గా ఉంది. వెల్లుల్లి కేజీ ధర రూ.140 నుంచి ఆయా ప్రాంతాల్లో బట్టి రూ.450కు చేరుకుంది. ఎండుమిర్చి రూ.230 నుంచి రూ.350కు పెరిగింది. పచ్చిమిర్చి రూ.45 నుంచి రూ.55కు చేరుకుంది. ఉల్లిగడ్డ ధర రూ.35గా ఉంది. డిమాండ్‌ను బట్టి 50 రూపాయలకు కేజీ కూడా అమ్ముతున్నారు. మినపప్పు ధర 110 నుంచి 140 కి పెరిగింది. వీటితో పాటు చక్కెర, పచ్చజొన్నలు, తెల్లజొన్నలు, చింతపండు ధరలు కూడా భారీగానే పెరిగాయి. కూరగాయల్లో చిక్కుడు కాయ ధర కిలోకి 75 రూపాయలు దాటేసింది. 6 రూపాయలగా ఉన్న కోడి గుడ్డు ధరకు 8 రూపాయలకు చేరుకుంది. వంటనూనెలు, నెయ్యి, మసాలా దినుసుల ధరలు కూడా అధికంగానే పెరిగాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు అన్ని నిత్యావసరాలు, కూరగాయలు పెరిగిన ధరల జాబితాలో ఉన్నాయి. మరో విషయం ఏంటంటే పట్టణాలు, నగరాల్లోని మార్ట్‌లు, కూరగాయల స్టోర్‌లో ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న ధరల కంటే ఎక్కువగానే వసూలు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఒక్క నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ స్థాయిలో ధరలు పెరగడం సామాన్య ప్రజలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

''వంటింటికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఆహార ఉత్పత్తులు, వంట నూనెలు, గ్యాస్​, పెట్రోల్​, డిజీల్​, అదే విధంగా పరోక్షంగా ఉన్నాయి. ఈ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరగడంతో సగటు వంటింటి మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల ఓ సంస్థ పలు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల దాదాపుగా 13 నుంచి 15 శాతం గ్లోబల్​ ఫుడ్​ కమాడీస్​లో పెరుగుదల పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పింది'' - డా. సురేశ్​, ప్రిన్సిపల్​, వ్యవసాయ కళాశాల, జగిత్యాల

పెరిగిన గ్యాస్‌, ఇంధన ధరలు : పెరిగిన నిత్యాసరాలు, కూరగాయల ఆధారంగా నలుగురు సభ్యులు ఉన్న కుటుంబం నెలవారీ ఖర్చుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే..నెలకు బియ్యంపై రూ.450 నుంచి రూ.600 అదనపు భారం పడుతోంది. పప్పులకు రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు అదనపు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అలాగే రూ.400 - రూ.500 పెట్టి వారానికి సరిపడా కూరగాయలు కొనాల్సి వస్తోంది. చింత పండు, అల్లం, వెల్లుల్లి ఇతర కిరాణాలకు రూ.300 నుంచి రూ.500 కలిపి నెలకు సుమారుగా రూ.1,500 నుంచి రూ.2,120 వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. కేవలం కోడిగుడ్లకే రూ.150 నుంచి రూ.220 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందంటే ధరల పెరుగుదల ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు పెరిగిన గ్యాస్, పెట్రోల్‌ ధరలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే నెలకు సగటున సుమారు రూ.2,500 వరకు అదనపు భారం పడుతుందని అంచనా. ఆయా కుటుంబాల పరిస్థితులు, అవసరాలు బట్టి ఆ భారం మరింత పెరిగే అవకాశం లేకపోలేదు. పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే ధరలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

దాదాపు 20% ముడి చమురు సరఫరా : పైన చెప్పుకున్న లెక్కలన్నీ బట్టి చూస్తే వంటింటి బడ్జెట్‌ పెరిగిందనే విషయం స్పష్టంగా అర్థం అవుతోంది. మరి ఈ ధరల పెరుగుదల ఎక్కడ, ఎలా, ఎందుకు మొదలైందనే విషయాన్ని వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ధరల పెరుగుదలకు అసలు కారణం పశ్చిమాసియా యుద్ధం, ఎల్‌నినో ప్రభావం. అందులో ముందుగా అమెరిగా - ఇరాన్ యుద్ధం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫిబ్రవరి చివరిలో మొదలైన ఈ యుద్ధం తాత్కాలిక విమరణలు మినహా ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది. దీని వల్ల అంతర్జాతీయంగా సరకు రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ముఖ్యంగా చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధి కేంద్రంగా ఈ యుద్ధం జరుగుతుందడంతో ముడి చమురు కొరతతో ప్రపంచ దేశాలు విపత్కర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఎందుకంటే, ప్రపంచ అవసరాల్లో దాదాపు 20 శాతం ముడి చమురు ఇక్కడి నుంచే సరఫరా అవుతోంది. గ్యాస్ విషయానికి వస్తే హర్మూజ్ గుండా సాధారణ పరిస్థితుల్లో రోజుకి 15 లక్షల బ్యారెళ్ల వరకు ఎల్‌పీజీ ప్రపంచదేశాలకు సరఫరా అవుతోంది.

భారత్‌పై తీవ్రంగా ప్రభావం : యుద్ధం వల్ల ముడిచమురు, గ్యాస్‌ సరఫరాలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆ ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారత్‌పై తీవ్రంగా పడింది. దేశీయ చమురు అవసరాల్లో 40% ముడి చమురు హర్మూజ్‌ ద్వారానే వస్తోంది. అలాగే 70% వరకు ఎల్‌పీజీ అక్కడి నుంచే వస్తోంది. అమెరికా దాడులతో సరుకు రవాణా నిలిచిపోవడంతో ధరల పెరుగుదల మొదలైంది. మొదట పెట్రోల్‌, డిజిల్ ధరలను రూ.3 పెంచింది కేంద్రం. రెండోసారి 90 పైసలు, మూడోసారి కూడా 90 పైసల వరకు పెంచింది. ఇక నాలుగోసారి పెట్రోల్‌పై రూ.2.61, డీజిల్‌పై రూ.2.71 పెంచింది. మొత్తంగా నాలుగు సార్లు కలిపి ఏడున్నర రూపాయకు పైగా పెట్రోల్‌, డీజిల్ రేట్లు పెంచింది. దీంతో సరకు రవాణా ఛార్జీలు పెరిగి అది నిత్యవసరాలు, కూరగాయలకు తాకింది.

గ్యాస్ విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. ఇళ్లలో వినియోగించే సిలిండర్ల ధరలూ దఫదఫాలుగా కలిపి రూ.89 వరకు పెంచింది కేంద్రం. దీంతో ప్రత్యక్షంగానే సామాన్య ప్రజలపై భారం పడింది. అలాగే వాణిజ్య సిలిండర్ ధరను పలుమార్లు వెయ్యి రూపాయలకు పైగా పెంచడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో ఆహార పదార్థాల ధరలు పెంచేశారు. అందులోనూ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడటంతో పరిస్థితి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. బ్లాక్‌లో సిలిండర్లు కొని ఆ భారాన్ని ప్రజలపై మోపిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు కాస్త సద్దుమనిగినా ధరల పెరుగుదల మాత్రం తగ్గడం లేదు. సామాన్యులకు ఆర్థిక భారం తప్పడం లేదు.

ఖరీఫ్ సీజన్‌కి జూన్‌లో వర్షాలు అత్యంత కీలకం : ఇప్పుడు అందరం ఆందోళన చెందుతున్న ఎల్‌నినో విషయానికి వద్దాం. దీని ప్రభావం గట్టిగానే ఉందనేది ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ఎల్‌నినో వల్ల నైరుతి రుతపవనాల రాక ఆలస్యమైంది. దీంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు పడటం లేదు. ఈ ఏడాది జూన్‌లో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 40% లోటు వర్షపాతం నమోదు అయినట్లు వాతావరణ శాఖ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్‌కి జూన్‌లో వర్షాలు పడటం అత్యంత కీలకం. మరి, 40% వరకు లోటు వర్షపాతం నమోదు కావడం వ్యవసాయ రంగానికి సవాళ్లు విసిరే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఎల్‌నినో కారణంగా చాలామంది రైతులు సాగుకు దూరంగా ఉంటున్న పరిస్థితి కనపడుతోంది. కొందరు రైతులు పంటలు వేయాలని పొలాన్ని చదును చేసుకున్నప్పటికీ జులైలో కూడా సరిపడా వర్షాలు కురవకపోవడంతో పంటలు సాగు చేయాలా? వద్దా? అనే అందోళన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇది ఆహార కొరతకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మున్ముందు పరిస్థితులు మరింత దారుణం : లోటు వర్షపాతం కారణంగా రైతులు పంటలకు దూరంగా ఉండటం కారణంగా కూరగాయలు, నిత్యవసరాల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇది వంటింటి బడ్జెట్ పెరగడానికి కారణమైందన చెప్పవచ్చు. ఐతే సెప్టెంబర్ నాటికి ఎల్‌నినో మరితం బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. అందులోనూ ఎల్‌నినో ప్రభావం 2027 వరకు ఉండొచ్చని వాతావరణ నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీన్ని బట్టి మున్ముందు పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నాయి. యుద్ధం, ఎల్‌నినో విషయంలో ప్రభుత్వాలు సరైన చర్యలు తీసుకోకపోతే నిత్యవసరాలు, కూరగాయల ధరలు మరింత పెరగొచ్చని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందువల్ల ప్రభుత్వాలు వీలైనంత త్వరగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, పరిస్థితులు చక్కదిద్దే ప్రణాళిలకు రూపొందించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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