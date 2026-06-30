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ఏలూరు తివాచీలకు పూర్వవైభవం - రూ. 10 కోట్లతో కార్పెట్ క్లస్టర్

ఏలూరు తివాచీ పరిశ్రమ పునరుజ్జీవనం కోసం కేంద్ర - రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చర్యలు - ఏలూరు కార్పెట్ క్లస్టర్‌తో వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు

Carpet Cluster In Eluru Cost Of Rs 10 Crore
Carpet Cluster In Eluru Cost Of Rs 10 Crore (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 1:29 PM IST

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Carpet Cluster In Eluru Cost Of Rs 10 Crore : కార్పెట్ పరిశ్రమకు పెట్టింది పేరు ఏలూరు. జిల్లాలో ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన పరిశ్రమ అది. వేల మందికి ఉపాధి చూపించి ఎంతో మంది జీవితాలను మార్చింది. ఇక్కడ తయారైన తివాచీలను దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేవారు. ఇక వీటి మన్నిక, నాణ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. కార్పెట్ పరిశ్రమ కనుమరుగయ్యే స్థితికి చేరుకుంది. కార్మికులు ఇతర ఉపాధి మార్గాలను వెతుక్కున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కూటమి సర్కారు ఏలూరు జిల్లాలోని కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పరిశ్రమకు పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చేలా కేంద్రం సహకారంతో రూ. 10 కోట్లతో కార్పెట్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది.

దేశ విదేశాల్లో మంచి పేరు : ఒకప్పుడు ఏలూరు పేరు చెబితే చాలు ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తివాచీలే. చేతితో అత్యంత నైపుణ్యంగా, ఆకర్షణీయంగా ఎక్కువ రోజులు మన్నిక వచ్చేలా వీటిని తయారు చేస్తారు. ఇళ్లు, హోటళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఈ తివాచీలు ఉంచితే ఆ ఆకర్షణే వేరు. అలాంటి అద్భుతమైన రంగు రంగుల తివాచీల తయారీకి ఏలూరులోని తంగెళ్లమూడి, లక్ష్మీవారపుపేట, శనివారపుపేట, ఆదివారపుపేట తదితర ప్రాంతాలు కేంద్రాలుగా ఉండేవి. కొన్ని వందల మగ్గాలపై స్థానికులు నిత్యం తీరిక లేకుండా కార్పెట్లు తయారు చేసేవారు. ఇక్కడ తయారైన తివాచీలకు దేశ విదేశాల్లో మంచి పేరు ఉంది. ఆర్డర్లపై ప్రపంచ దేశాలకు వీటిని తీసుకెళ్తుంటారు.

ఏలూరు తివాచీలకు పూర్వవైభవం రూ. 10 కోట్లతో కార్పెట్ క్లస్టర్ (ETV Bharat)

ఒక్కో పోగును ఓపిగ్గా ముడివేస్తూ : ఏలూరు తివాచీలకు అంతటి గుర్తింపు రావడానికి కారణం మన్నిక, నాణ్యతే. స్వచ్ఛమైన ఉన్ని, జూట్, కాటన్ ముడిసరుకు ఉపయోగించి వీటిని తయారు చేస్తారు. సహజమైన రంగులనే కార్పెట్‌ల తయారీలో వాడతారు. ఒక్కో పోగును ఓపిగ్గా ముడివేస్తూ వరుసకు 165 ముడులు వేసి తివాచీని తయారు చేస్తారు. అందమైన డిజైన్లను తివాచీపై చేయి తిరిగిన కళాకారులు నేసేవారు. ఒక్కో తివాచీ దాదాపు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల పాటు మన్నికగా ఉంటుందంటే కార్మికుల పనితీరు ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే, ఏలూరులో తయారైన పలు రకాల కార్పెట్లు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, ఇంగ్లండ్ వంటి దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.

టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకోవడంలో వెనక : గతంలో తివాచీ తయారీ కోసం నిష్ణాతులైన కార్మిక కుటుంబాలుండేవి. తివాచీ పరిశ్రమలో లాభాలు కూడా బాగానే ఉండేవి. పూర్వం నుంచి వస్తున్న పరిశ్రమ కావడంతో చదువుకున్న యువత, మహిళలు కూడా పరిశ్రమ వైపు అడుగులు వేసేవారు. ఒకరి దగ్గరకు వెళ్లి ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా స్వయంగా ఉపాధి పొందేవారు. అలాంటి ఏలూరు తివాచీ పరిశ్రమ ప్రస్తుతం ఉపాధి అవకాశాలు అంతగా లేకపోవడంతో కనుమరుగయ్యే స్థితికి చేరుకుంది. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకోవడంతో తివాచీ పరిశ్రమ కార్మికులు వెనక బడ్డారు. మరోవైపు యంత్రాలతో పోటీ పడలేక, మార్కెటింగ్ అవరోధాలను ఎదుర్కోలేక ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీంతో ఇతర ఉపాధి మార్గాలు వెతుకున్నారు. ప్రస్తుతం బతుకు దెరువు కోసం తాపీ కార్మికులుగా, పెయింటింగ్ వర్కర్స్‌గా ఆటో డ్రైవర్స్‌గా కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గడం కారణంగా కొత్తగా ఈ పని నేర్చుకునేందుకు యువత పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు.

పడిపోయిన యూనిట్ల సంఖ్య : ఒకప్పుడు ఏలూరులో వందలాది మగ్గాలు తివాచీలు తయారు చేసేవి. ఇప్పుడు 10 లోపు మగ్గాలు మాత్రమే పని చేస్తున్నాయి. మార్కెట్‌లో యంత్రాలపై తయారు చేసిన తివాచీలు తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉండటంతో వినియోగదారులు వాటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఐతే, చేతితో తయారు చేసిన కాటన్, జూట్ కార్పెట్లు చల్లదనం ఇస్తాయని కార్మికులు చెబుతున్నారు. స్థానికంగా తివాచీల వినియోగం తగ్గడంతో పాటు విదేశాలకు ఎగుమతులు పెద్దగా లేకపోవడంతో యూనిట్ల సంఖ్య పడిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో తివాచీల తయారీకి స్థానికంగా ఉన్న యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేది. ఆ శిక్షణను వినియోగించుకుని అనేక మంది ఇదే రంగాన్ని నమ్ముకుని కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. కేంద్రం సర్కారు ఆ శిక్షణ నిలిపి వేయడంతో తివాచీల తయారీలో నైపుణ్యం ఉన్నవారు రాను రాను తగ్గిపోతూ వస్తున్నారు.

కరోనాతో కోలుకోలేని దెబ్బ : ఏళ్ల క్రితం వరకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హస్తకళల శాఖ ద్వారా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఎగ్జిబిషన్స్ నిర్వహించేవారు. అక్కడ తివాచీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఏలూరు పరిశ్రమలో తయారు చేసిన కార్పెట్లు అమ్ముకోవడానికి ఆస్కారం ఉండేది. రాను రాను హస్తకళల శాఖ కార్యకలాపాలు తగ్గిపోవడంతో వీటిని పట్టించుకునేవారు లేకుండా పోయారు. విదేశాలకు ఎగుమతుల మాట అటుంచితే స్థానిక మార్కెట్‌లోనూ వీటిని అమ్ముకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. అందులోనూ తివాచీ పరిశ్రమను కరోనా కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. దీంతో చాలా యూనిట్లు మూతపడ్డాయి. ఎందరో తమ ఉపాధి కోల్పోయారు. తివాచీ పరిశ్రమను కాపాడుకోవాలంటే మునుపటిలా యువత శిక్షణ ఇవ్వాలని కార్మికులు కోరుతున్నారు.

రూ. 10 కోట్లతో కార్పెట్ క్లస్టర్ : ప్రస్తుతం నిపుణులైన కార్మికులు లేకపోవడంతో తివాచీల తయారీ నత్త నడకన సాగుతోంది. ఎగుమతి దారులే స్వయంగా వచ్చి ఏలూరులో ఉంటూ తివాచీలను తయారు చేయించుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కూటమి సర్కారు కార్పెట్‌ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టింది. ఫలితంగా పరిశ్రమను కాపాడేందుకు ఏలూరులో 10 కోట్ల రూపాయలతో కార్పెట్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఇందుకు సంబంధించి డీపీఆర్​ను కూడా సిద్ధం చేశారు. కనుమరుగవుతున్న కార్పెట్ పరిశ్రమకు ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవడం పట్ల స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్లస్టర్ రావడం వల్ల అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంటున్నారు. క్లస్టర్ ఏర్పాటుతో పాటు కార్మికులకు శిక్షణ కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని కార్మికులు కోరుతున్నారు.

తివాచీ పరిశ్రమకు పూర్వవైభవం : క్లస్టర్ ఏర్పాటుతో ఏలూరు రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయి. తివాచీ పరిశ్రమకు పూర్వవైభవం రానుంది. ఐతే, ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల పేరుతో కొత్తతరం వాళ్లు తివాచీ పరిశ్రమ వైపు ఆసక్తి చూపించడం లేదు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాలు దృష్టిసారించింది. తయారీ యంత్రాలు అందిచడంతోపాటు, డిజైన్‌తో టెక్నాలజీ వినియోగించేలా శిక్షణ ఇవ్వాలి. కార్మికులక ప్రోత్సహకాలు ఇవ్వాలి. సబ్సిడీల ద్వారా ముడిసరకు అందించాలి. దేశ విదేశాలకు అమ్ముకునేలా మార్కెట్ సదుపాయం కల్పించాలి. అప్పుడే తివాచీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. తద్వారా కార్మికులకు మేలు జరుగుతుంది.

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