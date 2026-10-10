ఓటర్ల జాబితా సవరణ - సర్లో 73 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు
Removal of 73 Lakhs Voters in Sir :సర్ ప్రక్రియ ఆరంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతా అయోమయం, ఆందోళనే. దీనికి మొదటి ప్రధాన కారణం 2002 ఎస్ఐఆర్తో మ్యాపింగ్ ప్రక్రియే.
Published : October 10, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 4:01 PM IST
Removal of 73 Lakhs Voters in Sir : ఓటర్ల జాబితా రూపకల్పన అంటే అత్యంత పకడ్బందీగా చేపట్టాల్సిన ప్రక్రియ. ఓటు అంటే ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభం గనుక ప్రతి అడుగులోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కానీ రాష్ట్రంలో ఇందుకోసం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్ మాత్రం ఓ ప్రహసనం ప్రజల సహనానికి పరీక్షగా మారింది. మూడో విడతలో తెలంగాణతో పాటు దేశంలోని 16 రాష్ట్రాల్లో జూన్ 24 నుంచి ఎస్ఐఆర్ ఉంటుందని మే 14న కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించిన రోజు నుంచీ రాజకీయపార్టీల్లో ఆందోళన మొదలైంది. అప్పటికే బెంగాల్, బిహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎస్ఐఆర్లో భారీగా ఓట్లు తొలగించడంతో ఇక్కడా అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. సర్ ప్రక్రియ ఆరంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతా అయోమయం, ఆందోళనే. దీనికి మొదటి ప్రధాన కారణం 2002 ఎస్ఐఆర్తో మ్యాపింగ్ ప్రక్రియే.
ఎప్పుడో 24 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఎస్ఐఆర్తో పోల్చి చూడటం తీవ్ర గందరగోళానికి దారి తీసింది. సీఈవో కార్యాలయం వెబ్సైట్ లేదా పంచాయతీ కార్యాలయాల నోటీసు బోర్డుల్లో పెట్టిన 2002 ఎస్ఐఆర్ జాబితాలో పేరు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు వెతుక్కోవడం ప్రజలకు ఇబ్బందిగా మారింది. అప్పటి ఓటరు జాబితా హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఇంగ్లిష్లో ఉండగా మిగతా రాష్ట్రమంతా తెలుగులో ఉంది. ఆ జాబితాలో పేరు, తండ్రి పేరు, చిరునామాలో అడుగడుగునా అనేక అక్షర దోషాలు కనిపించాయి. చాలా మంది తమ పేర్లు వెదుక్కోలేక పోయారు.
అసలు సమస్య మొదలైందే ఇక్కడ!
ఈసీ చెప్పినట్లే రాష్ట్రంలో జూన్ 24న అధికారికంగా ఎస్ఐఆర్ ప్రారంభమైంది. 119 మంది ఈఆర్వోలు, 882 మంది ఏఈఆరోవోలు, 3 వేల 596 మంది సూపర్వైజర్లు, 35 వేల 985 బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు రంగంలోకి దిగారు. రాజకీయ పార్టీలు కూడా 49 వేల 18 మంది బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లను నియమించాయి. ఆ రోజు నుంచి ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు. అప్పటి వరకు ఉన్న జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలోని 3,38,29,018 మంది ఓటర్ల వద్దకు వెళ్లి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వడంతో పాటు వాటిని నింపేందుకు అవగాహన కల్పించే బాధ్యత బీఎల్ఓలకు అప్పగించారు. ఇక్కడే మరో సమస్య మొదలైంది. బీఎల్ఓలు ఓటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లకుండా ఫోన్లు చేసి ఫలానా చోటకు వచ్చి ఫారాలు తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. కొందరు బీఎల్ఓలు ప్రయత్నించినా హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో అడ్రస్ దొరకడం కష్టమైంది. ఏదోలా చిరునామా తెలుసుకుని వెళ్లినా ఆ టైమ్కి ఓటర్లు అందుబాటులో ఉండక పోవడంతో బీఎల్ఓలు వెనుదిరిగారు.
పజిల్గా మారిన ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు
ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు వెళ్లిన బీఎల్వోలను గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లోకి అనుమతించని పరిస్థితులు కనిపించాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో బీఎల్వోలు ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు కాలనీ సంఘాలు, అపార్ట్మెంట్ల అసోసియేషన్ల ప్రతినిధులు, స్థానిక పార్టీల నాయకులకు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు. క్షేత్రస్థాయిల్లో ఇలాంటి అనేక ప్రాక్టికల్ సమస్యలు వచ్చినా ఈసీ వాటిని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఇక ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను నింపడం కూడా పెద్ద పజిల్గా కనిపించింది. హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి లాంటి జిల్లాల్లో ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల పంపిణీనే మందకొడిగా సాగింది. జులై 24నే గడువు ముగిసినా ప్రక్రియ కొలిక్కి రాక ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగించారు. అయినా పూర్తి కాక ఆగస్టు 10 వరకు పెంచారు. ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడానికే ఇంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఆన్లైన్లోనూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెప్పినా అదీ ప్రహనంగానే కనిపించింది. ఓటరు కార్డుకు మొబైల్ ఫోన్, ఆధార్ లింక్ ఉన్నవారికే ఆ అవకాశం ఉండటం, ఈ సైన్ వంటి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21 శాతం తగ్గిపోయిన ఓట్లు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,38,26,448 ఓటర్లు ఉండగా 2,64,73,616 మంది నుంచి మాత్రమే ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి వెనక్కి వచ్చాయి. ఫారాలు ఇవ్వని వారి పేర్లు తొలగించి ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఆగస్టు 17న ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది. అలా ఎన్యుమరేషన్ దశలోనే ప్రస్తుత జాబితాలోని 73,39,235 ఓట్లు తగ్గిపోయాయి. హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోనే దాదాపు 43 లక్షల ఓట్లు తగ్గాయి. మొత్తం మీద ముసాయిదా జాబితా దశలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21.70 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయాయి. అందులో మరణించిన వారు 9 లక్షల 22 వేల 229 ఇళ్లు షిఫ్ట్ అయిన వారు 45 లక్షల 18 వేల 963 మంది ఉన్నారని మరో 11 లక్షల 25 వేల 546 మంది అసలు అందుబాటులోనే లేరని 6,70,203 మంది మరో చోట నమోదు చేసుకున్నారని సీఈవో కార్యాలయం ప్రకటించింది. ఐతే బీఎల్ఓ రాకుండా లేదా వారు వచ్చినప్పుడు తాత్కాలికంగా అందుబాటులో లేకపోయినా షిఫ్ట్ అయినట్లు పేర్కొని ఓటు తొలగించారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ నవంబర్ 9న ముగింపు
ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించిన రోజు నుంచే అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు ఉంటే ఇవ్వాలని సీఈవో కార్యాలయం ప్రకటించింది. కొత్తగా ఓటు నమోదు కోసం ఫామ్ 6, ఎన్ఆర్ఐలు ఫామ్ 6A, అడ్రస్ లేదా ఇతర వివరాల్లో మార్పుల కోసం ఫామ్ 8, ఓటు తొలగింపు కోసం ఫామ్ 7 ఇవ్వాలని తెలిపింది. ఐతే పలు జిల్లాల్లో ప్రింటింగ్ ఆలస్యం కావడంతో.. కొన్ని రోజుల పాటు ఆ ఫారాలు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. సర్ గడువు పొడిగించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డితో పాటు పలు రాజకీయ పార్టీల నేతలు కోరారు. దీంతో రాష్ట్రంలో అభ్యంతరాల గడువుతో పాటు మొత్తం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ 3 వారాలు పొడిగిస్తూ నవంబరు 9న ముగించాలని తెలిపింది.
ముసాయిదా జాబితాపై ఈనెల 7వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 లక్షల 23వేల 792 దరఖాస్తులు రాగా.. అందులో సగానికిపైగా హైదరాబాద్ క్యూర్ నుంచే వచ్చాయి. కొత్తగా ఓటు కోసం 4 లక్షల 88 వేల 417 మంది అప్లై చేయగా.. అడ్రస్, ఇతర వివరాల మార్పు కోసం 5 లక్షల 4 వేల 782 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఫామ్ 6తో డిక్లరేషన్ కూడా తీసుకున్నారు. ఓటు తొలగించాలంటూ 24 వేల 323 ఫామ్ 7లు వచ్చినట్లు సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది. అయితే ఫామ్ 7లపై హైదరాబాద్లో వివాదం రాజకీయ దుమారానికి దారి తీసింది.
బోగస్ ఫారమ్-7లు ఇచ్చినట్లు విమర్శలు
గోషామహల్, ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాల్లో ఒకవర్గానికి చెందిన ఓటర్లను తొలగించేందుకు బోగస్ ఫారమ్-7లు ఇచ్చినట్లు విమర్శలు వచ్చాయి. ముందుగానే వివరాలు ప్రింట్ చేసి ఉన్న ఫారాలు వెలుగులోకి రావడం సంచలనం సృష్టించింది. బీజేపీ నేతలే బోగస్ ఫారాలు సమర్పిస్తున్నారని కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం సీఈవోకు ఫిర్యాదు చేశాయి. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో బీజీపీకి చెందిన బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ బాలచందర్పై ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదైంది. అయితే హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఓటు తొలగింపు కోసం 6 వేల 335 ఫామ్ 7లే వచ్చినట్టు సీఈవో కార్యాలయం ప్రకటించింది. వివాదం నెలకొన్న ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 151 ఫామ్-7లు రాగా అందులో 87 తొలగించినట్లు సీఈఓ కార్యాలయం తెలిపింది. గోషామహల్లో 222 ఫామ్ 7లుగా రాగా 87 తొలగించారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 నియోజవకర్గాల్లో కలిపి 6 వేల 335 ఫామ్ 7లు అందగా ఇప్పటి వరకు 2 వేల 66 తొలగించారు.
సర్ ప్రక్రియలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టినటువంటి కఠినమైన నిబంధనలతోటి అనేక మంది అర్హులు ఓటర్లు కూడా ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించబడ్డారని చెప్పడానికి తెలంగాణలో నిర్వహించిన సర్ ప్రక్రియే మనకు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది'' - తిరునహరి శేషు, రాజకీయ విశ్లేషకులు
కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కి ఆదేశాలు
ప్రస్తుతం నోటీసుల ప్రక్రియ కూడా గందరగోళంగానే జరుగుతోంది. ఇది మొదట్లో నత్త నడకన సాగినప్పటికీ ఇటీవల కొంత వేగం పెరిగింది. ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చే బాధ్యతను కూడా బీఎల్ఓలకే అప్పగించారు. ఎన్యుమరేషన్ దశలో జరిగినట్లుగానే బీఎల్ఓలు ఓటర్ల వద్దకు వెళ్లకుండా ఒక చోట కూర్చొని డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని రావాలని ఫోన్లలో చెబుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఓటర్ల నుంచి స్పందనే రావడం లేదు. బీఎల్ఓలే ఓటర్ల వద్దకు వెళ్లాల్సిందేనని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్, సీఈవో కార్యాలయం ఇటీవల స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అయినా ఇప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితుల్లో పెద్దగా మార్పు కనిపించడం లేదు.
బీఎల్ఓలకూ డాక్యుమెంట్లపై స్పష్టత లేదు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 60 వేల మందికిపైగా ఇంకా నోటీసులు అందాల్సి ఉంది. మరో వైపు ఓటు ధ్రువీకరించుకోవడానికి సమర్పించే డాక్యుమెంట్లపైనా గందరగోళమే కొనసాగుతోంది. సీఈసీ ప్రకటించిన 12 పత్రాలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కొందరు హియరింగ్కే వెళ్లడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బీఎల్ఓలకూ డాక్యుమెంట్లపై స్పష్టత ఉండటం లేదు. సీఈసీ జాబితాలో లేని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డు, రేషన్ కార్డు వంటివీ అంగీకరించి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. కానీ పై స్థాయిలో ఆమోదిస్తారా లేదా అనే ఆందోళన కొందరు ఓటర్లలో కనిపిస్తోంది. 2002 ఎస్ఐఆర్ వివరాలు రాయని వారిలో కూడా కొందరికి నోటీసులే రాలేదు. నోటీసు రాకపోతే సంతోషమే అయినప్పటికీ తుది జాబితాలో పేరుంటుందా లేదా అని వారిలో సందేహం నెలకొంది.
ప్రక్రియ త్వరగా ముగించాలని అధికారులకు సూచన
నోటీసుల ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు నవంబరు 5 వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ వీలైనంత ముందుగానే ప్రక్రియ ముగించాలని అధికారులకు సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది. నోటీసులు వచ్చిన ఓటర్లు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా బీఎల్ఓలకు డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వాలి. నోటీసులకు స్పందించక పోతే ఓటు గల్లంతయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ బీఎల్ఓల నుంచి సమాచారం లేకుంటే తమకు నోటీసు వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే సీఈవో కార్యాలయం వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు. నవంబరు 9న ఓటర్ల తుది జాబితాను ప్రకటించడంతో సర్ ముగియనుండగా ఆ తర్వాత కూడా ఓటు నమోదు, సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని ఈసీ చెబుతోంది.
రాష్ట్రంలో సర్ ప్రక్రియ కోసం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచే ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది. పలు మార్లు సమీక్షలు, సమావేశాలు, శిక్షణ కార్యక్రమాల పేరుతో పెద్ద కసరత్తు జరిపింది. అయితే ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రక్రియ చూస్తే అంతా వృథా అనే తేలింది.
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