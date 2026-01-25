ETV Bharat / opinion

రథసప్తమి జిల్లేడు స్నాన మహత్యం- చర్మ వ్యాధులు, నొప్పులు, దీర్ఘ రోగాలకు ఒకే పరిష్కారం

రథసప్తమి రోజు జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం- ఎలా చేయాలి? - పాటించాల్సిన నియమాలు మీకోసం

Ratha Saptami 2026
Ratha Saptami 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 2:24 AM IST

3 Min Read
Ratha Saptami 2026 Special Bath : మాఘ మాసంలో వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో "రథసప్తమి" ఒకటి. దీనిని సూర్య జయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. సూర్య భగవానుడు తన దివ్య రథంపై ఉత్తరాయణ దిశగా ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసే రోజు ఇది. ఏడాదిలో వచ్చే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆరోగ్య ప్రదాయిని "రథసప్తమి". ఈ ఒక్క రోజు చేసే నదీస్నానం ఏడు జన్మల పాపాలను, రోగాలను హరిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది! రథసప్తమి రోజున జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేయడం వెనుక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్య సప్తమి - రథసప్తమి
పురాణాల ప్రకారం, మాఘ శుద్ధ సప్తమి రోజున సూర్య భగవానుడు అదితి-కశ్యప దంపతులకు జన్మించారు. సూర్యుడు ఆరోగ్యానికి కారకుడు. అందుకే ఈ రోజును "ఆరోగ్య సప్తమి" అని కూడా అంటారు. సూర్య కిరణాల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు ఈ రోజున అత్యంత శక్తివంతంగా భూమిని చేరుతాయని నమ్మకం.

జిల్లేడు ఆకుల స్నానంలో అంతరార్థం
రథసప్తమి రోజున తప్పకుండా పాటించాల్సిన విధి విధానాల్లో ప్రధానమైనది "అర్కపత్రం స్నానం" అంటే జిల్లేడు ఆకులతో చేసే స్నానం. అసలు జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం ఎలా చేయాలి? ఎందుకు చేయాలి? అనే అంశాలు ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

జిల్లేడు ఆకుల స్నానం ఎలా చేయాలి?
ముందుగా జిల్లేడు ఆకులను సేకరించి సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. రథ సప్తమి రోజు సూర్యోదయం సమయంలో 7 జిల్లేడు ఆకులను తీసుకుని వాటిలో శిరస్సుపై ఒకటి, భుజాలపై రెండు, మోచేతులపై రెండు, మోకాళ్లపై రెండు పెట్టుకుని స్నానం చేయాలి. జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని పఠించాలి.

"సప్త సప్త మహాసప్త- సప్త ద్వీపా వసుంధరా" అనే శ్లోకాన్ని స్మరించాలి.
జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేయడం వల్ల ఫలం రథ సప్తమి రోజు జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేయడం వల్ల ఏడు జన్మల పాపాలు, శరీరంలోని నొప్పులు, చర్మ వ్యాధులు తొలగిపోయి దీర్ఘాయువు లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

రథ సప్తమి రోజు పాటించాల్సిన నియమాలు

  • రథ సప్తమి రోజు తప్పకుండా సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానాదులు ముగించాలి.
  • ఈ రోజు సూర్యునికి ఎదురుగా నిలుచుని సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది.
  • రథ సప్తమి రోజు సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలుచుని "ఆదిత్య హృదయం" పారాయణ చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, చేసే పనుల్లో విజయం లభిస్తాయి.
  • రథ సప్తమి రోజు గోధుమలు, బెల్లం దానం చేయడం శుభప్రదం.

దానాలతో విశేష ఫలం
రథ సప్తమి రోజు దానాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలం లభిస్తుంది. దీని గురించి శాస్త్రం ఇలా వివరిస్తోంది. సూర్యభగవానుడు లోకానికి వెలుగును, శక్తిని ఎవ్వరూ అడగకుండానే ఉచితంగా ఇస్తాడు. అందుకే సూర్యుని జన్మదినమైన రథసప్తమి రోజు మన దగ్గర ఉన్న సంపదను ఏదైనా సరే పండ్లు, ధాన్యాలు వంటివి పదిమందికీ పంచడం ద్వారా త్యాగ గుణాన్ని అలవరచుకోవడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

రథ సప్తమి పూజ అందరూ చేయవచ్చా?
శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు అందరికీ ప్రత్యక్ష దైవం కాబట్టి ఈ పూజకు ఎలాంటి నియమాలు లేవు. స్త్రీలు, పురుషులందరు, చిన్నలు, పెద్దలు కులమత భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సిన పూజ రథ సప్తమి పూజ.

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం!
ఈ జనవరి 25న వచ్చే ఈ రథసప్తమి రోజు మనం కూడా తప్పకుండా జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేద్దాం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కదా! సూర్యోదయ సమయంలో జిల్లేడు ఆకులతో స్నానం చేయడం అందరికీ ఆరోగ్యదాయకం! ఐశ్వర్యకారకం.

లోకబాంధవుడైన ఆ సూర్య నారాయణుడి కృపాకటాక్షాలు మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

