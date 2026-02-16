నారాయణపేట నగలకు అరుదైన గుర్తింపు - అతి త్వరలో జీఐ ట్యాగ్
ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసిన వర్తక సంఘం - దేశంలో మరెక్కడా చూడని నగలు ఇక్కడి సొంతం - ఈ నగలకు 100 శాతం స్వచ్ఛత ఉండడం ప్రత్యేకత - 150 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న మార్కెట్
Published : February 16, 2026 at 10:39 AM IST
GI Tag For Narayanapeta Gold : 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారానికి పెట్టింది పేరు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నారాయణ పేట బులియన్ మార్కెట్. సరాఫ్ బజార్గా పిలిచే ఈ స్వర్ణాభరణాల మార్కెట్ది సుమారు 150 ఏళ్ల చరిత్ర. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, నిజాం, తెలంగాణ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల కలబోత. అధునాతన పోకడలను ఎప్పటికప్పుడు అందిపుచ్చుకుంటూనే నాణ్యతలో రాజీపడకుండా స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని అందించడం అక్కడి ప్రత్యేకత. రీసేల్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువే. అక్కడి బంగారు ఆభరణాల పరిశ్రమను నమ్ముకుని సుమారు 2వేల మంది స్వర్ణకారులు జీవిస్తున్నారు. తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో అక్కడి పేరుతో ప్రత్యేకంగా అభరణాలు అమ్ముతారంటే ఈ స్వర్ణం, ఆభరణాలపై జనానికి ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. దీనికి త్వరలోనే భౌగోళిక గుర్తింపు రానుంది. దీంతో ఇక్కడి ఆభరణాలు విశ్వవ్యాప్తం కానున్నాయి.
జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ : మహరాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాల కలబోత నారాయణపేట బంగారు అభరణాలు. అక్కడ తయారు చేసే నగలు, వాటి డిజైన్లు ఆ ప్రాంతానికే ప్రత్యేకం. వంకీలు, పాట్లీ గాజులు, హారాలు, నాను, గోపుతాడు, తాళిబొట్టు, లంబాడీ నత్తులు, మరాఠా టుస్సీ, గెంటీలు, కర్నెపూలు లాంటివి పేటలో మాత్రమే తయారు చేస్తారు. బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్లు అక్కడే ఆభరణాలు తయారు చేయించుకునే వాళ్లు. అలా కర్ణాటక, మహరాష్ట్ర డిజైన్లు చేరాయి. తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఆభరణాల్లో నారాయణపేటది ప్రత్యేకమైన శైలి. నారాయణపేట నేతన్నలు చీరల కోసం దారాలు తీసినట్లే ఇక్కడి స్వర్ణకారులు 24 కేరట్ల బంగారంతో సన్నని దారాలు తీసి నగలు అల్లుతారు. మహిళా స్వర్ణకారులైతే గోపు తాళ్ల అల్లికలో నైపుణ్యం చాటుకుంటున్నారు. ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్న నారాయణపేట బంగారు నగలకు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ రానుంది.
ఆభరణాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు : నారాయణపేట నగలకు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ కోసం దరఖాస్తు, చారిత్రక నేపథ్యం, డాక్యుమెంటేషన్ సహా వివిధ ప్రక్రియలు పూర్తయ్యాయి. మరికొద్ది నెలల్లో జీఐ ట్యాగ్ దక్కుతుంది. అదే జరిగితే పేట స్వర్ణ వ్యాపారులు, కార్మికులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి. ఇక్కడి ఆభరణాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది. మార్కెట్ విస్తృతమవుతుంది. పేట బంగారం పేరుతో బహిరంగ మార్కెట్లో అమ్మే నాణ్యతలేని ఆభరణాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. డిమాండ్, అమ్మకాలు పెరిగి పేట స్వర్ణకారులకు మరింత పని దొరుకుంది. వంశపారంపర్యంగా, వారసత్వ సంపదగా వస్తున్న స్వర్ణకార వృత్తి వైపు యువతరం రావడం లేదు.
సుమారు 2వేల మంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సరాఫ్ బజార్ను నమ్ముకుని జీవిస్తున్నారు. వీరందరికీ ఉపాది మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఇన్నేళ్లుగా సరైన గుర్తింపు దక్కని సరాఫ్ బజార్కు సరైన గౌరవం దక్కుతుందని నారాయణపేట బులియన్ మార్కెట్ ఆసోసియేషన్ ప్రతినిధి సాకేత్ భట్టాడ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నారాయణపేట చేనేత వస్త్రాలు, గద్వాల చీరలు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ పొందిన ఉత్పత్తులవి. ఆ జాబితాలో నారాయణపేట స్వర్ణాభరణాలు కూడా చేరుతాయని ఇక్కడి వ్యాపారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"జీఐకు సంబంధించిన ప్రాసెస్ మొత్తం పూర్తిచేశాం. దీనికి కావాల్సినవన్నీ సబ్మిట్ చేశాం. వెరికికేషన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. జీఐ వస్తే 50 శాతం వరకు వ్యాపారం పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు బంగారు నగల తయారీ పరిశ్రమ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ ప్రాంతలో ఇంట్లో ఉండి కూడా ఈ పని చేసే వారికిీ ఉపాధి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది." - సాకేత్ భట్టాడ్, చీఫ్ కోఆర్డినేటర్
చేతులతో స్వర్ణాభరణాల తయారు : తాళిబొట్లు, గోపుతాడు, నాను నారాయణపేట సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలు. ఇప్పటికీ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా వివిధ ప్రాంతాల వినియోగదారులు నారాయణపేటకే వెళ్లి కొనుగోలు చేస్తారు. నారాయణపేటలో 24 క్యారెట్లో దొరకని ఆభరణం ఉండదని పేరు. ఈ ప్రత్యేకతల వల్లే నారాయణపేట బంగారు అభరణాలంటూ ఇతర రాష్ట్రాలు, హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లోనూ ప్రత్యేకంగా బోర్డు పెట్టి అమ్మడం వీటి నాణ్యత, ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. నారాయణపేట బంగారు అభరణాల మార్కెట్ ఎంతో ప్రత్యేకతలతో కూడుకున్నది.
మోసం జరిగితే కమిటీ కఠిన చర్యలు : ముంబయి, హైదరాబాద్ నగరాల్లో అభరణాల తయారీ అనేది ప్రస్తుతం ఓ పరిశ్రమగా మారిపోయింది. ముడిబంగారాన్ని తీసుకుని వెళ్తే అదే నాణ్యతతో ఆభరణంగా మార్చే వరకూ అన్ని పనులు ఒకే దగ్గర జరిగిపోతాయి. యంత్రాలు అందుబాటులో లేకపోయినా చేత్తో అందమైన స్వర్ణాభరణాలను తయారు చేసి ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం అక్కడి స్వర్ణకారులది. 22 క్యారెట్ బంగారంతో చేసే అభరణాలను కూడా నారాయణపేటలో 24 క్యారెట్ బంగారంతో చేసి ఇవ్వగలిగే నైపుణ్యాలు వారి సొంతం. నాణ్యత విషయంలో ఏ మాత్రం అక్కడ రాజీ ఉండదు. తయారీ పేరుతో బంగారంలో ఇతర లోహాలు కలిపి మోసం చేయరు. బంగారమైనా, అభరణమైనా అక్కడే వెంటనే పరీక్షించుకోవచ్చు. అక్కడ అమ్మిన బంగారంలో ఇతర లోహాలు కలిపి మోసం చేస్తే అలాంటి వారిపై బులియన్ మార్కెట్ ఆసోసియేషన్ కఠిన చర్యలు తీసుకుటుంది. ఇక నారాయణపేట ఆర్నమెంట్కు రీసేల్ వ్యాల్యూ ఎక్కువ, తరుగు తక్కువ.
"నారాయణపేట బంగారంలో ప్యూరిటీ ఉంటుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో కావాలనుకున్నా కచ్చితంగా దొరుకుతుంది. మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వకున్నా ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. బంగారం నాణ్యత విషయంలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. క్వాలిటీ చెక్ చేశాకే వినియోగదారులకు అమ్ముతాము. లైట్ వెయిట్ ఆభరణాలు సైతం నాణ్యతతోనే రూపొందిస్తున్నాం." - హరినారాయణ భట్టాడ్, అధ్యక్షుడు
150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర : సరఫ్ బజార్గా పిలిచే నారాయణపేట బంగారం వ్యాపారానికి సుమారు 150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. మొట్టమొదట యాపర్ల బాలప్ప అనే వ్యక్తి నారాయణపేటలో బంగారు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఆయన దగ్గరే పనిచేసిన వారు ఆ వ్యాపారాన్ని విస్తరించారు. మొదట్లో ముంబయి లాంటి నగరాల నుంచి బంగారాన్ని తీసుకువచ్చి అమ్మేవారు. కొన్న బంగారాన్ని అక్కడి స్వర్ణకారులు అభరణాలుగా చేసి ఇచ్చేవారు. స్వచ్ఛమైన బంగారం కావాలన్నా పెద్దమొత్తంలో బంగారం కొనాలన్నా, ఉన్న బంగారాన్ని సరైన రేటుకు అమ్మాలన్నా నారాయణపేట సరాఫ్ బజార్ కేంద్రంగా ఉండేది. బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వాళ్లు నారాయణపేటకే వచ్చి బంగారం, ఆభరణాలు కొనేవాళ్లు. నారాయణపేట స్వర్ణానికి రీసేల్ వ్యాల్యూ కూడా అధికంగా ఉండేది. అలా నారాయణపేట పేరు బులియన్ మార్కెట్లో మారుమోగి పోయింది.
నాణ్యతలో రాజీ ఉండదు : ఈ నేపథ్యంలో నాణ్యతలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడకూడదని వందేళ్ల కిందటే అక్కడి వ్యాపారులు, స్వర్ణకారులు నిర్ణయించుకున్నారు. అధునాతన పోకడలు, డిజైన్లు, పసిడి ధరలు కాలంతో పాటు మారుతూ వచ్చినా నాణ్యతలో మాత్రం నారాయణపేట బులియన్ మార్కెట్ రాజీ పడదు. ఇప్పటికీ ఆ సంస్కృతిని అక్కడి వాళ్లు కొనసాగిస్తున్నారు.
వివిధ రంగాలకు జీఐ : తాండూరు కంది, హైదరాబాద్ హలీం, పోచంపల్లి ఇక్కత్, కరీంనగర్ వెండి ఉత్పత్తులు ఇలా వివిధ రంగాలకు సంబంధించి 18 ఉత్పత్తులకు తెలంగాణలో జీఐ గుర్తింపు లభించింది. నారాయణపేట స్వర్ణాభరణాలు సైతం ఆ జాబితాలో చేరితే ఈ మార్కెట్ గొప్పదనం మరో మెట్టు ఎక్కుతుంది.
