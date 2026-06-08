మీడియా మేరునగధీరుడు - రామోజీరావు ద్వితీయ వర్థంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక వ్యాసం
ప్రజాపోరాట పథగామి- రాజీపడని సంపాదకుడు- రామోజీరావు గురించి ప్రత్యేక విషయాలు
Published : June 8, 2026 at 7:24 AM IST
Ramoji Rao Special Story : కొన్ని జీవితాలు కాలంతో ముగిసిపోతాయి. ఇంకొన్ని జీవితాలు కాలాన్ని అధిగమించి చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి. మరికొన్ని జీవితాలు చరిత్రను మాత్రమే కాదు, ప్రజల ఆలోచనా విధానాన్నే మార్చేస్తాయి. రామోజీరావు ఆ మూడో కోవకు చెందిన మహనీయుడు.
కలలంటే నిద్రపోయినప్పుడు వచ్చేవి కావు, నిద్రపోనివ్వకుండా చేసేవి అని అబ్దుల్ కలాం అన్నారు. ఆ నిర్వచనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం రామోజీరావు. ఆయన కేవలం కలలు కనలేదు; ఆ కలలను తన జీవితకాలంలోనే సాకారం చేసి చూపించారు. ఆయన ఒక స్వాప్నికుడు. ఒక ఉద్యమకారుడు.
ఒక వ్యవస్థ నిర్మాత. అంతకుమించి బలమైన ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. భౌతికంగా దూరమై రెండేళ్లు గడిచినా, ఆయన ప్రభావం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రతిరోజూ లక్షల మంది చేతుల్లోకి చేరే పత్రికలో, కోట్ల మంది వీక్షించే మాధ్యమాల్లో, వేలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారమైన సంస్థల్లో, తెలుగు ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో ఆయన జీవించే ఉన్నారు. అందుకే రామోజీరావు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక యుగకర్త.
స్వప్నించు.. సాహసించు.. సాధించు..
ఇదే రామోజీరావు జీవిత సారాంశం. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన స్వయంకృషితో సమున్నత శిఖరాలను అధిరోహించారు. ఏటికి ఎదురీదే తత్వం, అసాధారణ పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, కష్టపడే గుణం ఆయన వ్యక్తిత్వానికి మూలస్తంభాలు. ప్రతికూల పరిస్థితులను సైతం అవకాశాలుగా మలచుకోవడం ఆయనకు అలవాటు. పత్రికను కేవలం వార్తా మాధ్యమంగా కాకుండా ఒక సామాజిక శక్తిగా మలచిన ఘనత రామోజీరావుది. అధికార కేంద్రాలకు దగ్గరగా ఉండటం కంటే ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండటానికే ఆయన ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వాల ముందుంచడం, ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించడం మాత్రమే జర్నలిజం కాదు, ప్రభుత్వాలకు దిశానిర్దేశం చేయడం కూడా మీడియా బాధ్యతేనని చెప్పారు. సామాజిక మార్పు తీసుకురావడానికి పత్రిక మంచి సాధనం అని నమ్మారు. అందుకే ప్రజల ఆలోచనలపై, ప్రభుత్వ విధానాలపై చెరగని ముద్ర వేశారు. 'ఈనాడు సంపాదకుడిగా ప్రతిరోజూ ఎన్నికల్లో నిలుచునే అభ్యర్థిని నేను. ప్రజాభిప్రాయం అనే పరీక్షలో నా పత్రిక ప్రతిరోజూ విజయం సాధించాల్సిందేే' అని ఆయన చెప్పిన మాటల్లో ప్రజల పట్ల ఉన్న జవాబుదారీతనం ప్రతిఫలిస్తుంది. 'ఈనాడుకు ఊపిరి, ఉత్సాహం ప్రజలే. తెలుగువారి దైనందిన జీవితంలో అవిభాజ్య భాగం కావాలని మేం ఆశించాం. మా కృషిని ప్రజలు ఆదరించారు' అని ఆయన చెప్పేవారు. 'మిగతా వ్యాపార వ్యాపకాలు ఎన్ని ఉన్నా ఎక్కువ సమయం ఈనాడుకే కేటాయిస్తాను. అందులో నాకు తృప్తి, ఆనందం ఉన్నాయి' అనేవారు.
ప్రజాపోరాట పథగామి
ప్రజా ప్రయోజనాల విషయంలో రామోజీరావు ఎప్పుడూ రాజీపడలేదు. అవినీతి, అక్రమాలు, అధికార దుర్వినియోగం కనిపిస్తే ఆయన కలం నిప్పులు చిమ్మేది. 1984లో ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ ఉద్యమం సందర్భంగా 'ఈనాడు' పోషించిన పాత్ర తెలుగు ప్రజలకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక ధోరణులను రామోజీరావు నిర్భయంగా ప్రశ్నించారు. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలు, బెదిరింపులు ఎన్ని ఎదురైనా తలొగ్గలేదు. పత్రికా స్వేచ్ఛను అత్యున్నత విలువగా భావించి, దాని కోసం ఏ స్థాయిలోనైనా నిలబడగల ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాసనమండలి ఉదంతమే దానికి ఉదాహరణ. 'నాడు బ్రిటిష్ దాస్యశృంఖలాల నుంచి విముక్తి కోసం సాగించిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం ఎలాంటిదో, నేడు అవినీతి, నేరమయ రాజకీయాలను అంతమొందించేందుకు పత్రికలు సాగించాల్సిన పోరాటం అలాంటిదే' అని ఆయన ఒక సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు. 'ప్రజాస్వామ్య దేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛ తప్పనిసరి. అయితే స్వేచ్ఛ అంటే అబద్ధాలు, అభూతకల్పనలు ప్రచురించడం కాదు. పత్రికలు కొన్ని విలువలు పాటించాలి. వాటికి క్రమశిక్షణ ఉండాలి' అని కూడా హెచ్చరించారు.
నిత్య ప్రయోగశీలి
జర్నలిజం ప్రమాణాల విషయంలో ఆయన కచ్చితంగా ఉండేవారు. 'జర్నలిస్టులకు రాజకీయాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు. కానీ విధి నిర్వహణలో అవి అడ్డం రాకూడదు. రాగద్వేషాలకు తావివ్వకూడదు. పాత్రికేయులకు ముందు కావాల్సింది ప్రజల పట్ల నిబద్ధతే కానీ రాజకీయ శిబిరాలలో సభ్యత్వాలు కాదు' అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పేవారు. సంచలనం కోసమే సంచలనం కాకూడదు అని కూడా అనేవారు. సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకురావడం వల్ల సంచలనం ఏర్పడవచ్చు గానీ, సంచలనమే లక్ష్యంగా జర్నలిజం చేయడాన్ని ఆయన అంగీకరించలేదు. తెలుగు జర్నలిజంలో రామోజీరావు చేసిన ప్రయోగాలు విప్లవాత్మకమైనవి. జిల్లా పత్రికల ద్వారా గ్రామీణ వార్తలను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకువచ్చారు. రైతులు, మహిళలు, యువత, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు అందరికీ పత్రికలో స్థానం కల్పించారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక పేజీ, రైతుల కోసం 'అన్నదాత', సాహిత్యాభిమానుల కోసం 'చతుర', 'విపుల', 'తెలుగువెలుగు', చిన్నారుల మనోవికాసం కోసం 'బాలభారతం' వంటి పత్రికలను ప్రారంభించారు.
రాజీపడని సంపాదకుడు
తాజా వార్తలతో కూడిన పత్రిక సూర్యోదయానికి ముందే పాఠకుడి గుమ్మం దగ్గరికి చేరాలనే సంకల్పంతో ఫ్యాక్సిమిలీ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రామోజీరావు 1980లలోనే ప్రవేశపెట్టారు. వార్తను ఒక ఉత్పత్తిగా కాకుండా ప్రజల పట్ల బాధ్యతగా చూశారు. పాఠకుణ్ని పత్రికకు కేంద్రబిందువుగా నిలిపారు. అందుకే 'ఈనాడు' కేవలం ఒక పత్రికగా కాకుండా ప్రజల జీవితాల్లో విడదీయరాని భాగమైంది. రామోజీరావు దృష్టి వ్యక్తులపై కాదు, వ్యవస్థలపై ఉండేది. అందుకే ఆయన నిర్మించిన సంస్థలు కాలపరీక్షను తట్టుకుని నిలుస్తున్నాయి. వేల మందికి ఉపాధి కల్పించడమే కాదు, అనేక తరాల జర్నలిస్టులను తీర్చిదిద్దాయి. నిబద్ధత, నాణ్యత విషయంలో ఎన్నడూ రాజీపడని సంపాదకుడిగా ఆయన నిలిచారు. ప్రతిరోజూ పత్రికను చదివే తొలి పాఠకుడూ, అత్యంత కఠిన విమర్శకుడూ తనే కావడం ఆయన అంకితభావానికి నిదర్శనం. రామోజీరావు వ్యక్తిత్వంలో మరో విశేషం నిరంతర నవీకరణ. "ప్రతిరోజూ ఏదో కొత్తదనం కోసమే నా ఆరాటం. ప్రయోగాలు విఫలం కావొచ్చు. అయినా అదే నా విధానం" అని ఆయన చెప్పేవారు. అందుకే 'ఈనాడు' భారతీయ భాషా పత్రికల్లో కొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. మారుతున్న కాలాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసి సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంది.
మరపురాని వైతాళికుడు
విజయ శిఖరాలపై ఉన్నప్పటికీ రామోజీరావు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు. నిరంతరం చదవడం, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం ఆయన సహజ స్వభావం. అందుకే పత్రిక, టెలివిజన్, డిజిటల్ మీడియా రంగాల్లో తన ముద్ర వేయగలిగారు. తెలుగు భాష, తెలుగు సంస్కృతి పట్ల ఆయనకు ఉన్న నిబద్ధత అపూర్వం. మాతృభాష పరిరక్షణ కోసం జీవితాంతం కృషి చేశారు. ఆయన నిర్మించిన సంస్థలు కేవలం వ్యాపార సంస్థలు కావు, లక్షలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారాలు. వేల మంది ప్రతిభావంతులకు అవకాశాలు కల్పించాయి. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థలు ఎలా ఉండాలని ఆయన కోరుకున్నారో, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సహచరులు, సిబ్బంది అదే విలువలతో వాటిని నిర్వహిస్తున్నారు. రామోజీరావు లేని లోటు పూడ్చలేనిది. కానీ ఆయన చూపిన మార్గం, ఆయన పెంచి పోషించిన విలువలు, ఆయన నిర్మించిన సంస్థలు ఇంకా ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సమాజంతో కలిసి నడుస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే కాలం గడిచినా రామోజీరావు జ్ఞాపకాలు మసకబారవు.
ఆయన స్మృతి ఒక జ్ఞాపకం కాదు; తరతరాలకు దిక్సూచి.
ఆయన జీవితం ఒక కథ కాదు; పాఠం.
ఆయన వారసత్వం ఒక చరిత్ర కాదు; నిరంతర ప్రేరణ.
తెలుగు జాతి తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అక్షరాల రూపంలో చూసుకున్నప్పుడు స్పష్టంగా కనిపించే వైతాళికుల్లో ఒకరు రామోజీరావు.
--మానుకొండ నాగేశ్వరరావు, ఈనాడు ఎడిటర్
'ప్రపంచమంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడే రామోజీరావు రోజు ప్రారంభమయ్యేది'- దేశ మీడియా స్వరూపాన్ని మార్చేసిన దార్శనికుడు