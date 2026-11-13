చినుకు పడితే గోదారే - శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా కూటమి ప్రణాళిక
Rajahmundry Drainage Problem రాజమహేంద్రవరాన్ని వేధిస్తున్న ముంపు సమస్యకు పరిష్కారం దొరకబోతోంది. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కోసం ఏళ్లుగా డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:54 PM IST
రాజమహేంద్రవరం గోదావరి గలగలలు వినిపించే నగరం. చారిత్రక వైభవానికి నిలయం. సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు చిరునామా. అంతే కాదు అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతం. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. అధ్వానమైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థకు కూడా ఈ నగరం చిరునామా. చిన్న చినుకు పడితే చాలు తీరంలోని గోదారి రోడ్లపైకి వచ్చిందా అన్నట్లు ఉంటుంది పరిస్థితి.
రోడ్లపైకి నడుంలోతు చేరే నీరు, మునిగిపోయే వాహనాలు, అడుగడుగునా మురికి. దీనికి కారణం దశాబ్దాలుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న డ్రైనేజీ సమస్య. అయితే ఈ ఇక్కట్లను కూటమి ప్రభుత్వం తెరదించేందుకు నడుంకట్టింది. మురుగు నీటి కాలువల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించి పరుగులు పెట్టిస్తోంది. మరి రాజమహేంద్రవరంలో ముంపు సమస్యకు కారణాలు ఏమిటి, దాని పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళుతోందో తెలుసుకుందాం.
ఓ మోస్తరు వర్షం కురిస్తే : వర్షం పడితే రహదారులు జలమయం కావడం ఏ నగరంలో అయినా సాధారణమే. కానీ రాజమహేంద్రవరంలో మాత్రం పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుంది. ఓ మోస్తరు వర్షం కురిస్తే రహదారులు చెరువులే అవుతాయి. వాహనదారులు నడుంలోతు నీళ్లలో ప్రయాణం చేయాల్సిందే. రోడ్లపై నిలిచే వర్షపు నీరు పొంగిపొర్లే మురుగునీరు, గుంతలు కనిపించని రహదారులు ఇవన్నీ కలిసి నగర ప్రజల పరిస్థితి నరకప్రాయంగా మారుతోంది. రహదారులపై నీరు చెరువులను తలపిస్తుంటే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలన్నా, గమ్యస్థానాలకు చేరాలన్నా ప్రజలు పడుతున్న పాట్లు వర్ణనాతీతం. రాజమహేంద్రవరం జనాభా అయిదున్నర లక్షలు. వర్షం కురిసిన ప్రతిసారి ఇంతమంది ప్రజలకు కష్టాలే. ఈ ఇక్కట్లకు ప్రధాన కారణం డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడమే. చుట్టూ ఎత్తైన భూభాగం ఉంటూ మధ్యలో పల్లంగా ఉండే ఈ నగరంలో డ్రైనేజీ సమస్య దశాబ్దాలుగా ఉంది.
గోదావరిలో కలపడమే మార్గంగా : భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థను నిర్మించి దిగువన గోదావరిలో కలపడమే మార్గంగా భావించిన బ్రిటీష్ వారు నగరంలో డ్రైనేజీ సమస్య పరిష్కారానికి అడుగులు వేశారు. గోదావరి ట్యాంక్బండ్ దిగువన అంతర్గత కాలువను నిర్మించారు. అయితే నగరం విస్తరించే కొద్ది కాలువను పొడిగిస్తూ సమస్య రాకుండా చూడాల్సి ఉండగా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. దీని పరిష్కారానికి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని నగర వాసులు ఏళ్ల తరబడి కోరుతున్నా పరిస్థితిలో మాత్రం మార్పు రాలేదు.
కష్టాలకు తెరపడతాయనుకునేలోపే : రాజమహేంద్రవరంలో భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థ నిర్మాణం దిశగా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొంత కదలిక వచ్చింది. నగరంలోని కాలువలను అనుసంధానిస్తూ భూగర్భ మురుగునీటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసేందుకు అప్పటి ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేయించింది. గత పుష్కరాల సమయంలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సైతం భూగర్భ కాలువలపై నివేదిక ఇచ్చింది. నగరంలో ముంపు సమస్య తీరాలంటే భూగర్భ కాలువలే ప్రత్యామ్నాయమని సమగ్ర అధ్యయనం అనంతరం నిర్థారించింది. పెరుగుతున్న జనాభా, నగర భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా వీటిని సత్వరమే నిర్మించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. దీన్ని ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకున్న అప్పటి ప్రభుత్వం నగరంలో దానవాయి పేట , ప్రకాశం నగర్ ప్రాంతాల్లో 2 కోట్ల రూపాయలతో భూగర్భ కాలువ నిర్మాణానికి పనులు చేపట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయం కోరగా సానుకూలంగా స్పందించింది. కష్టాలకు తెరపడతాయనుకునేలోపే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారడంతో పనులు ఎక్కడి కక్కడే నిలిచిపోయాయి.
అమృత్ పథకం కింద రూ. 100 కోట్లు : 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం భూగర్భ కాలువ పనులను కొనసాగించలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం అమృత్ పథకం కింద 100 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినా వాటినీ ఖర్చు చేయలేదు. నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాజమహేంద్రవరం ప్రజలు కష్టాలు పడుతున్నా పట్టించుకోకుండా చుక్కలు చూపించింది. దీంతో ఐదేళ్లపాటు ప్రజలు నరకయాతన పడ్డారు.
కష్టాలను తీర్చేందుకు చర్యలు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజమహేంద్రవరం వాసుల వరద ముంపు కష్టాలను తీర్చేందుకు మళ్లీ చర్యలు చేపట్టింది. మొదట అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి ప్లానింగ్ కోసం అధ్యయనం చేసి డీపీఆర్ సిద్దం చేసింది. కాతేరు నుంచి గోదావరి మీదుగా టన్నెల్ నిర్మాణం చేపట్టి మురుగునీటి పైప్ లైన్ ద్వారా ధవళేశ్వరం తర్వాత నదిలో కలపాలని ప్రాజెక్టు సిద్దం చేశారు. సుమారు 120 కోట్ల రూపాయలతో గోదావరి తీరం వెంట పైప్లైన్ నిర్మాణానికి నిధులు అవసరం అవుతాయని ప్రతిపాదించారు. నగరం మొత్తం భూగర్భ పైప్లైన్ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుకు 600 కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతాయని ప్రతిపాదనలతో నివేదిక రూపొందించింది.
ముమ్మరంగా జరుగుతున్న పనులు : గంగానది ప్రక్షాళనకు కేంద్రం నిధులు ఇస్తుండటంతో కాలుష్యంలో దాని తర్వాత స్థానంలో ఉన్న గోదావరి నది ప్రక్షాళనకూ నిధులు కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విన్నవించింది. అమృత్ 2.0 పథకం కింద అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయించాలని కోరిన ప్రభుత్వం దీని ఆమోదం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కేంద్రం నుంచి ఆమోదం వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా తన వంతుగా నిధులు కేటాయించింది. మురుగు నీటి కాలువల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించి పనులు పరుగులు పెట్టిస్తోంది. 140 కోట్ల రూపాయలతో మురుగు నీటి కాలువల పనులు చేపడుతోంది.
సమస్య తీవ్రంగా ఉండే హైటెక్ బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్, శ్యామలా సెంటర్, కాతేరు తదితర ప్రాంతాల్లో పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవే కాకుండా ఎగువ కోరుకొండ రోడ్డు, కంబాల చెరువు, ఆర్యాపురం మీదుగా 7 కోట్ల రూపాయలతో కాలువలు నిర్మిస్తున్నారు. పేపర్ మిల్లు, సీతంపేట , మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా 9 కోట్ల రూపాయలతో కాలువలు విస్తరిస్తున్నారు. కోటిపల్లి బస్టాండ్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్, అల్కటి గార్డెన్స్ వద్ద 10 కోట్ల రూపాయలతో కాలువల విస్తరణ పనులు చేపట్టేందుకు రంగం సిద్దం చేశారు.
నీట మునుగుతున్న కాలనీలు : ఇష్టానుసారం వినియోగిస్తున్న సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ సైతం నగరం నీట మునిగేందుకు మరో కారణం. ప్లాస్టిక్ను కాలువలు, రోడ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయడం వల్ల వర్షం వచ్చినపుడు అవి ప్రవాహంతో పాటు కొట్టుకుని వస్తున్నాయి. దీంతో కాలువలు, మ్యాన్హోళ్లలో అవి చిక్కుకుని ప్రవాహాన్ని అపేస్తున్నాయి. వెరసి వర్షం వచ్చినపుడు పలు ప్రాంతాల్లో కాలనీలు సైతం నీట మునుగుతున్నాయి. భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ నిర్మాణం పూర్తైతే ఈ సమస్యకు చెక్ పడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇబ్బందులన్నీ తీర్చేందుకు పనులను వేగంగా చేపడుతున్నట్లు మంత్రులు, అధికారులు తెలిపారు.
రాజమహేంద్రవరం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి నిధులు ఇస్తే ముంపు, డ్రైనేజీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుంది. అయితే కేంద్రం నిధుల మంజూరుకు ప్రయత్నిస్తూనే కూటమి ప్రభుత్వం పనులను కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో తమ కష్టాలు తీరుతాయని నగర వాసులు ఆశాభావంతో ఉన్నారు.
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