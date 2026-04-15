విద్యాసంస్థల్లో పెరిగిపోతున్న విష సంస్కృతి - యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలంటే భయంలేదా?
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్ భూతం - జూనియర్ స్టూడెంట్స్ని వేధిస్తున్న సీనియర్స్ - మానసిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న వైనం - మనస్తాపంతో సూసైడ్ చేసుకుంటున్న స్టూడెంట్స్
Published : April 15, 2026 at 1:56 PM IST
Ragging in Government and Private Colleges : పిల్లలను మంచి కళాశాలలో చదివించి వారికి మంచి భవిష్యత్తును అందించాలని ప్రతి తల్లిదండ్రుల కల. విద్యా బోధన, ఫ్యాకల్టీ, స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, జాబ్ ఆఫర్స్ వంటి విషయాలన్నీ బేరీజు వేసుకుని కాలేజీల్లో చేర్చుతారు. అయితే ఇన్ని జాగ్రత్తలు, లక్షల రూపాయల ఫీజులు చెల్లించి కాలేజీల్లో చేర్పిస్తే ర్యాగింగ్ భూతం పిల్లలతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు అనే తేడా లేకుండా అనేక విద్యాసంస్థల్లో ఏళ్లుగా పాతుకుపోయిన సమస్య ఇది. ర్యాగింగ్ పేరుతో కొత్తగా చేరుతున్న విద్యార్థులను సీనియర్లు ర్యాగింగ్ పేరుతో బెదరగొడుతున్నారు. కాలేజీలకు రావాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి తీసుకువస్తున్నారు. గతంలో ర్యాగింగ్కు తాళలేక అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోగా వరంగల్ కాకతీయ విశ్వ విద్యాలయంలోని మెడికల్ కాలేజీలో మరోసారి అలాంటి సంఘటన జరిగింది.
ఏడుగురు తృతీయ ఏడాది విద్యార్థులు సస్పెండ్ : కేయూలో ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కెమిస్ట్రీ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న శ్రీవిద్య అనే విద్యార్థిని కాలేజీ హాస్టల్లో సీనియర్ల వేధింపులు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కేయూలోని పద్మాక్షి హాస్టల్ బి బ్లాక్లో ఉంటున్న శ్రీవిద్యకు అదే హాస్టల్లో ఉంటున్న కొందరు సీనియర్ విద్యార్థులతో గొడవ జరిగింది. దీంతో సీనియర్లు ఆమెకు గోడకుర్చీ లాంటి శిక్షలు విధించి ర్యాగింగ్ చేశారు. ఈ ఘటన అనంతరం తల్లిదండ్రులు వచ్చి శ్రీవిద్యను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి వెళ్లిన శ్రీవిద్య 2 సార్లు ఎలుకల మందు తిని ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. చికిత్స తీసుకుంటూ ఉండగానే పరిస్థితి విషమించి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనపై విచారణ జరపగా ర్యాగింగ్ జరిగింది వాస్తవమేనని తేలింది. దీంతో ఏడుగురు తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులను 6 నెలల పాటు సస్పెండ్ చేశారు. కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు వసతి గృహంలో ఉండటానికి వీల్లేదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
''ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఏంటంటే మార్చి 29వ తేదీ రోజు జరిగింది. రెస్పెక్ట్ లేదు అనే మాట నుంచి మొదలైంది. ఆ తర్వాత వారిని టెర్రస్ పైకి పిలిచి ఎయిర్ ఛైర్ వేయించారు. ఇలా చేసే వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. దీనిలో మొత్తం ఏడు మంది సీనియర్లు ఉన్నారు. ఫిర్యాదులో భాగంగా ఏడుగురిని విచారణ చేసిన తర్వాత తెలిసిందేంటంటే ర్యాగింగ్ జరిగినట్టు నిర్ధారణ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్ఎంసీ రూల్స్ ప్రకారం వారికి పనిష్మెంట్ కింద 6 నెలలు పాటు సస్పెండ్ చేశాము '' - డా. సంధ్యారాణి, ప్రిన్సిపల్, కాకతీయ వైద్య కళాశాల
ఆరంభంలోనే భయం మొదలు : విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించే పవిత్ర దేవాలయాలు విద్యాలయాలు. అలాంటి ప్రదేశంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం బాధాకరం. ఎందుకంటే, భవిష్యత్తుపై కోటి ఆశలతో కాలేజీల్లో చేరతారు స్టూడెంట్స్. అక్కడి వాతావరణం అందరికీ కొత్తగానే ఉంటుంది. స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు అంతా కొత్తవారే. దీనికి తోడు ఇంటి నుంచి దూరంగా వచ్చామనే బెంగ. ఈ క్రమంలోనే సీనియర్ల ర్యాగింగ్, ఆధిపత్య ధోరణి వారిలో ఆరంభంలో భయం మూటగట్టుకునేలా చేస్తోంది. క్యాంపస్ వాతావరణాన్ని కూడా కలుషితం చేస్తోంది. సున్నిత మనస్కులైన కొందరు విద్యార్ధులు ర్యాగింగ్ను తట్టుకోలేరు. అటు తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేరు. దీంతో ఆత్మహత్యే మార్గమని భావిస్తారు. ఫలితంగా ఎందరో విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తు ర్యాంగిగ్ కారణంగా నాశనం అవుతోంది.
ర్యాగింగ్ వల్ల విద్యార్థుల ఆత్మహత్య : ప్రారంభంలో సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య పరిచయం, సాన్నిహిత్యం పెంచేందుకు ప్రారంభమైన ర్యాగింగ్ ప్రస్తుతం అవమానాలు, మానసిక వేధింపులు, హింసాత్మక ఘటనల వరకు చేరుకుంది. ఒకప్పుడు ఫ్రెషర్స్ పార్టీ వరకు మాత్రమే పరిమితమైన ర్యాగింగ్ భూతం ఇప్పుడు ఏడాదంతా కొనసాగుతూ జూనియర్ విద్యార్థులను నిరంతరం వేధించే స్థాయికి చేరుకుంది. కొందరు సీనియర్లు మరీ కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ లైంగిక వేధింపులకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. దీంతో ఆత్మాభిమానం చంపుకోలేని ఎందరో విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు మాత్రమే భయాన్ని వీడి తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులకు చెబుతున్నారు. అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఈ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
నిబంధనల చట్టంలో ఏముదంటే? : చట్టపరంగా ర్యాగింగ్ అనేది తీవ్రమైన నేరం. ర్యాగింగ్కు పాల్పడిన విద్యార్థులపై సస్పెన్షన్, అడ్మిషన్ రద్దు, డీబార్, జైలు శిక్షలు లాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకునే నిబంధనలు చట్టంలో ఉన్నాయి. అయినా విద్యాసంస్థల్లో ర్యాగింగ్ ఆగడం లేదు. కొన్ని కాలేజీల్లో యాంటీ-ర్యాగింగ్ కమిటీలు ఉన్నా వాటి ప్రభావం అంతగా ఉండటం లేదు. దీంతో జూనియర్లపై సీనియర్లు చేసే ఆకృత్యాలు నానాటికి పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ర్యాగింగ్ భూతాన్ని రూపుమాపడానికి అధికారులు, ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
''ఇది వరకు అబ్బాయిల్లో ఉండేది. అమ్మాయిల్లోకి కూడా మెల్లమెల్లగా వ్యాపిస్తునట్టు సమాచారం. ఇలాంటి ఆలోచన విధానం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో? వీళ్లు ఆలోచించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అందరీ మైండ్ సెట్ ఒకేలా ఉండదు. ఎందుకంటే కొంతమంది సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఆ మాటలు మనసు మీదకు తీసుకుంటారు. సైకలాజికల్ డిసార్డర్లోకి తీసుకెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి డిప్రెషన్కి వెళ్లిపోయే ఛాన్స్ ఉంది'' - డా. బరుపాటి గోపి, సైకాలజిస్ట్
మెడికల్ కాలేజీలోనే ఎక్కువ ర్యాగింగ్లు : 2022 నుంచి 2024 మధ్య దేశంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్ కారణంగా 51 మరణాలు సంభవించాయని సొసైటీ ఎగైనెస్ట్ వయలెన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థ వెల్లడించింది. భారత్లో ర్యాగింగ్ పరిస్థితి, స్టేట్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ ఇన్ ఇండియా 2022-24 పేరుతో ఈ సంస్థ నివేదిక విడుదల చేసింది. ర్యాగింగ్ ఉదంతాలు ఎక్కువగా వైద్య కళాశాలల్లోనే నమోదు అవుతున్నట్లు సంస్థ గుర్తించింది. 19 వందలకు పైగా కళాశాలల్లో యాంటీ ర్యాగింగ్ హెల్ప్లైన్కు అందిన 3 వేలకు పైగా ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ర్యాగింగ్ ధోరణులు, అధిక ముప్పున్న విద్యా సంస్థలు, ర్యాగింగ్ కేసుల తీవ్రత వంటి అంశాలను వెల్లడించింది. ఫిర్యాదుల్లో 38.6% వైద్య కాలేజీల నుంచి వచ్చినవే కావడం గమనార్హం. అంటే ఈ విష సంస్కృతి వైద్య కాలేజీల్లో ఎంతగా ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందులోనూ ఫిర్యాదు చేసిన ఘటనలే 3 వేలకు పైగా ఉంటే వెలుగులోకి రాని ఘటనలు, బాధితులు ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్కచెప్పడం కష్టమే.
ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇవేవీ లేకపోవడం వల్లే? : ర్యాగింగ్ సమస్యను మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులే మాత్రమే ఎదుర్కోవడం లేదు. రెండో సంవత్సరం స్టూడెంట్స్పై మూడో సంవత్సరం విద్యార్థులు, థర్డ్ ఇయార్ విద్యార్థులపై నాలుగో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఇలా ఫైనల్ ఇయర్ చేరుకునే వరకు ఏదో ఒక దశలో విద్యార్థులు ర్యాగింగ్ బారిన పడుతున్నారు. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో యూంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలు, స్టూడెంట్స్ యూనియన్స్ ఉండటంతో సమస్య కాస్త తక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ ప్రైవేటు కాలేజీల్లో ఇవేవీ అంతగా లేకపోవడంతో ర్యాగింగ్ ఘటనలు అధికంగా జరుగుతున్న పరిస్థితి. ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో ఇలాంటి ఘటనలను బయటికి రానీయకుండా దాచిపెడుతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అక్కడ యూంటీ ర్యాంగిగ్ కమిటీలు లేవనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
యాంటీ ర్యాగింగ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు : విద్యాసంస్థల్లో ర్యాగింగ్ ఘటనలు కట్టడి చేసేందుకు జాతీయ విద్యా మండలి యాంటీ ర్యాగింగ్ పోర్టల్ ప్రారంభించింది. కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధికారులకు నేరుగా చెప్పడానికి సంకోచించే విద్యార్థులు ఈ పోర్టల్ ద్వారా నిర్భయంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఆ వెంటనే యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ సమావేశమై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేపడుతుంది. ర్యాగింగ్కు పాల్పడిన విద్యార్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ర్యాగింగ్కు పాల్పడిన వారిని కాలేజీ, హాస్టల్ నుంచి తొలగించడం, అకడమిక్ కార్యకలాపాల నుంచి సస్పెన్షన్ వంటి చర్యలు అమలు చేస్తున్నారు. అయినా చాలా కాలేజీల్లో సమస్య అలాగే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహణ : ర్యాగింగ్ను అరికట్టాలంటే కఠిన చట్టాలు ఉంటేనే సరిపోదు. అన్నింటికన్నా ముందు విద్యార్ధులకు దీనిపైన అవగాహన కల్పించాలి. ప్రతి విద్యాసంస్థలో యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీలు సక్రమంగా పని చేయాలి. కమిటీ సభ్యుల వివరాలు, ఫోన్ నంబర్లు స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి. ర్యాగింగ్ ఫిర్యాదు పెట్టెలు ఏర్పాటు చేయాలి. రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. కౌన్సిలింగ్ సెషన్లు, సైకాలజికల్ సపోర్ట్, పాజిటివ్ అవేర్నెస్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థులను ర్యాగింగ్ నుంచి దూరం చేయాలి. అలాగే, సీసీ కెమెరాలు, భద్రతా చర్యలు, రాత్రి పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలను బలోపేతం చేయాలి. పోలీస్ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ శాఖలు, విద్యాసంస్థలు కలిసి పనిచేస్తే ఈ సమస్యను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
ర్యాగింగ్లో కీలక పాత్ర వారిదే : ఫిర్యాదులు, కేసుల విషయం పక్కన పెడితే ర్యాగింగ్ విషయంలో విద్యార్థుల ప్రవర్తనలోనే మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. సీనియర్ అనే భావన, ఆధిపత్య ధోరణి జూనియర్లకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతోంది. కొన్నిసార్లు సరదా కోసం మొదలైన ర్యాగింగ్ శృతిమించి పైశాచిక ఘటనలకు దారితీస్తుంది. అయితే విద్యార్థులంతా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అందరు విద్యార్థులు జూనియర్ అయిన తర్వాతే సీనియర్గా మారతారు. ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జూనియర్లను ర్యాగింగ్ జరగకుండా బాధ్యత తీసుకోవాలి. మన తోబుట్టువులే ఆ ప్లేస్లో ఉంటే పరిస్థితి ఏంటని ఆలోచించాలి. అప్పుడే కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్కి అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ఇందులో తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులు, ముఖ్యంగా స్నేహితులది కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందనేది నిపుణుల సూచన.
