ఐరోపా అల్లకల్లోలం - ధరలు, డీజిల్ కొరత, మౌలిక వసతుల కారణంగా ఉధృతమైన ప్రజల నిరసనలు
Protests Of European Countries - ఐరోపాలోని బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్, గ్రీస్, బెల్జియం, అల్బేనియా, పోర్చుగల్, హంగరీ, ఎస్తోనియా, మాల్టోవా నిరసనలతో అట్టుకుడుతోంది. పాలకులు దిగిపోవాలని ఆందోళనకారులు నిరసన చేస్తున్నారు.
Published : October 22, 2026 at 5:22 PM IST
Protests Of European Countries : ప్రజలు తమకు ఎదురయ్యే కష్టాన్ని నిరసిస్తూ రోడ్డెక్కడం సహజమే. కాని ఒక్క దేశం కాదు. ప్రజల నిరసనలతో ఒక ఖండమే ఉడుకుతోంది. పెరుగుతున్న ధరలు, డీజిల్ కొరత, మౌలిక వసతుల లేమి ఇలా సమస్యలన్నీ ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టడంతో ప్రజలు చేపట్టిన ఆందోళనతో ఐరోపాలోని అనేక దేశాలు మండిపోతున్నాయి. ఆందోళనకారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను తగులబెడుతున్నారు. దుకాణాలను లూటీ చేస్తున్నారు. పాలకులు దిగిపోవాలంటూ డిమాండ్లు ఊపందుకున్నాయి. ఐరోపాలోని ప్రతి దేశానిదీ దాదాపు ఒకే సమస్య.
అట్టుడుకుతున్న ఆందోళనలు
వెల్లువెత్తిన ప్రజాగ్రహంతో ఐరోపా అగ్ని గుండంలా మండుతోంది. చాలా రోజులుగా గూడుకట్టుకున్నఅసంతృప్తిని ప్రజలు నిరసనల రూపంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ఐరోపాలోని బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్, గ్రీస్, బెల్జియం, అల్బేనియా, పోర్చుగల్, హంగరీ, ఎస్తోనియా, మాల్టోవా ఇలా ప్రతి దేశం ఆందోళనలతో అట్టుడుకుతోంది. పెరుగుతున్న ధరలు, మౌలిక వసతులు లోపించడం, డీజిల్ కొరతకు తోడు ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఏర్పడ్డ సమస్యల పట్ల ప్రజలు నిరసన తెలుపుతున్నారు. ఆందోళనల్లో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు రోడ్డెక్కుతున్నారు. దాదాపు ప్రతి దేశంలోనూ ప్రజలు ఒకే రకమైన సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఐరోపాలో ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు పేదరికంతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో పాటు జీవన వ్యయాలు పెరగడం తీవ్ర సమస్యగా మారింది. ఈ అంశాలతోనే ఐరోపాలో ప్రజలు రోడ్డెక్కి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు.
చిన్నగా మొదలై క్రమంగా
ఫ్రాన్స్లో విద్యార్థుల ఆందోళనలు గత నెలలో చిన్నగా ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యార్థులు, టీచర్లకు విద్యా ఫండ్ చెల్లించాలని రాజధాని పారిస్లో స్థానికంగా ప్రారంభమైన ఆందోళనలు క్రమంగా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో కళాశాలల్లో తరగతులు స్తంభించాయి. ఇంధన ధరలు కూడా ఫ్రాన్స్లో భారీగా పెరిగిపోయాయి.
ఎన్నికల ముందు ఇబ్బందిగా మారిన నిరసనలు
ఫ్రాన్స్ హోం మంత్రి చెప్పిన దాని ప్రకారమే ఐదున్నర లక్షల మంది నిరసనల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఒక్క పారిస్లోనే ఈ సంఖ్య లక్షా పదివేలుగా ఉంది. ఫ్రాన్స్లో త్వరలో ఎన్నికలు జరగనుండగా ప్రజల ఆందోళనలు అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రెన్కు ఇబ్బందిగా మారాయి. బెల్జియంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో భారీగా పెంచిన రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను చెల్లించేందుకు విద్యార్థులు నిరాకరిస్తున్నారు. రాజధాని బ్రసెల్స్లో శనివారం ఆందోళనలు జరగగా పోలీసులు వాటర్ కేనన్లను ప్రయోగించారు. బెల్జియం హోం మంత్రి నిరసనకారులను అల్లర్లు సృష్టించేవారిగా అభివర్ణించారు.
"ఐరోపా అంటేనే ఆర్థిక కేంద్రీకృతంగా ఉండేది. ప్రపంచానికే ఒక ఆర్థిక శక్తిగా నిలిచేది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఐరోపా కేంద్రంగా ఉండేది. ఎప్పుడైతే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వచ్చిందో అప్పటినుంచి యూరప్లో ఆర్థిక పరమైన సంక్షోభమనేది మొదలైంది. వీటితో పాటు యూరప్కు ఇతర దేశాల నుంచి కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి" - మేజర్ శ్రీనివాస్, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు
పెరిగిన ఇళ్ల ధరలు
ధరల పెరుగుదల, తక్కువ వేతనాలను నిరసిస్తూ పోర్చుగల్ రాజధాని లిస్బన్లో వేలాది మంది ఆందోళనకు దిగారు. లిస్బన్ సహా పోర్చుగల్లోని అనేక నగరాల్లో 2017 నుంచి ఇళ్ల ధరలు రెట్టింపయ్యాయి. అద్దెలు కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో పెరిగాయి. లిస్బన్ వంటి నగరాల్లో ఆదాయానికి అద్దెలకు పొంతనే ఉండడం లేదు. దీంతో స్థానిక కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలు దారుణంగా పడిపోయాయి. ప్రజల ఆగ్రహానికి ఇది కూడా ఓ కారణం.
చదువుకయ్యే ఖర్చు కూడా పెరిగింది
ఫ్రాన్లోలా కాకుండా పోర్చుగల్లో నిరసనలు తక్కువ వేతనాలు, ఇళ్ల ధరల అంశానికే పరిమితం అయ్యాయి. అల్బేనియాలో ఇటీవల చదువుకు అయ్యే ఖర్చు పెరిగింది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా లోపించాయి. ఉద్యోగావకాశాలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో వేల మంది విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. అక్టోబర్ 13న రాజధాని తిరాన్లో విద్యాశాఖ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన ఆందోళనలు హింసారూపం దాల్చాయి.
స్పెయిన్లో ఇళ్ల కొరత
స్పెయిన్లో పెరుగుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు, ధరల పెరుగుదలపై ప్రజలు ఆందోళన జరుపుతున్నారు. గృహాలను కనీస అవసరంగా గుర్తించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. స్పెయిన్లో దాదాపు 7లక్షల 50వేల ఇళ్ల కొరత ఉందని ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రోడ్డెక్కి నిరసన తెలుపుతున్నారు. ఫలితంగా స్పెయిన్ ప్రధాని శాంచెజ్ కొన్ని ఉద్దీపన చర్యలను ప్రకటించారు. అయితే పార్లమెంటు దాన్ని తిరస్కరించింది.
జీవన వ్యయాల పెంపుపై నిరసనలు
ఇటలీలో హైస్కూల్ విద్యార్థులు పాఠశాలలను ఆక్రమించి మార్చ్ నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యకు నిధుల కొరత, జీవన వ్యయాల పెంపుపై ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. గ్రీస్లో ప్రభుత్వ విద్యకు నిధుల కొరత, జీవన వ్యయాల పెంపుపై నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఇళ్ల అద్దెలు, ధరల పెరుగుదల ప్రధాన సమస్యలుగా ఉన్నాయి. ఐర్లండ్ను అత్యంత ఖరీదైన దేశంగా పిలుస్తారు. అయితే ఇక్కడ కూడా యుటిలిటీ, ఇళ్లు, ఆరోగ్య సేవల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ప్రతి మూడో కుటుంబం నిత్యావసరాలు చెల్లించలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో ప్రజలు రోడ్డెక్కి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు.
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