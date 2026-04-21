ETV Bharat / opinion

"ప్రాజెక్ట్ పునర్విక"- అరుదైన వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడే చిన్నారులకు భరోసా

చిన్నారులకు అండగా ఉండేలా కార్యాచరణ- కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రాజెక్ట్ అమలు -ఇంజెక్షన్‌ల ధరలు తగ్గించే దిశగా ప్రయత్నాలు -దేశీయంగా తయారు చేసేలా సంస్థలతో చర్చలు

‘Project Punervika’ for Rare Diseases Launched in AP
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 2:19 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Project Punervika for Rare Diseases Launched in AP: తోటి చిన్నారులతో అలసట తెలియకుండా ఆడుకునే వయసు. ముద్దు ముద్దు మాటలతో తల్లిదండ్రులను మురిపించే బాల్యం. ఏ చింతలు, చికాకులు లేకుండా హాయిగా గడపాల్సిన ఈ దశలో ఉన్నట్టుండి ఓ కుదుపు. ఎవరూ ఊహించని మలుపు. ఏదో వ్యాధి వచ్చి చుట్టు ముడుతుంది. ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అదో అరుదైన వ్యాధి అని. వ్యాధి నయం కావాలంటే కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇంజెక్షన్‌లు ఇవ్వాలని వైద్యులు చెప్పిన మాటతో తల్లిదండ్రుల గుండె పగిలిపోతుంది. అంత ఖర్చు పెట్టలేక, బిడ్డను ఆ దుస్థితిలో చూడలేక తల్లడిల్లిపోతారు.

"ప్రాజెక్ట్ పునర్విక": ఇటీవల కర్నూలుకు చెందిన పునర్వికకూ ఇదే పరిస్థితి వచ్చింది. కాకపోతే అంత ఆపదలోనూ ఆమెను అదృష్టం వరించింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవతో రూ. 16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ దక్కింది. ఈ ఘటనే ఓ కొత్త ఆలోచనకు కారణమైంది. అరుదైన వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్న చిన్నారులకు భరోసా కల్పించేందుకు "ప్రాజెక్ట్ పునర్విక" ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మంత్రి లోకేశ్. అప్పుడే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ లక్ష్యాలు, అమలుపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

11 నెలల చిన్నారి, అల్లరి చేస్తూ తల్లిదండ్రులను పరుగులు పెట్టించాల్సిన వయసు. కానీ అరుదైన ఓ వ్యాధి వచ్చి అసలు కదలకుండా చేసేసింది. అదే స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ -1 వ్యాధి. రెండేళ్ల లోపు వైద్యం చేయిస్తే తప్ప ఫలితం ఉండకపోవచ్చు అని వైద్యులు తేల్చి చెప్పారు. సాధారణ చికిత్స అయితే పరవాలేదు. కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఇంజెక్షన్ ఇస్తే కానీ తగ్గని జబ్బు అది. తల్లిదండ్రులు సురేశ్, పుష్పావతికి ఎటూ తోచలేదు. ఓ సెలూన్ నడుపుతూ జీవనం గడుపుతున్న వారికి ఇంత పెద్ద మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అందుకే గతేడాది నుంచి సాయం కోసం అభ్యర్థిస్తూనే ఉన్నారు.

నారా లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవ: కొంత మంది దాతలు ముందుకొచ్చి విరాళాలు అందించారు. ఓ పది కోట్ల రూపాయలు సమకూరాయి. మిగతా ఆరు కోట్లు ఎలా జమ చేయాలని మథన పడుతున్న సమయంలో వాళ్ల నిరీక్షణకు తెర పడింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకుని మిగతా ఆరు కోట్ల రూపాయలు అందించి ఆ చిన్నారికి వైద్యం చేయించారు. జోల్​జెన్​ స్మా ఇంజెక్షన్‌తో ఆ పాపకు పునర్జన్మ వచ్చినట్టైంది. కర్నూలుకు చెందిన పునర్విక కథ ఇది.

అరుదైన వ్యాధి: హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌లో చిన్నారి పునర్వికకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు వైద్యులు. పైగా అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న ఈ ఇంజెక్షన్ ఖరీదెంతో తెలుసా? అక్షరాలా 16 కోట్ల రూపాయలు. సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన తల్లిదండ్రులు ఇంత మొత్తంలో డబ్బు జమ చేసి చిన్నారికి వైద్యం చేయిచడం సాధ్యమేనా ? కనీసం ఊహకు కూడా అందనిది ఇది. ఇలా పునర్విక తల్లిదండ్రులు మాత్రమే కాదు. ఎంతో మంది ఇదే ఆవేదన అనుభవిస్తున్నారు. కడుపున పుట్టిన వారు అలా కళ్ల ముందే అవస్థ పడుతున్నా ఏమీ చేయలేని ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి మాటలు సరిపోతాయా? ఒక్క పునర్వికే కాదు. ఇలాంటి ఎంతో మంది చిన్నారులు ఉంటారు. మరి వారి సంగతేంటి? ఇదే ఆలోచించారు మంత్రి నారా లోకేశ్‌. నిపుణులతో చర్చించి, రకరకాల అభిప్రాయాలు తెలుసుకుని "ప్రాజెక్ట్ పునర్విక" ప్రకటించారు. అరుదైన వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న చిన్నారులకు అభయం అందించడమే దీని లక్ష్యం.

ఈ ప్రాజెక్ట్ పునర్విక గురించి ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు మంత్రి నారా లోకేశ్. 11నెలల చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడే అత్యంత విలువైన ఓ ఇంజెక్షన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఎంతో భావోద్వేగానికి గురి చేసింది అని వివరించారు. ఇది కేవలం ఓ మెడికల్ కేస్‌ కాదని, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని కదిలించిన ఘటన అన్నది ఆయన ట్వీట్‌లోని సారాంశం. అయితే తన సాయం ఓ చిన్నారికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇంకేం చేయగలను అని ఆలోచించినట్టు అందులో ప్రస్తావించారు లోకేశ్.

అందరూ ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని భరించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అందుకే అలాంటి చిన్నారులందరికీ అండగా నిలిచే విధంగా ప్రాజెక్ట్ పునర్వికను ప్రకటిస్తున్నట్టు ట్వీట్‌లో వెల్లడించారు. కేవలం ఓ మానవతా దృక్పథంలోనే కాకుండా విధాన పరంగా కూడా చిన్నారులకు అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నది ఆయన అభిప్రాయం. అయితే ప్రాజెక్ట్ పునర్వికను ప్రకటించడమే కాదు అది ఎలా అమలు చేయాలనుకుంటున్నారో కూడా క్లుప్తంగా వివరించారు.

కోట్లలో ఇంజక్షన్​ ధరలు: కాస్త వివరంగా చూస్తే ప్రాజెక్ట్ పునర్విక లక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ ట్వీట్ ప్రకారం అత్యంత అరుదైన వ్యాధులకు చికిత్స అందించడంలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా తీసుకుంటారు. తద్వారా ఈ పాలసీని మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు వీలవుతుంది. ఇక మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అరుదైన వ్యాధులకు సంబంధించిన ఇంజెక్షన్‌ల ధరలు కోట్లలో ఉంటున్నాయి. మామూలు మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఈ వైద్యం అందని ద్రాక్షే. మరి సామాన్యులకూ కాస్తైనా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే ధరలు తగ్గించాలి. అందుకోసమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయా సంస్థలతో చర్చలు జరిపి, కలిసి పని చేసి వీలైనంత వరకూ ఆ ఇంజెక్షన్‌ల ధరలు తగ్గించే ప్రయత్నం చేయాలి . దేశీయ ఫార్మా సంస్థలు, వైద్యుల భాగస్వామ్యంతో..స్థానికంగా ఈ ఇంజెక్షన్‌ల తయారీతో పాటు ఇతరత్రా పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించడం లాంటివి కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ పునర్వికలో అత్యంత కీలకమైన అంశాలు.

అండగా ప్రాజెక్ట్​ పునర్విక: ఇక ఈ తరహా అత్యంత అరుదైన వ్యాధులతో చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఒంటరి పోరాటం చేయాల్సి వస్తోంది. ఆ సమయంలో వారికి భరోసా కల్పించే వారూ తక్కువే. అందుకే ఈ తరహా ప్రత్యేక పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాళ్లకు అండగా నిలిచేలా ఓ సపోర్ట్ ఇకో సిస్టమ్ తయారు చేయాలన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్ పునర్విక మరో లక్ష్యం. బాధిత కుటుంబాలకు కేవలం వైద్య పరంగానే కాకుండా రవాణా, కౌన్సిలింగ్‌కు సంబంధించిన సహకారం కూడా అందేలా చూడాలన్నదీ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమే. ఇక అవగాహన కల్పించడం లోనూ చొరవ చూపించాలన్నది మరో ముఖ్యమైన అంశం. అంటే ఈ తరహా అరుదైన వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించే విధంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, ఏ తరహా చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయో వివరించడం లాంటివీ కీలకమే. అయితే ప్రాజెక్ట్ పునర్వికను కేవలం ఓ పాలసీగానే కాకుండా ఓ కమిట్‌మెంట్‌గా చూస్తున్నామని చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు మంత్రి నారా లోకేశ్. అంటే చాలా పక్కాగా అమలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నామని చెప్పకనే చెప్పారు.

నిజానికి స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ -1 వ్యాధితో పలువురు చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. విజయనగరానికి చెందిన వెంకటేష్-అనూష దంపతుల కుమారుడిదీ ఇదే పరిస్థితి. నయం కావాలంటే రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఈ డబ్బు కోసం ఇప్పుడు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు. కాకినాడకు చెందిన రెండేళ్ల చిన్నారి పరిస్థితీ ఇంతే. సాయం కోసం తల్లిదండ్రులు కళ్లలో వత్తులు వేసుకుని చూస్తున్నారు. ఇలా ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇలాంటి వారందరికీ సాయం అందించాలన్నదే ప్రాజెక్ట్ పునర్విక ప్రధాన లక్ష్యం. అసలు ఈ వ్యాధి ఎందుకంత ప్రమాదకరం ? అంటే ఇదో జన్యుపరమైన మార్పుల కారణంగా తలెత్తుతుంది. సైంటిఫిక్ భాషలో చెప్పాలంటే మ్యుటేషన్. ఎస్​ఎంఎన్​- 1 అనే జీన్ మ్యుటేషన్ వల్ల కండరాలు బలహీనమవుతాయి. నరాలు పట్టు కోల్పోతాయి. ఫలితంగా చిన్నారులు పూర్తిగా నీరసపడిపోతారు. నడవడానికి, శ్వాస తీసుకోడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు. సర్వైవల్ మోటార్ న్యూరాన్ ప్రోటీన్ లోపం కారణంగా ఈ కండీషన్ తలెత్తుతుంది. జీన్ థెరపీ, లేదా డ్రగ్స్ ద్వారా ఈ వ్యాధిని నయం చేయాల్సి ఉంటుంది.

అందుకే అంత ఖర్చు: ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం అసలు ఈ స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రాఫీ కండీషన్‌కు ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ ఎందుకంత ఖరీదు ఉంటుంది? దీనికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి. ఇలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు జోల్‌జెన్‌స్మా అనే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. సింగిల్ డోస్‌కు 16-18 కోట్ల రూపాయల ధర ఉంటుంది. అందుకు ప్రధాన కారణం వీటి తయారీ అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కావడం. కొన్ని రిపోర్ట్‌ల ప్రకారం అరుదైన వ్యాధులకు డ్రగ్స్ తయారు చేయాలంటే సగటున 2.6 బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చవుతుందని ఓ అంచనా. ఈ జీన్‌ థెరపీలు తయారు చేయాలంటే అత్యాధునికమైన జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్‌తోనే సాధ్యం. అందుకే అంత ఖర్చు.

అయితే తయారీ దశలో కొన్ని డ్రగ్స్ సరిగ్గా పని చేయకుండా పోతాయి. మళ్లీ మళ్లీ వాటిలో మార్పులు చేర్పులు అవసరం. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్‌కు భారీగా ఖర్చవుతుంది. చివరగా ప్రొడక్ట్ వచ్చిన తరువాత ఖర్చులన్నీ భర్తీ చేసుకునేందుకు భారీ మొత్తంలో ధరలు నిర్ణయిస్తారు. ఇక స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రాఫీ అనే కండీషన్ ప్రతి పదివేల మంది చిన్నారుల్లో ఒకరికి వస్తుంది. అందుకే అరుదైన వ్యాధి అంటారు. ఈ వ్యాధిని నయం చేసే మందులకు మార్కెట్ తక్కువ. అందుకే అవసరం ఉన్నప్పుడే వీటిని ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తుంటారు.

కొత్త వెలుగు: గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో జీఎస్‌టీ కౌన్సిల్ 33 రకాల లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్‌పై జీఎస్‌టీని పూర్తిగా తొలగించింది. అంతకు ముందు ఇది 12%గా ఉండేది. నేషనల్ పాలసీ ఫర్ రేర్ డిసీజెస్ 2021 కింద ఈ మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఈ జాబితాలో స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ కోసం వినియోగించే జోల్‌జెన్‌స్మా కూడా ఉంది. ఇది చాలా వరకు ఊరటనిచ్చే విషయమే అయినా ఇంకా అది సామాన్యులకు అందుబాటులో అయితే లేదు అన్నది మాత్రం స్పష్టం. ఇప్పుడు మంత్రి నారా లోకేశ్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రకటించిన ప్రాజెక్ట్ పునర్వికతో అయినా ఆ దిశగా ముందడుగు పడుతుందేమో చూడాలి. ముందు ముందు అన్ని ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకుంటే ఎంతో మంది తల్లిదండ్రుల ఆవేదన కాస్తైనా తీరిపోతుంది. ఆ చిన్నారుల జీవితాలకు కొత్త వెలుగు వస్తుంది.

TAGGED:

16 CRORE INJECTION SAVED A CHILD
PROJECT PUNERVIKA FOR RARE DISEASES
LOKESH SAVES BABY PUNARVIKA
LOKESH ON PROJECT PUNARVIKA
PROJECT PUNERVIKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.