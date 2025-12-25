ETV Bharat / opinion

నాన్నకు చెప్పకుండా అమెరికా వెళ్లాడు - ఇప్పుడు టాప్​ మోస్ట్​ యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్​

జనగామ నుంచి బోయింగ్​ వరకు ప్రొఫెసర్​ మామిడాల రాముల ప్రయాణం - తెలంగాణ తొలి దశ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రొఫెసర్ - ఆయన అమెరికాకు వెళ్లడంలో పలువురి సహకారం

Professor Mamidala Ramulu Journey
Professor Mamidala Ramulu Journey (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 2:58 PM IST

Professor Mamidala Ramulu Journey : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలోని జనగామలో ఓ మారుమూరు పల్లె. ఊరి పేరు తరిగొప్పుల. నిరుపేద కుటుంబం. చదువుకోవడానికి ఎన్నో సవాళ్లు. మరెన్నో సమస్యలు. సొంత మనుషులే చదువు వద్దు అని వారించినా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఒంటరి పోరాటం చేసి గెలిచారు. ఆయనే ప్రొఫెసర్​ మామిడాల రాములు. సంక్షేమ హాస్టల్​లో చాలీ చాలని వసతుల్లో చదువు.

అలా మొదలైన ప్రయాణం ఆయనను అమెరికాకు చేరుకుంది. వాషింగ్టన్​ యూనివర్సిటీలో అత్యున్నత చదువు. అక్కడే అధ్యాపకుడిగా కొలువు. ఏవియేషన్​ రంగంలో తనదైన ముద్రను ప్రొఫెసర్​ రాములు వేశారు. B2 బాంబర్​, బోయింగ్​ 787 రూపకల్పనలో కీలక సలహాదారుగా ఉన్నారు. 500కు పైగా రీసెర్చ్​ పేపర్లు ప్రచురించి 50కి పైగా అవార్డులు అందుకున్నారు. ఎంతో మంది విద్యార్థులకు పీహెచ్​డీ గైడెన్స్​ అందించిన ప్రొఫెసర్​ మామిడాల రాములతో ప్రత్యేక ముఖాముఖి.

నాన్నకు చెప్పకుండా అమెరికా వెళ్లాడు - ఇప్పుడు టాప్​ మోస్ట్​ యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్​ (ETV)

ప్రశ్న : మీ బాల్యాన్ని గుర్తు చేసే ఒక్క సంఘటన?

జవాబు : ఆ కాలంలో పరిస్థితులు వేరేలా ఉండేవి. నా లాంటి వాడికి చదువుకోవడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు. అదో పెద్ద గుర్తు. హాస్టళ్లు రావటం వల్ల అవకాశాలు పెరిగాయి. చదువుపై ఆసక్తి ఉంటే ఎవరైనా మంచిగా రాణించవచ్చు. నేను ఒక్కడినే కాదు.

ప్రశ్న : సొంత కుటుంబం నుంచి కూడా మీ చదువును వ్యతిరేకించారు. ఊరిలో సమావేశం పెట్టి మిమ్మల్ని చదువుకోకూడదనే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ అనుభవాలు గురించి చెబుతారా?

జవాబు : అప్పట్లో నాకు ఏం తెలియదు. కేవలం చదువు ఒక్కటే చదువుకోవాలని తెలుసు. ఒకవైపు నా తండ్రి వైపు నుంచి చూస్తే ఒక్కడే కుమారుడు. మా అబ్బాయి చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. ఇంకోవైపు నీవు ఎందుకు పోతావు చదువుకోవడానికి చదువు ఉంది కదా వృత్తి. రెండు వైపుల నుంచి కత్తి పదునుగానే ఉంది. అలాంటి మాటలు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయి.

ప్రశ్న : మీ ఇంజినీరింగ్​ సీటు ఎలా వచ్చింది? కాలేజ్​లో ఎలా జాయిన్​ అయ్యారు?

జవాబు : ఇంజినీరింగ్​ సీటు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. అప్పుడు రామ్​ మనోహర్​ రెడ్డి అనే నా స్నేహితుడు( సేమ్​ హాస్టల్​). మాది ఈబీసీ హాస్టల్​. ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవని ధీనంగా కూర్చుంటే అప్పుడు రామ్​ మనోహర్​ రెడ్డి వచ్చి ఎందుకు రాములు అలా కూర్చున్నావని అడిగాడు. అప్పుడు సమస్య చెబితే నేను కడతాను చెప్పి ఆ రోజుల్లో వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర రూ.110లు తీసుకొని వచ్చి నా ఫీజు కట్టాడు. ఇద్దరు పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పడంతో వచ్చిన డబ్బుతో ఆ అప్పును తీర్చేవాడిని. నాకు వచ్చిన మెరిట్​ స్కాలర్​షిప్​తో వచ్చిన డబ్బులతో నాకు బట్టలు, మా నాన్నకి పంపేవాడిని.

ప్రశ్న : ఎప్పుడు మీ కుటుంబం మిమ్మల్ని, మీ వృత్తిని మెచ్చుకోవడం జరిగింది?

జవాబు : నేను అమెరికా వెళ్లిన విషయం మా నాన్నకు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు చెబితే పంపించరు. నేను ఒక్కడినే కుమారుడిని. మా అమ్మ అప్పటికే చనిపోయారు. అప్పుడు వెళ్లకపోతే దిల్లీ ఐఐటీలో చదివేవాడిని. ఆ తర్వాత మా నాన్నను అమెరికా తీసుకెళ్లి అక్కడ అంతా చూపించాను.

ప్రశ్న : జనగామ నుంచి అమెరికా ప్రయాణం ఎలా సాగింది?

జవాబు : దిల్లీలో రిసెర్చ్​ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు పీహెచ్​డీ కూడా అయిపోయింది. అప్పుడు నాకు ఒక వార్త వచ్చింది. అమెరికాలో స్కాలర్​ షిప్​ వచ్చిందని, అది వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక ఏడాది ఎదురుచూశాను. అయినా అమెరికా వెళ్లకుండా భారత్​లోనే ఉంటూ ఏమైనా చేయాలని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఆలోచించి అమెరికాకు వెళ్లాను. తన అమెరికా ప్రయాణానికి చాలా మంది సహాయం చేశారు.

