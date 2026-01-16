'సంక్రాంతి' వేళ ఘుమఘుమలాడే పిండివంటలు - ఆనందమే కాదు ఆరోగ్యమూ
పొంగల్తో మొదలుకొని రకరకాల పిండి వంటలు - మహారాష్ట్రలో పండుగకు తిల్గుల్ లడ్డూలు - గుజరాత్లో ఉందియు - పంజాబ్, హరియాణా, యూపీలోనూ ప్రత్యేక వంటకాలు - ఒడిశాలో ప్రత్యేకంగా నిలిచే మకర చౌల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 3:24 PM IST
Sankranthi Pindi Vantalu : పది మంది కలిసి చేసుకునేదే పండుగ అంటారు. మరి అంత మంది ఒక్క చోట చేరినప్పుడు వంటకాలు అదిరిపోవాలి కదా. అందుకే పొంగల్తో మొదలుకొని రకరకాల పిండి వంటలు ఈ పండుగకు సిద్ధమైపోతాయి. వారం రోజుల ముందే అన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకుంటారు. చకినాలు, అరిసెలు, మురుకులు ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో పిండి వంటలు నోరూరిస్తాయి. ఆహార ప్రియులకు అయితే సంక్రాంతి అనేది రుచుల పండుగే.
పిండివంటల ఘుమ ఘుమలు : పండగ అంటే కేవలం ఆటలు, పాటలే కాదు. వంటలు కూడా. మామూలు పండగలప్పుడే రకరకాల వంటలు వండుకుని ఎంచక్కా ఆరగిస్తారు. మరి సంక్రాంతి లాంటి పెద్ద పండుగ వస్తే ఆ వంటల లిస్ట్ పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా పిండి వంటలు ఎంతో ప్రత్యేకం. నగరాల్లో ఉన్న వారంతా సొంతూళ్లకు వెళ్లిపోతారు. మరి రాకరాక వచ్చిన వారికి అసలు సిసలు పిండి వంటల రుచి చూపించకపోతే ఎలా? అందుకే సంక్రాంతి సమయంలో తెలుగిళ్లలో పిండివంటల ఘుమ ఘుమలు మనసును లాగేస్తుంటాయి. ఎంత నోరు కట్టేసుకుందామనుకున్నా సరే ఒక్కసారి రుచి చూశాక మళ్లీ వదలాలి అనిపించదు. మాటిమాటికి తినేస్తూనే ఉంటారు.
ప్రతి తెలుగింట్లో చకినాలు : సంక్రాంతికి పిండివంటలు అనగానే అందరూ ముందుగా చెప్పే పేరు చకినాలు. బియ్య ప్పిండి, నువ్వులు, ఉప్పు కలిపి చేసే ప్రత్యేక పిండి వంటకం ఇది. పండుగ కోసం ముందుగానే కిలోల కొద్దీ చకినాలు చేసి పెట్టుకుంటారు. కొంత మంది ఇందులో వాము కూడా కలుపుతారు. చలికాలం నువ్వులు తినడం వల్ల శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. తద్వారా జీర్ణక్రియ సాఫీగా ఉంటుంది. వాము కూడా కలిపితే ఇంకా ఆరోగ్యం. ప్రతి తెలుగింట్లో ఈ పిండి వంటకం తప్పనిసరిగా కనిపిస్తుంది. ఇక పల్లెటూళ్లలో అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. మహిళలు ఓ రోజంతా శ్రమించి ఎంతో శ్రద్ధగా వీటిని సిద్ధం చేస్తారు. అమ్మమ్మ, నానమ్మ చేయి పడితే ఆ రుచి వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది.
నోరూరించే వంటకం అరిసె : చకినాల తరవాత సంక్రాంతికి మరింత నోరూరించే పిండి వంటకం అరిసె. బియ్యం పిండి, బెల్లం, నువ్వులు, నెయ్యితో చేసే ప్రత్యేకమైన వంటకం ఇది. తీపి అంటే ఇష్టపడే వారెవరైనా సరే.. అరిసెలు అనగానే లెక్కకు మించి ఆరగించేస్తారు. బెల్లం, నెయ్యి కలవడం వల్ల రుచి అదిరి పోతుంది. పైగా ఈ రెండూ ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా. పాకం పట్టడం, పిండి కలపడం సరైన విధంగా వేయించడం ఇవన్నీ సరిగ్గా చేస్తేనే ఘుమఘుమలాడిపోయే అరిసెలు తయారవుతాయి. ఒకటి రుచి చూశారంటే ఇక వదల్లేరు.
గారెలు, మురుకులు, పూస : ఇక సంక్రాంతి పండుగకు తెలుగిళ్లలో తప్పకుండా కనిపించే పిండి వంటలు గారెలు, మురుకులు, పూస. వీటితో పాటు చెకోడిలు, కజ్జికాయలు, బూందీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇవి ఎక్కువగా గోదావరి జిల్లాల్లో కనిపిస్తాయి. నిజానికి సంక్రాంతి పిండి వంటలు తయారు చేయడం అనేది ఓ కళ. ఇది కొందరికే సాధ్యమవుతుంది. అయితే..ఇంట్లో ఇన్ని రకాలు తయారు చేసే తీరిక, ఓపిక లేని వాళ్లు ఆర్డర్ ఇచ్చి తయారు చేయించుకుంటున్నారు. కిలోల కొద్దీ అప్పాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది కూడా చాలా పెద్ద మార్కెట్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి సమయంలో పిండి వంటలు విక్రయించే దుకాణాలు కిటకిటలాడిపోతుంటాయి. ఈ పిండి వంటలతో పాటు పొంగల్ కూడా వండుతారు. సంక్రాంతికి అసలు సిసలు స్పెషల్ డిష్ అంటే ఇదే. బెల్లం, మిరియాలు కలిపి చేసే పొంగల్ రుచిని ఇవ్వడంతోపాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
మహారాష్ట్రలో మకర్ సంక్రాంతి : ఇప్పటి వరకూ చెప్పుకుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వంటకాల గురించి. దేశవ్యాప్తంగా రకరకాల పేర్లతో సంక్రాంతి జరుపుకునే వారు కూడా తమ సంప్రదాయానికి తగ్గట్టుగా వంటలు తయారు చేసుకుంటారు. మహారాష్ట్రలో మకర్ సంక్రాంతి పేరిట పండుగ జరుపుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ చేసే ఓ వంటకం మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. తిల్గుల్ లడ్డులు తయారు చేస్తారు. నువ్వులు, బెల్లం కలిపి చేసే లడ్డులు ఇవి. సంక్రాంతి రోజున అందరికీ వీటిని పంచుతూ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు. తిల్గుల్ లడ్డులతోపాటు పురాన్ పొలి కూడా తయారు చేస్తారు. శనగలు, బెల్లం కలిపి చేసే వంటకం ఇది. ఇక గుజరాత్లో ఉందియు అనే వంటకం తయారు చేస్తారు. శీతా కాలంలో పండే కూరగాయలన్నింటినీ ఓ కుండలో వేసి వండుతారు.
కొత్త ఆరంభానికి ప్రతీకగా : పంజాబ్, హరియాణా ఉత్తరప్రదేశ్లలోనూ ప్రత్యేక వంటకాలు చేసుకుంటారు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది కిచ్డీ గురించి. మధ్యాహ్న భోజనం సమయంలో కిచ్డీ తింటారు. కొత్త ఆరంభానికి ఈ వంటకాన్ని ఓ ప్రతీకగా భావిస్తారు. మహారాష్ట్రతో పాటు రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్లలో గజక్, చిక్కీ తయారు చేసుకుంటారు. నువ్వులు లేదా పల్లీలతో తయారు చేస్తారు. పంజాబ్లో గోధుమ పిండి, నెయ్యి, డ్రైఫ్రూట్స్ కలిపి పిన్నీ అనే వంటకం చేసుకుంటారు. ఒడిశాలో మకర చౌల తయారు చేస్తారు. ఈ తయారీకి బియ్యం, పాలు, అరటి పండు, చెరకు వాడతారు. ఈ పదార్థాలన్నింటిలోనూ కామన్గా కనిపించేవి బెల్లం, నువ్వులు. ఈ రెండూ ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేవే.
ఇలా ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా వంటకాలు తయారు చేస్తారు. వాటిని ఆరగిస్తూ ఆనందంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ అన్ని వంటకాల్లో ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే పదార్థాలే ఉంటాయి. అందుకే సంక్రాంతి పండుగ అంటే ఆనందం మాత్రమే కాదు. ఆరోగ్యం కూడా అని చెబుతుంటారు పెద్దలు.
