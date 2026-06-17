డేటా సెంటర్లకు నిలయంగా మారుతున్న భాగ్యనగరం - ముంబయి తర్వాత హైదరాబాద్కే ప్రాధాన్యత
ఈ ఏడాది మైక్రోసాఫ్ట్, ఒరాకిల్ సంస్థల డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు - క్లీన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం - భవిష్యత్లో 8 నుంచి 10 గిగా వాట్ల సామర్థ్యమే లక్ష్యం
Published : June 17, 2026 at 6:59 PM IST
Hyderabad Upcoming Data centers : ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకునే విషయంలో హైదరాబాద్ ఓ అడుగు ముందే ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఈ నగరం ఐటీ రంగానికి చిరునామాగా నిలుస్తోంది. ఈ అభివృద్ధి ఐటీకి మాత్రమే పరిమితం కావడం లేదు. అంతర్జాతీయంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న డేటా సెంటర్ల మార్కెట్గానూ హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉంటోంది. కొన్ని దిగ్గజ సంస్థలు ఇప్పటికే ఇక్కడ డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాయి. మరికొన్ని త్వరలోనే ఇక్కడ కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. తమ మార్కెట్ను విస్తరించుకోవడానికి హైదరాబాద్నే ప్రధాన కేంద్రంగా ఎంచుకుంటున్నాయి.
పాతికకుపైగా డేటా సెంటర్లు : ఈ ఏడాది మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ ప్రారంభం. త్వరలోనే ఒరాకిల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు. ఇవి మచ్చుకు మాత్రమే. హైదరాబాద్లో ఇలా దిగ్గజ సంస్థలన్నీ డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టాయి కూడా. హైటెక్ సిటీ, కొండాపుర్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లాంటి ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్ల కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ జాబితా ఓ సారి పరిశీలిస్తే కంట్రోల్ ఎస్, ఎస్టీటీ జీడీసీ ఇండియా, ఎస్ఐఎఫ్ఐ టెక్నాలజీస్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, ఐరన్ మౌంటేన్ సంస్థలన్నీ కనిపిస్తాయి.
ఇవి కాకుండా అదానీ కానెక్స్, ప్రిన్స్టన్ డిజిటల్ గ్రూప్ లాంటి మిగతా కంపెనీల డేటా సెంటర్లూ ఉన్నాయి. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మొత్తంగా హైదరాబాద్లో పాతికకు పైగానే డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో దాదాపు 16 భారీ స్థాయిలో సేవలు అందిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్స్కు హబ్గా ఎలా మారనుంది అనేది అర్థం కావాలంటే కొన్ని లెక్కలు ప్రస్తావించాలి.
2032 నాటికి భారీ స్థాయిలో : కొన్ని అంచనాల ప్రకారం 2025 నాటికి హైదరాబాద్ డేటా సెంటర్ మార్కెట్ పరిమాణం 859 మెగావాట్లుగా ఉంది. అదే ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం చూస్తే ఇది 1,093 మెగావాట్లకు పెరిగింది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 2032 నాటికి ఈ పరిమాణం ఏకంగా 4,640 మెగావాట్లకు చేరనుంది. అంటే ఏ స్థాయిలో ఇక్కడ డేటా సెంటర్ మార్కెట్ అభివృద్ధి చెందనుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తడంతో పాటు ఇక్కడ సింగిల్ విండో విధానం ఉండడం బాగా కలిసొస్తోంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ సంవత్సరం ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్ డేటా సెంటర్ను ఇక్కడే ప్రారంభించనుంది. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇప్పటికే మూడు జోన్లను నిర్వహిస్తోంది. ఈ కంపెనీకి ప్రస్తుతం 46 శాతం మార్కెట్ వాటా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్లో ఒక కొత్త డేటా సెంటర్ను ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు ఒరాకిల్ ప్రకటించింది. నగరానికి డిమాండ్ అంతకంతకూ పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
డేటా సెంటర్లకు ప్రభుత్వ సహకారం : మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ హైదరాబాద్లో భారీ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం ఏకంగా 17.5 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. షాద్నగర్లో 41 ఎకరాలు, మేకగూడలో 22 ఎకరాలు, చందన్వెల్లిలో 53 ఎకరాల స్థలంలో మైక్రోసాఫ్ట్ తమ డేటా సెంటర్ల సముదాయాన్ని నిర్మించనుంది. ఇందుకు సంబంధించి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మిగతా సంస్థలు కూడా ఈ కెపాసిటినీ పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇక్కడే ఓ కీలక విషయం ప్రస్తావించాలి. గత నెలలో హైదరాబాద్ వేదికగా అసోచామ్ ఆధ్వర్యంలో స్మార్ట్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రా కాన్క్లేవ్ జరిగింది. ఆ సమయంలోనే హైదరాబాద్లోని డేటా సెంటర్స్ మార్కెట్పై విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి.
ఈ పరిమాణాన్ని పెంచేందుకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇంధన విభాగ ప్రత్యేక కార్యదర్శి నవీన్ మిట్టల్ ఈ సదస్సులో పాల్గొని వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వం డేటా సెంటర్లకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు అందించనుందో వివరించారు. ఆ వివరాలను బట్టి చూస్తే, రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ను 8 నుంచి 10 గిగా వాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్ మార్కెట్గా మార్చాలని సర్కార్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తగ్గట్టుగానే విధానాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేస్తోంది.
గ్రీన్ ఎనర్జీతో సంస్థలకు ఆర్థిక లాభం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్లీన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీని కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రస్తావించింది. ఈ విధానం ద్వారా డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించనుంది. వీటితో పాటు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది డ్యుయల్ గ్రిడ్ పవర్ నెట్వర్క్స్. లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు విద్యుత్ సమస్యలు తలెత్తకుండా రెండు గ్రిడ్స్ ద్వారా అనుసంధానించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓపెన్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆయా సంస్థలు 100 శాతం మేర సౌర లేదా పవన విద్యుత్ను కొనుగోలు చేసేందుకు వీలుంటుంది. అంతకు ముందైతే స్థానికంగా ఉండే విద్యుత్ సంస్థల నుంచి విద్యుత్ను భారీగా కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీతో అనుసంధానం చేసే వీలు కల్పిస్తుండడం వల్ల ఆయా సంస్థలకు ఆర్థిక భారం తగ్గడంతో పాటు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు లేకుండా ఉంటాయి.
లీస్ట్ యాక్టివ్ ప్లేస్గా : ఇప్పటి వరకు కొన్ని సంస్థలు చెన్నై, ముంబయిని డేటా సెంటర్లకు అనువైన ప్రాంతంగా భావించాయి. కానీ, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలన్నీ హైదరాబాద్కే క్యూ కడుతున్నాయి. ఇందుకు కారణాలేంటని పరిశీలిస్తే ముందుగా చర్చకు వచ్చే అంశం ఈ నగరానికి ఉన్న కొన్ని అనుకూలతలు. భౌగోళిక పరంగా చూస్తే ఇదంతా డెక్కన్ పీఠభూమి. భూకంపాలు వచ్చేందుకు ఆస్కారం చాలా తక్కువ. అందుకే టెక్నికల్ పరిభాషలో దీన్ని లీస్ట్ యాక్టివ్గా పరిగణిస్తారు. ముంబయి, చెన్నై నగరాల తరహాలో ఇక్కడ తీరప్రాంతం లేదు. అంటే సునామీలు, తుపాన్లు, భారీగా వరదలు వచ్చే అవకాశాలు ఉండవు. అంటే సర్వర్లు అన్నీ భద్రంగానే ఉంటాయన్న భరోసా కలుగుతోంది. ఆయా సంస్థలకు ముందే ప్రస్తావించినట్టుగా డ్యుయల్ పవర్ గ్రిడ్స్ అందుబాటులో ఉంచడం మరో అతి పెద్ద సానుకూలత. ఖర్చుల పరంగా చూసినా హైదరాబాద్ గమ్యస్థానంగా మారుతోంది. ఎందుకంటే ముంబయితో పోల్చుకుంటే టెక్ కారిడార్స్ వెలుపలి ప్రాంతాల్లోని భూముల ధరలు తక్కువ.
నెల రోజుల్లోపే అనుమతులు : ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ పరంగా పరిశీలించినా హైదరాబాద్ సానుకూలంగానే ఉంది. లీజ్ రేట్స్ ఖర్చులు కిలోవాట్కు రూ.6,650 నుంచి 8,500 వరకూ ఉంటున్నాయి. ముంబయిలోని ఖర్చులతో పోల్చుకుంటే ఇది దాదాపు 40శాతం తక్కువ అని అంచనా. ఖర్చు తక్కువగా ఉండడం వల్ల భవిష్యత్లో ఇక్కడే ఏఐ ఆపరేషన్స్ మొదలు పెట్టేందుకు కూడా వీలుంటుంది. ఇక డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ఎక్కువ కాలం పాటు అనుమతుల కోసం ఎదురు చూసే పని లేకుండా ప్రభుత్వం సింగిల్ విండో విధానం అమలు చేస్తుండడం మరో సానుకూలాంశం. టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ సులువుగా జరుగుతోంది. 15 నుంచి 30 రోజుల్లోగా అనుమతులు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
హైదరాబాద్లో దాదాపు 15లక్షల మంది నైపుణ్యం గల విద్యార్థులు ఉన్నారు. ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నందుకే అందరూ హైదరాబాద్ వైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలున్నాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ముంబయి, బెంగళూరుతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీసీసీల ఏర్పాటు కోసం భూములు, రాయితీలు అందిస్తోంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం ఈ పాలసీలు చాలా తోడ్పడుతున్నాయి. డేటా సెంటర్లు, జీసీసీల ఏర్పాటుతో చాలా ఉద్యోగాలు వస్తాయి - శైలజ, ఐటీ రంగ నిపుణులు
అందుబాటులో నిపుణులు : అనుమతులతో పాటు పన్ను మినహాయింపులు, సర్వర్లు కూల్ చేయడానికి తక్కువ ధరకే నీటి సరఫరా, బ్యాకప్ డీజిల్ జనరేటర్స్ కోసం వినియోగించే డీజిల్పై సబ్సిడీ అందించడం లాంటివి ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్నాయి. పైగా ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో ఓ టెక్ ఇకో సిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందింది. గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఫలితంగా ఇక్కడే డేటా సెంటర్ల నిర్వహణకు అవసరమైన నెట్వర్క్ ఇంజినీర్లు, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటున్నారు.
ముంబయి తర్వాత హైదరాబాదే : హైదరాబాద్ను ఓ బ్యాకప్ ప్లాన్గా ఎంచుకుంటున్నాయి కొన్ని సంస్థలు. అంటే ఉదాహరణకు ఓ సంస్థకు ముంబయిలో డేటా సెంటర్ ఉందని అనుకుందాం. ఉన్నట్టుండి అక్కడ వరదలు, లేదా ఇంకే ఇతర సమస్యైనా వచ్చినప్పుడు కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇబ్బందులు తప్పవు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ముంబయిలోని అదే సర్వర్లకు ఓ రెప్లికా తయారు చేసి, హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల ముంబయిలో ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చినా హైదరాబాద్లోని సర్వర్లు పని చేస్తాయి.
అందుకే ఇంతగా హైదరాబాద్లో డేటా సెంటర్లు వెలుస్తున్నాయి. నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ముంబయి తరవాత 1.9 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్ల మార్కెట్ను విస్తరించగలిగే వాతావరణం హైదరాబాద్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 2030 నాటికి 5 నుంచి 10 గిగావాట్ల సామర్థ్యాన్ని సాధించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అందుకే అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు అందిస్తోంది.
బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు : లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీలకు మద్దతు ఇచ్చే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఈ రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయని నైట్ ఫ్రాంక్ రిపోర్ట్ స్పష్టంగా చెప్పింది. అందుకే అదానీ కానెక్స్, ఎన్టీటీ వంటి కంపెనీలు నగరంలో తమ కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని వివరించింది. అటు ఏఐ ఇన్ఫ్రా పెట్టుబడుల్లోనూ హైదరాబాద్కు సానుకూల వాతావరణమే కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వం చెబుతున్న లెక్కల ప్రకారం చూస్తే 10 నుంచి 20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశాలు న్నాయి.
అమెరికాతో పోలిస్తే 30 శాతం తక్కువ ఖర్చు : ఏఐని అందిపుచ్చుకోవడంలో కచ్చితంగా ముందు వరుసలో ఉంటామని చాలా స్పష్టంగా చెబుతోంది సర్కార్. సాధారణంగానే అమెరికాతో పోల్చుకుంటే భారత్లో డేటా సెంటర్ను 30శాతం తక్కువ ఖర్చుతోనే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఇది అతి పెద్ద సానుకూలత. ఈ విషయంలో హైదరాబాద్ ముందుండడం వల్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. భవిష్యత్లో ఇవి మరింత పెరిగి, హైదరాబాద్ను దేశంలోనే అతి పెద్ద డేటా సెంటర్ హబ్గా నిలబెట్టే అవకాశాలు స్పష్టంగానే కనిపిస్తున్నాయి.
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