450 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర - వైభవంగా కోనసీమ ప్రభల తీర్థం

ఏకాదశ రుద్ర ప్రభల్లో గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు జగ్గన్నతోటకు చేరాలంటే అనేక సవాళ్లు - రాష్ట్ర పండుగగా ప్రభుత్వ ప్రకటన - ఉభయగోదావరి జిల్లాలతో పాటు దేశ, విదేశాల నుంచి తరలివచ్చిన జనం

Prabala Teertham In Konaseema
Prabala Teertham In Konaseema (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 3:28 PM IST

7 Min Read
Prabala Teertham In Konaseema : తెలుగువారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి. రంగవల్లులు, పిండి వంటలు, భోగి మంటలు, కోడి పందేలు, పతంగులు, పడవ పోటీలు సహా సంక్రాంతి పంచే ఆహ్లాదం, ఆనందం అంతాఇంతా కాదు. ఈ సంబరాల్లో కోనసీమ ప్రభలది మరింత ప్రత్యేకస్థానం. కనుమ రోజు నిర్వహించే 450 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ప్రభల తీర్థాలు సాంస్కృతిక, చారిత్రాత్మక వారసత్వానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి. హరహర మహా దేవ శంభో శంకర అంటూ పంట పొలాలు, కొబ్బరితోటల మధ్య సాగే యాత్ర ఏ ఏటికేడు ప్రత్యేకమే. చూసేందుకు 2 కళ్లు చాలవంటే అతిశయోక్తి కాదు. అందుకే ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించింది. ఆ ప్రకటన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం వేడుకలు ఆద్యంతం కన్నులపండువగా సాగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభల తీర్థాలు, వాటి చరిత్ర, తయారీ విధానం, ఊరేగింపు తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

450 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర : పచ్చని తివాచీల్లాంటి వరిచేలు వాటి గట్లపై నిటారుగా నిలబడి స్వాగతం పలికే కొబ్బరి చెట్లు, గలగల పారే నీటితో నదీపాయలు, కాలువలతో చూడ్డానికి ఓ దృశ్య కావ్యంలా కనిపిస్తుంది కోనసీమ. వీటి మధ్య సాగే ప్రభల తీర్థం ఈ సహజ అందాలకు ఆధ్మాత్మిక శోభ అద్ది సంక్రాంతి పండక్కి మరింత విశిష్టత తెచ్చిపెడుతుంది. 450 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ప్రభల తీర్థాలు ఏ ఏటికాయేడు ప్రత్యేకమే. మకర సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని శుక్రవారం నాటి ప్రభలూ ఆద్యం తం ఆనందోత్సాహాల మధ్య సాగాయి. వీటిని తిలకించేందుకు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు దేశ, విదేశాల నుంచి తరలివచ్చారు.

450 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర - వైభవంగా కోనసీమ ప్రభల తీర్థం (ETV)

ఏటా కనుమ రోజు ప్రభల తీర్థం : ఏటా కనుమ రోజున ఈ ప్రభల వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. కోనసీమ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్న ప్రభల తీర్థాల్లో అంబాజీపేట మండలం మొసలిపల్లి శివారు జగ్గన్నతోట వేడుకలు మరింత ప్రత్యేకం. ప్రాచీనకాలంలో మొదటిగా ఈ తోటలోనే 11 గ్రామాల రుద్రులు అంటే శివుళ్లు సమావేశం అయ్యారని ప్రతీతి. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం ఏకాదశ రుద్రులు ఈ భూమండలం మీద ఒకే చోట కొలువుదీరారు. అదీ వేదసీమ అయిన కోనసీమలోనే అంటారు. 11 గ్రామాల శివుళ్లు జగ్గన్నతోటలో సమావేశమై లోకకళ్యాణం కోసం చర్చిస్తారని ప్రతీతి. అందుకే నాలుగున్నర శతాబ్దాల నుంచి నేటి వరకు ఏటా కనుమ రోజు ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా 11 రుద్రులను ఒక్కచోట చేర్చుతారు ఆయా గ్రామస్తులు.

మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాలు, భాజాబజంత్రీలు : ఈ ఏడాది కూడా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం ప్రాంతానికి ఏకాదశ రుద్రులను ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తీసుకొచ్చారు. స్వామివార్లను ప్రభలపై ప్రత్యేకంగా అలంకరించి మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాలు, భాజాబజంత్రీల నడుమ జగ్గన్నతోటకు తీసుకొచ్చారు. హరహర మహాదేవ శరభా శరభా అంటూ ఆయా గ్రామాలకు చెందిన భక్తులు శివనామస్మరణ చేస్తూ ప్రభలను మోసుకుం టూ జగ్గన్నతోటకు తీసుకొచ్చారు. జగ్గన్నతోట ఉన్నది మొసలిపల్లిలో కాబట్టి ఆ ప్రాంతానికి చెందిన భొగేశ్వర స్వామి ప్రభ..ఇతర ప్రభలకు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఈ రుద్రుడు అన్ని ప్రభల కన్నా ముందే తోటకు చేరుకుని అందరూ తిరిగి వెళ్లిన తర్వాత వెళ్లడం ఆనవాయితీ. 11మందికి అధ్యక్షత వహించేది వ్యాఘ్రేశ్వారానికి చెందిన శ్రీవ్యాఘ్రేశ్వరుడు. ఆయన ప్రభ తోటలోకి రాగానే మిగతా రుద్ర ప్రభలు అన్నీ మర్యాద పూర్వకంగా ఒక్కసారి లేపి మళ్లీ కిందకుదించుతారు. కాగా జగ్గన్నతోటలో గుడి గానీ, గోపురం గానీ ఉండదు. దేవునికి సంబంధించిన చిహ్నాలూ కనిపించవు. కేవలం దుక్కి దున్నిన కొబ్బరితోట. అయినా ప్రభలతీర్థం అనగానే అక్కడికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులువచ్చి ప్రభలను దర్శించుకుంటారు. ప్రభల ఉత్సవాలు కొత్తపేటలో సంక్రాంతి రోజునే నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.

జగ్గన్నతోటకు చేరాలంటే అనేక సవాళ్లు : ఏకాదశ రుద్ర ప్రభల్లో గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు జగ్గన్నతోటకు చేరాలంటే అనేక సవాళ్లకు ఎదురొడ్డుతారు. గంగలకుర్రు ప్రభ జగ్గన్నతోటకి రావాలంటే మధ్యలో కౌశి నదిని దాటాల్సి ఉంటుంది. కాలువలోంచి ఇబ్బంది లేకుండా హరహరా అంటూ తీసుకొచ్చే ఆ గ్రామస్తుల ధైర్యం చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలలేదు. అలా నీటిలో నడవడమే అసాధారణం. అలాంటిది 30 మంది మోస్తేనే గానీ లేవని ప్రభలను ఆ కాలువలో నుంచి తోటలోకి తీసుకువచ్చే సన్నివేశం చూస్తే ఒళ్లుగగుర్పొడుస్తుంది. కాలువలోకి ప్రభను తరలించే ముందు ఒక వరిచేనుని దాటాల్సి ఉంటుంది. పంటను తొక్కుతూ వచ్చినా రైతులు ఏ మాత్రం బాధపడరు సరికదా సాక్షాత్తూ ఆపరమేశ్వరుడు తమ చేలగుండా వెళ్ళడం పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భావిస్తారు. ఈ అద్భుత దృశ్యాలను తిలకించేందుకు దేశ విదేశాలలలో స్థిరపడిన తెలుగువారు వారితోపాటు ఇతరులు అక్కడికి తరలివస్తారు.

ఒక్కో ప్రభది ఒక్కో ప్రత్యేకత : వ్యాఘ్రేశ్వర, మేదనేశ్వర, ఆనందరామేశ్వేర, కాశీవిశ్వేశ్వర, చెన్నమల్లేశ్వర, రాఘవేశ్వర, భోగే శ్వర, చెన్నమల్లేశ్వర, వీరేశ్వర, చెన్నమల్లేశ్వర, వ్యాఘ్రేశ్వర. ఇలా 11 రకాల పేర్లు కలిగిన ఒక్కో ప్రభది ఒక్కో ప్రత్యేకత. ఊరెగింపులోనూ దేనికదే ప్రత్యేకం. గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు..నది దాటే సందర్భం..ఆద్యంతం ఊత్కంఠభరితంగా ఉంటుందంటే అతియోశక్తి కాదేమో. ఇక భక్తుల కోలహాలాలు, చిన్నారుల కేరింతలు, అంతకుమించి లక్షలాది సందర్శకులతో జగ్గన్న తోట ప్రభల తీర్థాలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేకత చాటుకున్న గతంలోనే ప్రధాని మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించాయి.

రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద, ఎత్తైన ప్రభలు : ఏకాదశరుద్రులు కొలువుదీరిన 11 గ్రామాలు అంబాజీపేట మండలంలోని వ్యాఘ్రేశ్వరం నుంచి వ్యాఘ్రేశ్వర స్వామి, కే. పెదపూడి నుంచి మేదనేశ్వర స్వామి, ఇరుసుమండ నుంచి ఆనంద రామశ్వర స్వామి, ఒక్కలంక నుంచి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి, నేదునురు నుంచి చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, ముక్కాముల నుంచి రాఘవేశ్వర స్వామి, ముసలిపల్లి నుంచి భోగేశ్వర స్వామి, పాలగుమ్మి నుంచి చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, గంగలకుర్రు అగ్రహారం నుంచి వీరేశ్వర స్వామి, గంగల కుర్రు నుంచి చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, పుల్లెటికుర్రు నుంచి అభినవ వ్యాఘ్రేశ్వరస్వామి ఇలా ఏకాదశ రుద్రులు జగ్గయ్యతోటలో కొలువుదీరే దృశ్యాల్ని చూసి భక్తులు పరవశించారు. ఈ ఏకాదశరుద్రుల్లో వ్యాఘ్రేశ్వరుడు పెద్దవారు. అందుకే ఆయనకు కొలువునకు అధ్యక్షత స్థానం. ప్రభల ఉత్సవాల్లో రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద, ఎత్తైన ప్రభలు అంబాజీపేట మండలంలోని తొండవరం, వాకలగరువు, గున్నే పల్లి అగ్రహారాలకు చెందినవి ఉంటాయి.

లక్ష నుంచి 2 లక్షల వరకు ఖర్చు : మకర సంక్రాంతి తర్వాత వచ్చే ఉత్తరాయణ కాలంలో ప్రభలను ఊరి పొలిమేరల్ని దాటిస్తే గ్రామం పచ్చగా ఉంటుందని ప్రజల విశ్వాసం. ఇవన్నీ రుద్రరూపాలతోనే తయారవుతాయి. తాటి దూలాలకు టేకు చెక్కల్నీ, వెదురు బొంగుల్నీ జతకట్టి నిర్మిస్తారు. 20 నుంచి 43అడుగుల పొడవు, 10 నుంచి 20 అడుగుల వెడల్పులో తీర్చి దిద్దుతారు. గోపురం మధ్య ఉండే ఖాళీలు నూతన వస్త్రా లతో అల్లుతారు. వెనక ఎర్రటి గుడ్డ వేలాడదీస్తే పై భాగంలో ఇత్తడి కలశాలు బోర్లిస్తారు. ఇందులో వరికంకులు, నెమలి పింఛాలు, పూలదండలతో చేసిన అలంకరణ ప్రత్యేకం. మధ్యలో స్థానిక శివుడి ఉత్సవ విగ్రహాలు ఉంచుతారు. మొత్తం తీర్చిదిద్దడానికి లక్ష నుంచి 2 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. వీటి తయారీలో అందరూ సమష్టిగా పాల్గొంటారు. ఒక ప్రభ తయారీకి 10 నుంచి 50 మంది వరకు పనిచేయాలి. భారీ ప్రభలను మోసేందుకు 100 నుంచి 150 మంది ఉండాల్సిందే.

రాష్ట్ర పండుగగా ప్రభుత్వ ప్రకటన : ప్రభల ఊరేగింపునకు వాహనాలు వాడరు. రహదారులపై తీసుకెళ్లరు. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉన్నప్పటికీ భుజాలపైనే పంట చేలూ, లోతైన గోదావరి పాయలూ, కాలువల మీదుగా జగ్గన్న తోటకు తీసుకెళ్తారు. ఒక్కసారి ప్రభ ఎత్తితే మళ్లీ గమ్యం చేరుకునే వరకూ కిందకి దింపకూడదు. మోసేటప్పుడు నేలను తాకించకూడదు. ఒక్క నీటి చుక్కా ప్రభ మీద కానీ, పై నున్న దేవుడి మీద కానీ పడకూడదు. కోనసీమ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబమైన జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా కూడా ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. దాంతో ఈసారి అన్ని ఏర్పాట్లు అధికారికంగానే చేశారు.

ప్రభలతీర్థం శకటం ప్రదర్శన : 2023 గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున ప్రభలతీర్థం శకటం ప్రదర్శించారు. ప్రభల తీర్థానికి ప్రభలు ఎలా తీసుకెళ్తారు. పచ్చని పొలాల మధ్య నుంచి ఎద్దుల బండిపై ఓ కుటుంబం తీర్థానికి ఎలా వెళుతుందనే విషయం కళ్లకు కట్టేలా శకటంపై తీర్చిదిద్దారు. తీర్థంతో పాటు సంప్రదాయ గరగ నృత్యం ప్రదర్శించారు. శకటంపై నిజమైన కొబ్బరి చెట్లను అమర్చడం ప్రభకు మరింత అందం తీసుకొచ్చింది. ప్రభలకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి దక్కినట్లైంది. ఈ శకటం గురించి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సైతం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడం విశేషం. జగ్గన్నతోట ప్రభలతీర్థం వేడుకలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం 10వ తరగతి పాఠ్యాంశాల్లో కూడా చోటు కల్పించింది.

రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థాలు 450 ఏళ్లపైగా ఉన్న చరిత్రను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ప్రభలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఏర్పా ట్లను ప్రభుత్వమే చేయడాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అభినందించారు. మునుపటి కన్నా ఈసారి ప్రభల తీర్థం వేడుకలు ఘనంగా సాగినట్లు దాదాపు 2లక్షలకు పైగా భక్తులు తరలిరావడమే ఇందుకు నిదర్శనమని అనేక మంది అభిప్రాయపడ్డారు.

