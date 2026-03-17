తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ వినియోగంలో కొత్త రికార్డులు

పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ వినియోగం - గతంలో ఉన్న రికార్డులను అధిగమిస్తూ వాడకం - వేసవి వల్ల పెరిగిన ఏసీలు, ఫ్యాన్ల వినియోగం - వేసవి అంతా కోతలు లేకుండా అందించేలా చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:57 AM IST

Updated : March 17, 2026 at 1:08 PM IST

Power Consumption high in telugu states : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల మంట ఆరంభమైంది. దానితో పాటే విద్యుత్‌ వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడనంత రికార్డు స్థాయి వినియోగం నమోదవుతోంది. ఫ్యాన్లు, ఏసీల వినియోగం పెరగడంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్‌ వాహనాల వాడకం, పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ఏర్పడ్డ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల కొరత విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ను పెంచింది.

ప్రజలు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లను వినియోగిస్తూ ఉండడమే ఇందుకు కారణం. మరి మార్చిలోనే విద్యుత్‌ వినియోగం ఇలా ఉంటే ఎండల తీవ్రత పెరిగే ఏప్రిల్‌, మేనెలల్లో పరిస్థితి ఏమిటి? ఆయా నెలల్లో ఏర్పడే డిమాండ్‌ను తీర్చే విద్యుత్‌ అందుబాటులో ఉందా? అందుకోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ముందస్తు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి?

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా విద్యుత్‌ వినియోగం: విద్యుత్‌ వినియోగం పెరగడం అంటే అది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సూచికగా భావిస్తుంటారు. పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ, పట్టణాభివృద్ధికి ప్రతీకగా చెబుతారు. అలాంటి విద్యుత్‌ వినియోగంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు దూసుకుపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండే ఏప్రిల్‌, మే స్థాయిని తలపిస్తూ వినియోగం నమోదవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వేసవి గరిష్ఠ డిమాండ్‌ 280 మిలియన్‌ యూనిట్లు ఉండవచ్చని విద్యుత్‌ అధికారులు అంచనా వేశారు. అయితే మార్చి రెండో వారంలో ఒక రోజు విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ 274.85 మిలియన్‌ యూనిట్లుగా నమోదైంది.

రోజువారీ సగటు వాడకం 270 M.U లుగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పోలిస్తే తెలంగాణలో విద్యుత్‌ వినియోగం అధికంగా ఉంది. ఈనెల 13న వినియోగం 341.08 మిలియన్‌ యూనిట్లుగా నమోదైంది. గతంలో అత్యధికంగా నమోదైన అన్ని రికార్డుల కంటే ఇది ఎక్కువ. తెలంగాణలో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ 18,228 మెగావాట్లుగా నమోదైంది. రానున్న రోజుల్లో వినియోగం 350 మిలియన్‌ యూనిట్లు, డిమాండ్‌ 19,000 మెగావాట్లకు చేరవచ్చని విద్యుత్‌ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

విద్యుత్ వాడకంలో రికార్డులు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ వినియోగం పెరగడానికి ప్రధాన కారణం పెరిగిన ఎండలు. ఉష్ణోగ్రతలు 39డిగ్రీల వరకు కూడా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్లు, ఏసీల వినియోగం పెరిగింది. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు పెరగడం, విద్యుత్‌ వాహనాల వినియోగం మరో కారణం. ఏపీ కంటే తెలంగాణలో ఎక్కువ విద్యుత్‌ వినియోగం ఉండడానికి రాజధాని హైదరాబాద్‌లోని భారీ జనాభా. ఫిబ్రవరి 28న పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలు కావడంతో దేశంలో గ్యాస్‌ సిలిండర్లకు కొరత ఆరంభమైంది. గ్యాస్‌ బుకింగ్‌ల మధ్య గడువును ప్రభుత్వం పెంచింది.

వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు ఆగిపోయింది. గృహ వినియోగదారులకు అంతగా సమస్య లేకున్నా ప్రజలు ఆందోళనతో ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లను కొనుగోలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఇంట్లో సిలిండర్లు ఉన్నా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా పొదుపుగా వాడుతూ ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లపై వంటలు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విద్యుత్‌ వినియోగం పెరిగింది. మార్చి నెల నుంచి విద్యుత్‌ వినియోగం పెరగడం సాధారణమే అయినా పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో కరెంట్‌ వాడకం ఎగబాకింది. వెరసి ఈ కారణాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్‌ వినియోగంలో కొత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి.

ఇబ్బందుల్లేకుండా ముందస్తు చర్యలు: విద్యుత్‌ వినియోగం పెరుగుదల నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా విద్యుత్‌ను అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారులు విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. రాష్ట్ర వనరుల నుంచే సుమారు 265 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి అయ్యేలా రూపొందించిన ముందస్తు ప్రణాళికలు ఫలిస్తున్నాయి.

ఏపీ జెన్‌కో థర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాలలో గరిష్ఠ స్థాయి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి అవుతుండడంతో బహిరంగ మార్కెట్‌లో అధిక ధరకు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం తప్పింది. పీక్‌ డిమాండ్‌గా పేర్కొనే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి 10గంటలు, సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య కొద్ది మొత్తంలోనే విద్యుత్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్‌ నుంచి పంటల సీజన్‌ ముగియనుండడంతో ఏపీలో వ్యవసాయ విద్యుత్‌ వినియోగం 35 మిలియన్‌ యూనిట్లు తగ్గవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ట్రూ డౌన్‌ చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం: ఏపీలో గరిష్ఠ విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి జరిగేలా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాల్లో అధికారులు తగినంత బొగ్గును అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు నాణ్యతపై దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడ వీటీపీఎస్ లో 3.3 లక్షల టన్నులు, కడప ఆర్​టీటీపీ లో 3.8 లక్షల టన్నులు, కృష్ణపట్నంలో 3లక్షల టన్నుల బొగ్గు అందుబాటులో ఉంది. వీటీపీఎస్​ లో మొన్న గురువారం 54.11 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేసి, గతేడాది మార్చి 8న నమోదైన 53.81 ఎంయూ ల రికార్డును అధిగమించింది. కృష్ణ పట్నంలోని మూడు యూనిట్ల ద్వారా అత్యధికంగా 51.554 ఎంయూ ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యింది.

అంతేకాకుండా 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్నమూడో యూనిట్‌లో 98.3% ప్లాంట్‌ లోడ్‌ ఫ్యాక్టర్‌ సాధించింది. ఏపీ జెన్‌కో ఒకే రోజు 139.59 ఎంయూ ల విద్యుత్‌ను గ్రిడ్‌కు అందించి రికార్డు నమోదు చేసింది. ఇందులో థర్మల్‌ విద్యుత్‌ 127.875 ఎంయూ లు, జల విద్యుత్‌ 9.714 ఎంయూ లు, సౌర విద్యుత్ 1.991 ఎంయూ లు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వేసవిలో రోజూ 40 ఎంయూలను బహిరంగ మార్కెట్‌ నుంచి కొనాల్సి వచ్చేది. ఈ కారణంగా ప్రజలపై ట్రూ అప్‌ భారం పడేది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యుత్‌ కొనుగోళ్లను తగ్గించి ఈ మేరకు ట్రూ డౌన్‌ చేసింది. ఈ ఏడాది కూడా బహిరంగ మార్కెట్‌లో విద్యుత్‌ కొనుగోళ్లు తగ్గుతాయని అధికారుల అంచనా.

ఆర్థిక భారం లేకుండా చర్యలు: తెలంగాణలో కూడా వేసవి డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా విద్యుత్‌ను అందుబాటులో ఉంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో లోడ్‌ 19వేల మెగావాట్లకు చేరవచ్చని అంచనా. తెలంగాణలో స్థాపిత విద్యుత్‌ సామర్థ్యం కూడా అంతే ఉంది. అయినా ఏదైనా అవాంతరాలు తలెత్తినా సరఫరా తగ్గకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. విద్యుత్‌ను అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఆర్థిక భారం లేకుండా సరికొత్త చర్యలు చేపట్టాయి తెలంగాణ డిస్కంలు. కరెంటును అప్పు కింద తీసుకుని వడ్డీతో పాటు తిరిగి ఇచ్చేలా కొత్త ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ సంస్థ మార్చి నెలాఖరు వరకు అప్పు ప్రాతిపదికన రోజుకు గరిష్ఠంగా 3వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ను అందించేందుకు అంగీకరించింది.

ఈ పరిమితి లోపు ఏ రోజు ఎంత అవసరమైతే అంత తెలంగాణ తీసుకోవచ్చు. తిరిగి ఏప్రిల్‌ 20నుంచి జులై 10 లోగా తీసుకున్న కరెంటుకు అదనంగా మరో 5% విద్యుత్‌ను వడ్డీ కింద కలిపి తిరిగి ఇస్తామని డిస్కంలు ఒప్పందం ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఇదే తరహాలో మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి రోజుకు 500 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ను తీసుకునేలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ నెలాఖరు వరకు కరెంటు డిమాండ్‌ పెద్దగా ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడున్న మిగులు కరెంటును అప్పు కింద తీసుకుని తిరిగి తెలంగాణలో మిగులు ఉన్నపుడు వెనక్కి ఇస్తామని డిస్కంలు ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాయి.

రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరుగుదల! తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలో వ్యవసాయ బోర్లకు కరెంటు వినియోగం అధికంగా ఉంది. 30లక్షల బోర్లు వినియోగిస్తున్నారు. దీని వల్ల రోజువారీ గరిష్ఠ విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. ఏడాది క్రితం ఇదే సమయంలో సుమారు 2,000 మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్‌ తక్కువగా ఉంది. పెరిగిన డిమాండ్ మేరకు విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు రోజూ రూ. 50 కోట్లను అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇంధన ఎక్సేంజ్​లో ఒక్కోసారి యూనిట్‌కు గరిష్ఠంగా రూ. 10 వరకు ధర పలుకుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మిగులు ఉన్న రాష్ట్రాల నుంచి విద్యుత్‌ అప్పుగా తీసుకుని వడ్డీతో తిరిగి ఇచ్చే ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితులు గమనిస్తూ ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్‌ వినియోగం మరింత పెరిగే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే వినియోగం మరింత పెరుగుతుంది. అయితే రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా కరెంట్‌ను అందుబాటులో ఉంచే ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండడంతో ఇప్పటికైతే సేఫే అనుకుందాం.

