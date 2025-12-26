నెరవేరిన ఎన్నో ఏళ్ల కల - పొందూరు ఖాదీకి అదనపు బ్రాండ్ వాల్యూ
కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రత్యేక చొరవ - పొందూరు ఖాదీ అంటేనే తెలుగువారి హుందాతనం - వందేళ్ల చరిత్రకు జీఐ ట్యాగ్తో మరింత గుర్తింపు
Ponduru Khadi get Global Recognition GI Tag in Srikakulam District: గాంధీజీ మెప్పు పొందిన ఖాదీ. ఎంతో మంది ప్రముఖులు మెచ్చిన ఖద్దరు. తెలుగు వారి హుందాతనాన్ని పెంచిన బ్రాండ్. శ్రీకాకుళంలోని పొందూరు ఖాదీకి ఇప్పటి వరకూ ఇలాంటి ట్యాగ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అంతకుమించిన ఘనత దక్కింది. అదే జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న కల నెరవేరి పొందూరు ఖద్దరుకు ఈ గౌరవం దక్కింది. ఎన్నో రకాల మిల్లు వస్త్రాలు వస్తున్నప్పటికీ ఈ ఖాదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. పత్తి నుంచి దారం తీసి వస్త్రాన్ని చేతితోనే తయారు చేయడం ఇక్కడి విశిష్టత. దశలవారీగా జరిగే ఈ ప్రక్రియ అక్కడి కార్మికుల పనితనానికి ఓ మచ్చుతునక.
ఈ పెద్దావిడ వేళ్లు ఎంత వేగంగా కదులుతున్నాయో చూశారా. ఇక ఈమెను చూడండి. ఎంత ఒడుపుగా రాట్నం వడుకుతోందో. ఇలా ఒక్క చోట కాదు. అక్కడ దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ రాట్నం ధ్వనులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ ఊరి పేరు పొందూరు జిల్లా శ్రీకాకుళం. అందరూ ఇలాగే కూర్చుని చాలా శ్రద్ధగా, అంతకు మించి ఆసక్తిగా పని చేస్తుంటారు. ఇంతకీ వీళ్లు చేసే పనేంటంటే అత్యంత నాణ్యమైన ఖద్దరు దుస్తులు తయారు చేయడం. ఖాదీ అంటేనే ఓ హుందాతనం. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది వీరి పనితనం.
ఖాదీ వస్త్రాలకు జీఐ ట్యాగ్: వందేళ్ల చరిత్ర ఈ పొందూరు ఖాదీది. స్వదేశీ ఉద్యమ కాలం నుంచే వినిపిస్తున్న పేరు ఇది. తెలుగువారి కీర్తిని ఎంతో ఎత్తుకు తీసుకెళ్లిన వస్త్రం ఈ పొందూరు ఖద్దరు. ఇంత ఘన చరిత్ర ఉన్నా ఇన్నాళ్లూ ఓ గుర్తింపు లేదే అనే వెలితి ఉండేది. ఇప్పుడు అదీ తీరిపోయింది. ఇక్కడి ఖాదీ వస్త్రాలకు జీఐ ట్యాగ్ కల్పిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చొరవతో ఈ ట్యాగ్ లభించింది. ఎంతో ప్రత్యేకమైన, అరుదైన ఉత్పత్తులకే ఈ గౌరవం దక్కుతుంది. ఇప్పటి వరకూ ఉప్పాడ, వెంకటగిరి, ధర్మవరం చీరలకు ఈ ట్యాగ్ ఉంది. ఇప్పుడీ జాబితాలో పొందూరు ఖద్దర్ కూడా వచ్చి చేరింది.
చూశారుగా కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఎంత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారో. ఈ సంతోషం వెనక ఎంతో శ్రమ ఉంది. ఇప్పుడు దుస్తులు తయారు చేయడానికి రకరకాల పద్ధతులు వచ్చాయి. రంగులు, రసాయనాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాడితే పొందూరు ప్రత్యేకత ఏముంటుంది? అందుకే పూర్తిగా సహజ సిద్ధమైన పద్ధతులలోనే వస్త్రాలు తయారు చేస్తున్నారు పొందూరు ఖద్దరు కార్మికులు. వీరంతా ఆంధ్రఫైన్ ఖాదీ కార్మికాభివృద్ధి సంఘానికి చెందిన వారే. ఇంత చరిత్ర సొంతం చేసుకున్న ఈ పొందూరు ఖాదీ తయారీ ఎన్నో దశల్లో సాగుతుంది. ప్రతి దశ కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
3 కేజీల చిలపలతో బట్ట తయారీ: పొందూరు ఖాదీ వస్త్రం ఏడు దశల్లో తయారవుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో తొలి దశ చాలా ఆశ్చర్యంగానూ, ఆసక్తిగానూ ఉంటుంది. ఇదుగో ఈవిడ పత్తిని ఎలా శుభ్రం చేస్తున్నారో చూశారుగా. ఆమె చేతిలో ఉన్న ఆ పరికరం ఏంటో ఊహించగలరా? ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదిలో దొరికే వాలుగ చేప దవడ ఇది. ముందుగా ఈ దవడను 4 భాగాలుగా చేస్తారు.
ఆ తరవాత ఈ చేప పళ్లతోనే పత్తిని శుభ్రం చేస్తారు. రెండో దశలో చెక్కతో చేసిన నిడుపు రాట్నం ద్వారా పత్తిని, గింజని వేరు చేస్తారు. మూడో దశలో గింజ నుంచి పత్తిని వేరు చేశాక అందులో ఉండి పోయిన చెత్తనూ తొలగిస్తారు. నాలుగో దశలో రేగి కర్రకు సన్నటి తాడు కట్టి పత్తిని కొడతారు. తద్వారా అది విడిపోయి మెత్తగా తయారవుతుంది.
ఐదో దశలో మెత్తగా చేసిన పత్తిని చుట్టుపుల్లతో చుడతారు. ఆరో ప్రక్రియలో అరటి దవ్వలో పత్తిని రాట్నం ద్వారా తిప్పుతారు. ఇక చివరి దశలో హేంకరు చుట్టుకొలత ఒక రౌండుకు మీటరు ఉంటుంది. ఇలా వెయ్యిసార్లు తిప్పితే ఒక చిలప తయారవుతుంది. అనంతరం తయారైన చిలవలను నేతకు పంపిస్తారు. 3 కేజీల చిలపలతో ఖాదీ కార్మికులు బట్ట తయారు చేస్తారు. వీటితో 18 చొక్కాలు తయారవుతాయి. ఖాదీతో కర్చీఫ్లు, తువ్వాళ్లు, చీరలు, పంచెలు కూడా తయారవుతాయని ఖాదీ కార్మికులు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘంలో 8 వందల మంది స్పిన్నర్లు, వంద మంది వీవర్లు ఉన్నారు.
మూడు రకాలుగా తయారీ: పొందూరు ఖాదీ వస్త్రాలు తయారు చేసేందుకు కొండ పత్తిని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. ఇది అన్ని ప్రాంతాల్లో పండదు. నల్ల రేగడి నేలలో మన్యం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం వంటి కొన్ని ప్రదేశాల్లోనే పండుతుంది. సొసైటీ వాళ్లే రైతులకు విత్తనాలు ఇచ్చి పంట కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ కొండ పత్తితో పొందూరు ఖాదీ వస్త్రాన్ని మాత్రమే చేయగలరు తప్ప మరెవరికీ ఈ పత్తి ఉపయోగపడదు. అందుకే ఈ వస్త్రానికి నాణ్యత ఎక్కువ. ఈ వస్త్రాలపై డిజైన్లను చేతులతోనే ఎంత ఓపిగ్గా, ఒద్దికగా చేస్తున్నారో చూడండి.
పొందూరు ఖాదీకి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. 1921లో ఈ వస్త్రాలు బాపూజీ దృష్టికి వచ్చాయి. నాణ్యత చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఖద్దరుపై గాంధీజీ యంగ్ ఇండియా పత్రికలో ఓ కథనం రాశారు. ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉన్న పొందూరు ఖాదీ వస్త్రాలను ప్రాంతీయ ఖాదీ, మజిలిన్ ఖాదీ, అంబర్ ఖాదీ ఇలా మూడు రకాలుగా తయారీ చేస్తారు. రసాయనాల రహిత ఈ ఖాదీ వస్త్రాలు ఎండాకాలం చల్లగా, చలికాలం వెచ్చగా ఉంటాయి. వీటిని ధరిస్తే హుందాగా కనిపిస్తారు. గాంధీజీ, ఇందిరా గాంధీ, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఇక్కడి వస్త్రాలు వాడేవారట.
పొందూరు ఖాదీ 1949లో సంఘటిత రంగంలోకి వచ్చింది. 1955 అక్టోబరు 13వ తేదీన ఖాదీ సంస్థ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు. వినూత్న తయారీతో పాటు నాణ్యతతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది పొందూరు ఖాదీ. ఇప్పుడు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ కూడా రావడం వల్ల ప్రాచుర్యం మరింత పెరిగింది.
అదనపు బ్రాండ్ వాల్యూ: జీఐ ట్యాగ్ వచ్చిందంటే ఆ ఉత్పత్తి చాలా ప్రత్యేకం అని అర్థం. అంతే కాదు. ఈ ట్యాగ్ ఆ ఉత్పత్తి నాణ్యతకు ఓ గీటురాయి. ఇప్పుడు పొందూరు ఖాదీకి ఈ ట్యాగ్ రావడం వల్ల కార్మికులు, ఉత్పత్తిదారులకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుతాయి. నకిలీ ఉత్పత్తులకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇంత ప్రత్యేకమైన వస్త్రాన్ని తయారు చేస్తున్నందుకు ఆ కార్మికులకు సరైన ఆర్థిక సహకారం అందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్ పరంగా విస్తృతం అవుతుంది. తద్వారా జీవనోపాధి మెరుగవుతుంది.
ఈ జీఐ ట్యాగ్ పొందూరు ఖాదీకి అదనపు బ్రాండ్ వాల్యూ ఇస్తుంది. తద్వారా మార్కెట్లో విక్రయాలు పెరుగుతాయి. అదే సమయంలో నాణ్యమైన వస్త్రాలు వినియోగదారులకు అందుతాయి. ఎన్నో ఏళ్ల కళ నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది.
