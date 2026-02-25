ఇళ్లలో మురుగు నేరుగా జలాశయాల్లోకి - తాగడానికి పనికిరాని స్థితిలో ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లోని నీరు
జంట నగరాల దాహం తీర్చే ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లలో కొన్నేళ్లుగా తగ్గుతున్న నీటి నాణ్యత - ఘన, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నేరుగా జలాశయాల్లోకి - నీటి శాంపిల్స్లో హానికర కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా
Published : February 25, 2026 at 10:37 AM IST
Drinking Water Crisis in Hyderabad : జంట నగరాల దాహం తీర్చిన జంట జలాశయాల నీరు ఇప్పుడు తాగడానికి కూడా పనికిరాని స్థితికి చేరుతున్నాయా? ఒకవైపు భాగ్యనగరం జనాభా పెరుగుతోంది. తగ్గట్టుగా నీటి అవసరాలూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ డిమాండ్ అందుకోవాలంటే ఉన్న వనరులు అత్యంత జాగ్రత్తగా కాపాడు కోవాలి. కానీ అందుకు విరుద్ధంగా ఉంటున్నాయి సిటీలోని పరిస్థితులు. అత్యంత కీలక తాగునీటి వనరులైన హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ జలాశయాలు పూర్తిగా కలుషితమవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వాసుల దాహం తీర్చిన ఈ జంట జలాశయాల్ని ఇప్పుడు మురుగు నీరు కమ్మేస్తోంది. పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు కలిసి తాగడానికి ఏ మాత్రం అనువుగాని పరిస్ఖితి వస్తోంది. గతంలోనే కొన్ని నివేదికలు ఇదే విషయం వెల్లడించగా ఇప్పుడు హైకోర్టు ఈ నీటి కాలుష్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ స్థాయిలో నీరు కలుషితం అవుతుంటే ఏం చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించింది. ఈ పరిణామాల మధ్య మరోసారి జంట జలాశయాల దుస్థితిపై చర్చ జరుగుతోంది.
హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్లు హైదరాబాద్ ప్రాంత ప్రజలకు తాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి, వరదల నుంచి కాపాడడానికి నిజాం కాలంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన జలాశయాలు. ఇవి 1908 వరదల తర్వాత వరద నియంత్రణ, తాగునీటి అవసరాల కోసం వీటిని నిర్మించారు. ఒకప్పటి కళకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి ఎక్కడా పొంతన కనిపించడం లేదు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మురుగు నీరు, వ్యర్థాలే ఇందుకు నిదర్శనం.
ప్రమాదంలో జలాశయాలు : 1920లో ఇప్పుడు గండిపేటగా పిలుచుకుంటున్న ఉస్మాన్ సాగర్ జలాశయం, 1927లో హిమాయత్ సాగర్ నిర్మాణం పూర్తైంది. ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు ఇవి జంట నగర వాసుల దాహం తీర్చాయి. విస్తీర్ణం పరంగా చూస్తే ఉస్మాన్ సాగర్ 46 చదరపు కిలో మీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. కొన్ని నివేదికల్లో ఆ పరిధిని 29 చదరపు కిలోమీటర్లు 6,300 ఎకరాలు గానే పేర్కొంటున్నారు. హిమాయత్ సాగర్ విస్తీర్ణం 19.68 చదరపు కిలోమీటర్లు అని అంచనా. అలా ఒకప్పుడు రోజుకు 45 ఎంజీడీల నీటిని సరఫరా సామర్థ్యం కలిగిన ఈ రెండు జలాశయాలు ఇప్పుడు ప్రమాదంలో పడ్డాయి. చుట్టుపక్కల నివాస ప్రాంతాలు అంతకంతకూ పెరిగిన కారణంగా ఆ ప్రాంతాల మురుగు నేరుగా జలాశయాల్లో చేరుతోంది. విపరీతంగా కలుషితమైపోయి తాగడానికే పనికి రాకుండా పోతున్నాయి. ఈ వ్యవహారం హైకోర్టు వరకూ వెళ్లింది. ఈ స్థాయిలో నీరు కలుషితం అవుతుంటే ఏం చేస్తున్నారంటూ మందలించింది న్యాయస్థానం.
సుమోటోగా స్వీకరించిన హైకోర్టు : పలు పత్రికలలో వచ్చిన కథనాలను సుమోటోగా స్వీకరించి విచారణ చేపట్టింది హైకోర్టు ధర్మాసనం. తాగునీటి జలాశయాల్లో ఈ స్థాయిలో వ్యర్థాలు చేరడంపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. జలమండలిని ప్రశ్నించింది. నీటిపారుదల శాఖతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, జలమండలిని ఇందులో ప్రతివాదులుగా చేర్చింది. 4వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాల ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిజానికి గతంలోనే ఇందుకు సంబంధించిన పిటిషన్ దాఖలైంది. అప్పట్లోనే కోర్టు విచారణ చేపట్టి ప్రభుత్వానికి నోటీసులు ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంపైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా స్పందించక పోయినా సమస్య తీవ్రత మరోసారి గుర్తు చేసింది ఈ పరిణామం. మరి ఈ స్థాయిలో జంట జలాశయాలు ఎందుకు కలుషితమవుతున్నాయి?
మానవ వ్యర్థాలూ దీనిలోనే : హిమాయత్ సాగర్ రిజర్వాయర్ పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 2.97 టీఎంసీలు. పూడిక కారణంగా ఇప్పటికే కొంత నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయింది. అప్పట్లో ఈ జలాశయాన్ని 4.25 టీఎంసీ సామర్థ్యంతో డిజైన్ చేసినట్లు చెబుతారు. ఈ జలాశయం కలుషితం కావడానికి ప్రాథమిక కారణం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో పట్టణీకరణ వేగవంతం కావడం. ఒకప్పుడు తాగునీటి వనరుగా ఉన్న ఈ రిజర్వాయర్ ప్రమాదంలో పడింది. దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో మానవ వ్యర్థాలు కూడా కలుస్తున్నాయి. రాత్రి పూట నిర్మాణ వ్యర్థాలతో పాటు ఇతర వ్యర్థాలను ట్రక్కులు, లారీల్లో తెచ్చి జలాశయాల్లో పడేస్తున్నారు. ఈ జలాశయం పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 84 గ్రామాలున్నాయని అంచనా. శంషాబాద్, శంకర్పల్లి, గండిపేట్, మొయినాబాద్ మండలాల్లోని పలు గ్రామాల నుంచి వ్యర్థ జలాలు, వీటితో పాటు పలు కాలనీల నుంచి డ్రైనేజ్ వాటర్ ఈ రిజర్వాయర్లోనే కలుస్తోంది. కొన్ని ప్రైవేట్ సెప్టిక్ ట్యాంకర్లు ఇక్కడ వ్యర్థాలు పారబోస్తుండగా పట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇదేకాక చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలన్నీ ఆక్రమణకు గురయ్యాయి.
నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా నిర్మాణాలు : 1996లో తీసుకొచ్చిన జీవో 111 ప్రకారం ఈ రిజర్వాయర్కు 10 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి వీల్లేదు. కానీ ఆ నిబంధనలు పట్టించుకోకుండానే నిర్మాణాలు జరిగాయి. తరవాత ఈ జీవో కూడా రద్దైంది. ఇప్పటికే ఇక్కడ భారీ అపార్ట్మెంట్లు వెలిశాయి. పాత రికార్డుల ప్రకారం హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్సాగర్ పరిధిలో ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్లలో కలిపి దాదాపు 800 ఆక్రమణలు ఉంటాయని అంచనా. ఈ భవనాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాల్ని ఎలా పడితే అలా వదిలేస్తున్నారు.
హిమాయత్ సాగర్ పరివాహక ప్రాంతంలో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమల నుంచి రసాయన వ్యర్థాలను ఈ నీటిలోకే వదులుతున్నారు. దీని ప్రాంతాల్లోని ఇళ్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఘన వ్యర్థాలు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఇందులోనే కలుపుతున్న దుస్థితి. మరో సమస్య ఏంటంటే వ్యవసాయ భూముల్లో సాగు కోసం రైతులు భారీగా పురుగు మందులు, ఫెర్టిలైజర్లు వాడుతున్నారు. వర్షాలు కురిసి నప్పుడు ఆ అవశేషాలు ఇవే జలాశయంలో కలుస్తున్నాయి. అలాకూడా కాలుష్యం పెరుగుతోంది.
రోజూ లక్షల లీటర్ల మురుగు నీరు : ఇక ఉస్మాన్ సాగర్ విషయానికి వద్దాం. ఇక్కడ కూడా దాదాపు హిమాయత్ సాగర్ పరిస్థితే ఉంది. పట్టణీకరణ కారణంగా పరివాహక ప్రాంతాలు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. కొన్ని నివేదికల అంచనా ప్రకారం ఈ రిజర్వాయర్లోకి రోజూ లక్షల లీటర్ల మురుగు నీరు కలుస్తోంది. నిజానికి సిటీలో ఉన్న మిగతా నీటి వనరులతో పోల్చి చూస్తే ఉస్మాన్ సాగర్ ఒకప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉండేది. కానీ రానురాను ఇదీ కలుషితమైపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో జనాభా పెరగడం, పరిసర గ్రామాల నుంచి వ్యర్థాలన్నీ నేరుగా ఇందులోనే కలవడం ప్రధాన సమస్యలు. అక్రమంగా నిర్మించిన రిసార్టులు, భవనాల నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో వేస్టేజ్ ఇందులోనే కలుస్తోంది. వ్యర్థాల పరంగా "రెడ్ కేటగిరీ"లో ఉన్న పరిశ్రమలూ యథేచ్ఛగా ఈ జలాశయాన్ని కలుషితం చేసేస్తున్నాయి. నిర్మాణాల వ్యర్థాలు కూడా కలవడం మరో ముఖ్యమైన సమస్య.
జలాశయాల్లో నీటిలో ఇ కొలి బ్యాక్టీరియా : ఉస్మాన్ సాగర్ నీటి నాణ్యత విషయానికి వస్తే వాటర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 2016లో 495గా ఉండగా 2022 నాటికి ఇది గణనీయంగా పడిపోయింది. అంటే ఏ స్థాయిలో క్వాలిటీ తగ్గిపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రమాణాల ప్రకారం "తాగడానికి పనికి రాని" దశ నుంచి "అత్యంత హానికరం" అనే కేటగిరీకి మారింది నీటి నాణ్యత. హిమాయత్ సాగర్ నీటి నాణ్యతే చూస్తే 2016లో వాటర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ డబ్ల్యూక్యూఐ 296గా ఉండగా 2022 నాటికి 102గా నమోదైనట్టు ఎంఏఎన్యూయూ అధ్యయనం చెబుతోంది. గ్రామాల నుంచి వస్తున్న వ్యర్థాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం అని తేల్చి చెప్పింది. వర్షాకాలంలో పరిసర ప్రాంతాల్లోని మురుగు అంతా నీటిలో కలిసి నేరుగా జలాశయంలోనే కలుస్తున్నాయి. ఇప్పటికిప్పుడు జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ నీరు ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోతుందన్నది నిపుణుల ఆందోళన. పైగా ఈ రెండు జలాశయాల్లోని నీటిలో ఇ కొలి బ్యాక్టీరియా ఆనవాళ్లు ఉండడం మరో సమస్య. నీరు హానికర స్థాయిలో కలుషిత మైంది అనడానికి ఈ బ్యాక్టీరియాయే సాక్ష్యం.
కఠిన ఆంక్షలు అవసరం : మెడికల్ కాలేజీలు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లు ఈ జలాశయాల పరిసరాల్లో భారీగా ఉండడం సమస్యకు మరో కారణం. మెడికల్ కాలేజీల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు కూడా ఈ నీటిని పూర్తిగా కలుషితం చేస్తున్నాయి. వీటి ఇకోసిస్టమ్ని కాపాడే జీవో 111ని రద్దు చేయడం మరో ఇబ్బందికర పరిణామం. అప్పటినుంచీ 111జీవో రద్దుతో జంట జలాశయాల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గి, వరదల ముప్పు పెరుగుతుందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. జలాశయాలు కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తునే ఉన్నారు. ఐతే జీవో 111 రద్దు చేసినా, హెచ్ఎండీఏ నిబంధనల ప్రకారం నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఉంటాయని ప్రభుత్వం వర్గాలు చెబుతూ వచ్చా యి. ఈ పరిణామాల మధ్యనే అక్రమ నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. స్థానిక పరిశ్రమల వ్యర్థాలు రిజర్వాయర్లలో కలవకుండా కఠినమైన ఆంక్షలు విధించాల్సిన అవసరం ఉంది.
హైడ్రా చర్యలు ప్రారంభం : ఇక్కడ హెచ్ఎండీఏ, హైడ్రా ముందు మరో సవాల్ కూడా ఉంది. అదే జంటజలాశయాల వాస్తవ సరిహద్దులు, ఎఫ్టీఎల్ హద్దులు నిర్ణయించడం, ఆక్రమణ పూర్తి వివరాలు నిగ్గు తేల్చడానికి జాతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్ఆర్ఎస్ఏ), సర్వే ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్ఓఐ) పటాల ఆధారంగా వాస్తవ విస్తీర్ణాన్ని కనుగొనేందుకు హైడ్రా చర్యలైతే ప్రారంభించింది. ఆ లెక్కలతో పాటు బఫర్ జోన్లను స్పష్టంగా పేర్కొంటే జంటజలాశయాలు కాస్తైనా ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం ఉంది.
నగరంలో క్షీణిస్తున్న వాయు నాణ్యత - అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం!
కాలుష్య కాసారంగా 'కృష్ణా' - 113 గ్రామాలకు నిలిచిన తాగునీటి సరఫరా