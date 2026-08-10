కాళ్ల కింద కాలుష్యం - పర్యావరణాన్ని మింగుతున్న 'ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్'
ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా పాదరక్షలు కొంటున్న యువత - రకరకాల చెప్పులతో నిండిపోతున్న షూ ర్యాక్లు - పాదరక్షల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తున్న వైనం - ఎక్కువగా వాడకుండానే చెత్తబుట్టల్లోకి పాదరక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 2:50 PM IST
Special Story On Footwear Which Effecting Environment : ఒకప్పుడు ఒక జత చెప్పులు మాత్రమే వాడేవాళ్లం. అవి తెగిపోతే వాటినే కుట్టించుకుని మరి తొడుక్కునేవాళ్లం. పూర్తిగా పాడయిన తర్వాతే కొత్తవి కొనేవాళ్లం. కానీ, ఇప్పుడా పరిస్థితులు లేవు. స్లిప్పర్స్, సాండల్స్, షూస్ ఇలా ఎన్నో రకాల జతలు కొంటున్నారు. మన ఇంట్లోని చెప్పుల స్టాండ్ చూస్తే ఆ విషయం అర్థం అవుతుంది. అందులోనూ బట్టలకు మ్యాచింగ్ ఉండాలి.
ఆఫీస్కు ఆఫీషియల్గా ఉండాలి. జిమ్కు బ్రాండెడ్గా ఉండాలి. పార్టీకి ట్రెండీగా ఉండాలంటూ అవసరానికి మించి చెప్పులు జోళ్లు కొనుగోలు చేస్తున్నాం. ఫ్యాషన్ అనే వ్యసనంలోకి పడిపోయి కొంచెం రంగు వెలిసినా, చిన్న కుట్టు ఊడిన ఆ ఫుట్వేర్ని చెత్తబుట్టలోకి సులువుగా విసిరేస్తున్నాం. కానీ, మన కాళ్లను కాపాడే చెప్పులు, భూమాత గుండెకు చేస్తున్న గాయాల గురించి మాత్రం ఆలోచించలేక పోతున్నాం. మరి, పాదరక్షల ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ సంస్కృతి వెనుక జరుగుతున్న పర్యావరణ వినాశనం ఎంత? దీనివల్ల ఎటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది?
ట్రెండీ ఫ్యాషన్ వెనుక యువత : కాళ్లకు రక్షణగా ఉండటం కోసం గతంలో చెప్పులు, బూట్లు కొనేవాళ్లం. అవి చిరిగిపోతే కుట్టించుకుని, అరిగిపోతే సోల్ మార్పించుకుని పాతబడే వరకు వాడేవాళ్లం. సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఏడాదికి సగటున ఒకటి లేదా రెండు జతల చెప్పులతో సరిపెట్టుకునేవాళ్లం. కానీ, నేడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ఇంట్లోకి ఒక జత, ఉద్యోగానికి ఒక జత, వాకింగ్, వ్యాయామానికి ఇంకొకటి, వేడుకలకు మరొకటి ఇలా సందర్భాలు, వెళ్లే ప్రాంతాలను బట్టి పాదరక్షలు వినియోగిస్తున్నారు. మారుతున్న జీవనశైలి, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆఫర్లు, అన్నింటికీ మించి ఫ్యాషన్ పోకడలతో పాదరక్షల వాడకం ఒక విలాసవంతమైన వ్యవహారంలా మారింది. గ్లోబలైజేషన్ తెచ్చిన ట్రెండ్స్ మనుషుల ఆలోచనల్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి. దీంతో ఇళ్లలో షూ రేక్లు రకరకాల చెప్పుల జతలతో నిండి పోతున్నాయి. ఈ విషయంలో పట్టణాల్లో జీవించే వారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఒక్క జత చెప్పులు ఉన్నవాళ్లను వేళ్లమీద లెక్కపెట్టవచ్చు.
పాదరక్షలు అనేవి నడవడానికి వాడే వస్తువులా కాకుండా సోషల్ స్టేటస్ సింబల్గా భావిస్తున్నారు చాలామంది. జీన్స్ వేస్తే స్నీకర్స్, కుర్తా వేస్తే కోల్హాపురి ఇలా డ్రెస్కి తగ్గట్టు ఫుట్వేర్ కావాలి అనుకునేవారు పెరిగిపోయారు. మహిళలైతే వేసుకునే డ్రెస్ రంగుకు సరిగ్గా సరిపోయేలా చెప్పులు కొంటున్నారు. నిత్యం రీల్స్ చేసే వారు అయితే ఒకే షూ, ఒకే జత చెప్పులతో కనిపిస్తే ఏం బాగుంటుందని తరచుగా చెప్పులు మార్చేస్తున్నారు. దీనికి తగ్గట్లుగా కంపెనీలు కూడా రోజుకో రకం డిజైన్లతో ఫుట్వేర్స్ని మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్నాయి. సీజనల్ సేల్ ఆఫర్స్, ఫెస్టివల్ ఫ్యాషన్లు అంటూ ఊదరగొడుతూ వినియోగదారుల మైండ్సెట్ను మార్చేస్తున్నాయి. ప్రతి నెలా సరికొత్త రంగులతో మోడల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తుండటంతో ప్రస్తుతం వాడుతున్నవి బాగున్నా సరే ట్రెండ్ ముగిసిపోయిందనే సాకుతో వాటిని పక్కన పడేసి కొత్తవి కొంటున్నారు. కొందరైతే ఆఫర్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఒకేసారి నాలుగైదు జతలు కొంటున్నారు.
దుస్తులకు మ్యాచింగ్ చెప్పులు : సాధారణంగా చెప్పులు కొనేవారు పెరిగితే వ్యాపారం కూడా పెరగాలి. వాస్తవ పరిస్థితులు చూస్తే కొనేవారి సంఖ్యకు మించి దుకాణాల సంఖ్య పెరిగింది. వీటికి తోడు ఆన్లైన్ షాపింగ్. దీంతో వ్యాపారులకు వచ్చే మార్జిన్ అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ, తెలంగాణాలో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల చెప్పుల తయారీ పరిశ్రమలున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఫ్యాన్సీ సరకు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా వస్తోంది. వీటికి మన్నిక కాలం చాలా తక్కువ. ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతోనే ఈ తరహా పాదరక్షల్ని మహిళలు ఎక్కువ కొంటున్నారు. కాస్త లెక్క తక్కువైనా పురుషులు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ వచ్చాక కొనుగోళ్లు మరింత పెరిగాయి. ఆయా కంపెనీలు ఆఫర్లు కూడా ప్రకటిస్తుండటంతో చెప్పుల వాస్తవ ధర ఎంతో తెలియకపోయిన ముందుగానే ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నారు. దుస్తులకు మ్యాచ్ అయ్యేలా చెప్పులు ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఏడాదికి ఏకంగా 10 నుంచి 20 జతలు వరకు కొనేవాళ్ల లేక పోలేరు. వాటిని ఐదారు సార్లు మాత్రమే వేసుకుని పక్కకు పడేస్తున్నారు. ఇలా వాడి పడేసి సంస్కృతి పెరగడంతో చెప్పుల గుట్టలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి.
సరిగ్గా గమనిస్తే ఫ్యాషన్ వ్యామోహం కేవలం అలవాటు మాత్రమే కాదు సమాజంలోని ఒక కుటీర పరిశ్రమను దెబ్బతీస్తోంది. ఒకప్పుడు వీధుల్లోని రోడ్డుపక్కనే చెప్పులు కుట్టే వాళ్లు ఉండేవారు. చిన్న కుట్టు ఊడిన, తెగిన, అరిగిపోయిన వాటిని సరిచేసి పాదరక్షలు మరింత కాలం మన్నిక వచ్చేలా చేసేవారు. కానీ, ప్రస్తుతం చెప్పుల రిపేరు చేయించుకోవడంపై జనం పెద్దగా ఆసక్తి చూపటం లేదు. వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి కొన్న చెప్పులను కూడా ఒక చిన్న బకిల్ ఊడితే పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. దీంతో వృత్తిని నమ్ముకున్న ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. పాతతరం వాళ్లు మాత్రమే అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నారు. ఐతే, ఇక్కడో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. చెప్పులు కుట్టేవాళ్లు సహజసిద్ధమైన రీసైక్లర్లుగా పని చేసేవారు. చెప్పులు వ్యర్థంగా మారి పర్యావరణానికి భారం కాకుండా కాపాడే సైనికుల్లా ఉండేవారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేకపోవడంతో పకృతిపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతోంది.
విషపూరితం చేస్తున్న పాదరక్షలు : మనం చెత్తబుట్టలో వేసే పాత చెప్పుల ప్రయాణం డంపింగ్ యార్డుతోనే ముగుస్తుంది అనుకుంటే పొరపాటే. పర్యావరణానికి జరిగే అసలు ముప్పు అక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే, ఆధునిక బూట్ల తయారీలో సహజ సిద్ధమైన తోలు వాడకం తగ్గింది. వాటి స్థానంలో సింథటిక్ రబ్బర్, ప్లాస్టిక్, ఈవీఏ, రసాయన జిగురు వాడుతున్నారు. ఇవి భూమిలో కలవడానికి వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది. వివరంగా చెప్పాలంటే మనం వాడి పారేసిన చెప్పులు మన ముందుతరాల కాలం వరకు భూమిని విషపూరితం చేస్తూనే ఉంటాయి. ఈ చెప్పుల రంగుల కోసం వాడే క్రోమియం, క్యాడ్మియం, సీసం లాంటి రసాయనాలు వర్షపు నీటితో కలిసి భూగర్భ జలాల్లోకి చేరి కలుషితం చేస్తున్నాయి. చుట్టుపక్కల బావులు, నదుల్లోకి చేరి చేరి క్యాన్సర్, మూత్రపిండాల వ్యాధులకు కారణం అవుతున్నాయి.
డంపింగ్ యార్డుల్లో చెప్పులు కాలినప్పుడు వెలువడే డయాక్సిన్ వాయువులు స్థానిక ప్రజల శ్వాసకోశాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఎండకు ముక్కలై మైక్రోప్లాస్టిక్ రూపంలో గాలి ద్వారా పంట పొలాల్లోకి చేరుతున్నాయి. అంటే చివరకు మనం తినే అన్నంలోకి చేరుతున్నాయనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల కంటే షూ వ్యర్థాలు చాలా ప్రమాదకరమని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ఎందుకంటే ఒక బూటు తయారీలో దాదాపు 30 రకాల విభిన్న మెటీరియల్స్ వాడుతారు. వీటిని విడదీయడం చాలా కష్టం. ఇవి భూమిలోకి చేరినప్పుడు శతాబ్దాల పాటు కుళ్లిపోకుండా ఉంటాయి. ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్కు దారితీస్తోంది. ఐతే, రీ సైక్లింగ్ విధానం ద్వారా కొంతమేర సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకు తగ్గట్టు ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
రీసైక్లింగ్కు వాడుతున్న రబ్బర్ చెప్పులు : చెప్పులతో తలెత్తుతున్న పర్యావరణ విధ్వంసాన్ని గుర్తించిన కొన్ని దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాయి. అమెరికాతో పాటు యూరప్ దేశాల్లో Extended Producer Responsibility-EPR చట్టం తీసుకొచ్చి సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం పెద్ద బూట్ల కంపెనీలు అమ్మిన పాత బూట్లను కస్టమర్ల నుంచి ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల ద్వారా తిరిగి సేకరించాలి. నైకీ, అడిడాస్ లాంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు 'సర్క్యులర్ డిజైన్' ద్వారా కుట్లు, జిగురు లేకుండా ఒకే మెటీరియల్తో బూట్లు చేస్తున్నాయి. వీటిని సులభంగా రీసైకిల్ చేయవచ్చు. సేకరించిన పాత రబ్బర్ బూట్లను రోడ్ల నిర్మాణంలో, రన్నింగ్ ట్రాక్ల తయారీలో వాడుతున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కొన్ని స్టార్టప్లు కేవలం జనపనార, కాఫీ పొట్టుతో బూట్లు తయారు చేస్తున్నాయి. రీసైక్లింగ్ కు ఉపయోగపడే రకాలను మాత్రమే తయారు చేయటం ద్వారా అవి పాడయ్యాక మట్టిలో పారేస్తే కొన్ని నెలల్లోనే ఎరువుగా మారిపోతాయి. మరికొన్ని సంస్థలు సేకరించిన పాత రబ్బర్, సింథటిక్ బూట్లను భారీ మిషన్లలో ముక్కలు చేసి వాటిని రన్నింగ్ ట్రాక్లు, రోడ్ల నిర్మాణంలో ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ దిశగా అన్ని కంపెనీలు చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"ప్రజలు తరచుగా ఫ్యాషన్ పోకడలను అనుసరించి స్టైలిష్ పాదరక్షలను ధరిస్తుంటారు. ఆ భారం కేవలం వారి పాదాలపై మాత్రమే పడుతుందని పొరపాటుగా నమ్ముతారు. అయితే, అటువంటి పాదరక్షలు శరీరం గురుత్వాకర్షణ కేంద్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. కాళ్లలోని కండరాలను దెబ్బతీస్తాయి. దీనిని నివారించడానికి, పాదాలకు సరిగ్గా సరిపోయే పాదరక్షలను ధరించడం చాలా అవసరం." -డాక్టర్ బూసిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, ఆర్థోపెడిక్ వైద్య నిపుణులు
చెప్పుల జోళ్లు పెరిగిపోవడం వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరుగుతోంది. ఐతే, ప్రజలు కూడా ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. తరచుగా చెప్పులు మార్చటంతో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. పాదం తీరుకు తగ్గట్లుగా కాకుండా ఫ్యాషన్ మోజులో పడితే ఎముకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. చెప్పులు మార్చే ఆలోచన వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ఇప్పుడున్న ఫ్యాషన్ తాత్కాలికం. దానివల్ల భూమికి మనం చేస్తున్న నష్టం శాశ్వతం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కాళ్ల కింద తయారవుతున్న కాలుష్యాన్ని కట్టడి చేసేందుకు అందరూ బాధ్యతాయుతంగా ఆలోచించాలి. మార్పు మన ఇళ్ల నుంచే మొదలు కావాలి. మీరు వాడే చెప్పులు పాడైతే డస్ట్బిన్లో వేయకుండా దాన్ని బాగు చేయించుకుని వాడాలి. దీనివల్ల ప్రకృతికి జరిగే హాని తగ్గుతుందని పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు. అందుకోసం అందరూ అనవరంగా ఐదారు జతల చెప్పులు కొనకుండా, పరిమితంగా కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
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