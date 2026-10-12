నేర పరిశోధనల్లో పోలీసు జాగిలాల అపారమైన సేవలు - వాటికి శిక్షణ ఎలా ఇస్తారో తెలుసా?
23వ బ్యాచ్ పోలీస్ డాగ్స్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఇటీవల నిర్వహించారు. మొత్తం 36 జాగిలాలకు శిక్షణనిచ్చారు. జాగిలానికి క్రమశిక్షణగా ఉండటం నేర్పి తర్వాత వాటి పనితీరు ఆధారంగా వాటి విభాగాలను నిర్ణయిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:39 PM IST
Police Dogs Trained in 5 Categories for Crime Investigation : నేరాలు జరిగినపుడు వాటిని ఛేదించేందుకు పోలీసులు రకరకాల మార్గాలను అనుసరిస్తుంటారు. వేర్వేరు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసి మిస్టరీని ఛేదిస్తారు. ఆవగింజ అంత ఆధారం దొరికినా కేసును ఓ కొలిక్కి తెస్తారు. ఇలాంటి దర్యాప్తులో పోలీసు జాగిలాలది కూడా చాలా కీలక పాత్ర. వాసన ద్వారా నేరం మూలాలను ఇట్టే పసిగడతాయి ఈ శునకాలు. పోలీసు విభాగంలో అంతర్భాగమైన జాగిలాల విభాగాన్ని రాష్ట్రంలో మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మొత్తం 36 జాగిలాలకు శిక్షణనిచ్చారు. ఇటీవలే 23వ బ్యాచ్ పోలీస్ డాగ్స్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. మరి పోలీసు జాగిలాలు నేరాల దర్యాప్తులో ఎలా సాయం చేస్తాయి. వాటికి శిక్షణ ఎలా ఇస్తారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పోలీసు జాగిలాలు అంటే ఆ విభాగంలో ప్రత్యేక గౌరవం. అది జంతువే అయినా తమలో ఒకరిగానే భావిస్తారు పోలీసులు. ఎందుకంటే నేర పరిశోధనలో ఇవి చేసే సాయం అంతా ఇంతా కాదు కాబట్టి. ఈ ఏడాది 23వ బ్యాచ్ పోలీస్ డాగ్స్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఇటీవల నిర్వహించారు. మొత్తం 36 జాగిలాలకు శిక్షణనిచ్చారు. వీటిలో బెల్జియన్ మెలినాయిస్, డచ్ షెప్పర్డ్ , డీడీ ఆర్ జర్మన్ షెప్పర్డ్ , జాక్ రస్సెల్ టెరియర్ బ్రీడ్లు ఉన్నాయి. మొదటి సారిగా జాక్ రస్సెల్ టెరియర్కు ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ శిక్షణనిచ్చింది. ఇంగ్లండ్కు చెందిన జాక్ రస్సెల్ చూసేందుకు చాలా సింపుల్గా, క్యూట్గా ఉంటుంది . కానీ దాని మెదడు చాలా షార్ప్. పేలుడు పదార్ధాలను గుర్తించటంలో ఇది దిట్ట. వీవీఐపి భద్రతలో దీన్ని వినియోగించనున్నారు. జాగిలాలకు 10 నెలల పాటు శిక్షణనిచ్చారు . 3 నెలల పిల్లల సమయంలో వీటిని తీసుకొచ్చి శిక్షణ ప్రారంభించారు. మొదటి 2 నెలల పాటు జాగిలంతో శిక్షకుడు మెరుగైన సంబంధాలు ఏర్పరుచుకుంటారు. అనంతరం జాగిలానికి క్రమశిక్షణగా ఉండటం నేర్పుతారు. ఆ పిదప దాని పనితీరు ఆధారంగా వాటి విభాగాలను నిర్ణయిస్తారు.
మొత్తం 5 విభాగాల్లో జాగిలాలకు శిక్షణ ఇస్తారు. ఎక్స్ప్లోజివ్స్, నార్కోటిక్స్, సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ, ఎనిమీ అస్సాల్ట్ , డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్లూస్పై తర్ఫీదు ఉంటుంది. శిక్షణ కేంద్రంలో హ్యాండ్లర్లు జాగిలాలను సొంత పిల్లల్లా చూసుకుంటారు. ఒక్కో జాగిలానికి కనీసం 80-85 రకాల ఆదేశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు. సెల్యూట్ చేయటం, వీఐపీలకు ఫ్లవర్ బొకేలు అందించటం లాంటివి కూడా నేర్పుతారు. తొలి 5 నెలల్లో ప్రాథమిక శిక్షణ తర్వాత ప్రత్యేక శిక్షణ మొదలుపెడతారు. రోజూ ఉదయం 5 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి 6 గంటల 30 నిమిషాల వరకు పరేడ్, తర్వాత వ్యాయామం చేయిస్తారు. 8 గంటలకు ఆహారం అందిస్తారు. తిరిగి 10 గంటల నుంచి 12 గంటల 30 నిమిషాల వరకు శిక్షణ ఉంటుంది. సాయంత్రం 3 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 30 నిమిషాల వరకు వ్యాయామం, పరేడ్ నిర్వహించి 6 గంటల 30 నిమిషాలకు స్థావరాలకు పంపిస్తారు.
ఆధారాలు సేకరించటంలో కీలక పాత్ర : నేరఘటనల్లో ఆధారాలను సేకరించటంలో పోలీసు జాగిలాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతుచిక్కని నేరాలను చేధించేందుకు కీలకమైన క్లూను అందిస్తాయి. ఈ ఏడాది మొదటిసారిగా విపత్తుల్లో శిధిలాల కింద చిక్కుకున్న బాధితులను గుర్తించేలా కెడావర్ అండ్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ శిక్షణ నిచ్చారు. ట్రాకింగ్ అండ్ ట్రేసింగ్ శిక్షణ ద్వారా మంచి ఫలితాలను రాబట్టారు. ఈ ఏడాది అనంతపురంలో ముగ్గురు బాలికలు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. మిస్సింగ్ కేసుగా కేసు నమోదు చేశారు. ఎక్కడా ఆధారాలు దొరక్క పోవటంతో కేసు ముందుకు కదలని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో పోలీసు జాగిలాలను రంగంలోకి దించారు. పిల్లలకు సంబంధించిన దుస్తుల వాసన చూపించారు. వాళ్లు ఇంటి నుంచి వెళ్లిన మార్గంలోనే జాగిలం వెళ్లి బస్టాండ్లోని ఓ ఫ్లాట్ఫాంలో నిల్చుంది. వెంటనే ఆ ఫ్లాట్ఫాం నుంచి బస్సులు ఏ ప్రాంతానికి వెళతాయో పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం అక్కడి పోలీసుల ద్వారా పిల్లల ఆచూకీ కనుగొన్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఇలా జాగిలాలు నేరాలను చేధించి తమ ప్రతిభ నిరూపించుకున్నాయి. పోలీసు జాగిలాలు 2 అడుగుల లోతున దాచిపెట్టిన పేలుడు పదార్ధాలను సైతం గుర్తిస్తాయి. వీఐపీల సెక్యూరిటీలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వారికి బొకే ఇవ్వటమే కాదు ఎవరైనా దుండగులు వీఐపీలపై ఎటాక్ చేస్తే వెంటనే నేరస్తులపై దాడి చేస్తాయి.
అందుబాటులోకి బెల్జియన్ మెలినాయిస్ బ్రీడ్ : గతంలో జర్మన్ షెప్పర్డ్ శునకాలకు మాత్రమే పోలీసులు శిక్షణ ఇచ్చేవారు. అయితే కొన్నేళ్లుగా అవి తరచుగా అనారోగ్యానికి గురవటం, డయాబెటిస్, వెన్నుముక సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీంతో బెల్జియన్ మెలినాయిస్ బ్రీడ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మిలటరీ, నేవీ అధికారులు అత్యధికంగా వినియోగించే జాగిలాలను ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేష్ చంద్ర లడ్డా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శిధిలాల కింద పడిన బాధితులను గుర్తించటంలో వీటికి శిక్షణనిచ్చారు. ఇతర రాష్ట్రాల ట్రైనింగ్ సెంటర్లకు జాగిలాలను పంపి కెడావర్ శిక్షణ ఇప్పించారు. జాగిలాలు వాసన పసిగట్టి దేనినైనా గుర్తిస్తాయి. 2 శాతం వాసన ఉన్నా గుర్తిస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. మనిషి శరీర భాగాల వాసనను మొదట జాగిలానికి అలవాటు చేశారు. ఆ తర్వాత వాటిని శిధిలాల కింద ఉంచి గుర్తించే విధంగా తర్ఫీదునిచ్చారు. శిక్షణ పొందిన 2 జాగిలాలను స్టేట్ డిజాస్టర్ అండ్ రెస్క్యూ ఫోర్స్కు అందించారు.
పోలీసు జాగిలాలకు రోజూ కనీసం 8 నుంచి 9 గంటల పాటు పనిచేసేలా శిక్షణ ఇస్తారు. శిక్షణకు ఎంపిక చేసినప్పుడే ప్రతి జాగిలానికి ఒక పేరు పెడతారు. ప్రత్యేకంగా రికార్డు నిర్వహిస్తారు. ఏపీ పోలీసు శాఖలో ప్రస్తుతం 200పైగా జాగిలాలు సేవలందిస్తున్నాయి. ఒక్కో పోలీసు జాగిలం దాదాపు 10 ఏళ్లపాటు విధులు నిర్వహిస్తుంది. తర్వాత విధుల నుంచి విరమణ చేస్తుంది. తర్వాత కూడా వాటికి ప్రత్యేక వసతులు, సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. అవి మరణిస్తే పోలీసు మర్యాదలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు. సాధారణంగా ఒక్కో జాగిలానికి ఒక విభాగంలో శిక్షణనిచ్చేవారు. ఒక్కో జాగిలానికి ఒక్కో కానిస్టేబుల్ను ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తారు. వారిని హ్యాండ్లర్లు అంటారు. ఆ జాగిలంతో పాటు హ్యాండ్లర్లకూ శిక్షణ ఇస్తారు. పోలీసు విభాగంలో పని చేసినంత కాలం దాదాపుగా ఒకరే హ్యాండ్లర్గా వ్యవహరిస్తారు. ఇతర జంతువులతో పోలిస్తే జాగిలాలకు వాసన పసిగట్టే శక్తి 40 రెట్లు, కంటి చూపు 10 రెట్లు, వినికిడి శక్తి 20 రెట్లు అధికంగా ఉంటాయి.
రోజుకు 400-700 గ్రాముల ఆహారం : నూతనంగా జాగిలాలకు మాదకద్రవ్యాలను గుర్తించే అంశంలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణనిచ్చారు. గంజాయి, హెరాయిన్, ఎండిఎంఏ, ఎల్ సీడీ లాంటి మత్తుపదార్ధాలను ఇవి గుర్తిస్తాయి. ట్రాకింగ్ అంటే నేరం జరిగిన ప్రదేశంలో వాసనను పసిగట్టి నేరస్థుల ఆచూకీని గుర్తించేందుకు తగిన ఆధారాలను పోలీసులకు అందజేస్తుంది. ఈ విభాగంలో శిక్షణ చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. వీఐపీలపై అగంతకులు దాడి చేసే సమయంలో జాగిలాలు వారిపై విరుచుకుపడి అడ్డుకుంటాయి. పేలుడు పదార్ధాలను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక తర్ఫీదునిస్తారు. ప్రస్తుతం పేలుడుకు వినియోగిస్తున్న అన్ని రకాల పదార్ధాలను గుర్తించే విధంగా శిక్షణ ఇస్తారు. జాగిలాలకు కేటాయించిన పని, వాటి బరువు, నిర్వహించే విధులను బట్టి రోజుకు 400-700 గ్రాముల ఆహారం అందిస్తారు. వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా రకరకాల వ్యాక్సిన్లు ఇస్తారు. వెటర్నరీ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.
పోలీసు జాగిలాలకు గతంలో ఒకే అంశంలో శిక్షణనిచ్చేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జాగిలాల వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఒక్కో జాగిలానికి 2 అంశాల్లో శిక్షణనివ్వటం ప్రారంభించారు. గతేడాది 35 బెల్జియన్ మెలనాయిస్ జాగిలాలకు శిక్షణనివ్వగా మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. మొత్తం 97 కేసులను ఇవి చేధించాయి. 52 కేసుల్లో గంజాయి రవాణా నిందితులను పట్టించాయి. 29 హత్య కేసుల్లో నిందితులను పట్టించి కేసును పరిష్కరించాయి. 10 దొంగతనాల కేసులను చేధించేందుకు ఆధారాలు ఇచ్చాయి. 6 మిస్సింగ్ కేసుల్లో బాధితులను గుర్తించేందుకు తోడ్పడ్డాయి. ఇలా నేర దర్యాప్తు విషయంలో అనేక రూపాల్లో సాయం చేస్తూ జాగిలాలు పోలీసు శాఖకు చేయూతను అందిస్తున్నాయి.
ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు ఖరారు - నేడే తుది జాబితా విడుదల!