2027 జూన్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ నిర్మాణం - త్వరలోనే నిర్వాసితులకు ఇళ్లు
రాష్ట్రంలో కీలకమైన నిర్మాణంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు - కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - శరవేగంగా సాగుతున్న నిర్మాణం - 2027 జూన్ నాటికి పూర్తి కానున్న తొలి దశ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 3:09 PM IST
Polavalam Rehabilitation House Construction Works Progressing Rapidly : 5 కోట్ల ఆంధ్రుల కలల ప్రాజెక్టు. రాష్ట్రానికి జీవనాడి. తాగు, సాగునీరుతో పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కీలకమైంది పోలవరం ప్రాజెక్టు. అందుకే పోలవరం తొలి దశ నిర్మాణాన్ని 2027 జూన్ నాటికి పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో పోలవరం నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్మాణాలను కూడా అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ప్రభుత్వం. వీలైనంత త్వరగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేయాలని అధికారులకు ఆదేశించింది. ఫలితంగా భూ సేకరణ, టెండర్ల ప్రక్రియ, మౌలిక సదుపాయల కల్పన సహా అన్ని పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
2027 నాటికి తొలి దశ నిర్మాణం పూర్తి : రాష్ట్రంలో కీలకమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు పోలవరం. అందుకే ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది కూటమి ప్రభుత్వం 2027 జూన్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ నిర్మాణం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే పనులు చకచకా జరుగుతున్నాయి. ఐతే, దానికంటే ముందే నిర్వాసితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుని కీలక దశకు చేరుకుంది. భూ సేకరణ ధర పెంపు, కాలనీల నిర్మాణానికి టెండర్ల ఖరారు, పరిపాలనా అనుమతులతో పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1లో 41.15 కంటే ఎక్కువ మీటర్ల స్థాయిలో నీటి నిల్వ వల్ల ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లోని నిర్వాసితుల తరలింపు ప్రణాళిక అమలు జరుగుతోంది. అందులో భాగంగానే కాలనీల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచి పనులు అప్పగించారు. అవసరమైన చోట గ్రామసభలు నిర్వహించారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పునరావాసానికి సంబంధించిన సమస్యలు వేగంగా పరిష్కరిస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం. తొలిదశలో 38,060 కుటుంబాలను పునరావాస ప్రాంతాలకు తరలించాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 16,763 కుటుంబాలను తరలించారు. మరో 21,297 కుటుంబాలను తరలించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఐతే ఇక్కడో విషయం గమనించాలి. తొలి దశలో 1A, 1B అనే 2 విభాగాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే, తొలిదశలో 20,946 కుటుంబాలను మాత్రమే తరలించాల్సి ఉంటుందని మొదట భావించారు. కానీ, ఎగువన కాఫర్ డ్యాం నిర్మాణం తర్వాత గోదావరికి వరద వచ్చిన క్రమంలో ముంపుపై మరికొంత స్పష్టత వచ్చింది. దీనివల్ల 41.15 మీటర్ల స్థాయికి నీళ్లు నిలబడితే మరి కొన్ని గ్రామాలు ముంపులో చిక్కుకుంటాయని గుర్తించారు. అలాంటి కుటుంబాలు 17,114 ఉన్నాయని గుర్తించారు. వారందరికీ 1B విభాగంలో పునరావాసం కల్పిస్తున్నారు.
26 కాలనీల నిర్మాణం పూర్తి : పోలవరం నిర్వాసితుల కోసం ఏలూరు, పోలవరం జిల్లాల్లో కాలనీలు నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తంగా 95 కాలనీల్లో ఇప్పటికే 26 కాలనీల నిర్మాణం పూర్తయింది. మిగిలిన 69 కాలనీల్లో 49 కాలనీల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి కూడా త్వరగానే పూర్తి కావాల్సింది. కానీ, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కాలనీల నిర్మాణాన్ని పట్టించుకోలేదు. దీంతో 49 కాలనీల్లో పనులు అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఆ కాలనీల నిర్మాణానికి కొత్త ధరలతో టెండర్లు పిలిచారు. గుత్తేదారులను ఖరారు చేసి పనులు అప్పగించారు. సెప్టెంబరు నాటికి 49 కాలనీల పనులు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. అలాగే, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్వాసితుల కోసం మరో 20 కాలనీల నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రక్రియ సాగుతోంది. అందుకు 6,110 ఎకరాల భూమి అవసరమని గుర్తించారు. ముంపులో చిక్కుకునే భూమి మరో 244 ఎకరాలు సేకరించాల్సి ఉంది.
కాలనీల ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూముల ధరలను ప్రభుత్వం పెంచింది. పోలవరం జిల్లాలోని రాజవొమ్మంగి, అడ్దతీగల, గంగవరం మండలాల్లో ఎకరానికి 12 లక్షలకు పైగా ఇచ్చి కొనుగోలు చేసేలా కొత్తగా ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. 3 మండలాల్లోనే 4,520.52 ఎకరాల భూమి సేకరించనున్నారు. భూసేకరణ, పునరావాస ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేలా ప్రత్యేక అధికారులను నియమిస్తున్నారు.
"పోలవరంలోని నిర్వాసితుల కోసం ప్రభుత్వం ఐదు శాఖల ద్వారా పనులు చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమం 2018 నుంచి హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నడుస్తోంది. అయితే, కొన్ని ఊహించని కారణాల వల్ల 2022లో పనులకు విరామం ఏర్పడింది. మేము 2025లో పనులను తిరిగి ప్రారంభించాం. 2027లో ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే నాటికి నిర్వాసితులకు ఇళ్లు ఇవ్వాలని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మేము 8000 ఇళ్లకు గాను సుమారు 6000 ఇళ్లను పూర్తి చేశాం. మిగిలిన రెండు వేల ఇళ్లను కూడా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని చూస్తున్నాం. నిర్వాసితులైన ప్రతి ఒక్కరికీ 5 సెంట్ల భూమిని కేటాయించారు. అంటే, సుమారు 250 గజాల భూమిని అందించారు. ఇక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాం. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, ఆట స్థలాలు మొదలైన అనేక రకాల సౌకర్యాలతో ఈ కాలనీలను నిర్మిస్తున్నాం" -ప్రసాద్, గృహ నిర్మాణ శాఖ జంగారెడ్డిగూడెం ఈఈ
44 గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు పూర్తి : పోలవరం పునరావాసానికి సంబంధించి ఇటీవల 1B కాలనీల నిర్మాణానికి 44 గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు పూర్తి చేశారు. ఐతే, కాలనీల నిర్మాణానికి మరో 605 ఎకరాల భూమి కావాల్సి ఉండగా ఇందులో ఇప్పటికే 400 ఎకరాలు సేకరించారు. అక్కడ కాలనీల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. భూ సేకరణ విషయంలో గిరిజనేతర కుటుంబాలు వన్ టైం సెటిల్మెంట్కు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. 1B నిర్వాసితులు కూడా ఇలాగే అంగీకరిస్తారా? లేదా? అనేది తేలాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాతే మొత్తం ఎంత భూమి అవసరం అవుతుందనేది లెక్కలు తెలుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పొలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు గుత్తేదారు సంస్థ కృషి చేస్తుంది. అలాగే పనుల్లో నాణ్యత కొరవడకుండా రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు బృందం ఎప్పటికప్పుడు పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారని గృహ నిర్మాణ శాఖ జంగారెడ్డిగూడెం ఈఈ ప్రసాద్ చెబుతున్నారు.
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