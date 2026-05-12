ఏడాది వరకు బంగారం కొనకుంటే మనకు ఇంత లాభమా!
ఏటా 700-800 టన్నుల బంగారం దిగుమతులు - 90% బంగారం అవసరాలకు దిగుమతులే ఆధారం - భారీ స్థాయిలో పెరిగిపోతున్న దిగుమతుల బిల్లు - ఫలితంగా తరిగిపోతున్న విదేశీ మారక నిల్వలు
Published : May 12, 2026 at 4:54 PM IST
PM Modi Statement on Gold : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం జరిపిన హైదరాబాద్ పర్యటన ఎంత ప్రత్యేకంగా నిలిచిందో ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పిన ఒకమాట దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ చర్చనీయాంశంగా మారింది. అదే ఏడాది పాటు ప్రజలు బంగారం కొనుగోళ్లు నిలిపివేయాలని తద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. మరి ఎన్నడూ లేనిది మోదీ ఇప్పుడే అలా ఎందుకు పిలుపునిచ్చారు? యుద్ధాల కారణంగా చమురు ధరల పెరుగుదల, రూపాయి పతనం కొనసాగుతున్న వేళ ప్రధాని పిలుపు దేనికి సంకేతం? ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు ఆపివేస్తే దేశానికి ఎంత ప్రయోజనం? ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నా పసిడి కొనుగోళ్లు జోరుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ పిలుపు ఆచరణ సాధ్యం కావడానికి ఎంత మేర అవకాశాలు ఉన్నాయి.
"పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. వీటి వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయొచ్చు. దీనికోసం మనం చేసే చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. కనీసం ఏడాది పాటు విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి. బంగారం కొనుగోలు అనేది విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఎక్కువగా ఖర్చయ్యే మరో అంశం. దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏడాది వరకూ ఇంట్లో ఎలాంటి శుభకార్యాలు ఉన్నా అసలు బంగారమే కొనకూడదని నిర్ణయించుకోవాలి" - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
భారత్కు పెను భారంగా చమురు : హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం, బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజలకు ఇచ్చిన పిలుపు ఇది. అయితే ఈ పిలుపు వెనక కారణాలు విశ్లేషిస్తే అది ఆషామాషీగా ఇచ్చింది మాత్రం కాదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధంతో గత 2 నెలలుగా హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద జరుగుతున్న పరిణామాలతో చమురు ధరలు భగ్గమన్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 28కి ముందు 70 డాలర్లు ఉన్న బ్యారెల్ చమురు ధర ప్రస్తుతం వంద డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఒక దశలో 144 డాలర్లకు కూడా చేరింది. చమురు అవసరాలకు 85% దిగుమతులపైనే ఆధారపడే భారత్కు ఈ పెరుగుదల పెను భారంగా మారింది. దీని కోసం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
ఇది మాత్రమే కాదు బంగారం అవసరాలకు కూడా మనకు దిగుమతులే ఆధారం. 90% దేశీయ అవసరాలకు భారత్ దిగుమతులపైనే ఆధార పడుతోంది. దీనికి కూడా భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం సమస్యను మరింత పెంచుతోంది. దిగుమతుల బిల్లు పెరగడం వల్ల యావత్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. రూపాయి విలువ క్రమంగా పతనం అవుతూ వస్తోంది. ఇన్ని సమస్యలు చుట్టుముడుతున్న కారణంగానే ఏడాది పాటు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయొద్దని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
ఆల్టైం గరిష్టానికి పసిడి దిగుమతులు : బంగారం కోసం భారత్ దిగుమతులపై ఎంతగా ఆధారపడుతుందో ఒకసారి లెక్కలు చూస్తే ఆశ్చర్యం కల్గుతుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పసిడి దిగుమతులు అంతకు ముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 24% పెరిగి ఆల్టైం గరిష్టానికి చేరాయి. మొత్తం 71.98 బిలియన్ డాలర్లు అంటే రూ.6,65,815 కోట్ల విలువైన బంగారం దిగుమతి అయినట్లు కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ వెల్లడించింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దిగుమతులు రూ.5,33,600 కోట్ల డాలర్లు ఉండగా, 2023-24 ఏడాదిలో రూ.4,14,000 కోట్లు, 2022-23లో రూ.3,22,000 కోట్ల విలువైన బంగారం దేశంలోకి దిగుమతి అయ్యింది. అయితే పరిమాణం పరంగా చూస్తే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బంగారం దిగుమతులు 4.76 శాతం క్షీణించాయి. అంతకుముందు ఏడాది 757.09 టన్నుల నుంచి 721.03 టన్నులకు తగ్గాయి.
దిగుమతులకు డాలర్లలోనే చెల్లింపు : బంగారం అవసరాలకు భారత్ దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడడానికి కారణం దేశీయంగా ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండడమే. మన దగ్గర ఉన్న బంగారు గనుల్లో ఏటా కేవలం ఒకటి నుంచి 2 టన్నులు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంది. అదే సమయంలో బంగారం, ముడి చమురు దిగుమతులకు బిల్లులను డాలర్లలోనే చెల్లించాలి. అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా దిగుమతులు చేసుకుంటే అంత ఎక్కువగా మన ఖజానా నుంచి విదేశీ మారక నిల్వలు ఖర్చవుతాయి. దీని వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి రూపాయి విలువ క్షీణిస్తుంది.
సోమవారం అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఏకంగా 145 పైసలు పడిపోయి, 94 రూపాయల 96 పైసల వద్ద జీవితకాల కనిష్ఠస్థాయిని తాకింది. ఏడాది క్రితం డాలరుతో పోలిస్తే సుమారు 84 రూపాయలు ఉన్న రూపాయి విలువ అంతలోనే ఈ మేరకు పతనమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బంగారం కొనుగోళ్లను ఏడాది వరకు నిలిపివేయాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపు ఇవ్వడం వెనక రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకోవడం అన్న వ్యూహం కూడా దాగి ఉండొచ్చనే విశ్లేషణలు ఉన్నాయి.
బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజలకు సూచన : మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లుగానే దేశ విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గుతున్నాయి కూడా. ఈ లెక్కలు చూస్తే కాస్త ఆందోళనకరంగానే ఉన్నాయి. మే 1తో ముగిసిన వారంలో మన విదేశీ మారక నిల్వలు 7.794 బిలియన్ డాలర్లు తగ్గి 690.693 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితం అయ్యాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి విదేశీ మారక నిల్వలు ఒకటీ అరా సందర్భాల్లో తప్ప తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. దీని వల్ల రూపాయి మారకపు విలువపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఉండడంతో ఆర్బీఐ జోక్యం చేసుకుని కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. డాలర్లు విక్రయించడమే కాకుండా, కొన్ని విధానపరమైన చర్యలు చేపడుతోంది. అయితే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పరిస్థితి చేయి దాటే వరకు వేచి చూడకూడదన్న ఉద్దేశంతో ప్రధాని మోదీ కూడా బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజలకు సూచన చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. పరిస్థితిని ఎంతో కొంత చక్కదిద్దాలన్న ఉద్దేశంతోనే మోదీ చేసిన ఈ అనూహ్య సూచన వెనక కారణంగా కనిపిస్తోంది.
"బంగారం లేకపోయినా బతకొచ్చు. అదే చమురు లేకపోతే పరిశ్రమలన్నీ మూతపడతాయి. ఆఖరికి ఆర్థిక సంక్షోభానికి దారితీసే ప్రమాదముంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాని మోదీ బంగారాన్ని సంవత్సరం పాటు కొనొద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. బంగారం, చమురులను డాలర్లలో కొనుగోలు చేయాలి" - ఆచార్య కందర్ప విశ్వనాథ్, మినరల్ ఎకానమిస్ట్, ఏయూ
పెట్టుబడి సాధనంగా పసిడి : బంగారం కొనుగోళ్లను నిలిపివేసి విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకుందామని ప్రధాని చేసిన సూచన చాలా మంచిదే. మరి ఇది ఆచరణలో సాధ్యం అవుతుందా అన్నదే కాస్త సందేహంగా ఉంది. ఎందుకంటే భారత్లో ప్రజలు బంగారాన్ని కేవలం శుభకార్యాలు, ఒంటిపై ధరించడానికే కొనుగోలు చేయరు. దీన్ని ఓ పెట్టుబడి సాధనంగా కూడా భావిస్తారు. ప్రపంచ స్వర్ణ మండలి లెక్కల ప్రకారం భారత్లో బంగారానికి డిమాండ్ గతేడాది మార్చి త్రైమాసికం ముగింపుతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మార్చి త్రైమాసికం ముగింపులో పది శాతం అంటే 151 టన్నులు. 10 గ్రాముల బంగారం లక్షా 50వేల రూపాయలు దాటినా ఇంత భారీ డిమాండ్ నమోదైంది.
అదే సమయంలో ఆభరణాల కొనుగోలుతో పోలిస్తే పెట్టుబడి డిమాండ్ ఎక్కువగా నమోదైంది. బంగారు కడ్డీలు, నాణేలు, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లలో పెట్టే పెట్టుబడి 54 శాతం పెరిగి 82 టన్నులకు చేరింది. ఆభరణాలకు డిమాండ్ 20% తగ్గి వాటి కొనుగోళ్లు 66 టన్నులకు పడిపోయాయి. ఈ లెక్కలను పరిశీలిస్తే భారతీయులు బంగారాన్ని పెళ్లిళ్లు, పండగల కోసమే కొనడం లేదని, అంతర్జాతీయ అనిశ్చిత పరిస్థితుల మధ్య ఓ సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా చూస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా : బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అంతగా ఫలించలేదు. అధిక దిగుమతి సుంకాలు, దిగుమతులపై ఆంక్షలు, గోల్డ్ మానిటైజేషన్ పథకాల అమలు వంటి నిర్ణయాలను అమలు చేసింది. అయినా డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇది ఇలాగే ఉండొచ్చని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా వేస్తోంది. ముఖ్యంగా బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా చేసే కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయని తెలిపింది. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో కోట్లాది మంది భారతీయులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా చూస్తున్నారని పేర్కొంది. అందువల్ల ప్రధాని ఇచ్చిన పిలుపు ఏమేరకు ఆచరణలోకి వస్తుందో మరికొన్ని రోజులు ఆగితేనే తెలుస్తుంది.
అనవసర కొనుగోళ్లను తగ్గించాలని : బంగారం కొనుగోళ్లను ఆపమనడం ద్వారా అనవసర కొనుగోళ్లను తగ్గించడం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. అందుకే బంగారం దిగుమతులను తగ్గించాలని భావిస్తోంది. సాధారణంగా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తికి, బంగారానికి ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు. అదే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగితే దాని ప్రభావం వస్తు ఉత్పత్తిపై పడుతుంది. ఒక వేళ కొనుగోళ్లను నిరుత్సాహ పరిచేందుకు ధరలు పెంచితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది.
పైగా రూపాయి విలువ తగ్గితే, దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలన్నీ పెరిగి సామాన్యుడిపై భారం పడుతుంది. అదే బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గితే రూపాయి స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దిగుమతుల బిల్లు తగ్గించుకోవడానికి బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడం మంచి ప్రత్యామ్నాయం. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రధాని సూచనను ప్రజలంతా పాటిస్తే అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేసే పరిణామమే.
