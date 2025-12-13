పెను ముప్పుగా ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం - కొత్త నివేదికలో ఆందోళనకర విషయాలు
సెకనుకు ఓ పెద్ద డంప్ ట్రక్ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పోగు - 2040 నాటికి 280 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ప్లాస్టిక్
Published : December 13, 2025 at 5:14 PM IST
Plastic Pollution Pew Report: ఇక్కడ అక్కడ అన్న తేడా లేదు. ఎక్కడ వెతికినా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తోంది. ప్లాస్టిక్ సంచులు, వస్తువులు వాడకుండా ఓ రోజు కూడా గడవదు. అంతగా అందరి జీవితాల్లో భాగమైపోయింది ఇది. సౌకర్యంగా ఉంటోంది అనుకుంటున్న ఈ ప్లాస్టిక్ కారణంగానే సమస్యలూ వస్తున్నాయి. వాతావరణం పూర్తిగా పాడైపోయి రకరకాల రోగాలు తలెత్తుతున్నాయి. పీల్చుకునే గాలి నుంచి తినే ఆహారం వరకూ అన్నింట్లోనూ ప్లాస్టిక్ కణాలు కలిసిపోతున్నాయి. అందుకే శరీరం అంతా ప్లాస్టిక్ మయం అవుతోంది. ఈ ఆందోళనకర పరిస్థితుల మధ్య విడుదలైన ఓ నివేదిక మరింత గుబులు పుట్టిస్తోంది.
నీళ్లలో ఎంత ప్లాస్టిక్ కలిపి తాగుతున్నారు? మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఎంత ప్లాస్టిక్ మిక్స్ చేసుకుంటున్నారు? ఈ ప్రశ్నలు కాస్త విచిత్రంగా అనిపించినా జరుగుతున్నది మాత్రం ఇదే. ప్లాస్టిక్ను ప్రత్యేకంగా కలపాల్సిన పని లేదు. అదే అన్నింట్లోనూ కలిసిపోతోంది. గాలి నుంచి ఆహారం వరకూ ఇది సర్వాంతర్యామి.
కంటికి కనిపించని శత్రువులు, ఈ మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు. ఇదంతా సరే. అసలు ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానమే ఇటీవల విడుదలైన ఓ రిపోర్ట్. The Pew Charitable Trusts వెలువరించిన ఈ నివేదికలోని అంశాలు ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం గురించి ఇప్పటి వరకూ ఓ లెక్క. ఇకపైన మరో లెక్క అని గణాంకాలతో సహా తేల్చి చెప్పింది ఈ నివేదిక. ఇంతకీ ఈ రిపోర్ట్లో ఏముందో కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆ వ్యాధులు 2040 నాటికి 75% మేర: Breaking the Plastic Wave 2025 పేరుతో Pew Charitable Trusts నివేదిక విడుదలైంది. ఈ రిపోర్ట్ అంచనాల ప్రకారం 2040 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 280 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పోగు పడతాయి. ఈ లెక్కనే మరోలా చెప్పుకుంటే వాతావరణంలోనే సుమారుగా సెకనుకు ఓ పెద్ద డంప్ ట్రక్ అంత పరిమాణంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఎక్కడో ఓ చోట పోగవుతూనే ఉంటాయన్న మాట. ఈ చెత్తను ఇలాగే వదిలేస్తే మరో 15 ఏళ్లలో మూడు రెట్లు అధికంగా పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని ఇదే నివేదిక కుండ బద్దలు కొట్టింది.
ఇక అప్పుడు వ్యర్థాల నిర్వహణ కూడా సాధ్యం కాని పరిస్థితి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అదే సరైన విధంగా దృష్టి సారించి కాస్తో కూస్తో చర్యలు చేపడితే మాత్రం మరీ ఇంత దుస్థితి ఉండకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది ఈ నివేదిక. ఇక ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల కారణంగా వచ్చే అనారోగ్యాల గురించి కూడా వివరించింది. గుండె జబ్బులు, ఆస్తమా, క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులు 2040 నాటికి 75% మేర పెరిగే ముప్పు ఉందని తెలిపింది.
మరో కీలకమైన విషయాన్నీ చెప్పింది ఈ నివేదిక. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఓ "దేశం" అనుకుంటే 2040 నాటికి ఇది ప్రపంచంలోనే కర్బన ఉద్గారాలు విడుదల చేసే మూడో అతి పెద్ద దేశంగా మారిపోతుంది. అంటే ఆ స్థాయిలో ప్రభావం ఉంటుందని లెక్క. వచ్చే 15 ఏళ్లలో ప్లాస్టిక్ కారణంగా వాతావరణంలోకి విడుదలయ్యే విష వాయువులు 58% మేర పెరుగుతాయని అంచనా వేసింది ఈ రిపోర్ట్.
మొట్ట మొదటిగా ప్లాస్టిక్ వినియోగం: ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మైక్రోప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ గురించే. 2040 నాటికి ఈ కాలుష్యం 50% కన్నా ఎక్కువవుతుంది. ఇక అత్యధిక ఆదాయం ఉన్న దేశాల్లో అయితే ఇది 79% వరకూ ఉన్నా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఈ నివేదికలో అత్యంత కీలకమైన విషయం ఏంటంటే మొత్తం 52 రకాల ప్లాస్టిక్స్, 7 రకాల మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తున్నాయి. ఇవి వాతావరణంతో పాటు ఆరోగ్యాన్నీ దారుణంగా దెబ్బ తీస్తున్నాయి. ఈ లెక్కలు చెప్పడంతో పాటు పరిష్కారాలూ చెప్పింది నివేదిక.
అందులో మొట్ట మొదటిది ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించడం. ఆ తరవాత ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని పునర్వినియోగించడం, రీ డిజైనింగ్ చేయడం, ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమలు చేయడంలో పారదర్శకంగా ఉండడం. ఇవి ఇలా వరుసగా చెప్పుకోడానికి బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే ఇవన్నీ సాధ్యమేనా అని అనుమానం రాకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్కి అంతా అలా అలవాటుపడిపోయారు జనం.
సముద్ర జలాల్లో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్: ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ప్లాస్టిక్ వల్ల ఇంత నష్టం, అంత నష్టం అని చెబితే పెద్దగా పట్టించుకునే దాఖలాలు తక్కువే. కానీ ఇలా ఎన్ని రోజులని వదిలేస్తూ పోతారు? ఎప్పుడో అప్పుడు ఫుల్స్టాప్ అంటూ ఉండాలి కదా అని అంటోంది ఈ రిపోర్ట్. తక్షణమే సరైన చర్యలు తీసుకుంటే కొంతలో కొంతైనా నష్ట ప్రభావం నుంచి తప్పించుకునేందుకు వీలుంటుందని హితవు పలికింది.
ఎక్కడెక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం పెరుగుతోందని ఆరా తీస్తే ఎక్కువగా సముద్రంలోనే ఉంటోంది. అసలు సముద్ర జలాల్లో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనే అంశాన్ని చెబుతూ పోతే ఓ చరిత్రే అవుతుంది. నిజానికి ఇదో అంతర్జాతీయ ముప్పు. సుమారుగా ఏటా 11 నుంచి 23 మిలియన్ టన్నుల వరకూ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సముద్రాల్లో పోగు పడుతున్నాయని అంచనా.
సముద్ర ఉపరితలాల నుంచి సముద్ర గర్భం వరకూ ప్లాస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అత్యంత దారుణంగా కనిపిస్తోంది. భారీ జలచరాల కడుపుల్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లు, పదార్థాలు బయట పడుతున్నాయన్న వార్తలు గతంలోనే చాలా సార్లు వినిపించాయి. అసలు సముద్ర వైవిధ్యాన్నే దెబ్బ తీస్తోంది ఈ ప్లాస్టిక్ భూతం. అసలు విషయం ఏంటంటే ఆసియా దేశాలే ఇలా ప్లాస్టిక్ చెత్తనంతా సముద్రంలోకి పారేస్తున్నాయి. సముద్రాల ఎకోసిస్టమ్ను పాడు చేస్తున్నాయి. సరే. ఇప్పటి వరకూ రకరకాల లెక్కలతో సహా సమస్య గురించి చెప్పుకున్నాం బాగానే ఉంది. మరి పరిష్కారం మాటేంటి? అసలు కావాల్సింది ఇదే కదా. Pew Charitable Trusts విడుదల చేసిన రిపోర్ట్లో ఈ వివరాలు కూడా ఉన్నాయి.
మూన్నాళ్ల ముచ్చటే: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్లాస్టిక్ కాలుష్యంపై తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇలాగే కొనసాగితే 2040 నాటికి 83% వరకూ తగ్గించవచ్చు అని అంచనా. కానీ ఇదంతా మూన్నాళ్ల ముచ్చటే అయితే మాత్రం విపత్తులను మనకు మనమే ఆహ్వానించినట్టే అవుతుంది. మిగతా దేశాల సంగతి పక్కన పెడదాం. ఎందుకంటే 2024లో విడుదలైన నేచర్ రిపోర్ట్ ప్రకారంప్రపంచంలోనే ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం కారణంగా నష్టపోతున్న దేశాల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉంది భారత్. నిజానికి అంతకు ముందు ఈ స్థానం చైనాది. కానీ అక్కడ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాస్త మెరుగైంది. భారత్ ఈ విషయంలో వెనకబడడం వల్ల సమస్య తీవ్రమవుతోంది.
కొన్ని నివేదికల అంచనాల ప్రకారం భారత్ ఏటా 9.3 మిలియన్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అంటే ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే ఇది ఐదోవంతు. ఇంత ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలలో సరైన విధంగా సేకరిస్తున్నది అటు ఇటుగా 80% మాత్రమే. మిగతా అంతా ఎక్కడో ఓ చోట డంప్ చేయడమో లేదంటే కాల్చడం, సముద్ర జలాల్లో వదలడం లాంటివి చేస్తున్నారు.
ఇవన్నీ విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ కణాలను గాలిలోకి విడుదల చేస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పోగుపడడం వల్ల డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ పాడవుతోంది. ఇదే వరదలకు దారి తీస్తోంది. ఎంతో పవిత్రంగా భావించే నదులు కూడా కలుషితం అవుతున్నాయంటే ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉంటున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యాక్షన్కి రియాక్షన్ తప్పక ఉంటుంది కదా. రకరకాల రోగాలను ఇస్తూ ప్రకృతి లెక్క సరి చేస్తోంది. రక్తం, ఊపిరితిత్తులు సహా అన్ని అవయవాలు ప్లాస్టిక్ కణాలతో నిండి పోతున్నాయి.
సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నిషేధం: ఇంత జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం ఏం చేయడం లేదా అంటే ఆ దిశగా ప్రయత్నాలైతే జరుగుతున్నాయి. ఫలితాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణా నిబంధనలు ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ వస్తోంది కేంద్రం. 2016లో మొదట ఇందుకు సంబంధించిన నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆ తరవాత 2021, 2022, 2024లో సమస్య తీవ్రత ఆధారంగా సవరణలు చేస్తూ వచ్చారు.
ఈ నిబంధనల ప్రకారం అసలు ప్లాస్టిక్ తయారీయే నిషేధం. ప్లాస్టిక్ దిగుమతి, నిల్వ ఉంచడం, సరఫరా చేయడం, విక్రయించడం లాంటి వాటిపై ఆంక్షలు విధించింది ప్రభుత్వం. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వినియోగించడమూ నిషేధమే. 2022 జులై 1వ తేదీ నుంచి ఈ రూల్స్ అమల్లోకి వచ్చాయి. కానీ ఎంత మంది పాటిస్తున్నారనేదే తేలని విషయం.
ప్లాస్టిక్ కవర్ల థిక్నెస్ కనీసం 75 మైక్రాన్లు ఉండాలని మొదట 2021లో ఓ నిబంధన తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. అయితే ఆ తరవాత ఈ రూల్ని సవరించి 120 మైక్రాన్లకు మార్చింది. ఇలా చేయడం వల్ల ప్లాస్టిక్ కవర్లను సరైన విధంగా సేకరించడంతో పాటు పునర్వినియోగించేందుకు వీలవుతుందని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తి చేసినా, దిగుమతి చేసుకున్నా, ఏదైనా బ్రాండ్ ఉన్నా తప్పనిసరిగా సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ సీపీసీబీ పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాల్సిందే.
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో రోడ్ల నిర్మాణం: మరో విషయం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ని సేకరించడం, రీసైక్లింగ్ చేయడం, వ్యర్థాలను సరైన విధంగా నిర్వహించడం లాంటి బాధ్యతలన్నీ ప్రొడ్యూసర్స్, ఇంపోర్టర్స్ అండ్ బ్రాండ్ ఓనర్స్దే. ఈ విషయంలో పారదర్శకత కోసం ప్లాస్టిక్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ మెకానిజం అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పైనా దృష్టి పెట్టింది భారత ప్రభుత్వం. ఇక అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో రోడ్ల నిర్మాణంపైనా దృష్టి పెట్టింది.
గతేడాది ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన కింద దేశ వ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో 40 వేల కిలోమీటర్ల మేర ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను వినియోగించి రోడ్లు నిర్మించారు. ఇక టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించి వీలైనంత వరకూ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ మెరుగు పరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది కేంద్రం. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను వేరు చేసేందుకు ఏఐ సాంకేతికతను వాడాలన్న ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయత్నాలన్నీ సఫలమైతే కనీసం వచ్చే ఐదేళ్లలో అయినా ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని తగ్గించే వీలవుతుందేమో.
