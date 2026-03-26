అవసరం లేకున్నా అదనపు కొనుగోలు - కంట్రోల్ చేసేందుకు ఎస్మా చట్టం తీసుకొచ్చిన కేంద్రం
Petrol Crises In Telangana - హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర నగరాల్లోనూ పెట్రోల్ కొరతతో ఇబ్బందులు - బ్లాక్లో గ్యాస్ అమ్మకాలు అరికట్టేందుకు ఎస్మా చట్టం
Published : March 26, 2026 at 4:40 PM IST
Updated : March 26, 2026 at 5:05 PM IST
Petrol Crises In Telangana : దేశంలో చాలాచోట్ల పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనదారులు వరుస కడుతున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం గంటల కొద్దీ క్యూలోనే నిలబడుతున్నారు. తమ వంతు వచ్చేంత వరకూ అసలు పెట్రోల్ దొరుకుతుందో లేదో అన్న భయంతోనే వేచి చూస్తున్నారు. కొందరైతే ఓ 10, 15 రోజులకు సరిపడ పెట్రోల్ తీసుకెళ్లాలని తెగ ఆరాట పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న క్యాన్లు, డ్రమ్ములు వెంట తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలా ఎప్పుడూ చూడని ఇబ్బందులు తీసుకొచ్చింది గల్ఫ్ యుద్ధం. నిజానికి ఇక్కడ ఇబ్బంది అని కచ్చితంగా చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇంధన కొరత లేనే లేదు అని కేంద్రంతో సహా పెట్రోలియం సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటనలు చేశాయి. మరి క్షేత్రస్థాయిలో ఇందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు ఎందుకున్నాయి? వాహనదారుల్లో ఎందుకీ ఆందోళన?
డిమాండ్కు, సప్లైకు పొంతన కుదరడం లేదు : ఈ స్థాయిలో గందరగోళం ఏర్పడడానికి రకరకాల కారణాలున్నాయి. అందులో ముందు చెప్పుకోవాల్సింది వాహనదారుల్లోని ఆందోళన. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు చూసి కొందరు, రానున్న రోజుల్లో పెట్రోల్ దొరుకుతుందో లేదోనని మరి కొందరు ఒక్కసారిగా బంకులకు క్యూ కట్టారు. సాధారణంగా 500 రూపాయల పెట్రోల్ కొట్టించే వారు కూడా ఒకేసారి వెయ్యి నుంచి 2 వేల రూపాయల వరకూ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇంకొందరు ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తున్నారు. ఇలా ఒకరిని చూసి మరొకరు ఇదే స్థాయిలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొంటున్నారు. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఎప్పుడూ కొనే దాని కన్నా కనీసం 3 రెట్లు అదనంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే డిమాండ్కు, సప్లైకు పొంతన కుదరడం లేదు. ఆ మేరకు కొంత ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
"పెట్రోల్ పంపులు ఎందుకిలా మూసివేశారో తెలియదు నైట్ నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం. రాత్రి 12 వరకు వెయిట్ చేశాను. పంజాగుట్టలో అయితే నిమ్స్ దాకా లైన్ ఉంది. నాగోల్ నుంచి వస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు 8 బంకులు చూశాను. అసలు ఎక్కడ ఏమి లేదు. టీవీలో మాత్రం ప్రభుత్వం రెస్పాండ్ అవుతోందని వస్తుంది కానీ అవ్వట్లేదు. అన్నీ చోట్లా జనం ఉన్నారు. చాలా దారుణంగా ఉంది మొత్తం హైదరాబాద్లో. నేను గ్యాస్ కోసం ఒక గంట నుంచి ఉన్న, ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఉంటదో ఉండదోనని భయంగా ఉంది" - వాహనదారులు
చమురు సంస్థల కొత్త నిబంధనలతో సమస్యలు : ఇక ఈ సమస్య రావడానికి మరో ముఖ్యమైన కారణమూ ఉంది. సాధారణంగా ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఆధారంగా లోకల్ డీలర్స్కు చమురు సప్లై చేస్తాయి. ఈ క్రెడిట్ గడువు 5 రోజుల పాటు ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చమురు తీసుకుని ఐదు రోజుల తరవాత చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు. కానీ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి చమురు సంస్థలు రూట్ మార్చాయి. ముందు డబ్బులు కడితే తప్ప చమురు పంపలేమని తేల్చి చెప్పాయి. ఫలితంగా లోకల్ డీలర్స్కు ఆర్థికంగా సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. సర్దుబాటు కుదరక డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా చమురు సరఫరా చేయలేక పోతున్నారు. బంకుల ముందు నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపించేది కూడా ఇందుకే.
ఇతర నగరాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి : బంకుల వద్ద తాకిడిని తట్టుకోలేక పలు చోట్ల బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలపై పరిమితులు విధించాల్సి వస్తోంది. టూవీలర్స్కు అయితే గరిష్ఠంగా 150 రూపాయల నుంచి 200 రూపాయల వరకే పెట్రోల్ ఇస్తున్నారు. ఈ పరిష్కారం కూడా వర్కౌట్ కావడం లేదు అనుకున్నప్పుడు నో స్టాక్ బోర్డ్ పెట్టేస్తున్నారు డీలర్స్. ఇలా పలు చోట్ల ఈ బోర్డులు చూసి మరింత ఆందోళనకు గురవుతున్నారు వాహనదారులు. అసలు కొన్ని బంకుల దగ్గరైతే రద్దీ తట్టుకోలేక బారికేడ్లు పెడుతున్నారు. కొంత మంది క్యూలో నిలబడకుండా ఎలా పడితే అలా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా అక్కడక్కడా గొడవలు కూడా జరుగుతున్నాయి. చిన్న రిటైల్ అవుట్లెట్స్ వద్ద నిల్వలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి. మూడు రోజులకు సరిపడ మాత్రమే స్టోరేజ్ ఉన్న చోట కేవలం ఒక్క పూట మాత్రమే సేల్స్ జరుగుతున్నాయి. మళ్లీ ట్యాంకర్ వచ్చేంత వరకూ తిప్పలు తప్పడం లేదు. హైదరాబాద్తో పాటు అహ్మదాబాద్, సూరత్, ముంబయి నగరాల్లోనూ ఇదే అనిశ్చితి కనబడుతోంది. క్యాబ్, బైక్ రైడ్స్ కూడా బుకింగ్ అవ్వడం లేదు. ఎలాంటి సమస్య లేకపోయినా కృత్రిమంగా కొరత సృష్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయేమోనన్న వాదనలూ గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి.
స్పందించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం : ఇటీవల రంజాన్ పండుగ, మరుసటి రోజు ఆదివారం కావడం వల్ల రెండు రోజుల పాటు వరుస సెలవులు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో పెట్రోల్ డిపోలు మూసివేసి ఉండడం, చమురు సంస్థలకు డీలర్లు క్రెడిట్ చేయడానికి వీలు లేకపోవడం లాంటి సమస్యలూ ఈ పరిస్థితికి కారణమై ఉండొచ్చు అన్నది ఓ వాదన. ఓ రకంగా చెల్లింపులు ఆగిపోవడం వల్ల కూడా సరఫరా నిలిచి పోయింది. అయితే ఈ క్రైసిస్పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించింది. పెట్రోల్ డీజిల్ విషయంలో ఎలాంటి అపోహలు వద్దు అని తేల్చి చెప్పింది. రాష్ట్రంలో 2 నెలలకు సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. అటు ఆయిల్ కంపెనీలూ సరిపడా స్టాక్లు ఉన్నట్టు ప్రకటించాయి. చమురు కొరతపై వదంతులు నమ్మొద్దంటూ ప్రత్యేకంగా ఓ నోట్ కూడా విడుదల చేసింది భారత్ పెట్రోలియం. పుకార్లు పుట్టిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు తప్పవు అంటూ తెలంగాణ పోలీసులు కూడా హెచ్చరించారు. అక్రమ నిల్వలతో కృత్రిమ కొరత సృష్టించొద్దని తేల్చి చెప్పారు. తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ నోట్ విడుదల చేసింది. పెట్రోల్, డీజిల్ను క్యాన్లలో తీసుకెళ్లడం ప్రమాదకరం అని హెచ్చరించింది. చమురు కొరత లేదు అని స్పష్టం చేసింది.
"హైదరాబాద్ సిటీలో 60 రోజులకు సరిపడా స్టాక్ ఉంది. ఈ విషయంలో పబ్లిక్ ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దని కోరుతున్నాను. సోషల్ మీడియాలోని కొన్ని వదంతుల కారణంగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. విడిగా పెట్రోల్ అమ్మకూడదని బంక్ యజమానులనూ అప్రమత్తం చేశాం. చాలా మంది ఈ పని చేస్తున్నారని తెలిసింది. సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు ఎలాంటి ఫేక్ వీడియోలు, పోస్ట్లు షేర్ చేయకూడదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూస్తోన్న కేంద్రం : మొదటి నుంచి కేంద్రం చెబుతున్న మాట ఒకటే. దేశంలో చమురు కొరత లేదు అని. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి అప్రమత్తంగానే ఉంది భారత ప్రభుత్వం. హోర్మూజ్ జలసంధి నుంచి రావాల్సిన చమురు నిలిచిపోయినప్పుడు ఎలా రప్పించాలని ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇదే సమయంలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలనూ వెతుక్కుంది. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులపై అమెరికా ఆంక్షలు తొలగించిన వెంటనే ముందు జాగ్రత్తగా 40 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును కొని పెట్టుకున్నాయి భారత్ రిఫైనరీలు. దీంతో పాటు ఇరాన్ చమురు కొనుగోళ్లపైనా ఆంక్షలను 30 రోజుల పాటు ఎత్తివేసింది అమెరికా. ఇది కూడా భారత్కు కొంత ఊరటనిచ్చింది. ఇక రష్యా నుంచి దాదాపు 60 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురునూ భారత్ కొనుగోలు చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర కంటే బ్యారెల్కు 5-15 డాలర్లు అదనంగా చెల్లించేందుకూ భారత్ రిఫైనరీలు సిద్ధ పడ్డాయి. ఇందుకు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా కేంద్రం కొరత రాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూస్తోందని మాత్రం స్పష్టమవుతోంది. ఇక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థ కూడా 5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ఇరాన్ చమురును నేషనల్ ఇరానియన్ ఆయిల్ కో సంస్థ నుంచి కొనుగోలు చేసినట్టు సమాచారం.
కొత్తగా ఎస్మా చట్టం : వాస్తవానికి భారత్ చమురు దిగుమతుల విషయంలో ప్రత్యామ్నాయాలను ఎప్పటి నుంచో చూస్తోంది. గతంలో కేవలం 27 దేశాల నుంచి దిగుమతులు జరుగుతుండగా ఇప్పుడా సంఖ్యను 41 కి పెంచింది. ముఖ్యంగా హోర్మూజ్ నుంచి వచ్చే దిగుమతులపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా చర్యలు తీసుకుంటోంది. కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం హోర్మూజ్ నుంచి కాకుండా ఇతర మార్గాల ద్వారా వచ్చే దిగుమతులను 70% మేర పెంచారు. యుద్ధానికి ముందు ఇది కేవలం 55%గా ఉండేది. ఇదంతా చమురు సంగతి. ఇక ఎల్పీజీ విషయంలోనూ ప్రజల్లో అవే ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కొందరైతే ఖాళీ సిలిండర్లు పట్టుకుని ఆఫీసుల ముందు క్యూ కడుతున్నారు. కేంద్రం ఈ విషయంలోనూ ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చింది. గ్యాస్కు ఎలాంటి కొరత లేదు అని ప్రకటించింది. బ్లాక్ మార్కెట్ను అడ్డుకునేందుకు ఎస్మా చట్టం ప్రయోగించింది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం గ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచడంతో పాటు సజావుగా సరఫరా అయ్యేలా సంస్థలు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే కఠిన చర్యలు తప్పవు. పెట్రోల్, డీజిల్పైనా ఈ ఎస్మా వర్తించే విధంగా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది.
అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయొదంటున్న ప్రభుత్వం : ఎల్పీజీ విషయంలో కఠిన నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ అక్కడక్కడా బ్లాక్ మార్కెట్ కొనసాగుతోంది. అనధికారికంగా కొందరు ఎక్కువ ధరకు సిలిండర్లు విక్రయిస్తున్నారు. వీటిపై ఇప్పటికే అధికార యంత్రాంగాలు దృష్టి సారించాయి. అయితే హోటల్స్, రెస్టారెంట్లలో ఎల్పీజీ ఛార్జీలు పేరిట అదనంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. అంతే కాదు. గ్యాస్ సర్ఛార్జీ, ఫ్యుయెల్ కాస్ట్ రికవరీ అంటూ బిల్లో కలుపుతున్నారు. దీనిపై సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ తీవ్రంగా స్పందించింది. కన్జూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 లోని సెక్షన్ 10 ప్రకారం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ తరహా అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయడానికి వీల్లేదని తేల్చి చెప్పింది. తక్షణమే హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు తమ బిల్స్లో ఈ ఛార్జీలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అంతే కాదు. ఎల్పీజీ కొరత లేనే లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. సరఫరాలో కొంత జాప్యం జరుగుతుండొచ్చు కానీ దొరకకుండా అయితే ఉండదు అని వెల్లడించింది. అనవసరంగా ఆందోళన చెంది బుకింగ్స్ చేయొద్దని సూచించింది. ఇక గ్యాస్ బుకింగ్ గడువును 35 రోజులకు పెంచినట్టు వచ్చిన వార్తలనూ కేంద్రం కొట్టి పారేసింది. పట్టణాల్లో 25 రోజులు, గ్రామాల్లో 45 రోజుల గడువు అలాగే కొనసాగుతుందని స్పష్టత ఇచ్చింది.
ఇక ఎల్పీజీ దిగుమతులకు లైన్ క్లియర్ అయింది. జగ్ వసంత్, పైన్ గ్యాస్ సంస్థలకు చెందిన రెండు షిప్లు హోర్మూజ్ జలసంధిని దాటి భారత్ వైపు వస్తున్నాయి. రెండూ కలిపి 92 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఎల్పీజీని తీసుకొస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే...కేంద్రం ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న మాట వాస్తవమే అయినా వీలైనంత వరకూ ఈ అయోమయానికి ఫుల్స్టాప్ పెట్టాలనే చూస్తోంది సర్కార్.
