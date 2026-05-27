ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి ఏమాత్రం తీసిపోని సౌకర్యాలు - గుంటూరు నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ స్పెషల్
ఉమ్మడి జిల్లాతో పాటు చుట్టుపక్కల ఐదారు జిల్లాలకు చెందిన రోగులకు అధునాతన పరికరాలతో వైద్యం - దేశంలో లెవల్-1 స్థాయి గుర్తింపు పొందిన ఆసుపత్రి - క్యాన్సర్ను గుర్తించేలా నాట్కో సెంటర్లో పెట్స్కాన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 5:00 PM IST
PET Scan at Guntur NATCO Cancer Centre Idi Sangathi: ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి ఏమాత్రం తీసిపోని సౌకర్యాలు. అత్యాధునిక పరికరాలు. మనం వచ్చింది నిజంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికేనా అనిపించే భావన. ఇదీ గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రిలోని నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్ ప్రత్యేకత. ఉమ్మడి జిల్లాతో పాటు చుట్టుపక్కల ఐదారు జిల్లాలకు చెందిన రోగులకు అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్స అందిస్తూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటోంది. లీనాక్, హెచ్ఏఆర్, సీటీ స్టిమ్యులేటర్, ఎంఆర్ఐ, వంటి అత్యాధునిక పరికరాలతో పూర్తి స్థాయిలో క్యాన్సర్ చికిత్స అందిస్తోంది.
ఫలితంగా దేశంలోనే లెవల్-1 స్థాయి గుర్తింపు పొందిన అతికొద్ది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే, ఇప్పుడు గుంటూరు నాట్కో సెంటర్ అమ్ములపొదిలో పెట్ స్కాన్ చేరింది. రూ. 18 కోట్లతో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఈ పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రోగుల్లో క్యాన్సర్ మహమ్మారి వ్యాప్తిని కచ్చితత్వంతో నిర్ధారించి కట్టడి చేసేందుకు ఈ నూతన యంత్రం ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
పెట్ స్కాన్: క్యాన్సర్ ఎంత ప్రమాదకరమైందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీని బారిన పడిన విషయం గుర్తించేలోపేరోగి శరీరంపై పూర్తిగా పట్టు సాధిస్తుంది ఈ మహమ్మారి. బాధితుడు కోలుకునే అవకాశం లేకుండా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. అలాంటి క్యాన్సర్ శరీరంలో ఎక్కడ మొదలైంది? ఏ దశలో ఉంది? శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు వ్యాపించిందా? లాంటి వివరాలు తెలియడానికి అనేక పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, కచ్చితత్వంతో క్యాన్సర్ మూలాలు గుర్తించాలంటే పెట్ స్కాన్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది.
ఉచితంగా పరీక్షలు: పెట్స్కాన్ అంటే పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ. ఇది క్యాన్సర్ నిర్ధారణలో అత్యంత అధునాతన పరీక్ష. శరీరంలో క్యాన్సర్ ఎక్కడ మొదలైంది? ఏ దశలో ఉంది? వంటివి తెలుసుకోవడానికి ఈ పరీక్ష ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కీమోథెరపీ లేదా రేడియేషన్ చికిత్స అనంతరం క్యాన్సర్ కణాలు తగ్గాయా? లేదా? పెట్స్కాన్ ద్వారా పరిశీలించవచ్చు. ఇప్పుడు అలాంటి పరీక్షలు గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక్కడ ఉచితంగా పరీక్షలు జరుపుతారు.
గుండెపోటు వచ్చిన రోగుల్లో గుండె కండరాలు ఎంతవరకు దెబ్బతిన్నాయి? ఏయే కణాలు సజీవంగా ఉన్నాయి. బైపాస్ సర్జరీ, యాంజియోప్లాస్టీ వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా? అని అంచనా వేయవచ్చు. మతిమరుపు వ్యాధి, ఫిట్స్, పార్కిన్సన్ వంటి మెదడు సంబంధిత వ్యాధుల నిర్ధారణకు, మెదడులో మార్పులు గమనించడానికి ఈ పెట్ స్కాన్ పరీక్ష అవసరమవుతుంది.
18 ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లోనే: అత్యంత ఖరీదైన అధునాతన ఈ పెట్స్కాన్ గుంటూరు జీజీహెచ్లోని నాట్కో సెంటర్లో నిరుపేదల రోగుల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని విశాఖ, కాకినాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురంలోని 18 ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లోనే పెట్స్కాన్ సదుపాయం ఉంది. గుంటూరు జీజీహెచ్లోని నాట్కో సెంటర్కు సుమారు ఆరు ఏడు జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో క్యాన్సర్ రోగులు వైద్యం కోసం వస్తుంటారు.
ఈ తరుణంలో రోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఇక్కడ పెట్స్కాన్ ఏర్పాటు చేసింది. సుమారు 18కోట్ల రూపాయలతో వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన పెట్ సిటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని ఇటీవలే కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఏపీ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ ప్రారంభించారు.
క్యాన్సర్ రోగుల కోసం గుంటూరు నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్లో ఇప్పటికే లీనాక్, హెచ్ఏఆర్, ఎమ్ఆర్ఐ, సీటీ, స్టిమ్యులేటర్ వంటి అత్యాధునిక పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి తోడు పెట్స్కాన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో దేశంలోనే లెవల్-1 స్థాయి గుర్తింపు పొందిన ఆసుపత్రుల జాబితాలో గుంటూరు జీజీహెచ్ చేరింది. దీంతో కచ్చితత్వంతో కూడిన క్యాన్సర్ నిర్దారణ పరీక్షలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి.
ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలు: పెట్స్కాన్, లీనాక్ యంత్రాల సాయంతో నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్లో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో వైద్యం అందిస్తున్నాయి. అయితే ఈ పెట్స్కాన్ అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చేయిస్తే దాదాపు రూ. 20 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. ఎయిమ్స్తో సహా ఇతర ప్రభుత్వ రంగ వైద్యశాలల్లోనూ రూ. 5 నుంచి రూ. 10 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. నిరుపేదలు ఎక్కువగా వచ్చే గుంటూరు జీజీహెచ్లోని నాట్కో సెంటర్లో మాత్రం పెట్స్కాన్ పరీక్షను ఉచితంగానే చేస్తున్నారు.
పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ అనే ఈ పెట్స్కాన్ అణు వైద్య విభాగానికి చెందిన అత్యంత అధునాతన ఇమేజింగ్ పరీక్షగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలోని కణాలు, కణ జాలాలు ఎలా పని చేస్తున్నాయో జీవ రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పరీక్షిస్తారు. పెట్ స్కాన్ పరీక్ష కోసం రోగి శరీరంలోకి స్వల్ప పరిమాణంలో రేడియో ధార్మిక గ్లూకోజ్ను ఇంజెక్షన్ ద్వారా పంపుతారు. శరీరంలో వేగంగా విభజన చెందే క్యాన్సర్ కణాలు ఈ గ్లూకోజ్ను ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయి. స్కాన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాంతాలు స్క్రీన్పై ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి. ఆ విధంగా క్యాన్సర్ను వైద్యులు గుర్తిస్తారు.
గర్భిణులకు వద్దు: పెట్స్కాన్ పదేపదే చేయించకోరాదని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను శరీరంలోకి పంపడం వల్ల రోగి కొంత మోతాదులో రేడియేషన్కు గురవుతారు. స్వల్ప కాలంలో పదేపదే స్కాన్ చేస్తే కణాల్లో లోపాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. గర్భస్థ శిశువులపై లేదా పాలు తాగే బిడ్డలపై రేడియేషన్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు ఈ పరీక్ష నిషేధించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. కాబట్టి అవసరమైతే తప్ప పెట్స్కాన్ పరీక్ష చేయించుకోవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
మిగతా స్కాన్ల కంటే చాలా ముందే అంటే కణాలస్థాయిలో మార్పులు జరుగుతున్నప్పుడే క్యాన్సర్ని పెట్స్కాన్ పసిగడుతుంది. వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి వైద్యులు సరైన కీమోథెరపీ లేదా రేడియేషన్ మోతాదును నిర్ణయించడానికి దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల అనవసర శస్త్ర చికిత్సలను నివారించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒకే స్కాన్తో శరీరంలోని పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది.
అమెరికా నుంచి: అలాంటి ఈ అధునాతన వైద్య పరికరాన్ని అమెరికా నుంచి తెప్పించినట్లు పెట్స్కాన్ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. పెట్స్కాన్ పరీక్షలకు ముందు రోగికి ఇచ్చే డ్రగ్ డోస్ హైదరాబాద్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నుంచి దిగుమతి చేసుకునేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వారానికి 80 మంది రోగులకు పెట్స్కాన్ ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు అనుమతులు ఉన్నాయి. మరోవైపు సీఎస్ఆర్ పథకం కింద ఓఎన్జీసీ కంపెనీ జీజీహెచ్కు 30 కోట్ల రూపాయలతో మరో లీనాక్ మెషిన్ అందజేయనున్నట్లు వైద్యాధికారులు తెలిపారు.
పెట్స్కాన్తో పాటు అధునాతన క్యాన్సర్ వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో ఉండటంతో పలు రకాల క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలు, క్యాన్సర్ వ్యాధి కట్టడిలో నాట్కో సెంటర్ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే క్యాన్సర్ బాధితులకు ఏఐ సాంకేతికతతో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. సేవలు మరింత పెంచేలా నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్లో కొత్తగా మరో 120 పడకలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. మెుత్తంగా 250 పడకలతో నిరుపేదలకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించేందుకు నాట్కో క్యాన్సర్ వైద్య బృందం కృషి చేస్తోంది.
