తీరనున్న పులివెందుల ప్రజల మంచినీటి కల - చివరిదశకు మెగా వాటర్ గ్రిడ్
Mega Water Grid Works In Pulivendula :పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని ప్రతి పల్లెకు నీటిని అందించే మెగా వాటర్గ్రిడ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. జల్ జీవన్ మిషన్-అమరజీవి జలధార ప్రాజెక్టును త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:38 PM IST
Completion OF Mega Water Grid Works In Pulivendula : దశాబ్దాలుగా గొంతెండుతున్న నేలలు! తాగునీటి కోసం ప్రజల అవస్థలు! ఏళ్లు గడుస్తున్నా నెరవేరని హామీలు! ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ప్రాతినిథ్యం వహించినా మారని కథ. కడప జిల్లా పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ఇదీ పరిస్థితి. ఐతే, కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో సమస్య పరిష్కారానికి అడుగు పడింది. మంచి నీటి కల సాకారం కానుంది. స్వచ్ఛ, సురక్షితమైన నీటితో ప్రతి ఇంటి ముంగిట్లో జల సవ్వడి వినిపించనుంది. పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని ప్రతి పల్లెకు నీటిని అందించే మెగా వాటర్గ్రిడ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. జల్ జీవన్ మిషన్-అమరజీవి జలధార కార్యక్రమంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో అక్కడి ప్రజల దాహర్తి తీరనుంది.
24 గంటలూ తాగునీరు అందించే ప్రణాళిక : ఉమ్మడి, విభజిత రాష్ట్రానికి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులను అందించిన నేల పులివెందుల. దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి, ఆయన కుమారుడు జగన్ మోహన్రెడ్డి ఇక్కడి నుంచే ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. కానీ, సొంత నియోజకవర్గంలో ఉన్న తాగునీటి సమస్యను మాత్రం పరిష్కరించలేకపోయారు. ఈ ప్రాంత ప్రజల దాహర్తిని తీర్చలేకపోయారు. దీంతో ఏళ్లుగా తాగునీటి సమస్య అలాగే ఉంది. స్థానికుల నుంచి ఎన్ని వినతులు వచ్చినా ప్రయోజనం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే గత టీడీపీ ప్రభుత్వం సమస్య పరిష్కారానికి పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని ప్రతి పల్లెకూ 24 గంటలూ తాగునీరు అందించే బృహత్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. సుమారు 1000 కోట్ల రూపాయలతో డీపీఆర్ తయారు చేసింది. కానీ, 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావటంతో ఆ పనులు అటకెక్కాయి.
జగన్ సీఎం అయ్యాక గత టీడీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పనులన్నింటినీ ఏకపక్షంగా ఆపేశారు. కొత్తగా పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని గ్రామాలకు తాగునీటిని అందించేందుకు మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయంతో జల్ జీవన్ మిషన్కు శంకుస్థాపన చేశారు. 480 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టాల్సిన ఈ వాటర్ గ్రిడ్ పనులను హైదరాబాద్కు చెందిన మెగా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థ దక్కించుకుంది. పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని లింగాల, తొండూరు, సింహాద్రిపురం, పులివెందుల, వేముల, వేంపల్లె, చక్రాయపేట మండలాల్లోని ప్రజలకు, విద్యాసంస్థలకు నీళ్లిచ్చేలా పనులు చేపట్టారు. మొత్తం 5,36,821 మందికి తాగునీరు అందించాలనేది లక్ష్యం. ఇందులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3,85,816 జనాభా, మున్సిపాలిటీలో 1,16,005 మంది, విద్యాసంస్థల్లో 35వేల మందికి నీరందించేలా పనులు మొదలు పెట్టారు. ప్రతి ఒక్కరికీ రోజుకు 100 లీటర్ల నీరు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం వాటర్ట్యాంకులు, సంప్లు ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు. అయితే జగన్ హయాంలో ఈ పనులన్నీ నత్తనడకన సాగాయి. జగన్ దిగిపోయే నాటికి ఈ పనులు కేవలం 30శాతంలోపే పూర్తయ్యాయి.
"జల్ జీవన్ మిషన్ కింద, పులివెందుల పరిధిలోని ఏడు మండలాల్లో సుమారు 60,000 నీటి కనెక్షన్లతో కూడిన నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.460 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. ప్రతి ఇంటికీ సురక్షితమైన, నాణ్యమైన తాగునీటిని అందించడమే దీని లక్ష్యం" -ఏడుకొండలు, సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్
ట్రయల్ రన్ కూడా పూర్తి : 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగలేదు. పులివెందుల అభివృద్ధిపై కూడా ఫోకస్ పెట్టింది. మాజీ ఎమ్మెల్సీ, పులివెందుల నియోజకవర్గ టీడీపీ బాధ్యులు బీటెక్ రవి వాటర్ గ్రిడ్ పనుల విషయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. వెంటనే స్పందించిన చంద్రబాబు జగన్ పూర్తి చేయలేకపోయిన వాటర్గ్రిడ్ పనులను పట్టాలెక్కించాలని ఆదేశించారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించడంతో నిర్మాణ పనులను పరుగులు పెట్టించారు. ప్రస్తుతం పనులు దాదాపు పూర్తి కావచ్చాయి. ఇప్పటికే ట్రయల్ రన్ కూడా పూర్తి చేశారు. పలు గ్రామాలకు తాగునీటిని అందిస్తున్నారు. పైప్ లైన్ పనులు పూర్తయ్యాయి. కొన్ని గ్రామాలకు మాత్రమే నీటిని అందించాల్సి ఉంది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేపట్టిన పనులు నాసిరకంగా ఉన్నాయని కూటమి ప్రభుత్వం భావించింది. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించటంలో ఎక్కడ రాజీ పడవద్దని గత సర్కారు చేపట్టిన పనులను సరిచేయాలని సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. కేంద్రం కేటాయించిన 480 కోట్ల రూపాయలు సరిపోకపోవటంతో మరో 280 కోట్లు కేటాయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఫలితంగా పనుల పురోగతికి ఉన్న ఆర్థిక అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. అన్ని శాఖలను సమన్వయం చేసిన కడప కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పనులు పూర్తయ్యేలా చర్యలు చేపట్టారు.
0.8 నుంచి 1 టీఎంసీ వరకు నీటి వినియోగం : కడప, సత్యసాయి జిల్లాల సరిహద్దులోని చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ పులివెందుల మెగా వాటర్ గ్రిడ్కు ప్రధాన ఆధారం. సుమారు 9.7 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ జలాశయం నుంచి పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని 7 మండలాల్లో ఉన్న 299 గ్రామాలు సహా పులివెందుల పట్టణం, విద్యాసంస్థలకు నీటిని సరఫరా చేయనున్నారు. ప్రతి రోజూ 65 ఎంఎల్డీల నీటిని ఇక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేసి పార్నపల్లె సమీపంలోని వాటర్ ట్రీట్ మెంట్ ప్లాంట్కు తరలిస్తారు. దీని కోసం రిజర్వాయర్ వద్ద ఇన్టేక్ వెల్, పంపింగ్ వ్యవస్థను డిజైన్ చేశారు. అత్యాధునిక వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో తాగునీటి ప్రమాణాల ప్రకారం పూర్తి స్థాయిలో నీటిని శుద్ధి చేస్తారు. అక్కడి నుంచి గ్రామాల్లోని ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులకు తరలించి ప్రతి ఇంటికీ నీటిని పంపిణీ చేస్తారు. దీనికోసం చిత్రావతి నుంచి ఏడాది పొడవునా 0.8 నుంచి 1 టీఎంసీ వరకు నీటిని వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు.
ఇప్పటికే లింగాల మండలం పార్నపల్లె వద్ద అత్యాధునిక వాటర్ ట్రీట్ మెంట్ ప్లాంట్ పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రతి రోజూ 6.5 కోట్ల లీటర్లను ఇక్కడ శుద్ధి చేయనున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి గ్రామానికి పైపుల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయనున్నారు. నియోజకవర్గంలో మొత్తం 1,111 కిలో మీటర్ల మేర పైప్లైన్ వేయాల్సి ఉండగా ఆ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు, గ్రౌండ్ లెవర్ రిజర్వాయర్ల నిర్మాణ పనులూ పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం 299 గ్రామాలకు గానూ 179 గ్రామాలకు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. మిగిలిన 120 గ్రామాలకు త్వరలోనే సరఫరా చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. మరి కొద్దిరోజుల్లోనే ఈ గ్రామాలకు ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేసి నిరంతరం స్వచ్ఛమైన నీటిని పంపిణీ చేయనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
186 ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు నిర్మాణం : కడప జిల్లాలోనే మొదటిసారి పులివెందుల నియోజకవర్గంలో మెగా వాటర్ గ్రిడ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. దీని కోసం 225 నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారు. 186 ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు నిర్మించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల లక్ష్యమైన హర్ ఘర్ జల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 24 గంటలూ ప్రతి ఇంటికీ సురక్షితమైన శుద్ధ జలాన్ని పంపిణీ చేస్తారు. అంటే ప్రతి వ్యక్తికీ రోజుకు 100 లీటర్లకు తక్కువ కాకుండా మంచినీటిని అందించాలన్నది ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకు అనుగుణంగానే పులివెందుల మెగా వాటర్ గ్రిడ్ను డిజైన్ చేశారుగతంలో పులివెందుల నియోజకవర్గంలో తీవ్రమైన తాగునీటి ఎద్దడి ఉండేది. ప్రజలు నీటి కోసం ఎన్నో అవస్థలు పడేవారు.
ఒక ఊరి నుంచి మరో ఊరికి వెళ్లి కొందరు నీటిని కొనుగోలు చేస్తే మరికొన్ని గ్రామాల్లో ప్రైవేటు ప్లాంట్ల వద్దకు వెళ్లి నీటిని కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి ఉండేది. కొన్ని గ్రామాలకు ఎప్పుడో దశాబ్దాల క్రితం వేసిన పైపు లైన్ల కారణంగా ఆ నీటిని తాగి జబ్బుల బారిన పడాల్సిన దుస్థితి ఉండేది. వాటర్గ్రిడ్ ఏర్పాటు ద్వారా వచ్చే నీటి వల్ల ఆ కష్టాలన్నీ తీరిపోనున్నాయి. దీనిపై స్థానిక ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు చేయలేని పనిని కూటమి ప్రభుత్వం చేసి చూపించిందని అంటున్నారు. త్వరలోనే పులివెందుల మెగా వాటర్ గ్రిడ్ను ప్రారంభించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా దీన్ని ప్రారంభించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసి పులివెందుల ప్రజల సమక్షంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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