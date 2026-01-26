ETV Bharat / opinion

స్వచ్ఛమైన సిటీలో కలుషిత నీటికి కారణం ఎవరు?

డిసెంబర్ నుంచే మొదలైన కలకలం - 25కి చేరిన మరణాల సంఖ్య - 5 నెలల చిన్నారి చనిపోవడంతో తెలిసిన తీవ్రత - మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు రూ. 2 లక్షల పరిహారం

Frequent Deaths Due To Polluted Water in indore
Frequent Deaths Due To Polluted Water in indore (ETV)
Frequent Deaths Due To Polluted Water : దాహం తీర్చే నీరే విషంగా మారింది. గొంతు తడపాల్సిన గుక్కెడు నీరు ఏకంగా ప్రాణాలు తీస్తోంది. కలుషిత నీరు తాగితే మహా అయితే ఏమవుతుంది. అనారోగ్యానికి గురవుతారు. 4 రోజులు మందులు వేసుకుంటే అదే తగ్గిపోతుందని అనుకుంటారు. కానీ ఈ కలుషిత నీరే ఆ ప్రాంత ప్రజలకు కాలకూటంగా మారింది. ఒకరి తరవాత ఒకరు అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలు కావడమే కాదు. కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందౌర్‌లోని కలుషిత నీరు రేపిన కలకలం ఇది. గతేడాది డిసెంబర్ మధ్య నుంచే ఈ అలజడి మొదలైంది. దేశమంతా కొత్త ఏడాది సంబరాలు చేసుకుంటున్న సమయంలోనూ ఇందౌర్‌లోని భగీరథపుర వాసులు మాత్రం హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చింది. వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పితో తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ఇప్పటికీ ఈ సమస్య కొనసాగుతూనే ఉంది.

చిన్నారి మరణంతో బయటకు : గతేడాది డిసెంబర్ 29వ తేదీన ఓ 5 నెలల చిన్నారి చనిపోయిన తరవాత ఒక్కసారిగా ఇక్కడి సమస్య తీవ్రత అందరికీ తెలిసొచ్చింది. పాలలో కొన్ని నీళ్లు కలిపి పట్టిన కాసేపటికే తీవ్ర అస్వస్థకు గురి కాగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. తీవ్ర డయేరియా, జ్వరం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. మున్సిపల్ నీటిని పాలల్లో కలిపినందు వల్లే ఇలా జరిగిందని ధ్రువీకరించారు. ఈ ఒక్క మరణంతో మొదలై ఇప్పటి వరకూ సుమారు 25 వరకూ మరణాలు నమోదైనట్టు తెలుస్తోంది. అధికారిక లెక్కలు 15 మంది చనిపోయినట్టు చెబుతున్నాయి. మరణాలను తక్కువ చేసి చెబుతున్నారని స్థానికులు వాదిస్తున్నారు. లెక్కల మాట అటుంచితే, అక్కడ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది అన్నది మాత్రం స్పష్టం. ఇప్పుడు మరోసారి ఎమ్​హెచ్​ఓడబ్లు ప్రాంతం వద్ద కలుషిత నీరు తాగి 22 మంది అస్వస్థతకు గురికావడం ఆందోళనను పెంచింది. అంతే కాదు, ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్థానికులనూ కలచివేసింది.

కలుషిత నీరుతో ఇందౌర్​లో పెరుగుతున్న మరణాలు (ETV)

రూ. 2 లక్షల పరిహారం : ఈ ఘటనల తరువాత స్థానిక యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు 2 లక్షల రూపాయల పరిహారం ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అంతే కాదు. ఇద్దరు అధికారులను సస్పెండ్ చేసింది. కానీ ఏం చేసినా ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజల్లో ఆగ్రహం, ఆవేదన మాత్రం తగ్గడం లేదు. నిజానికి డిసెంబర్ మధ్య నుంచే ఇక్కడి నీటిలో తేడా కనిపించింది. రంగు మారడంతో పాటు రుచి కూడా మారిపోయింది. నీళ్లు దుర్వాసన వచ్చాయి. ఈ సమస్యను గుర్తించి తేరుకునే లోగానే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.

నీటిని పరీక్షించగా సంచలన విషయాలు : డిసెంబర్ చివరి వారంలోనే భగీరథ ప్రాంతంలో దాదాపు 11 వందల మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. తరవాత ఈ సంఖ్య 3 వేలు దాటిందని తెలుస్తోంది. అసలు ఈ స్థాయిలో మరణాలు ఎందుకు నమోదయ్యాయని ల్యాబ్‌లో నీటిని పరీక్షించగా సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ నీటి నమూనాల్లో ప్రమాదకరమైన ఇ-కొలి, సాల్మోనెల్లా లాంటి బ్యాక్టీరియాలు కనిపించాయి. ఈ కారణంగానే ప్రభావం ఆ స్థాయిలో కనిపించింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఘటనలపై వివరణ ఇస్తూ హైకోర్టుకు ఓ నివేదిక సమర్పించింది.

భూగర్భంలోని పైప్‌లైన్స్‌ ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం : నిజానికి దేశంలో అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా పేరుంది ఇందౌర్‌కి. అలాంటి చోట ఈ ఘటనలు జరగడమే ఆందోళన కలిగించిన అంశం. మరి నీరు కలుషితం కావడం వెనక కారణాలేంటి అని ఆరా తీస్తే కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలిశాయి. భూగర్భంలో నుంచి వెళ్లే పైప్‌లైన్స్‌ ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యమే ఇందుకు మొదటి కారణం. భగీరథపురకు సమీపంలో ఓ పోలీస్ అవుట్‌పోస్ట్ వద్ద పబ్లిక్ టాయిలెట్‌ నిర్మించారు. అయితే ఈ టాయిలెట్ కిందే వాటర్ పైప్‌లైన్ ఉంది. ఇది 30 ఏళ్ల నాటిది. అంటే ఏ స్థితిలో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. టాయిలెట్‌కు ప్రత్యేకంగా సెప్టిక్ ట్యాంక్ నిర్మించలేదు. భూగర్భంలోనే ఓ చిన్న గుంటలోకి వ్యర్థాలు వెళ్లే విధంగా ఏర్పాటు చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు అధికారులు. 30 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ పైప్‌లైన్‌లో కొన్ని చోట్ల లీకేజీలున్నాయి. ఈ లీకేజీల ద్వారా వాటర్‌పైప్‌లో టాయిలెట్‌ వ్యర్థాలు కలిశాయి. ఈ కారణంగానే నీరు కలుషితం అయినట్టు అధికారులు ప్రాథమికంగా తేల్చారు. ఈ కలుషిత నీటిలోనే కలరాకు కారణమయ్యే విబ్రియో కలరా ప్యాథోజెన్‌ను కూడా గుర్తించారు వైద్యులు.

కేవలం ఈ ఒక్క ప్రదేశమే కాదు : ఇదంతా ఇందౌర్ సంగతి. కానీ కేవలం ఇక్కడే కాదు. దేశంలో మరి కొన్ని నగరాల్లోనూ ఇదే దుస్థితి కనబడుతోంది. గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌తో పాటు యూపీలోని గ్రేటర్ నోయిడా, హరియాణాలోని రోహ్‌తక్ ప్రాంతాల్లో నీరు కలుషితం అవుతు న్నాయి. గుజరాత్‌లోని గాంధీనగర్‌లో వాటర్ పైప్‌లైన్ లీకేజ్ కారణంగా నీరు కలుషితమైనట్టు గుర్తించారు అధికారులు. ఒకేసారి 100 మందికి పైగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వీరిలో సగం మందికి టైఫాయిడ్ ఉన్నట్టు తేలింది. గ్రేటర్ నోయిడాలో డెల్టా 1 సెక్టార్‌లోనూ కలుషిత నీరు తాగి పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వాంతులు, విరేచనాలు, జ్వరం, కడుపు నొప్పి లాంటి లక్షణాలు వీరిలో కనిపించినట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. అయితే ఇక్కడ నీరు కలుషితం కాలేదని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు ప్రకటించారు. ఇక హైదరాబాద్‌లోనూ పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో నీరు కలుషితం అవుతున్నట్టు పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వీలైనంత త్వరగా అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి.

కాలం చెల్లిన వాటర్ పైప్‌లైన్స్‌ వలన : పట్నా, రాయ్‌పుర్, బెంగళూరులోనూ అక్కడక్కడా ఇలాంటి స్వల్ప ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దాదాపు అన్నింటిలోనూ ప్రాథమికంగా విపినించే కారణం అధికారుల నిర్లక్ష్యం. కాలం చెల్లిన వాటర్ పైప్‌లైన్స్‌ను ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారు. అందులో లీకేజీలను గుర్తించడం లేదు. ఇదే అతి పెద్ద సమస్యకు దారి తీస్తోంది. డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇందులో కలిసి పోతున్నాయి. ఈ కలుషిత నీరే అన్ని ఇళ్లకూ సరఫరా అవుతున్నాయి. నీటి రంగు, రుచి మారుతుందని చెప్పినా కొన్ని సందర్భాల్లో అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న ఆరోపణ లున్నాయి. ఇందౌర్‌లో ఇదే జరగడమూ పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. నగరాల్లో నీరు కలుషితం అవడం అనేది చిన్న సమస్య కాదని, నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఇందౌర్ దుస్థితే అన్ని చోట్లా కనిపిస్తుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

పరిశుభ్రమైన తాగునీరు దొరకడమే గగనం : దేశ జనాభాలో దాదాపు సగం మందికి 2030 నాటికి పరిశుభ్రమైన తాగునీరు దొరకడమే గగనంగా మారుతుందని నీతి ఆయోగ్ గతంలోనే హెచ్చరించింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే అది నిజమేనేమో అనిపిస్తోంది. నదుల్లోకి పట్టణాల మురుగు నీరు, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి చేరుతున్నాయి. భూగర్భ జలాలను పరిమితికి మించి తోడుతున్నారు. నగరాల్లో వాన నీటిని సంరక్షించుకునే విధానాలు పెద్దగా అమలు కావడం లేదు. ఇక మరో సమస్య ఏంటంటే కాస్త వాన పడగానే వెంటనే డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మురుగు నీరు మంచి నీటి పైప్‌లైన్‌లలో కలిసిపోతోంది. ఇదే అనారోగ్యాలకు కారణమవుతోంది.

రంగు మారకున్నా ప్రమాదమే : కొన్ని సార్లు నీటి రంగు మారకపోయినా అందులో ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా బయటపడవచ్చు అని చెబుతున్నారు వైద్యులు. నీరు తాగే ముందు కనీసం పది నిముషాల పాటు మరిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న మైక్రోబ్స్ తొలగిపోతాయి. ఆ తరవాత నీరు చల్లార్చి తాగవచ్చు. ఇంట్లో వీలైనంత వరకూ ఆర్​ఓ సిస్టమ్ పెట్టించుకోవాలి. ఇది నీటిని శుభ్రం చేయడంతో పాటు వైరస్‌లను తొలగిస్తుంది. వంట చేసే ముందు, తినే ముందు తప్పనిసరిగా సబ్బుతో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి. వేడి నీళ్లతో చేతులు కడుక్కుంటే ఇంకా మంచిది. పిల్లలకూ ఈ అలవాటు నేర్పించాలి. శుభ్రంగా ఉండే కంటెయినర్స్‌లోనే నీళ్లను నిల్వ ఉంచాలి. నీటిలో నేరుగా చేతులు పెట్టడం లాంటివి చేయకూడదు. మున్సిపల్ వాటర్‌తో పండ్లు, కూరగాయలు శుభ్రం చేసే అలవాటు మానుకోవాలి.

ఇప్పుడున్న పరిస్థితులే కొనసాగితే క్రమంగా అన్ని నగరాల్లోనూ కలుషిత నీటి సమస్య తీవ్రమయ్యే అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఇందౌర్‌ ఘటనల నుంచైనా ఎంతో కొంత నేర్చుకుని, అప్రమత్తమైతే ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవచ్చు. అనారోగ్యాలు దరి చేరకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చు.

